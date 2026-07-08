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Елеонора Митрофанова: Българските оръжейни заводи произвеждат боеприпаси, които вероятно стигат до Украйна

Елеонора Митрофанова: Българските оръжейни заводи произвеждат боеприпаси, които вероятно стигат до Украйна

8 Юли, 2026 16:17 1 274 142

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България е в списъка на държавите с повишен риск за руски граждани

Елеонора Митрофанова: Българските оръжейни заводи произвеждат боеприпаси, които вероятно стигат до Украйна - 1
Снимка: Фейсбук/Руско посолство
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви, че отношенията между Москва и София се намират в период на фактическа липса на политически диалог, замразени културни и хуманитарни контакти и стагниращ търговски обмен. Тя посочва това в интервю за руската държавна агенция РИА Новости по повод 147-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

Митрофанова припомня, че на 7 юли 1879 г. първият руски консул в София Александър Давидов връчва акредитивните си писма на княз Александър Батенберг, поставяйки началото на официалните дипломатически отношения между Русия и България.

По думите ѝ членството на България в ЕС и НАТО ограничава възможността страната да води самостоятелна политика спрямо Русия, различаваща се от общата линия на западните съюзници. Според руския посланик двустранното сътрудничество се е превърнало в „заложник на антируската кампания“, водена от евроатлантическия блок.

В интервюто Митрофанова коментира и дейността на българския военно-промишлен комплекс. Тя твърди, че оръжейните предприятия в България продължават да работят с високо натоварване, като основната част от продукцията – снаряди и боеприпаси – се продава на съюзници на страната в НАТО и ЕС. Според нея има голяма вероятност това въоръжение впоследствие да достига до Украйна.

Руският дипломат отбелязва още, че сътрудничеството между двете страни в областта на ядрената енергетика постепенно се прекратява по инициатива на София, което според нея е в ущърб на икономическите интереси и енергийната сигурност на България.

Като фактор за намаляване на броя на руските туристи Митрофанова посочва присъединяването на България към Шенгенското пространство. По думите ѝ преминаването към шенгенски визов режим и прекратяването на споразумението за облекчен визов режим между ЕС и Русия са направили пътуванията на руски граждани до България по-трудни.

Посланикът коментира и включването на България в публикувания през април от руското външно министерство списък на държавите с повишен риск от задържане на руски граждани по искане на САЩ. Като основание тя посочва ареста в София през декември 2025 г. на двама руски граждани, които през март 2026 г. са били екстрадирани в Съединените щати. Според Митрофанова препоръките на руското външнополитическо ведомство към руските граждани относно пътуванията до България остават в сила.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русия Агресор

    65 39 Отговор
    Слава Украйна!

    Коментиран от #10, #47, #80, #107

    16:19 08.07.2026

  • 2 руззззНаци

    64 16 Отговор
    Е, и ?!?
    И корейските и ирански заводи произвеждат боеприпаси, които СЪВСЕМ вероятно достигат до рашистан. И кво!

    Коментиран от #73, #78, #100

    16:21 08.07.2026

  • 3 пфф

    28 5 Отговор
    Ами че то всичко е за Украйна. Всеки може да види колко украински камиони излизат от завода в Иганово.

    16:22 08.07.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    21 58 Отговор
    Слава на Русия !

    Коментиран от #122

    16:22 08.07.2026

  • 5 Пич

    14 36 Отговор
    Почти съм сигурен, че половината ни политици са толкова тъпи, че не я разбраха!!! Но съм абсолютно сигурен, че всички паветници не я разбраха!!!

    Коментиран от #13, #16, #19

    16:22 08.07.2026

  • 6 Тук не е Москва!

    52 19 Отговор
    Тази ШПИОНКА оше ли не са я изгонири от България?

    Коментиран от #72, #77

    16:22 08.07.2026

  • 7 ДА, ДА

    33 14 Отговор
    НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ СМЕ БИЛИ ОКУПИРАНИ СЛЕД Т.НАР. ОСВОБОЖДЕНИЕ И СМЕ СИ ЗАПЛАТИЛИ ЗА НЕГО 10 МЛН. ДОЛАРА ( ЗА СВЕДЕНИЕ АЛЯСКА Е ПРОДАДЕНА ОТ РУСИЯ НА САЩ ЗА 7 МИЛИОНА ДОЛАРА 3 ГОДИНИ ПРЕДИ ТОВА) ЕВТИНКО НАЛИ ?

