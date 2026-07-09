Пенелопе Крус разкри подробности за неочаквана здравословна драма

Носителката на „Оскар“ Пенелопе Крус е официалното лице на новия юлски брой на престижното модно списание Porter. В мащабна фотосесия, заснета от известния фотограф Шави Гордо. 52-годишната актриса демонстрира безупречен стил с тоалети на световни брандове като Dolce&Gabbana, Versace и Loewe. Освен зашеметяващите визии, интервюто на Крус за изданието привлече сериозен медиен интерес с откровенията ѝ за сериозна здравословна драма по време на снимки и важните социални теми, които тя повдига.

Ето основните акценти:

Уплахата с мозъчен аневризъм: Крус разкрива, че по време на подготовката за снимките на филма The Black Ball е преживяла истински шок. Докато слагала перуката си в гримьорната, лекар ѝ съобщил, че според изследванията вероятно има мозъчен аневризъм. „Помислих, че ще умра. Беше напълно сюрреалистично“, споделя тя. За щастие, след допълнителни прегледи диагнозата се оказала фалшива тревога.

Притеснението на Хавиер Бардем: Съпругът ѝ, актьорът Хавиер Бардем, също наскоро сподели пред медиите за уплахата, описвайки момента, в който е получил обаждането от нея, като изключително тежък за цялото семейство.

Апел за равенство в здравеопазването: Преживеният стрес е провокирал актрисата да говори открито за системните проблеми в медицината. В интервюто си за дигиталната платформа Net-a-Porter Крус остро разкритикува липсата на финансиране за изследвания на болести, засягащи единствено жените. „Шокиращо е, че с десетилетия стоим на едно и също място по отношение на това как функционира женското тяло. Когато говорим за истинско равенство, защо не започнем първо от здравето?“, заявява тя.

Здравословен начин на живот: Звездата от Vicky Cristina Barcelona подчертава, че за нея доброто състояние е „недоговоруемо“ приоритет. Тя споделя, че не пие алкохол, не пуши и избягва партитата, за да бъде максимално пълноценна за своите деца – Лео (15 г.) и Луна (12 г.).

Връзката със семейството и социалните мрежи: Крус изразява силно безпокойство от влиянието на технологиите върху тийнейджърите, описвайки ги като „опасно оръжие“. Заедно с Бардем се стремят да поддържат традиционни ритуали у дома, като писане с химикал на хартия и разговори сред природата, за да осигурят на децата си защитена и спокойна среда.