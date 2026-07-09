Емил Радев: Дигиталното евро не застрашава парите в брой, кешът остава

Тази седмица тук в Страсбург ще се обсъжда даването на мандат за преговори със Съвета за досието по дигиталното евро. Аз, като докладчик по становището в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешния ред, работих точно в частта със защитата на личните данни, борбата с прането на пари и т.н. - това, което е в обхвата на тази комисия. И мога да ви кажа, че много спекулации има с дигиталното евро. Нека първо да кажем - с приемането на дигиталното евро по никакъв начин няма да застрашим кеша. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.
Парите в брой ще останат. По никакъв начин няма да се забранят разплащанията в брой. Има изрични такива текстове в досието.
Всякакви опити да бъдат застрашени плащанията в брой отпаднаха от текстовете на Парламента. Това искам да кажа - че към настоящия момент позицията на Парламента е абсолютно за запазването на разплащанията в брой. Със създаването на дигиталното евро Европейския Съюз ще създаде собствена платежна система, така че да е гарантирана от Европейската централна банка, така че да не сме зависими от разплащателните системи на трети държави.
За да бъдем конкурентноспособни, ние трябва да дадем три начина на плащане - плащанията в брой, плащанията с карта и плащанията с дигитално евро.
В дигиталното евро ще има два варианта на плащане. - плащане онлайн и плащане офлайн. Като искам да кажа, че плащането офлайн на практика е, когато доближа моят телефон до вашия и прехвърля 100 евро, ще оставя точно такава следа, като и когато ви подам банкнота от 100 евро. С две думи, ще бъдат напълно анонимни плащания, а разплащанията с дигиталното евро ще бъдат толкова добре защитени като лични данни, че даже Европейската централна банка ще има много минимална информация за тези плащания.
Плащанията основно ще са в платежните посредници. С две думи, те ще бъдат защитени така както е защитена банковата тайна в момента и тя ще може да разкрива тайната на плащанията, само когато се касае за тежки престъпления. От тук нататък ние даваме просто една много по-голяма конкурентоспособност на европейската платежна система.
Това не е криптовалута. Тя ще е гарантирана от Европейската централна банка. Стойността на дигиталното евро ще е толкова, колкото е и стойността на еврото в брой.
Тук Европейската централна банка гарантира тази платежна система, дигиталното евро, така че ние ще имаме един много сигурен начин на плащане. Но искам да кажа, че ще има лимити. Това не значи, че ще можем да плащаме стотици, хиляди и милиони.
Най-вероятно лимитът за плащане с дигитално евро ще е до 3000 евро. Въпрос на преговори е този лимит. Така че по никакъв начин няма да застрашим депозитите, няма да застрашим плащанията в брой, просто ще дадем една нова алтернатива.
По принцип, както и с евро, може да се плаща и в чужди държави, стига да разрешава дадената държава. Ние тук говорим за страните от еврозоната, но това ще бъде и законно платежно средство навсякъде по света.
Който е избрал плащанията да се ги получава в пощенската станция, ще се ги получава както и до настоящия момент. Който е избрал да се плащат по банкова сметка и да ги ползва с банкова карта, ще може, но ще може да си зареди портфейла на всеки един банкомат с дигитално евро и с телефона си да прави разплащане, било то онлайн, било то офлайн, така че всичко това ще бъде по желание на дадения гражданин какво да използва като начин на разплащане.
Всичко се остава както и до настоящия момент. Ако искаме да използваме допълнително този инструмент, може да го използваме. Ако нямаме желание да използваме дигиталното евро, никой не може да ни задължи да го използваме.
И когато говорим, ние говорим тук, може би за още доста години преговори, докато стигнем до въвеждане на дигиталното евро. Второ, ние даваме възможността да бъде въведено с нормативна база. От там нататък, кога ЕЦБ ще реши да въвежда това дигитално евро след приемане на това законодателство, също е решение, което, може би, ще отнеме доста години, защото трябва да имаме цялата дигитална инфраструктура за въвеждане на този платежен механизъм. От тук нататък, кога ще стигнем до преговори, кога ще стигнем до компромиси, от кога ще влезе в сила този нормативен акт и от кога Европейската Централна банка след приемането му ще реши да въведе дигиталното евро, всичко това може да коства доста години напред. Не мога да прогнозирам към настоящия момент.