    Коментиран от #22, #23

    16:23 08.07.2026

  • 8 Ицо

    20 9 Отговор
    Нямам много капацитет и затова пиша под статиите само: "има ли ръгани копейки тук", друго не може да ми измисли главата

    Коментиран от #57

    16:23 08.07.2026

  • 9 604

    9 17 Отговор
    Скоро от големите ракети по ганяфските чутори дъ им доде ъкълъ ...

    16:23 08.07.2026

  • 10 Рамбо Силек

    12 24 Отговор

    До коментар #1 от "русия Агресор":

    чемодан вокзал киев

    Коментиран от #21

    16:23 08.07.2026

  • 11 С 2 думи

    32 8 Отговор
    Егати как я тунинговали на снимката мамашката......

    16:24 08.07.2026

  • 12 оня с коня

    16 14 Отговор
    А украинците продават тези оръжия в трети страни

    Коментиран от #27

    16:24 08.07.2026

  • 13 Основните послания са:

    28 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Когато казва, че България няма "самостоятелна политика", тя внушава, че решенията на София се определят основно от членството в EС и НАТО, а не от собствените ѝ интереси. Това е често срещана теза в официалната руска реторика.

    Коментиран от #38, #116

    16:24 08.07.2026

  • 14 НЕ ВЯРНО

    7 9 Отговор
    Питай Корнела.
    Според нейните изказвания нищо не сме дали на просещия наркофашист.

    16:25 08.07.2026

  • 15 КИКИМОРА

    26 10 Отговор
    От къде извадихте та ученическа снимка????? руска Фашистка!

    16:25 08.07.2026

  • 16 Мнение

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Когато говори за "антируска кампания", тя представя влошените отношения като резултат от политиката на Запада. От гледна точка на България, ЕС и НАТО, ограниченията срещу Русия са реакция на руските действия, включително войната срещу Украйна.

    Коментиран от #50

    16:25 08.07.2026

  • 17 Не вероятно

    19 5 Отговор
    А със сигурност. Убиват асвабадители. Възмездие има.

    16:25 08.07.2026

  • 18 Емигрант

    13 23 Отговор
    Ние сме с Русия

    Коментиран от #24, #32

    16:26 08.07.2026

  • 19 И друго политическо послание:

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    По темата за оръжейната индустрия тя намеква, че произведените в България боеприпаси могат да достигат до Украйна чрез съюзници. Това не е задължително признание за преки български доставки, а политическо послание.

    Коментиран от #62, #132

    16:26 08.07.2026

  • 20 ВСЪШНОСТ ЗАПОЗНАТ 100%

    15 4 Отговор
    Че довчера дето се вика 2023 г. Лукойл Нефтохим Бургас продаваше 80% от горивото, с което украинската армия воюваше срещу Русия… Сърбия…най-близката държава на Балканите също продава оръжие за Русия…и какво от това, ние защо да губим постъпления в бюджета…???

    16:26 08.07.2026

  • 21 излъгана копейка

    16 8 Отговор

    До коментар #10 от "Рамбо Силек":

    другаря радев заяви ,че БГ ще продължи да дава пари на Украйна!

    16:26 08.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 провициалист

    7 18 Отговор

    До коментар #7 от "ДА, ДА":

    Я кажи кое точно са ни били окупирали! Назови някоя българска институция. Да не те питам дали сме имали кой да ги направи тия институции.

    16:26 08.07.2026

  • 24 Кои вие?

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    Ти си един човек и отговаряш САМО за себе си!

    16:27 08.07.2026

  • 25 604

    2 4 Отговор
    В съксия ли тъ поихъ или баща ти ти ръгнъ майкъ ти погрешк. абсолютно функционално неграмотен отпъадък!

    16:27 08.07.2026

  • 26 Тьотя Митрофанова

    17 2 Отговор
    почти окрила топлата вода.

    16:27 08.07.2026

  • 27 На оня

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    му е през златния кенеф за укрите .
    Важно е за него да има.

    16:27 08.07.2026

  • 28 Напротив!

    14 6 Отговор
    По отношение на ядрената енергетика тя твърди, че прекратяването на сътрудничеството с Русия вреди на България. Това е оценка от руска перспектива; в България има и противоположна позиция, че намаляването на зависимостта от Русия подобрява енергийната сигурност.

    16:28 08.07.2026

  • 29 Българин

    19 6 Отговор
    Откри топлата вода...не сме приятелски народи. Вие сте поробители!

