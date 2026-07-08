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8 юли 1947 г. Георги Димитров обрича българите на бедност и репресии

8 юли 1947 г. Георги Димитров обрича българите на бедност и репресии

8 Юли, 2026 03:12 15 917 125

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Отхвърлянето на "Плана Маршал" спира развитието на България

8 юли 1947 г. Георги Димитров обрича българите на бедност и репресии - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 8 юли 1947 година правителството на Георги Димитров дава категоричен отказ от американска финансова подкрепа по "Плана Маршал" за възстановяване на Европа. Припомняме, че от която се възползват 16 западноевропейски страни, които в наши дни привличат българите като дестинация за обучение, работа, живот или туризъм.

На 8 юли 1947 година Георги Димитров показва, че

интересите на Сталин на Балканите стоят над тези на България.

Това не е случайно. След процеса за запалването на Райхстага от 1933 г. Георги Димитров имигрира в СССР. Там той прави шеметна кариера. Става лидер на Коминтерна. През следващото десетилетие, в най-тясно сътрудничество със съветския диктатор Йосиф Сталин, играе централна роля в координирането на световното комунистическо движение. Освен това е и депутат в съветския парламент в периода 1938 – 1945 година.

Георги Димитров се връща в България на 15 септември 1946 година.
Непосредствено след завръщането си претърпява поражение в парламентарните избори срещу Атанас Москов - кандидат от Българската работническа социалдемократическа партия. Избран е за министър-председател през ноември 1946 г. Оглавява БРП (к), която през декември 1948 се преименува на БКП.

По тази причина Георги Димитров следва

линията на Сталин за противопоставяне на "Плана Маршал".

Инициативата е наречена на името на държавния секретар на САЩ по онова време Джордж Маршал.
Американското правителство дава безвъзмездна помощ от тогавашни 13 милиарда долара за възстановяване на европейската икономика след края на Втората световна война.

Планът е в действие в продължение на 4 години от 8 април 1948 година. Целта на Съединените щати е да се възстановят засегнатите от войната области, да се премахнат търговските бариери, да се модернизира промишлеността и да се възстанови икономическият просперитет на Европа като преграда пред разпространението на комунизма. Част от плана е също премахването на множество регулации и насърчаване на ръста на производителността.

За администрацията във Вашингтон е очевидно, че не е в ничий интерес да се допусне срутването на една съществена част от световната икономика и търговия, каквото представлява Европа. Освен това

разорена и бедстваща, Европа би станала лесна жертва на комунистическата пропаганда и на съветското политическо настъпление.

Главното условие за получаване на американска финансова помощ е правителствата да представят своите проекти за икономическо възстановяване и да отчитат точно как се реализират и в кои сектори се влагат отпуснатите средства. Отбелязано е, че няма да се подкрепят режими, които насилствено се опитват да останат постоянно на власт или възпрепятстват свободното възстановяване и развитие на други държави.

Съветската дипломация се противопостая, тъй като не желае финансовата помощ да попречи на започналото изграждане на тоталитарна система от сталинистки тип в източноевропейските държави и обвързването на техните икономики със съветската.

За прилагане в действие на американското предложение, френското и британското правителство решават да се проведе международна конференция с участието на европейските държави, заинтересовани от външната финансова помощ, на която да се изработи обща програма за следвоенно възстановяване.

На 1 юли 1947 година излиза официалната съветска позиция, която е категорично против.

Четири дни след като е официално поканена, на 8 юли 1947 година българската страна отказва да участва. От Източна Европа единствено Чехословакия първоначално приема, но под натиск и обещания от СССР също отказва.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еднокнижника

    95 30 Отговор
    Само си чешете устите,на негово място кой ще се противопостави на сатрапа Сталин? А Айнщайн?

    04:41 08.07.2021

  • 2 На чайниците

    56 47 Отговор
    Винаги сме били подметки

    04:46 08.07.2021

  • 3 дядо

    185 92 Отговор
    пълни глупости. Пропаганда за младите. Тогава започва възхода на България. До 89, когато започна грабенето на всичко, което бе създадено за 45 години.

