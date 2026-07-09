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Емил Радев: Дигиталното евро не застрашава парите в брой, кешът остава

Емил Радев: Дигиталното евро не застрашава парите в брой, кешът остава

9 Юли, 2026 07:16 1 286 53

  • дигитално евро-
  • кеш-
  • емил радев

По никакъв начин няма да се забранят разплащанията в брой

Емил Радев: Дигиталното евро не застрашава парите в брой, кешът остава - 1
Снимка: Владислав Панайотов
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тази седмица тук в Страсбург ще се обсъжда даването на мандат за преговори със Съвета за досието по дигиталното евро. Аз, като докладчик по становището в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешния ред, работих точно в частта със защитата на личните данни, борбата с прането на пари и т.н. - това, което е в обхвата на тази комисия. И мога да ви кажа, че много спекулации има с дигиталното евро. Нека първо да кажем - с приемането на дигиталното евро по никакъв начин няма да застрашим кеша. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Парите в брой ще останат. По никакъв начин няма да се забранят разплащанията в брой. Има изрични такива текстове в досието.

Всякакви опити да бъдат застрашени плащанията в брой отпаднаха от текстовете на Парламента. Това искам да кажа - че към настоящия момент позицията на Парламента е абсолютно за запазването на разплащанията в брой. Със създаването на дигиталното евро Европейския Съюз ще създаде собствена платежна система, така че да е гарантирана от Европейската централна банка, така че да не сме зависими от разплащателните системи на трети държави.

За да бъдем конкурентноспособни, ние трябва да дадем три начина на плащане - плащанията в брой, плащанията с карта и плащанията с дигитално евро.

В дигиталното евро ще има два варианта на плащане. - плащане онлайн и плащане офлайн. Като искам да кажа, че плащането офлайн на практика е, когато доближа моят телефон до вашия и прехвърля 100 евро, ще оставя точно такава следа, като и когато ви подам банкнота от 100 евро. С две думи, ще бъдат напълно анонимни плащания, а разплащанията с дигиталното евро ще бъдат толкова добре защитени като лични данни, че даже Европейската централна банка ще има много минимална информация за тези плащания.

Плащанията основно ще са в платежните посредници. С две думи, те ще бъдат защитени така както е защитена банковата тайна в момента и тя ще може да разкрива тайната на плащанията, само когато се касае за тежки престъпления. От тук нататък ние даваме просто една много по-голяма конкурентоспособност на европейската платежна система.

Това не е криптовалута. Тя ще е гарантирана от Европейската централна банка. Стойността на дигиталното евро ще е толкова, колкото е и стойността на еврото в брой.

Тук Европейската централна банка гарантира тази платежна система, дигиталното евро, така че ние ще имаме един много сигурен начин на плащане. Но искам да кажа, че ще има лимити. Това не значи, че ще можем да плащаме стотици, хиляди и милиони.

Най-вероятно лимитът за плащане с дигитално евро ще е до 3000 евро. Въпрос на преговори е този лимит. Така че по никакъв начин няма да застрашим депозитите, няма да застрашим плащанията в брой, просто ще дадем една нова алтернатива.

По принцип, както и с евро, може да се плаща и в чужди държави, стига да разрешава дадената държава. Ние тук говорим за страните от еврозоната, но това ще бъде и законно платежно средство навсякъде по света.

Който е избрал плащанията да се ги получава в пощенската станция, ще се ги получава както и до настоящия момент. Който е избрал да се плащат по банкова сметка и да ги ползва с банкова карта, ще може, но ще може да си зареди портфейла на всеки един банкомат с дигитално евро и с телефона си да прави разплащане, било то онлайн, било то офлайн, така че всичко това ще бъде по желание на дадения гражданин какво да използва като начин на разплащане.

Всичко се остава както и до настоящия момент. Ако искаме да използваме допълнително този инструмент, може да го използваме. Ако нямаме желание да използваме дигиталното евро, никой не може да ни задължи да го използваме.

И когато говорим, ние говорим тук, може би за още доста години преговори, докато стигнем до въвеждане на дигиталното евро. Второ, ние даваме възможността да бъде въведено с нормативна база. От там нататък, кога ЕЦБ ще реши да въвежда това дигитално евро след приемане на това законодателство, също е решение, което, може би, ще отнеме доста години, защото трябва да имаме цялата дигитална инфраструктура за въвеждане на този платежен механизъм. От тук нататък, кога ще стигнем до преговори, кога ще стигнем до компромиси, от кога ще влезе в сила този нормативен акт и от кога Европейската Централна банка след приемането му ще реши да въведе дигиталното евро, всичко това може да коства доста години напред. Не мога да прогнозирам към настоящия момент.

