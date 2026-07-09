Голям пожар в Милано, властите призоваха хората да останат по домовете си

Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени, след като голям пожар избухна в логистичен център в северната част на италианския град, съобщава ДПА, предава News.bg.
Пожарът е възникнал в сряда вечерта в складова база на компания за доставка на колетни пратки. Към момента причината за инцидента все още не е установена, съобщиха от пожарната служба.
По време на пожара са били чути и няколко експлозии. Над района се издигнаха гъсти стълбове черен дим, които се виждаха от километри разстояние. Огънят е унищожил напълно няколко превозни средства.
Според първоначалната информация няма пострадали. Въпреки това властите призоваха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат навън като предпазна мярка.
Районът около логистичния център беше отцепен, а помещенията на фирмата и няколко съседни улици останаха недостъпни за граждани.
По информация на властите в склада са се съхранявали множество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от пламъците. За овладяването на пожара на място са изпратени няколко десетки пожарни автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе хе...
Пуканки и шампанско, нали? Само те горят с гъст черен дим и вторични детонации!
Ха ха ха ха ха ха!
Башаров и Петров ли бяха или лично Путин?
Е нЕма такъв цирк, тия ще се изпотрепат сами!
Ха ха ха!
07:31 09.07.2026
2 Владимир Путин, президент
07:52 09.07.2026
3 Гост
08:19 09.07.2026