Кешът ще остане, начините на разплащане, които са до момента, ще бъдат абсолютно валидни дълги години, така че дигиталното евро ще даде една допълнителна възможност и конкурентоспособност на държавите членки в Европейския съюз и разбира се по-ниски такси за гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този е
07:22 09.07.2026
2 Новичок
гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
07:23 09.07.2026
3 За лешояди само олово!
Коментиран от #29
07:25 09.07.2026
4 ЕВРОДЕПУТАТЪТ Е ЛЪЖЕЦ
07:25 09.07.2026
5 Крадльо
07:25 09.07.2026
6 Ала бала за глупаци
Коментиран от #13
07:28 09.07.2026
7 Механик
Я да обясни тоя, за какъв зор се приема това дигитално евро, като щяло да им и кеш? Каква ще е разликата? Който и ска и сега може да плаща безналично-касово или в кеш.
Не ми се мисли, и дано съм лош пророк, но живеем в първите години на много ужасно, модерно средновековие. И като гледам био-планктона, вероятно така и ще стане.
Коментиран от #37
07:29 09.07.2026
8 Студопор
07:31 09.07.2026
9 Всяка
07:32 09.07.2026
10 Евроджендър
Коментиран от #39
07:32 09.07.2026
11 млад еврас
Коментиран от #15
07:33 09.07.2026
12 Лост
07:35 09.07.2026
13 Механик
До коментар #6 от "Ала бала за глупаци":Никак няма да е бавно. Ето, че за няма и 2 години ни напънаха и "приехме" еврото. Това за ТЯХ беше много важен момент. От там насетне могат и доста по-грубо да пипат. До момента на приемането на еврото все още имаше шанс за измъкване. НО сега всичко вече е подписано и е лесно. Най-важното е, че вече каквото и да решат в Брюксел по повод на еврото и финансии, ние сме ДЛЪЖНИ да изпълняваме, защото вече сме се подписали, а това подписване прави ЗАКОННИ всички искания на Брюксел.
Така че от дигиталното евро ни дели не повече от година и половина. А от забраната за кеш, не повече от 2 години. И Европа потъва в дигиталното средновековие. За много векове, а вероятно и за винаги.
Коментиран от #41
07:37 09.07.2026
14 Удри евраста с лопатЕто
07:37 09.07.2026
15 Лост
До коментар #11 от "млад еврас":Така говореха .Пък ако си спомняш един депутат си получаваше заплатата кеш.И това е човек който прави закона и трябва да го спазва.А дали е бил само един?
07:38 09.07.2026
16 Дааа....
За това ли беше това БЪРЗАНЕ да се влезне в Еврозоната ....???
07:39 09.07.2026
17 Дзак
07:39 09.07.2026
18 Някой
Коментиран от #21
07:42 09.07.2026
19 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #31
07:42 09.07.2026
20 Северодвинск
07:50 09.07.2026
21 Моарейн
До коментар #18 от "Някой":Особено когато освен гербераст е и брюкселска зелка. Щом ни убеждава толкова напоително, че няма да забраняват плащането в брой и цифровото евро е безобидно, значи разните му урсули, мърсули и вся остальная вече са взели решението за налагането му. Сега просто успиват матряла, който една прекрасна сутрин в съвсем обозримото бъдеще ще се събуди с цифров хомот и ще се чуди откъде му е дошло. Е, тогава ще си спомняме за комунизма с умиление.
07:51 09.07.2026
22 Кривчо
07:55 09.07.2026
23 Референдум на Дойран
Франция Дания норвегия закони за задължителен прием кеш.
Отзоваване на Е. Радев и да представлява държави с изцяло цифрово юро.
Оставка, това трябвата е последната битка на България.
Да каже Радев как ЕЦБ блокира преводи юро към търговски банки в Гърция. Гърците не можеха да теглят собствените си спестявания. Да каже са условните пари, пише го на сайтове на ЕС и др..
Оставка!
07:57 09.07.2026
24 пенсионер от Варна
08:00 09.07.2026
25 Mими Кучева🐕🦺
08:06 09.07.2026
26 До Моарейн
Отнема се основно човешко право, правото да разполагаш със собствените си спестявания свободно и затова Великобритания излезе от ЕС с референдум и със специално писмено споразумение отказа въвеждане юро. Германия не искаше юро, но Блатото ги изнуди, че няма да им позволи Обединение на И. и З. части, ако не въведат юрото. Половин Европа е извън юрошита, и само малки територийки като Словения, Словакия, в бъдеще Македония приумат юрото, особено след блокирането на юрото към Гърция, държавите се пазят от вълците в ЕЦБ. А този юродепутатин не му дреме над 200 000 юро при напускане на пост. И заплати над 40 000 юро месечно с куп привилегии. Този е милионер в юро.
