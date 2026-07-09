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Голям пожар в Милано, властите призоваха хората да останат по домовете си

Голям пожар в Милано, властите призоваха хората да останат по домовете си

9 Юли, 2026 07:21 1 473 3

  • милано-
  • пожар

Гъст черен дим и експлозии наложиха затваряне на прозорците и вратите, а районът около инцидента беше отцепен

Голям пожар в Милано, властите призоваха хората да останат по домовете си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени, след като голям пожар избухна в логистичен център в северната част на италианския град, съобщава ДПА, предава News.bg.

Пожарът е възникнал в сряда вечерта в складова база на компания за доставка на колетни пратки. Към момента причината за инцидента все още не е установена, съобщиха от пожарната служба.

По време на пожара са били чути и няколко експлозии. Над района се издигнаха гъсти стълбове черен дим, които се виждаха от километри разстояние. Огънят е унищожил напълно няколко превозни средства.

Според първоначалната информация няма пострадали. Въпреки това властите призоваха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат навън като предпазна мярка.

Районът около логистичния център беше отцепен, а помещенията на фирмата и няколко съседни улици останаха недостъпни за граждани.

По информация на властите в склада са се съхранявали множество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от пламъците. За овладяването на пожара на място са изпратени няколко десетки пожарни автомобила.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе...

    8 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха! Доставка на колетни пратки, а?
    Пуканки и шампанско, нали? Само те горят с гъст черен дим и вторични детонации!
    Ха ха ха ха ха ха!
    Башаров и Петров ли бяха или лично Путин?
    Е нЕма такъв цирк, тия ще се изпотрепат сами!
    Ха ха ха!

    07:31 09.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Гледам разкошните европейски Катедрали, гледам руските деревни с дървените църкви и вощеници и панимаю че от Русия нищо не става 👆

    07:52 09.07.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Само не разбрах какво общо има катедралата със Северен Милано. Пак лъжи и неграмотност.

    08:19 09.07.2026

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