Кешът ще остане, начините на разплащане, които са до момента, ще бъдат абсолютно валидни дълги години, така че дигиталното евро ще даде една допълнителна възможност и конкурентоспособност на държавите членки в Европейския съюз и разбира се по-ниски такси за гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този е

    98 0 Отговор
    герберски крадец и блюдолизец на простата и крадлива Тиква Борисов.

    07:22 09.07.2026

  • 2 Новичок

    71 1 Отговор
    ВНИМАНИЕ "Гербер"
    гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

    07:23 09.07.2026

  • 3 За лешояди само олово!

    90 1 Отговор
    То и еврото удвои цените, ама ни казваха че нямало да стане така. А сега опипват почвата с дигиталното евро да ви го сложат като примка на врата. След това изведнъж ще премахнат кеша и след това пълно дигитално робство. А си направил крачка в страни от "повелите на ЕС", веднага ти спират парите. Не им позволявайте! Протести срещу евро измамниците!

    Коментиран от #29

    07:25 09.07.2026

  • 4 ЕВРОДЕПУТАТЪТ Е ЛЪЖЕЦ

    86 0 Отговор
    Не му вярвайте.

    07:25 09.07.2026

  • 5 Крадльо

    66 0 Отговор
    и той "фактор" в Европа ?!

    07:25 09.07.2026

  • 6 Ала бала за глупаци

    77 3 Отговор
    Ще ни сварят бавно и полекичка като жаби без да се усетим. То нямали да спират кеша засега, ама после щели да решат, и то щяло да бъде след "много години". Айде на бас, че след 2-3 години когато изградят структурите няма да има кеш, нито свобода за каквото и да било.

    Коментиран от #13

    07:28 09.07.2026

  • 7 Механик

    69 2 Отговор
    А, ма няма проблем бе. То така беше и предния път като ни набутахте. Обяснявахте ни как нямало да има проблем и няма да се вдигат цените.
    Я да обясни тоя, за какъв зор се приема това дигитално евро, като щяло да им и кеш? Каква ще е разликата? Който и ска и сега може да плаща безналично-касово или в кеш.
    Не ми се мисли, и дано съм лош пророк, но живеем в първите години на много ужасно, модерно средновековие. И като гледам био-планктона, вероятно така и ще стане.

    Коментиран от #37

    07:29 09.07.2026

  • 8 Студопор

    62 0 Отговор
    То вие разправят, че няма да има увеличение на цените и спекулации след въвеждането на еврото, пък виж какво стана. Защо да ви вярваме вече??

    07:31 09.07.2026

  • 9 Всяка

    55 0 Отговор
    втора дума- засега.... засега няма да пипаме кеша. Още малко да се стопли водата в тенджерата с жабите. Още малко да се премести прозореца на Овертон.

    07:32 09.07.2026

  • 10 Евроджендър

    57 0 Отговор
    И Европейския съюз започна като нещо добро, а после се превърна в комунистически тиранин

    Коментиран от #39

    07:32 09.07.2026

  • 11 млад еврас

    54 1 Отговор
    Даааа то и с банковите карти така разправяхте, за кво ви е да носите кеш, я колко е лесно и е за ваше добро, и после се почна, до еди си колко лева само кеш повече само по банков път, а бе я понеже ви е толкова готино и удобно да дадете сега едни яки такси за картите, тоя филм сме го гледали.

    Коментиран от #15

    07:33 09.07.2026

  • 12 Лост

    36 0 Отговор
    Как да не го застрашава.Я вземи да платиш нещо онлайн.Половината не приемат кеш.

    07:35 09.07.2026

  • 13 Механик

    47 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ала бала за глупаци":

    Никак няма да е бавно. Ето, че за няма и 2 години ни напънаха и "приехме" еврото. Това за ТЯХ беше много важен момент. От там насетне могат и доста по-грубо да пипат. До момента на приемането на еврото все още имаше шанс за измъкване. НО сега всичко вече е подписано и е лесно. Най-важното е, че вече каквото и да решат в Брюксел по повод на еврото и финансии, ние сме ДЛЪЖНИ да изпълняваме, защото вече сме се подписали, а това подписване прави ЗАКОННИ всички искания на Брюксел.
    Така че от дигиталното евро ни дели не повече от година и половина. А от забраната за кеш, не повече от 2 години. И Европа потъва в дигиталното средновековие. За много векове, а вероятно и за винаги.

