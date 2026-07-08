Елеонора Митрофанова: Българските оръжейни заводи произвеждат боеприпаси, които вероятно стигат до Украйна

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви, че отношенията между Москва и София се намират в период на фактическа липса на политически диалог, замразени културни и хуманитарни контакти и стагниращ търговски обмен. Тя посочва това в интервю за руската държавна агенция РИА Новости по повод 147-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.
Митрофанова припомня, че на 7 юли 1879 г. първият руски консул в София Александър Давидов връчва акредитивните си писма на княз Александър Батенберг, поставяйки началото на официалните дипломатически отношения между Русия и България.
По думите ѝ членството на България в ЕС и НАТО ограничава възможността страната да води самостоятелна политика спрямо Русия, различаваща се от общата линия на западните съюзници. Според руския посланик двустранното сътрудничество се е превърнало в „заложник на антируската кампания“, водена от евроатлантическия блок.
В интервюто Митрофанова коментира и дейността на българския военно-промишлен комплекс. Тя твърди, че оръжейните предприятия в България продължават да работят с високо натоварване, като основната част от продукцията – снаряди и боеприпаси – се продава на съюзници на страната в НАТО и ЕС. Според нея има голяма вероятност това въоръжение впоследствие да достига до Украйна.
Руският дипломат отбелязва още, че сътрудничеството между двете страни в областта на ядрената енергетика постепенно се прекратява по инициатива на София, което според нея е в ущърб на икономическите интереси и енергийната сигурност на България.
Като фактор за намаляване на броя на руските туристи Митрофанова посочва присъединяването на България към Шенгенското пространство. По думите ѝ преминаването към шенгенски визов режим и прекратяването на споразумението за облекчен визов режим между ЕС и Русия са направили пътуванията на руски граждани до България по-трудни.
Посланикът коментира и включването на България в публикувания през април от руското външно министерство списък на държавите с повишен риск от задържане на руски граждани по искане на САЩ. Като основание тя посочва ареста в София през декември 2025 г. на двама руски граждани, които през март 2026 г. са били екстрадирани в Съединените щати. Според Митрофанова препоръките на руското външнополитическо ведомство към руските граждани относно пътуванията до България остават в сила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русия Агресор
Коментиран от #10, #47, #80, #107
16:19 08.07.2026
2 руззззНаци
И корейските и ирански заводи произвеждат боеприпаси, които СЪВСЕМ вероятно достигат до рашистан. И кво!
Коментиран от #73, #78, #100
16:21 08.07.2026
3 пфф
16:22 08.07.2026
4 Летец Пешеходец
Коментиран от #122
16:22 08.07.2026
5 Пич
Коментиран от #13, #16, #19
16:22 08.07.2026
6 Тук не е Москва!
Коментиран от #72, #77
16:22 08.07.2026
7 ДА, ДА
Коментиран от #22, #23
16:23 08.07.2026
8 Ицо
Коментиран от #57
16:23 08.07.2026
9 604
16:23 08.07.2026
10 Рамбо Силек
До коментар #1 от "русия Агресор":чемодан вокзал киев
Коментиран от #21
16:23 08.07.2026
11 С 2 думи
16:24 08.07.2026
12 оня с коня
Коментиран от #27
16:24 08.07.2026
13 Основните послания са:
До коментар #5 от "Пич":Когато казва, че България няма "самостоятелна политика", тя внушава, че решенията на София се определят основно от членството в EС и НАТО, а не от собствените ѝ интереси. Това е често срещана теза в официалната руска реторика.
Коментиран от #38, #116
16:24 08.07.2026
14 НЕ ВЯРНО
Според нейните изказвания нищо не сме дали на просещия наркофашист.
16:25 08.07.2026
15 КИКИМОРА
16:25 08.07.2026
16 Мнение
До коментар #5 от "Пич":Когато говори за "антируска кампания", тя представя влошените отношения като резултат от политиката на Запада. От гледна точка на България, ЕС и НАТО, ограниченията срещу Русия са реакция на руските действия, включително войната срещу Украйна.
