Голям пожар в Милано, властите призоваха хората да останат по домовете си

Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени, след като голям пожар избухна в логистичен център в северната част на италианския град, съобщава ДПА, предава News.bg.

Пожарът е възникнал в сряда вечерта в складова база на компания за доставка на колетни пратки. Към момента причината за инцидента все още не е установена, съобщиха от пожарната служба.

По време на пожара са били чути и няколко експлозии. Над района се издигнаха гъсти стълбове черен дим, които се виждаха от километри разстояние. Огънят е унищожил напълно няколко превозни средства.

Според първоначалната информация няма пострадали. Въпреки това властите призоваха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат навън като предпазна мярка.

Районът около логистичния център беше отцепен, а помещенията на фирмата и няколко съседни улици останаха недостъпни за граждани.

По информация на властите в склада са се съхранявали множество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от пламъците. За овладяването на пожара на място са изпратени няколко десетки пожарни автомобила.