    Коментиран от #4, #6, #7, #99, #119

    04:51 08.07.2021

  • 4 Хурка

    70 125 Отговор

    До коментар #3 от "дядо":

    Започва възхода на разрухата!

    Коментиран от #19

    04:57 08.07.2021

  • 5 Пострадал

    107 23 Отговор
    Гледайте ' България, която съградихме" ,пропаганден филм с много информация за направеното до 1989. С за откраднатото - всеки знае

    05:02 08.07.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нирчо

    136 35 Отговор

    До коментар #3 от "дядо":

    Съгласен!
    Залесяването на българските гори, развитие на селата, създаването на градовете, собствено производство, няма бедни и богати...
    Сега на готово използват ресурсите от тогава, все едно те са ги създали

    Коментиран от #36

    05:14 08.07.2021

  • 8 РАДИО ЕЛТО

    120 24 Отговор
    НЯКОЙ ОЩЕ КАРАТЕ ПО ПЪТИЩАТА ДЕТО БАЙ ТОДОР ВИ ОСТАВИ, МОЖЕ ДА СА ОЩЕ В ДУПКИ НО ПО ХУБАВИ НЯМА ДА ВИ НАПРАВЯТ ОТ ГЕРБ

    И НА ТИЯ ЩЕ СЕ РАДВАТЕ

    05:18 08.07.2021

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шляхтиц

    125 20 Отговор

    До коментар #9 от "тъпо парче":

    По онова време България беше ДЪРЖАВА, на която гърците и турците завиждаха.

    05:52 08.07.2021

  • 12 Сссс

    111 22 Отговор
    Дрън, Дрън, че пляс. Я спрете малко с пропагандата. Видях прехваления рай на американската подкрепа. Не съм бил 8687 нито аз, нито родителите ми партийни членове, но никога не съм се чувствал беден и онеправдан. Напротив имах, добро образование, не се притеснявах ако се разболя или ще остана гладен, и аз и родителите ми. Продадоха ни, за което е виновен Горби и такива като него.

    05:52 08.07.2021

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТИ ДА ВИДИШ

    91 16 Отговор
    ИКОНОМИЧЕСКОТО ЧУДО НРБ (от 44 г. до 89 г.) в Цифри и Факти! ЕТО КАК БЪЛГАРИЯ ЗАЕ 25-ТО МЯСТО ПО БВП В СВЕТА:
    За периода 1979-1988 г. САЩ увеличава БВП на глава от населението със 182%, Япония с 275%, Германия със 158%, Франция със 157%, а България увеличава БВП на глава от населението с 234%. Това ще рече, че България по време на комунизма, дори и в годините на Перестройка, никога не е била в рецесия, камо ли фалирала, както поучава западната пропаганда.

    Коментиран от #23, #25, #44

    06:03 08.07.2021

  • 17 мдааа

    95 16 Отговор

    До коментар #14 от "Страничен":

    Яденето истинско, обучението истинско, работата истинска, здравеопазването истинско и безплатно.... сукалчета, само може да мечтаете за това!!!!

    Коментиран от #50

    06:06 08.07.2021

  • 18 САМО ДА КАЖА

    59 14 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА СКЪСАМЕ С КОМУНИЗМА И ДА СЪБОРИМ аец-А И ДА СИ СВЕТИМ СЪС СВЕЩИ

    НИЩО КОМУНИСТИЧЕКО НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ НАЛИ ТАКА?

    06:12 08.07.2021

  • 19 След Гошето...

    77 11 Отговор

    До коментар #4 от "Хурка":

    В края на 60-те на ХХ век България е на трето място в света след САЩ и Япония по броя на изградените язовирни стени....
    Всички язовири (3,000) в България са построени по времето на социализма....

    Коментиран от #21

    06:26 08.07.2021

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО

    29 54 Отговор

    До коментар #19 от "След Гошето...":

    НА КОМУНИЗМА И БАЙ ТОШО 1.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ БЯГАТ НА ЗАПАД....А ДРУГАРИ КОМУНИСТИ

    Коментиран от #22, #59, #124

    06:31 08.07.2021

  • 22 провинциалист

    54 10 Отговор

    До коментар #21 от "АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО":

    От байтошовия комунизъм са бягали безродници като Фил Филипов, които са искали да живеят в лукс на всяка цена. А че бягането продължава над 30 г и бягат и хора, дето не са били родени по онова време, е въпрос на следбайтошов комунизъм.