Коментиран от #50
16:25 08.07.2026
17 Не вероятно
16:25 08.07.2026
18 Емигрант
Коментиран от #24, #32
16:26 08.07.2026
19 И друго политическо послание:
До коментар #5 от "Пич":По темата за оръжейната индустрия тя намеква, че произведените в България боеприпаси могат да достигат до Украйна чрез съюзници. Това не е задължително признание за преки български доставки, а политическо послание.
Коментиран от #62, #132
16:26 08.07.2026
20 ВСЪШНОСТ ЗАПОЗНАТ 100%
16:26 08.07.2026
21 излъгана копейка
До коментар #10 от "Рамбо Силек":другаря радев заяви ,че БГ ще продължи да дава пари на Украйна!
16:26 08.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 провициалист
До коментар #7 от "ДА, ДА":Я кажи кое точно са ни били окупирали! Назови някоя българска институция. Да не те питам дали сме имали кой да ги направи тия институции.
16:26 08.07.2026
24 Кои вие?
До коментар #18 от "Емигрант":Ти си един човек и отговаряш САМО за себе си!
16:27 08.07.2026
25 604
16:27 08.07.2026
26 Тьотя Митрофанова
16:27 08.07.2026
27 На оня
До коментар #12 от "оня с коня":му е през златния кенеф за укрите .
Важно е за него да има.
16:27 08.07.2026
28 Напротив!
16:28 08.07.2026
29 Българин
Коментиран от #130
16:28 08.07.2026
30 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
"България е НЕПРИЯТЕЛСКА страна".
Къде се продава продукцията на нашите оръжейни е работа САМО на БЪЛГАРСКИТЕ институции.
Коментиран от #43
16:28 08.07.2026
31 Истината
16:29 08.07.2026
32 ПОДКРЕПЯМ
До коментар #18 от "Емигрант":ТЕ...
16:29 08.07.2026
33 Предупреждението към руските граждани
16:30 08.07.2026
34 Тази
16:30 08.07.2026
35 Българите са чувствителни на
16:30 08.07.2026
36 Сатана Z
Слава на Русия.
Коментиран от #60, #97
16:30 08.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пич
До коментар #13 от "Основните послания са:":Де да беше така, и Митрофанова да внушаваше!!! България дотолкова няма самостоятелна политика, че се е разчекнала като морветина с един крак в ЕС, а другият - в САЩ!!! А видни десни дейци като Надка гаража се възмущават, че Радев може да събере краката на морвата!!! Трябвало да си стои разчекната България...
16:31 08.07.2026
39 Мусорчик
А трябва да станат невъзможни.
Както и да повишат данък сгради за граждани извън ЕС на 100€ на квадрат.
16:31 08.07.2026
40 Нексус
Ако рус......лямската пе......дерация спазваше законите за човешките права и нямаше имперска политика, никой нямаше да ви мрази!
Коментиран от #118
16:31 08.07.2026
41 Вероятно да
Коментиран от #54
16:31 08.07.2026
42 Екстра
16:31 08.07.2026
43 604
До коментар #30 от "СВО 1 595 дни РЕЗИЛ":Те и руските ракети че тупанят къдет си искът и дет им е работа...и ще е по наще крътуни зарди глоупаци кът теб, за туй пък разни оръж. олигарси ще си живуркът.. а простъакъ кът теб ще вие славъ коекаине зад копчетътэ, а после си и в окопа
16:31 08.07.2026
44 ха ха ха
16:32 08.07.2026
45 Гориил
16:32 08.07.2026
46 Манипулации и внушения
16:33 08.07.2026
47 дабре, така, да е..
До коментар #1 от "русия Агресор":Обаче, с една гола слава докъде?