    Коментиран от #130

    16:28 08.07.2026

  • 30 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    21 4 Отговор
    Съгласно УКАЗ подписан от президента на РФ с дата 05.03.2022год.:
    "България е НЕПРИЯТЕЛСКА страна".

    Къде се продава продукцията на нашите оръжейни е работа САМО на БЪЛГАРСКИТЕ институции.

    Коментиран от #43

    16:28 08.07.2026

  • 31 Истината

    12 4 Отговор
    За туризма и визите тя посочва практически последици от присъединяването към Шенгенско пространство и санкционния режим – за руските граждани пътуването до България действително стана по-трудно.

    16:29 08.07.2026

  • 32 ПОДКРЕПЯМ

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    ТЕ...

    16:29 08.07.2026

  • 33 Предупреждението към руските граждани

    8 1 Отговор
    Относно предупреждението към руските граждани за пътуване до България, тя използва случая с екстрадирани руски граждани, за да аргументира тезата, че съществува риск от предаване на Русия на САЩ по искане на американските власти.

    16:30 08.07.2026

  • 34 Тази

    5 4 Отговор
    бабичка заедно с украинската посланичка ,отдавна трябваше да бъдат изгонени!

    16:30 08.07.2026

  • 35 Българите са чувствителни на

    11 3 Отговор
    Тема освобождение. Понеже им се е случвало вече. Затова помагат всячески на държави които искате да освободите.

    16:30 08.07.2026

  • 36 Сатана Z

    4 14 Отговор
    Госпожо Митрофанова,след като Русия освободи Украйна може да мине Дунав мост и признателните българи да посрещнат братята си освободители с хляб и сол.
    Слава на Русия.

    Коментиран от #60, #97

    16:30 08.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пич

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Основните послания са:":

    Де да беше така, и Митрофанова да внушаваше!!! България дотолкова няма самостоятелна политика, че се е разчекнала като морветина с един крак в ЕС, а другият - в САЩ!!! А видни десни дейци като Надка гаража се възмущават, че Радев може да събере краката на морвата!!! Трябвало да си стои разчекната България...

    16:31 08.07.2026

  • 39 Мусорчик

    13 3 Отговор
    "...прекратяването на споразумението за облекчен визов режим между ЕС и Русия са направили пътуванията на руски граждани до България по-трудни."
    А трябва да станат невъзможни.
    Както и да повишат данък сгради за граждани извън ЕС на 100€ на квадрат.

    16:31 08.07.2026

  • 40 Нексус

    9 6 Отговор
    Г-жа М......утр....офанова,

    Ако рус......лямската пе......дерация спазваше законите за човешките права и нямаше имперска политика, никой нямаше да ви мрази!

    Коментиран от #118

    16:31 08.07.2026

  • 41 Вероятно да

    12 3 Отговор
    и това е добре, а вероятно ще продължи до края на руската СВО и разпада на Расия.Трябва да подчертаем, че България стриктно спазва поетите ангажименти към НАТО и Украйна, без значение дали Решетников го иска или не.

    Коментиран от #54

    16:31 08.07.2026

  • 42 Екстра

    7 2 Отговор
    Екстра.Бизнес.

    16:31 08.07.2026

  • 43 604

    4 11 Отговор

    До коментар #30 от "СВО 1 595 дни РЕЗИЛ":

    Те и руските ракети че тупанят къдет си искът и дет им е работа...и ще е по наще крътуни зарди глоупаци кът теб, за туй пък разни оръж. олигарси ще си живуркът.. а простъакъ кът теб ще вие славъ коекаине зад копчетътэ, а после си и в окопа

    16:31 08.07.2026

  • 44 ха ха ха

    11 2 Отговор
    а тя какво иска да произвеждат - бонбонки ли?

    16:32 08.07.2026

  • 45 Гориил

    7 11 Отговор
    Това ще влоши и без това напрегнатите и обтегнати отношения между Москва и Сърбия. Всички съветски оръжия и боеприпаси, доставяни на България, са фалшификати и представляват интелектуално пиратство (дори и модернизирани). След разпадането на СССР България реши да не плаща за лицензи. Това погрешно решение беше взето през най-трудните години на радикалните реформи на Русия и характеризира България като ненадежден партньор. Русия възнамерява да потърси правата си в арбитражни съдилища и в бъдеще. Предвид специалните отношения от миналото, Москва ще предложи преговори с цел постигане на евентуален компромис. В този случай София ще трябва да прояви максимална гъвкавост и да признае поне символична част от лицензионния дълг. Най-доброто тепърва предстои. Скоро ще се срещнем в Москва за предоговаряне или ще станем дългогодишни страни в арбитражни съдилища по целия свят.