    Коментиран от #41

    07:37 09.07.2026

  • 14 Удри евраста с лопатЕто

    45 1 Отговор
    Дигиталните пари трябва са се забранят, и сега има карти и всичко може да се прехвърля по банков път и да не работиш с кеш, Швейцария за по сигурно направи референдум и го записа в конституцията си, че кеша остава при всички положения.

    07:37 09.07.2026

  • 15 Лост

    31 0 Отговор

    До коментар #11 от "млад еврас":

    Така говореха .Пък ако си спомняш един депутат си получаваше заплатата кеш.И това е човек който прави закона и трябва да го спазва.А дали е бил само един?

    07:38 09.07.2026

  • 16 Дааа....

    38 0 Отговор
    "ПЪТЯ КЪМ АДА Е ПОСЛАН С "ДОБРИ" НАМЕРЕНИЯ !"
    За това ли беше това БЪРЗАНЕ да се влезне в Еврозоната ....???

    07:39 09.07.2026

  • 17 Дзак

    32 0 Отговор
    Като гледам как се защитават личните данни!

    07:39 09.07.2026

  • 18 Някой

    32 0 Отговор
    Нямам никакво доверие на обещанията на гербераст.

    Коментиран от #21

    07:42 09.07.2026

  • 19 Удри евраста с лопатЕто

    39 0 Отговор
    Няма да има отърване за европейците при никакви положения, освен бунтове и революция, еврастите са решили да ни вземат всичко и бавно и полека ще го направят, това не е само за България а за целия ЕС режим, те нямат друг начин да оцелеят, забатачиха яко нещата, фалираха европа и само това им остава за да се задържат на власт.

    Коментиран от #31

    07:42 09.07.2026

  • 20 Северодвинск

    20 0 Отговор
    Остава за сега, щото още не сме на дигитално Евро :D

    07:50 09.07.2026

  • 21 Моарейн

    31 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Особено когато освен гербераст е и брюкселска зелка. Щом ни убеждава толкова напоително, че няма да забраняват плащането в брой и цифровото евро е безобидно, значи разните му урсули, мърсули и вся остальная вече са взели решението за налагането му. Сега просто успиват матряла, който една прекрасна сутрин в съвсем обозримото бъдеще ще се събуди с цифров хомот и ще се чуди откъде му е дошло. Е, тогава ще си спомняме за комунизма с умиление.

    07:51 09.07.2026

  • 22 Кривчо

    27 0 Отговор
    При комунизма дето никога не го е имало било диктатура! Сега с този ЕС тази диктатура е в пъти по-голяма и расте! Бъдещето е мрачно, очертава се да бъдем индивиди следени и контролирани за всичко! С един бутон ти заключват сметката и ти си подчинен, с един бутон ти заключват личността и ти си без право на достъп до никъде защото ще въведат и електронно отключване на вратите в единна система! А накрая ще ни продават и време, имаше такъв филм!

    07:55 09.07.2026

  • 23 Референдум на Дойран

    28 0 Отговор
    и право на Кеш вписано в Конституцията. Не стига, че ГЕРБ, ДПС, БКП, ПП, ДБ, СДС фалшифицирахте грубо данни за дефицит, признат факт от Юростат, но и БНБ и НСИ участваха активно за прикриване на инфлация и скрит дефицит. Приемането на юрото е НЕЗАКОННО, като такова трябва да се отмени този акт. Последно преди месец Швейцария вписа правото на Кеш, държави като Дания и Швеция проведоха Референдуми за отказ прием юро. Чехия, Румъния, Полша, Унгария, Исландия, Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Исландия отказаха юро. Или част от членство в ЕС. Запазен Кеш в Конституция Австрия, Швейцария,Словакия, Унгария.
    Франция Дания норвегия закони за задължителен прием кеш.
    Отзоваване на Е. Радев и да представлява държави с изцяло цифрово юро.
    Оставка, това трябвата е последната битка на България.
    Да каже Радев как ЕЦБ блокира преводи юро към търговски банки в Гърция. Гърците не можеха да теглят собствените си спестявания. Да каже са условните пари, пише го на сайтове на ЕС и др..
    Оставка!

    07:57 09.07.2026

  • 24 пенсионер от Варна

    11 0 Отговор
    ДРЪН-ДРЪН !!!