И България беше много щеславна и кво стана - 30 % по-малко население, 40 % болни и възрастни, младите бягат, села и градове пустеят. Това ли иска Украйна?
16:33 08.07.2026
48 Малката булка
16:33 08.07.2026
49 гост
16:33 08.07.2026
50 Пич
До коментар #16 от "Мнение":Ограниченията срещу Русия са плод на крайната тъпотия на Урсулианците, и съм казвал каква цел имат, няма да се повтарям!!! Но винаги са били и във вреда на България
Коментиран от #64
16:33 08.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Какаш
16:34 08.07.2026
53 Гук
16:34 08.07.2026
54 604
До коментар #41 от "Вероятно да":Въпросът е какво иска критичната маса от народа! Щот накрая до там ще опрем и диреците няма да стигат в територията! А платените отпадъци кът теб ще сте по диреците барабар с менторите си!
Коментиран от #71, #84
16:34 08.07.2026
55 С две думи:
16:34 08.07.2026
56 За отношенията с Русия:
16:35 08.07.2026
57 А МОЧАТА
До коментар #8 от "Ицо":и аз като теб съм същия, друго не ми ражда главата освен: "Възстановиха ли Мочата" и го пиша под всяка статия
Коментиран от #67
16:35 08.07.2026
58 За членството в ЕС и НАТО:
16:35 08.07.2026
59 ДРУГАРКО БАБО МУТРОФАНОВА
Коментиран от #74
16:35 08.07.2026
60 да бе да
До коментар #36 от "Сатана Z":както и украинците ги посршнаха братушките с Javelin. Никъде не са желани тези блатни орки
16:36 08.07.2026
61 За санкциите:
16:36 08.07.2026
62 Пич
До коментар #19 от "И друго политическо послание:":Другото послание - друг път, че вече си поръчах още едно питие! Моля да ме извините!
16:36 08.07.2026
63 За оръжейната индустрия:
16:36 08.07.2026
64 Какво си казал никой не го интересува!
До коментар #50 от "Пич":Ти как мислиш?
16:37 08.07.2026
65 За енергетиката:
16:37 08.07.2026
66 реалиста
16:37 08.07.2026
67 604
До коментар #57 от "А МОЧАТА":Костите са там у фундаментъ...оди дъ ровиш тъпчо...
16:38 08.07.2026
68 За туризма и контактите:
16:38 08.07.2026
69 Нагла мамашка
16:38 08.07.2026
70 Мдааа
Коментиран от #82
16:38 08.07.2026
71 ама
До коментар #54 от "604":ама гледай ти да не си на накой дирек
16:39 08.07.2026
72 Тук не е и Киев!
До коментар #6 от "Тук не е Москва!":Ама укромафията си строят анклави!?
16:39 08.07.2026
73 морския
До коментар #2 от "руззззНаци":кво ли, тъпчо !? руските ракети вече са насочени !
16:40 08.07.2026
74 Ха ха
До коментар #59 от "ДРУГАРКО БАБО МУТРОФАНОВА":Снимката на бабичката е от времето на Горбачов или Брежнев
16:41 08.07.2026
75 Избор на удобни факти:
16:41 08.07.2026
76 володя
Коментиран от #89, #94
16:41 08.07.2026
77 шампионка
До коментар #6 от "Тук не е Москва!":Остана ли нещо за шпиониране у нас? А, вярно, може и тя да следи с кого лети Пеевски. Това се оказа национален спорт.
16:41 08.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Митрофонова лъже
Украйна защитава територията си!!!
Коментиран от #93
16:43 08.07.2026
80 Истината
До коментар #1 от "русия Агресор":Слава на Русия
Коментиран от #88
16:43 08.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Путин
До коментар #70 от "Мдааа":Края и аз го виждам, даже и от тъмния бункер, но какво мога да направя. Как да спра тази авантюра? Как да изляза от тази ловушка и да остана жив?