    16:32 08.07.2026

  • 46 Манипулации и внушения

    10 1 Отговор
    Позиция на Митрофонова отразява единствено интересите на Руската Държава, докато Българската Държава, Европейската и НАТОвската гледна точка по тези въпроси е СЪЩЕСТВЕНО РАЗЛИЧНА!!

    16:33 08.07.2026

  • 47 дабре, така, да е..

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "русия Агресор":

    Обаче, с една гола слава докъде?
    И България беше много щеславна и кво стана - 30 % по-малко население, 40 % болни и възрастни, младите бягат, села и градове пустеят. Това ли иска Украйна?

    16:33 08.07.2026

  • 48 Малката булка

    15 4 Отговор
    Даже е идеално, че руските нагли навлеци не идват в България🤩💪

    16:33 08.07.2026

  • 49 гост

    3 10 Отговор
    Вова удри по Покрайна !

    16:33 08.07.2026

  • 50 Пич

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Ограниченията срещу Русия са плод на крайната тъпотия на Урсулианците, и съм казвал каква цел имат, няма да се повтарям!!! Но винаги са били и във вреда на България

    Коментиран от #64

    16:33 08.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Какаш

    2 4 Отговор
    Г-н Радев нещо пообещаваше като дойде ПБ на власт да подобрят икономически и културни връзки с Русия , снимка със фотография с Путин не слизаше от фейса, българите като русофилски народ в голямата си част му гласуваха довери. Но на практика - останаха излъгани. Но нищо идват и президенски избори, идват догодина и местни.

    16:34 08.07.2026

  • 53 Гук

    5 0 Отговор
    Радвам се.

    16:34 08.07.2026

  • 54 604

    2 9 Отговор

    До коментар #41 от "Вероятно да":

    Въпросът е какво иска критичната маса от народа! Щот накрая до там ще опрем и диреците няма да стигат в територията! А платените отпадъци кът теб ще сте по диреците барабар с менторите си!

    Коментиран от #71, #84

    16:34 08.07.2026

  • 55 С две думи:

    5 1 Отговор
    Митрофанова представя отношенията през гледната точка на руските държавни интереси, а България, ЕС и НАТО ги разглеждат през призмата на съюзническата сигурност, международното право и реакцията срещу руската политика спрямо Украйна.

    16:34 08.07.2026

  • 56 За отношенията с Русия:

    8 0 Отговор
    България, ЕС и НАТО разглеждат отношенията с Москва през призмата на сигурността след Руското нахлуване в Украйна през 2022 г.. Според тази позиция Русия е нарушила международното право с военната си агресия, а подкрепата за Украйна е част от защитата на европейската сигурност.

    16:35 08.07.2026

  • 57 А МОЧАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ицо":

    и аз като теб съм същия, друго не ми ражда главата освен: "Възстановиха ли Мочата" и го пиша под всяка статия

    Коментиран от #67

    16:35 08.07.2026

  • 58 За членството в ЕС и НАТО:

    8 0 Отговор
    Официалната позиция е, че членството не отнема суверенитета на България, а е доброволен избор, чрез който страната участва в общи решения и политики със своите съюзници.

    16:35 08.07.2026

  • 59 ДРУГАРКО БАБО МУТРОФАНОВА

    4 0 Отговор
    МНОГО ТИ СТАРО ФОТОТО ..................... СЛОЖИ СИ СНИМКА КОЯТО ТИ ОТГОВАРЯ НА ВЪЗРАСТА ............,......

    Коментиран от #74

    16:35 08.07.2026

  • 60 да бе да

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    както и украинците ги посршнаха братушките с Javelin. Никъде не са желани тези блатни орки

    16:36 08.07.2026

  • 61 За санкциите:

    5 0 Отговор
    ЕС и САЩ разглеждат санкциите като инструмент за натиск върху лица, организации и сектори, свързани с действия, които те определят като заплаха за сигурността или нарушение на международни норми.

    16:36 08.07.2026

  • 62 Пич

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "И друго политическо послание:":

    Другото послание - друг път, че вече си поръчах още едно питие! Моля да ме извините!

    16:36 08.07.2026

  • 63 За оръжейната индустрия:

    5 1 Отговор
    Българската и съюзническата позиция е, че държавите имат право да подпомагат Украйна в рамките на международното право и своите решения за сигурност. Русия от своя страна разглежда тази помощ като враждебна.