    Коментиран от #24

    06:38 08.07.2021

  • 23 123

    24 6 Отговор

    До коментар #16 от "ТИ ДА ВИДИШ":

    За 1979 БВП на България е 9.4 Миларда долара =1064 долара на година на човек.През 1989 БВП на България е 22.99 миларда долара=2477 долара на човек.
    На САЩ 1979 БВП е 2.745 трилиона долара- 12 200 долара на човек, през 1989 г БВП е 5.866 трилиона долара=23 770 долара на човек.
    Франция 1979 БВП е 593 миларда долара=10820 долара на човек, през 1989 БВП е 1.129 трилиона долара=19480 долара на човек.

    Коментиран от #73

    06:48 08.07.2021

  • 24 СЛЕД БАЙ ТОШО ВИЯ КОМУНИЗЪМ

    22 42 Отговор

    До коментар #22 от "провинциалист":

    ВСЕКИ Е СВОБОДЕН ДА ЖИВЕЕ КЪДЕТО ИСКА....А НЕ ЗАТВОРЕН В КЛЕТКА КАТО ДОБИЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА ТОШОВИЯ КОМУНИЗЪМ

    Коментиран от #71

    06:51 08.07.2021

  • 25 БОРУНА ЛОМ

    36 11 Отговор

    До коментар #16 от "ТИ ДА ВИДИШ":

    ... И ДОЛАРА БЕШЕ ПОД ЛЕВ —И ТО ЗЛАТЕН ЛЕВ

    Коментиран от #115

    06:51 08.07.2021

  • 26 Абе

    56 14 Отговор
    Това добре, Димитров ни прецакал, ама що сега след 30 години демокрация и теманета на западната пропаганда, нещата не вървят и става по зле. Нещо май се оказва че Димитров може и да е бил прав а....

    Коментиран от #113

    06:53 08.07.2021

  • 27 КОМУНИСТИТЕ

    20 28 Отговор
    ВЪРНАХА БЪЛГАРИЯ В РАЗВИТИЕТО СИ СЪС СТО ГОДИНИ.....И НАКРАЯ КОМУНИЗМА РУХНА,ИЗЧЕЗНА,ВЗРИВИ СЕ...И ТО БЕЗ ЕДИН ИЗСТРЕЛ....ЗАПАДА ГО СМАЗА...ИКОНОМИЧЕСКИ

    06:55 08.07.2021

  • 28 Куку

    44 11 Отговор

    До коментар #14 от "Страничен":

    Да бе, такава разруха, че 30 години крадат и още има! Това за разрухата ти го е казала някоя реститутка с болен мозък...

    07:05 08.07.2021

  • 29 Сесесере

    20 39 Отговор

    До коментар #9 от "тъпо парче":

    Що тогава България фалира 1989? Май имаше купони за хляб 1987, и не само за хляб ами за олио и захар , егати фалшивия възход! Децата на комунягите ядоха тоблерони, другите само се облизваха

    Коментиран от #38, #42, #70

    07:06 08.07.2021

  • 30 олеле4776

    22 1 Отговор
    ДЯДО номер 3, МАПЪЛНО те подкрепям, чиста пропаганда за надрастващото поколение

    07:10 08.07.2021

  • 31 БЪЛГАРИЯ ФАЛИРА 1989Г

    7 10 Отговор
    ЗАЩО........

    07:11 08.07.2021

  • 32 Софиянец

    5 16 Отговор
    До днес е така за родните комунета, интереса на путя и мацква стои пред този на България.

    07:12 08.07.2021

  • 33 ЗАЩО ДРУГАРЯ ЛУКАНОВ

    5 16 Отговор
    ОБЯВИ ПЪРВИЯТ ФАЛИТ НА....ДЪРЖАВАТА, А ДРУГАРИ КОМУНИСТИ....