16:44 08.07.2026
83 Стратегически избор
16:44 08.07.2026
84 Спас
До коментар #54 от "604":Критичната маса са хората от големите градове и столицата,младите които искат Европейско бъдеще.Та тази маса иска такива като тебе дърти соц лежачи и селски тарикати да изчезнат по- бързо.
Коментиран от #110
16:44 08.07.2026
85 Тази дръта скумрия
16:44 08.07.2026
86 Използване на емоционални теми:
Хитрушааа!
16:45 08.07.2026
87 Явор
Коментиран от #91
16:45 08.07.2026
88 По-точно
До коментар #80 от "Истината":Слава на България!
16:46 08.07.2026
89 604
До коментар #76 от "володя":Укр фашаги кът стреляха по донецк сигур си бил на баща си в топките...паляк!
16:46 08.07.2026
90 Удри
Коментиран от #98
16:46 08.07.2026
91 Да, ама НЕ!!
До коментар #87 от "Явор":Права, ама от страна на русия, не от страна на БЪЛГАРИЯ!
16:46 08.07.2026
92 Варадин
16:48 08.07.2026
93 Защо
До коментар #79 от "Митрофонова лъже":Обявиха ни за вражеска държава па сега ние сме виновни.Идтината е че никой вече не иска да живее по руски тертип.Деца в шинели и с пушки.КГБ на всякъде да следи и да изчезват хора.Това вече го живяхме.Добре че тези дето го искат вече са на измиране.
Коментиран от #101
16:48 08.07.2026
94 Някой
До коментар #76 от "володя":А дроновете на укрите как убиват? Хуманно и добронамерено! Нали?
16:49 08.07.2026
95 Някой
16:49 08.07.2026
96 Истината
Коментиран от #104
16:50 08.07.2026
97 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
До коментар #36 от "Сатана Z":Най-добре е да ни освободят НАПЪЛНО и ЗАВИНАГИ от СЕБЕ си. Това ще бъде върховен момент, а датата ще се помни вечно и ще заличи омразната окупационната дата.
Коментиран от #108
16:50 08.07.2026
98 604
До коментар #90 от "Удри":Само дето наще разработки съ 1 пищовче, всичкуто друго е по руски лицензи..даже се чудя след войнатъ на кого ще търгуваме бец ноу хоу...смешна територия с крадлив народ.
16:50 08.07.2026
99 Мутрафон
16:50 08.07.2026
100 как
До коментар #2 от "руззззНаци":кво бе професоре-олигофрен, ако не е била Русия да жертва многохилядните си синове, сега нямаше да те има или в по-добрия случай щеше да говориш турски официално......
Коментиран от #117
16:52 08.07.2026
101 Истината
До коментар #93 от "Защо":Те и множество руснаци не искат да живеят в днешна Русия и продават имоти, женят се за чужденци и масово напускат и бягат!!! Искат да живеят в демокрация и цивилизацията.
16:52 08.07.2026
102 Гориил
Коментиран от #109, #111, #120, #123
16:53 08.07.2026
103 Кривак
16:53 08.07.2026
104 604
До коментар #96 от "Истината":Къв избор ве палячо никой зъ нищо не ни е питал..за тва и всичкото ще се срути...
16:53 08.07.2026
105 ВЪН
16:53 08.07.2026
106 Няма ли кой да обясни на мамашата
Коментиран от #114
16:55 08.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #97 от "СВО 1 595 дни РЕЗИЛ":После му се разяснява.
16:55 08.07.2026
109 Румен
До коментар #102 от "Гориил":Забравяш нещо важно: Митрофонова не е независим коментатор, а представител на руската държава и нейната основна задача е да защитава руската политика, НЕ БЪЛГАРСКАТА!
Не забравяй, че дипломатическите изказвания на Митрофонова са част от Руската политическа линия, а не само израз на лични чувства към Българите!