    16:36 08.07.2026

  • 64 Какво си казал никой не го интересува!

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пич":

    Ти как мислиш?

    16:37 08.07.2026

  • 65 За енергетиката:

    4 0 Отговор
    България и ЕС поставят акцент върху намаляване на зависимостта от един доставчик и диверсификация на енергийните източници. Москва обикновено оценява това като загуба на традиционни икономически връзки.

    16:37 08.07.2026

  • 66 реалиста

    2 1 Отговор
    парите не миришът

    16:37 08.07.2026

  • 67 604

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "А МОЧАТА":

    Костите са там у фундаментъ...оди дъ ровиш тъпчо...

    16:38 08.07.2026

  • 68 За туризма и контактите:

    4 1 Отговор
    • България и ЕС приемат ограниченията върху руските граждани като част от общата санкционна политика след войната, докато Русия ги представя като влошаване на двустранните отношения.

    16:38 08.07.2026

  • 69 Нагла мамашка

    8 2 Отговор
    Тя ли ще определя на кого какво продаваме

    16:38 08.07.2026

  • 70 Мдааа

    8 2 Отговор
    Каквото и да прави, както и да хитрува, Русия ще изгуби тази война. Обречена е на разпад. Така че и Господ да слезе не може да я спаси .Мдааа, краят е близо. Много близо.

    Коментиран от #82

    16:38 08.07.2026

  • 71 ама

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "604":

    ама гледай ти да не си на накой дирек

    16:39 08.07.2026

  • 72 Тук не е и Киев!

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тук не е Москва!":

    Ама укромафията си строят анклави!?

    16:39 08.07.2026

  • 73 морския

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "руззззНаци":

    кво ли, тъпчо !? руските ракети вече са насочени !

    16:40 08.07.2026

  • 74 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "ДРУГАРКО БАБО МУТРОФАНОВА":

    Снимката на бабичката е от времето на Горбачов или Брежнев

    16:41 08.07.2026

  • 75 Избор на удобни факти:

    2 3 Отговор
    Например акцент върху историческите връзки между Русия и България, но без същия акцент върху разногласията, различните интереси и действията на Русия в по-новата история.

    16:41 08.07.2026

  • 76 володя

    5 4 Отговор
    И какво лошо има да снабдяваме Укрйана и да и помагаме в борбата с нацистките захватчици?!? Или миторфанови твърди, че Русия има право вероломно да напада чужди държави и да избива милиони, защото такива били интересите на Кремъл?!?

    Коментиран от #89, #94

    16:41 08.07.2026

  • 77 шампионка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тук не е Москва!":

    Остана ли нещо за шпиониране у нас? А, вярно, може и тя да следи с кого лети Пеевски. Това се оказа национален спорт.

    16:41 08.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Митрофонова лъже

    7 1 Отговор
    Например твърдението, че влошаването на отношенията е резултат основно от „антируска кампания“, докато Българската, Европейската и Натовската позиция го свързват с Руската политика спрямо Украйна и нарушаването на Международното Право.
    Украйна защитава територията си!!!

    Коментиран от #93

    16:43 08.07.2026

  • 80 Истината

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "русия Агресор":

    Слава на Русия

    Коментиран от #88

    16:43 08.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "Мдааа":

    Края и аз го виждам, даже и от тъмния бункер, но какво мога да направя. Как да спра тази авантюра? Как да изляза от тази ловушка и да остана жив?

    16:44 08.07.2026

  • 83 Стратегически избор

    1 1 Отговор
    • Представяне на съюзнически решения като липса на суверенитет: тезата, че членството в ЕС и НАТО ограничава България, се различава от позицията на самите организации и на много български политици, които го разглеждат като доброволен стратегически избор.

    16:44 08.07.2026

  • 84 Спас

    6 1 Отговор

    До коментар #54 от "604":

    Критичната маса са хората от големите градове и столицата,младите които искат Европейско бъдеще.Та тази маса иска такива като тебе дърти соц лежачи и селски тарикати да изчезнат по- бързо.

    Коментиран от #110

    16:44 08.07.2026

  • 85 Тази дръта скумрия

    6 1 Отговор
    много са я фотошопнали. Тук наистина прилича на жена.

    16:44 08.07.2026

  • 86 Използване на емоционални теми:

    4 2 Отговор
    Като историята, енергетиката и „традиционното приятелство“, за да се въздейства върху обществените нагласи.
    Хитрушааа!