Затова трябваше да се гласува за Пряка демокрация и Движение на непартийните - те предлагаха Референдуми. А Радев и ПБ ще приемат цифровото юро тихичко - мълчат по въпросът, и ще се оправдаят, че по Закон не можело да не приемат Ц.Ю., удобно забравяйки, че са мнозинство и Възраждане и отделни депутати от др. групи ще ги подкрепят за Референдум Кеш.
08:10 09.07.2026
27 Копипасте
08:16 09.07.2026
28 Пак
Човекът говори за някакви платежни системи.
08:23 09.07.2026
29 Лъжи
До коментар #3 от "За лешояди само олово!":Той и дигиталния концлагер няма да е концлагер. Всички теории на конспирацията се потвърждават, като верни.
08:24 09.07.2026
30 Жана
08:25 09.07.2026
31 Ама
До коментар #19 от "Удри евраста с лопатЕто":те вече са ти взели всичко. Пишат ти законите, по които да живееш. Ти вече нямаш държавност. Пък ходи да пускаш бюлетини за който си щеш...
08:27 09.07.2026
32 миме
08:27 09.07.2026
33 Никой не вярва на ,,Дебелите котки"
08:28 09.07.2026
34 Проектът дигиталноневро е в ход
Коментиран от #51
08:28 09.07.2026
35 Лека-полека
08:31 09.07.2026
36 УдоМача
08:34 09.07.2026
37 Лош
До коментар #7 от "Механик":пророк си. Живеем в прекрасно време, без гилотини, смъртност от тиф, диктатори, концлагери или глад. Днес един българин е по-богат и по-свободен от когато и да било в историята си от 681ва насам. Опашките от туристи към Гърция, пълните ресторанти, новите жилища навсякъде, по 3 коли на семейство (често нови коли!) -- фактите говорят.
08:35 09.07.2026
38 Първото
За какви глупости и "дигитални евра" говорят сега не е ясно.
И този на снимката е игнорант и не му е ясно какво точно ще обсъжда в т.нар. европейски парламент
08:37 09.07.2026
39 бай Бай
До коментар #10 от "Евроджендър":ДРАГИ НЕ Е КОМУНИЦЪМ ТОВА , А ТОТАЛИТАРЕН КАПИТАЛИЗЪМ!!
Използвай правилните думи. Тоталитаризма си е тоталитаризъм като неси чел що е то комунизъм поне не пиши глупости!!
08:37 09.07.2026
40 Eлелементарно
"БАНКНОТАТА Е ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС ЗЛАТО И ВСИЧКИ АКТИВИ НА БАНКАТА"
( може би и за това ни натресоха демокрацията)
Въпроса с "дигиталното" евро е : КОЙ и КАК ЩЕ ГЕНЕРИРА НАЛИЧНОСТТА НА ЕВРОТО !?
08:38 09.07.2026
41 винаги може да избягаш
До коментар #13 от "Механик":проблема е че 99% от българите нямат мозък да мислят какво едобро атях и какво не е !!
08:39 09.07.2026
42 смях в залата
08:39 09.07.2026
43 Дигиталното
Коментиран от #53
08:39 09.07.2026
44 провинциалист
08:40 09.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гост
08:42 09.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Къде
08:44 09.07.2026
49 Фйкк
08:45 09.07.2026
50 Само Биткойн
08:46 09.07.2026
51 дигитален катинар
До коментар #34 от "Проектът дигиталноневро е в ход":а с въвеждане и на електронно ID (ел.паспорт)
Няма да е задължителен.ЗАСЕГА! И не може да бъде поради обективни юридически причини. Никой гражданин по закон НЕ Е ДЛЪЖЕН да притежава смартфон с интернет.Щото това струва пари и са от джоба на гражданина.За да го въведат като задължителен, ДЪРЖАВАТА трябва да поеме разходите за устройството и месечната абонаментна такса на мобилния оператор.А това няма да стане,защото държавата пари не дава, само прибира.
08:47 09.07.2026
52 Русия
08:49 09.07.2026
53 Точно
До коментар #43 от "Дигиталното":така изглежда да е.
Но защо просто не го кажат открито. Рискът обаче е, че доверието в институциите на ЕС е много ниско и хората ще избягват тази нова валута на ЕЦБ - наднационална финансова институция с неясен мандат и бъдеще.
08:51 09.07.2026