Емил Радев: Дигиталното евро не застрашава парите в брой, кешът остава

Тази седмица тук в Страсбург ще се обсъжда даването на мандат за преговори със Съвета за досието по дигиталното евро. Аз, като докладчик по становището в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешния ред, работих точно в частта със защитата на личните данни, борбата с прането на пари и т.н. - това, което е в обхвата на тази комисия. И мога да ви кажа, че много спекулации има с дигиталното евро. Нека първо да кажем - с приемането на дигиталното евро по никакъв начин няма да застрашим кеша. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Парите в брой ще останат. По никакъв начин няма да се забранят разплащанията в брой. Има изрични такива текстове в досието.

Всякакви опити да бъдат застрашени плащанията в брой отпаднаха от текстовете на Парламента. Това искам да кажа - че към настоящия момент позицията на Парламента е абсолютно за запазването на разплащанията в брой. Със създаването на дигиталното евро Европейския Съюз ще създаде собствена платежна система, така че да е гарантирана от Европейската централна банка, така че да не сме зависими от разплащателните системи на трети държави.

За да бъдем конкурентноспособни, ние трябва да дадем три начина на плащане - плащанията в брой, плащанията с карта и плащанията с дигитално евро.

В дигиталното евро ще има два варианта на плащане. - плащане онлайн и плащане офлайн. Като искам да кажа, че плащането офлайн на практика е, когато доближа моят телефон до вашия и прехвърля 100 евро, ще оставя точно такава следа, като и когато ви подам банкнота от 100 евро. С две думи, ще бъдат напълно анонимни плащания, а разплащанията с дигиталното евро ще бъдат толкова добре защитени като лични данни, че даже Европейската централна банка ще има много минимална информация за тези плащания.

Плащанията основно ще са в платежните посредници. С две думи, те ще бъдат защитени така както е защитена банковата тайна в момента и тя ще може да разкрива тайната на плащанията, само когато се касае за тежки престъпления. От тук нататък ние даваме просто една много по-голяма конкурентоспособност на европейската платежна система.

Това не е криптовалута. Тя ще е гарантирана от Европейската централна банка. Стойността на дигиталното евро ще е толкова, колкото е и стойността на еврото в брой.

Тук Европейската централна банка гарантира тази платежна система, дигиталното евро, така че ние ще имаме един много сигурен начин на плащане. Но искам да кажа, че ще има лимити. Това не значи, че ще можем да плащаме стотици, хиляди и милиони.

Най-вероятно лимитът за плащане с дигитално евро ще е до 3000 евро. Въпрос на преговори е този лимит. Така че по никакъв начин няма да застрашим депозитите, няма да застрашим плащанията в брой, просто ще дадем една нова алтернатива.

По принцип, както и с евро, може да се плаща и в чужди държави, стига да разрешава дадената държава. Ние тук говорим за страните от еврозоната, но това ще бъде и законно платежно средство навсякъде по света.

Който е избрал плащанията да се ги получава в пощенската станция, ще се ги получава както и до настоящия момент. Който е избрал да се плащат по банкова сметка и да ги ползва с банкова карта, ще може, но ще може да си зареди портфейла на всеки един банкомат с дигитално евро и с телефона си да прави разплащане, било то онлайн, било то офлайн, така че всичко това ще бъде по желание на дадения гражданин какво да използва като начин на разплащане.

Всичко се остава както и до настоящия момент. Ако искаме да използваме допълнително този инструмент, може да го използваме. Ако нямаме желание да използваме дигиталното евро, никой не може да ни задължи да го използваме.

И когато говорим, ние говорим тук, може би за още доста години преговори, докато стигнем до въвеждане на дигиталното евро. Второ, ние даваме възможността да бъде въведено с нормативна база. От там нататък, кога ЕЦБ ще реши да въвежда това дигитално евро след приемане на това законодателство, също е решение, което, може би, ще отнеме доста години, защото трябва да имаме цялата дигитална инфраструктура за въвеждане на този платежен механизъм. От тук нататък, кога ще стигнем до преговори, кога ще стигнем до компромиси, от кога ще влезе в сила този нормативен акт и от кога Европейската Централна банка след приемането му ще реши да въведе дигиталното евро, всичко това може да коства доста години напред. Не мога да прогнозирам към настоящия момент.

Кешът ще остане, начините на разплащане, които са до момента, ще бъдат абсолютно валидни дълги години, така че дигиталното евро ще даде една допълнителна възможност и конкурентоспособност на държавите членки в Европейския съюз и разбира се по-ниски такси за гражданите.