    16:45 08.07.2026

  • 87 Явор

    2 8 Отговор
    За всичко е права!

    Коментиран от #91

    16:45 08.07.2026

  • 88 По-точно

    11 1 Отговор

    До коментар #80 от "Истината":

    Слава на България!

    16:46 08.07.2026

  • 89 604

    1 8 Отговор

    До коментар #76 от "володя":

    Укр фашаги кът стреляха по донецк сигур си бил на баща си в топките...паляк!

    16:46 08.07.2026

  • 90 Удри

    6 0 Отговор
    България трябва да произвежда собствени разработки, които да бъдат тествани в реални условия.

    Коментиран от #98

    16:46 08.07.2026

  • 91 Да, ама НЕ!!

    7 1 Отговор

    До коментар #87 от "Явор":

    Права, ама от страна на русия, не от страна на БЪЛГАРИЯ!

    16:46 08.07.2026

  • 92 Варадин

    5 0 Отговор
    Изказванията на Митрофанова не са неутрален анализ, а позиция на представител на руската държава и нейните интереси. Проблемът не е в това, че защитава своята страна – това е ролята ѝ като дипломат – а че представя едностранна картина, в която отговорността винаги е на другите.

    16:48 08.07.2026

  • 93 Защо

    8 0 Отговор

    До коментар #79 от "Митрофонова лъже":

    Обявиха ни за вражеска държава па сега ние сме виновни.Идтината е че никой вече не иска да живее по руски тертип.Деца в шинели и с пушки.КГБ на всякъде да следи и да изчезват хора.Това вече го живяхме.Добре че тези дето го искат вече са на измиране.

    Коментиран от #101

    16:48 08.07.2026

  • 94 Някой

    1 9 Отговор

    До коментар #76 от "володя":

    А дроновете на укрите как убиват? Хуманно и добронамерено! Нали?

    16:49 08.07.2026

  • 95 Някой

    0 9 Отговор
    Има ли някой да оспори казаното от нея? Без значение на политически и расистки възгледи.

    16:49 08.07.2026

  • 96 Истината

    7 2 Отговор
    България НЕ е загубила суверенитет заради ЕС и НАТО, а е направила СВОБОДЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗБОР да бъде част от общности, основани на правила и взаимни ангажименти. Влошаването на отношенията с Русия не се дължи на „антируска кампания“, а е свързано с действията на руската държава и с реакциите на международната общност.

    Коментиран от #104

    16:50 08.07.2026

  • 97 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Най-добре е да ни освободят НАПЪЛНО и ЗАВИНАГИ от СЕБЕ си. Това ще бъде върховен момент, а датата ще се помни вечно и ще заличи омразната окупационната дата.

    Коментиран от #108

    16:50 08.07.2026

  • 98 604

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "Удри":

    Само дето наще разработки съ 1 пищовче, всичкуто друго е по руски лицензи..даже се чудя след войнатъ на кого ще търгуваме бец ноу хоу...смешна територия с крадлив народ.

    16:50 08.07.2026

  • 99 Мутрафон

    7 1 Отговор
    Така е, изнасяме оръжие за Украйна, другарко. Изнасяме, защото знаем, че Путин е мишок и нищо няма да ни направи, затова изнасяме. Страхлива мишка е Путин, не смее да скача на НАТО, затова и всеки от НАТО може да му се смее в лицето.

    16:50 08.07.2026

  • 100 как

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "руззззНаци":

    кво бе професоре-олигофрен, ако не е била Русия да жертва многохилядните си синове, сега нямаше да те има или в по-добрия случай щеше да говориш турски официално......

    Коментиран от #117

    16:52 08.07.2026

  • 101 Истината

    6 1 Отговор

    До коментар #93 от "Защо":

    Те и множество руснаци не искат да живеят в днешна Русия и продават имоти, женят се за чужденци и масово напускат и бягат!!! Искат да живеят в демокрация и цивилизацията.

    16:52 08.07.2026

  • 102 Гориил

    13 10 Отговор
    Елеонора Валентиновна има топло, искрено и сърдечно отношение към България и българите. В радиоизявите си и интервютата си за вестници тя е изключително хладнокръвна, сдържана и предпазлива, полагайки максимални усилия и търпение, за да не натъжи или обиди деликатните емоции на братската си нация и да избегне дори сянка на съмнение или недоверие. Тя е един от най-преданите и верни приятели на България. Но, както всеки дипломат в света, тя винаги е защитавала, защитава и ще продължи да защитава интересите на Русия. В същото време много от изявленията на г-жа Митрофанова са изпълнени с горчивина и тъга. И можете да разберете защо.