    08:00 09.07.2026

  • 25 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Обожавам Имил Радев,защото той обожава Оземпик!🐖🐖🐖🤣🥳🖕

    08:06 09.07.2026

  • 26 До Моарейн

    13 0 Отговор
    Те не само, че са взели Решение, след питане на Клисаров от "Пряка Демокрация" БНБ е изцяло готова след 2021 да въведе цифрово юро.
    Отнема се основно човешко право, правото да разполагаш със собствените си спестявания свободно и затова Великобритания излезе от ЕС с референдум и със специално писмено споразумение отказа въвеждане юро. Германия не искаше юро, но Блатото ги изнуди, че няма да им позволи Обединение на И. и З. части, ако не въведат юрото. Половин Европа е извън юрошита, и само малки територийки като Словения, Словакия, в бъдеще Македония приумат юрото, особено след блокирането на юрото към Гърция, държавите се пазят от вълците в ЕЦБ. А този юродепутатин не му дреме над 200 000 юро при напускане на пост. И заплати над 40 000 юро месечно с куп привилегии. Този е милионер в юро.
    Затова трябваше да се гласува за Пряка демокрация и Движение на непартийните - те предлагаха Референдуми. А Радев и ПБ ще приемат цифровото юро тихичко - мълчат по въпросът, и ще се оправдаят, че по Закон не можело да не приемат Ц.Ю., удобно забравяйки, че са мнозинство и Възраждане и отделни депутати от др. групи ще ги подкрепят за Референдум Кеш.

    08:10 09.07.2026

  • 27 Копипасте

    19 0 Отговор
    Бих гледал /ако можеше/ какво прави този умник пропагандатор на тоталния контрол на хората на място като Португалия и Испания когато /не преди достатъчно много време за да забравим/ им се разпадна енегрийната система и всички електронни устройства за финансови транзакции "умряха"?!

    08:16 09.07.2026

  • 28 Пак

    13 0 Отговор
    не стана ясно що е туй "дигитално" ойро.
    Човекът говори за някакви платежни системи.

    08:23 09.07.2026

  • 29 Лъжи

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "За лешояди само олово!":

    Той и дигиталния концлагер няма да е концлагер. Всички теории на конспирацията се потвърждават, като верни.

    08:24 09.07.2026

  • 30 Жана

    11 0 Отговор
    Против дигиталното евро

    08:25 09.07.2026

  • 31 Ама

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Удри евраста с лопатЕто":

    те вече са ти взели всичко. Пишат ти законите, по които да живееш. Ти вече нямаш държавност. Пък ходи да пускаш бюлетини за който си щеш...

    08:27 09.07.2026

  • 32 миме

    6 0 Отговор
    вън България от гейсъюза и нато-то

    08:27 09.07.2026

  • 33 Никой не вярва на ,,Дебелите котки"

    7 0 Отговор
    А тоя дори не е ,, котка", а само е дебел, тлъст Лъжец!

    08:28 09.07.2026

  • 34 Проектът дигиталноневро е в ход

    10 0 Отговор
    Има обявени срокове, има и пилотни участници. Целта е проста. Да се ограничат американските доставчици на платежни услуги, основно Виза и Мастеркард, да се въведе електронно контролиран механизъм за движение на паричната маса (електронна), а с въвеждане и на електронно ID (ел.паспорт) и цялостен контрол над индивида. Да, малки кеш разплащания ще има, но и те ще бъдат контролурани. Няма връщане назад. Джордж Оруел в "1984" е описал чудесно, какво всъщност ни чака, и в какво ще се превърнем.

    Коментиран от #51

    08:28 09.07.2026

  • 35 Лека-полека

    9 0 Отговор
    почват да ни подготвят...

    08:31 09.07.2026

  • 36 УдоМача

    5 1 Отговор
    Куче продажно! Господ да те съди!!!

    08:34 09.07.2026

  • 37 Лош

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    пророк си. Живеем в прекрасно време, без гилотини, смъртност от тиф, диктатори, концлагери или глад. Днес един българин е по-богат и по-свободен от когато и да било в историята си от 681ва насам. Опашките от туристи към Гърция, пълните ресторанти, новите жилища навсякъде, по 3 коли на семейство (често нови коли!) -- фактите говорят.

