Елеонора Митрофанова: Българските оръжейни заводи произвеждат боеприпаси, които вероятно стигат до Украйна

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви, че отношенията между Москва и София се намират в период на фактическа липса на политически диалог, замразени културни и хуманитарни контакти и стагниращ търговски обмен. Тя посочва това в интервю за руската държавна агенция РИА Новости по повод 147-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

Митрофанова припомня, че на 7 юли 1879 г. първият руски консул в София Александър Давидов връчва акредитивните си писма на княз Александър Батенберг, поставяйки началото на официалните дипломатически отношения между Русия и България.

По думите ѝ членството на България в ЕС и НАТО ограничава възможността страната да води самостоятелна политика спрямо Русия, различаваща се от общата линия на западните съюзници. Според руския посланик двустранното сътрудничество се е превърнало в „заложник на антируската кампания“, водена от евроатлантическия блок.

В интервюто Митрофанова коментира и дейността на българския военно-промишлен комплекс. Тя твърди, че оръжейните предприятия в България продължават да работят с високо натоварване, като основната част от продукцията – снаряди и боеприпаси – се продава на съюзници на страната в НАТО и ЕС. Според нея има голяма вероятност това въоръжение впоследствие да достига до Украйна.

Руският дипломат отбелязва още, че сътрудничеството между двете страни в областта на ядрената енергетика постепенно се прекратява по инициатива на София, което според нея е в ущърб на икономическите интереси и енергийната сигурност на България.

Като фактор за намаляване на броя на руските туристи Митрофанова посочва присъединяването на България към Шенгенското пространство. По думите ѝ преминаването към шенгенски визов режим и прекратяването на споразумението за облекчен визов режим между ЕС и Русия са направили пътуванията на руски граждани до България по-трудни.

Посланикът коментира и включването на България в публикувания през април от руското външно министерство списък на държавите с повишен риск от задържане на руски граждани по искане на САЩ. Като основание тя посочва ареста в София през декември 2025 г. на двама руски граждани, които през март 2026 г. са били екстрадирани в Съединените щати. Според Митрофанова препоръките на руското външнополитическо ведомство към руските граждани относно пътуванията до България остават в сила.