    Коментиран от #109, #111, #120, #123

    16:53 08.07.2026

  • 103 Кривак

    6 1 Отговор
    Историята и културните връзки между народите са важни, но не могат да бъдат използвани като оправдание за натиск, пропаганда или подмяна на фактите. България има право сама да определя своето бъдеще и своите съюзи.

    16:53 08.07.2026

  • 104 604

    2 5 Отговор

    До коментар #96 от "Истината":

    Къв избор ве палячо никой зъ нищо не ни е питал..за тва и всичкото ще се срути...

    16:53 08.07.2026

  • 105 ВЪН

    3 1 Отговор
    ВЪН!!!!

    16:53 08.07.2026

  • 106 Няма ли кой да обясни на мамашата

    6 2 Отговор
    Че България също има интереси.

    Коментиран от #114

    16:55 08.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    4 2 Отговор

    До коментар #97 от "СВО 1 595 дни РЕЗИЛ":

    После му се разяснява.

    16:55 08.07.2026

  • 109 Румен

    8 2 Отговор

    До коментар #102 от "Гориил":

    Забравяш нещо важно: Митрофонова не е независим коментатор, а представител на руската държава и нейната основна задача е да защитава руската политика, НЕ БЪЛГАРСКАТА!
    Не забравяй, че дипломатическите изказвания на Митрофонова са част от Руската политическа линия, а не само израз на лични чувства към Българите!

    16:56 08.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Всъщност е нагла до безочие

    7 3 Отговор

    До коментар #102 от "Гориил":

    И в разговорите се държи винаги надменно и презрително

    16:57 08.07.2026

  • 112 604

    0 0 Отговор
    Платения по мияр вие кът линейкъ! Мехлем за душата ми КЕФ!

    16:58 08.07.2026

  • 113 странно

    3 1 Отговор
    а защо цялото Черноморие е изкупено от руснаци, живеят около 350 000 , може би България е опасна за руснаците, но Русия е още по-опасна?

    16:58 08.07.2026

  • 114 Така е! Прав си!

    9 1 Отговор

    До коментар #106 от "Няма ли кой да обясни на мамашата":

    Българските интереси са различни от Руските!
    България е независима държава и има право сама да избира своя път – пътя на демократичните институции, върховенството на закона и съюзите, към които доброволно се е присъединила.
    Историческите и културните връзки са част от миналото, но не могат да определят бъдещето ни вместо българския народ. Днес България избира да бъде част от европейското и евроатлантическото семейство, защото вижда там своите сигурност, развитие и икономически възможности.
    Уважението между народите е важно, но приятелството не означава подчинение на чужди интереси.

    16:59 08.07.2026

  • 115 Смех с копейки

    8 1 Отговор
    Таз дърта овца само ако знае колко копейки работят във военните ни заводи.😂😂😂

    16:59 08.07.2026

  • 116 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Основните послания са:":

    що па да "внушава " кат казва самата истина , я кажи кое не е така

    17:01 08.07.2026

  • 117 СВО 1 595 дни РЕЗИЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "как":

    Може, обаче ако не бяха Проливите и мерака на руския император да ги владее нямаше да има ДЕСЕТА война на Руската империя с Османската империя.

    17:01 08.07.2026

  • 118 морския

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Нексус":

    най -вече я мразят тези, които са си измислили държавици на руска територия ! прибалтика - купена от Петър Велики от шведите със злато ! Крим и Новорусия - подарени от дебилни комунистически лидери и т.н.

    17:01 08.07.2026

  • 119 Венци от Чикаго съм

    1 6 Отговор
    Колкото и да квичите синьо-жълтите помислете ако можете с какво..как аджеба цял свят уж се бори по какви ли не начини,пари санкции и още не знам си какво години наред и не могат да мръднат руснаците.На осрайна и бяха хубави само колелетата едно време,хаха.Младите амеби няма да разберат това с колелетата,защото от малки са с промити мозъци.Или казано на кратко..Само Русия.

    Коментиран от #121, #125

    17:01 08.07.2026

  • 120 Ирония

    4 4 Отговор

    До коментар #102 от "Гориил":

    Ооох, направо ще ме разплачеш от омиление...хахаха

    17:02 08.07.2026

  • 121 Въпросче

    5 1 Отговор

    До коментар #119 от "Венци от Чикаго съм":

    Ко прайш в Чикаго бре, що не си у Мацква?