    08:35 09.07.2026

  • 38 Първото

    1 1 Отговор
    електронно (дигитално) плащане (чрез компютър) е направено през далечната 1966г със създаването на Електронния трансфер на фондове - дигитална система, опосредстваща плащанията чрез компютърни системи. Т.е още тогава всички валути по света са станали "дигитални".
    За какви глупости и "дигитални евра" говорят сега не е ясно.
    И този на снимката е игнорант и не му е ясно какво точно ще обсъжда в т.нар. европейски парламент

    08:37 09.07.2026

  • 39 бай Бай

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евроджендър":

    ДРАГИ НЕ Е КОМУНИЦЪМ ТОВА , А ТОТАЛИТАРЕН КАПИТАЛИЗЪМ!!

    Използвай правилните думи. Тоталитаризма си е тоталитаризъм като неси чел що е то комунизъм поне не пиши глупости!!

    08:37 09.07.2026

  • 40 Eлелементарно

    3 2 Отговор
    Едно време на малката соц. банкнота от 2лева се мъдреше надпис
    "БАНКНОТАТА Е ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС ЗЛАТО И ВСИЧКИ АКТИВИ НА БАНКАТА"
    ( може би и за това ни натресоха демокрацията)
    Въпроса с "дигиталното" евро е : КОЙ и КАК ЩЕ ГЕНЕРИРА НАЛИЧНОСТТА НА ЕВРОТО !?

    08:38 09.07.2026

  • 41 винаги може да избягаш

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    проблема е че 99% от българите нямат мозък да мислят какво едобро атях и какво не е !!

    08:39 09.07.2026

  • 42 смях в залата

    1 1 Отговор
    Путин въвежда дигитална рубла от 1 септември 2026 г. Защо не плюете по него. Отговорът е че сте нагли копейки и тъпи русофили

    08:39 09.07.2026

  • 43 Дигиталното

    2 0 Отговор
    евро застрашава единствено банките и е опит на ЕЦБ да стигне директно до крайния потребител. Официалната причина е да направи Европа по-конкурентна в ера в която и банковата система и платежните системи (MasterCard, Visa) се доминират от САЩ. Но банките въобще не харесват идеята и лобират против нея. Примерно този лимит от 3000 евро, лимит за корпоративни клиенти и тн. Борбата е между ЕЦБ и банките, не между кеша и дигиталното евро.

    Коментиран от #53

    08:39 09.07.2026

  • 44 провинциалист

    1 1 Отговор
    Ако някой се изпусне да каже, че ползите са повече от рисковете, работата е ясна.

    08:40 09.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    0 0 Отговор
    Най обичам да чувам колко ме обичат докато ме мажат... , и то хора които обичат да обичат ближния си!

    08:42 09.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Къде

    0 1 Отговор
    Ще си занесеш дигиталните сребърници, бе Юдо?

    08:44 09.07.2026

  • 49 Фйкк

    1 1 Отговор
    Вервайте ми

    08:45 09.07.2026

  • 50 Само Биткойн

    0 1 Отговор
    Само ако решим да се разплащаме помежду си с нерегулируем Биткойн може да се измъкнем от лапите им. Дръжте си сметките в дигитално евро на нула.

    08:46 09.07.2026

  • 51 дигитален катинар

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Проектът дигиталноневро е в ход":

    а с въвеждане и на електронно ID (ел.паспорт)
    Няма да е задължителен.ЗАСЕГА! И не може да бъде поради обективни юридически причини. Никой гражданин по закон НЕ Е ДЛЪЖЕН да притежава смартфон с интернет.Щото това струва пари и са от джоба на гражданина.За да го въведат като задължителен, ДЪРЖАВАТА трябва да поеме разходите за устройството и месечната абонаментна такса на мобилния оператор.А това няма да стане,защото държавата пари не дава, само прибира.

    08:47 09.07.2026

  • 52 Русия

    2 0 Отговор
    въведе дигитална рубла през 2023. Досега малък процент от хората избират да я ползват. Освен това руските банки постоянно лобират срещу нея защото им взима хляба и им намалява депозитите. Дефакто банките са най-върлите противници на дигиталните валути, не хората. Хората просто не се вълнуват. Бедните ползват кеш а богатите плашат с карта, никому не е нужно дигитална валута.

    08:49 09.07.2026

  • 53 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дигиталното":

    така изглежда да е.
    Но защо просто не го кажат открито. Рискът обаче е, че доверието в институциите на ЕС е много ниско и хората ще избягват тази нова валута на ЕЦБ - наднационална финансова институция с неясен мандат и бъдеще.

    08:51 09.07.2026

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