16:56 08.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Всъщност е нагла до безочие
До коментар #102 от "Гориил":И в разговорите се държи винаги надменно и презрително
16:57 08.07.2026
112 604
16:58 08.07.2026
113 странно
16:58 08.07.2026
114 Така е! Прав си!
До коментар #106 от "Няма ли кой да обясни на мамашата":Българските интереси са различни от Руските!
България е независима държава и има право сама да избира своя път – пътя на демократичните институции, върховенството на закона и съюзите, към които доброволно се е присъединила.
Историческите и културните връзки са част от миналото, но не могат да определят бъдещето ни вместо българския народ. Днес България избира да бъде част от европейското и евроатлантическото семейство, защото вижда там своите сигурност, развитие и икономически възможности.
Уважението между народите е важно, но приятелството не означава подчинение на чужди интереси.
16:59 08.07.2026
115 Смех с копейки
16:59 08.07.2026
116 миме
До коментар #13 от "Основните послания са:":що па да "внушава " кат казва самата истина , я кажи кое не е така
17:01 08.07.2026
117 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ
До коментар #100 от "как":Може, обаче ако не бяха Проливите и мерака на руския император да ги владее нямаше да има ДЕСЕТА война на Руската империя с Османската империя.
17:01 08.07.2026
118 морския
До коментар #40 от "Нексус":най -вече я мразят тези, които са си измислили държавици на руска територия ! прибалтика - купена от Петър Велики от шведите със злато ! Крим и Новорусия - подарени от дебилни комунистически лидери и т.н.
17:01 08.07.2026
119 Венци от Чикаго съм
Коментиран от #121, #125
17:01 08.07.2026
120 Ирония
До коментар #102 от "Гориил":Ооох, направо ще ме разплачеш от омиление...хахаха
17:02 08.07.2026
121 Въпросче
До коментар #119 от "Венци от Чикаго съм":Ко прайш в Чикаго бре, що не си у Мацква?
Коментиран от #134
17:03 08.07.2026
122 Реалист
До коментар #4 от "Летец Пешеходец":Слаба е Русия ;)))
17:05 08.07.2026
123 Пффф...
До коментар #102 от "Гориил":Реваааа...с крокодилски сълзи...мъъъъкааааа....
17:06 08.07.2026
124 Моча в калта
17:07 08.07.2026
125 Много точно
До коментар #119 от "Венци от Чикаго съм":написано.
Това е целта на урсоляците,да промиват мозъците на младите.
17:09 08.07.2026
126 Браво
17:10 08.07.2026
127 Мамашата
17:10 08.07.2026
128 Полковник
17:10 08.07.2026
129 Атина Палада
17:11 08.07.2026
130 така е руснаците
До коментар #29 от "Българин":са роби в собствената си държава както е и ситуацията ва беге гетото?
17:13 08.07.2026
131 Дядо от село
17:14 08.07.2026
132 Наистина ли?
До коментар #19 от "И друго политическо послание:":Къде са сега лайкучките, които не спряха да лаят по Нинова?
17:16 08.07.2026
133 Гориил
17:17 08.07.2026
134 Венци от Чикаго съм
До коментар #121 от "Въпросче":При така зададен въпрос,дори и да ти обесня няма да схванеш.Такива с твоето мислене сте праволинейни или казано на български ,кон с капаци.Каквото ви кажат и покажат за вас е "истината"нямате умствен капацитет никакъв..дий коньо..хаха.
17:17 08.07.2026
135 Стадо
17:17 08.07.2026
136 АГАТ а Кристи
17:19 08.07.2026
137 България
Това е наш дълг като европейци и членове на НАТО!
ДОРИ Радев не може да промени това!
България очаква Украйна в ЕС И НАТО!
17:19 08.07.2026
138 Един
17:20 08.07.2026
139 Минало
17:21 08.07.2026
140 Мутрофанова:
17:25 08.07.2026
141 Ханс Балдунг
17:25 08.07.2026
142 Копейкин
17:30 08.07.2026