    Коментиран от #134

    17:03 08.07.2026

  • 122 Реалист

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Летец Пешеходец":

    Слаба е Русия ;)))

    17:05 08.07.2026

  • 123 Пффф...

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Гориил":

    Реваааа...с крокодилски сълзи...мъъъъкааааа....

    17:06 08.07.2026

  • 124 Моча в калта

    6 0 Отговор
    И хоп-нощеска 8 танкера в Азовско море отидоха при крайцера Москва барабар с екипажите.

    17:07 08.07.2026

  • 125 Много точно

    0 6 Отговор

    До коментар #119 от "Венци от Чикаго съм":

    написано.
    Това е целта на урсоляците,да промиват мозъците на младите.

    17:09 08.07.2026

  • 126 Браво

    6 0 Отговор
    На българските оръжия че зтребват руски Орки !

    17:10 08.07.2026

  • 127 Мамашата

    4 0 Отговор
    дебело наритана откъм дирника си с чемодана до вокзала за Масква. Когда, бе Радев?

    17:10 08.07.2026

  • 128 Полковник

    2 0 Отговор
    Митрофанова откри топлата вода 😂😂😂

    17:10 08.07.2026

  • 129 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    17:11 08.07.2026

  • 130 така е руснаците

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    са роби в собствената си държава както е и ситуацията ва беге гетото?

    17:13 08.07.2026

  • 131 Дядо от село

    3 0 Отговор
    Митрофанова, не се бъркай във вътрешните работи на суверенна държава.. Оръжията отиват там от където плащат..

    17:14 08.07.2026

  • 132 Наистина ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "И друго политическо послание:":

    Къде са сега лайкучките, които не спряха да лаят по Нинова?

    17:16 08.07.2026

  • 133 Гориил

    2 2 Отговор
    Митрофанова е една от онези редки дипломати, които разбират толкова добре българската душа. Нейният статус не предполага сантиментални чувства, но след като наблюдавах работата ѝ в продължение на много години, ми се струва, че тя изпитва вътрешно страдание от отчуждението на двата народа.

    17:17 08.07.2026

  • 134 Венци от Чикаго съм

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Въпросче":

    При така зададен въпрос,дори и да ти обесня няма да схванеш.Такива с твоето мислене сте праволинейни или казано на български ,кон с капаци.Каквото ви кажат и покажат за вас е "истината"нямате умствен капацитет никакъв..дий коньо..хаха.

    17:17 08.07.2026

  • 135 Стадо

    0 4 Отговор
    Как НАТО превърна Киев в склад за обеднен уран: Радиационният инцидент във Вишнево. Масираният ракетен и безпилотен удар срещу военни и енергийни обекти в Киевска област от нощта на 6 юли разкри дълбоко пазена тайна на украинския Генерален щаб и западните му съветници. Унищожаването на държавния завод „Визар“ в сателитния град Вишнево доведе до неколкочасови вторични детонации и критично повишаване на радиационния фон, според информации от местни и чужди източници. Инцидентът повдига сериозни въпроси за сигурността на цивилното население, използвано като „жив щит“ за съхранение на опасни натовски боеприпаси с обеднен уран

    17:17 08.07.2026

  • 136 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    На здаровие,. "дорагая".

    17:19 08.07.2026

  • 137 България

    6 1 Отговор
    подкрепя Украйна с оръжия и боеприпаси.
    Това е наш дълг като европейци и членове на НАТО!
    ДОРИ Радев не може да промени това!
    България очаква Украйна в ЕС И НАТО!

    17:19 08.07.2026

  • 138 Един

    7 0 Отговор
    Тая пък кой я е питал за мнение. Нали сме ви вражеска държава, ще правим каквото си искаме. От освобождението само ни точите. Стига толкова.

    17:20 08.07.2026

  • 139 Минало

    6 1 Отговор
    Това не е работа на руската посланничка. България е свободна държава и ще продава на когото реши. Минаха времената когато за всичко трябваше да питаме ссср.

    17:21 08.07.2026

  • 140 Мутрофанова:

    1 1 Отговор
    Домой!

    17:25 08.07.2026

  • 141 Ханс Балдунг

    1 0 Отговор
    Е, и?

    17:25 08.07.2026

  • 142 Копейкин

    1 0 Отговор
    Ами да, тук е опасно за путкинисти, да си бегаме при сударь, ама май най добре яе зад Урал чак.

    17:30 08.07.2026

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