    07:12 08.07.2021

  • 34 Бари

    31 2 Отговор
    13млрд. долара безвъзмездно другия път . Плана маршал е за тези които си дадоха златото срещу зелени хартийки , с уговорката като си възстановят икономиката да върнат парите и да си вземат обратно златото . Само че от цяла Западна Европа златото си върнаха само французите . След отказа на сащ да върнат златото , Шарл Де Гол започва процедура за излизане от НАТО

    Коментиран от #46

    07:13 08.07.2021

  • 35 Домати с лук

    33 6 Отговор
    Статия за промиване на млади мозъци.
    Статия изопачаваща историята.
    Всичко това може много лесно да се опровергае, като се видят световните статистики за икономическото развитие на България и жизнения стандарт на насилинието до 89 год. и след това.
    След 89 год. в продължеие вече на 32 год. сме в преход, о не се знае към какво. Преход към национала катастрофа в мирно време без война. Вече 32 год. сме се заровили в тинята и сладко ни говорят за някакъв просперитет и за всичко лошо комунистите виновни. То вече жив комунист няма бе унищожители на България. През 1989 год. бяхме 9 мл. и нищо народ, за 30 години останахме 5 млн. и нещо. Безработица и народа се спасява навън.

    07:14 08.07.2021

  • 36 Николай

    11 19 Отговор

    До коментар #7 от "Нирчо":

    Няма бедни и богати не е правилно формулирано. Няма богати щото всички са бедни. И имаше една господарска класа от партийната върхушка която се ползваше с изключителни права!

    07:15 08.07.2021

  • 37 Boris Markov

    8 15 Отговор
    Само един въпрос имам към към Радев.
    Г-н Радев, ходили ли сте, 1 година преди да бъдете кандидат за президент, на посещение в парк Росенец?
    Преди Корнелия Нинова да бъде избрана за лидер на БСП, ходили ли сте, после споделихте ли с нея, все пак тя ви издигна кандидатурата, не е ли редно? С кой от БСП ходихте на тази среща, кой ви заведе? И защо бяхте там на Росенец, на плаж ли бяхте, виждахте ли се с някой, ръка целунахте ли? На Росенец няма много неща за гледане, какво правихте там? Защото на плажа ви нямаше…
    Г-н Радев, забелязахте ли, че за да влезете в парк Росенец, има само един път това да се случи? Там ли станахте протестър?
    Г-н Радев, абе да не сте отишли на Росенец и всичко, което правите да е цирк, а да сте се договорили за всичко? Защото най-добре общи интереси се крият в измислени конфликти, преди му викаха “синьо-червената мъгла”, сега е “пилотско-сарайска”. Как не ви е срам бе господин натовски генерал?!
    Та, ходили ли сте на среща в парк Росенец година преди да сте номиниран кандидат за президент на БСП? Ръка целунахте ли?
    П.С. И внимавайте какво ще отговорите, мога да ви кажа кой офицер от НСО ви е отворил врата, в коя врата сте влезли, изобщо помислете си малко преди да кажете нещо като отговор.

    07:16 08.07.2021

  • 38 Walkirie

    19 4 Отговор

    До коментар #29 от "Сесесере":

    Те и сега децата на комунягите плюскат, а другите само се облизват. Това ви е псевдо демокрацията

    07:16 08.07.2021

  • 39 ⚜️Илюминат⚜️

    27 2 Отговор
    И защо тогавашните 13 милиарда не са като днешните? Заради страхотния план Маршал или заради лошите комунисти? За един приятел питам ! На кой парите бяха със златно покритие и кой печата хартия като тапети?

    07:17 08.07.2021

  • 40 Гал

    18 2 Отговор
    Как беше по Дж.Оруел:" всеки ден историята се пренаписваше отново . Как може да пускате елементарни текстове.

    07:18 08.07.2021

  • 41 Гал

    11 1 Отговор
    Как беше по Дж.Оруел:" всеки ден историята се пренаписваше отново . Как може да пускате елементарни текстове.

    07:19 08.07.2021

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чешещия

    21 8 Отговор
    Не се напъвай толкова да се не изтървеш. Не изопачавай нещата.
    1989 год. в социалистическа България населението беше над 9 млн., а сега заради безработицата в икономически унищожена демократича България сме над 5 млн.
    Направи справки в световните статистики какво е било преди 1989 год и след това.
    Колкото за тоблероните, никой не ги е ял, тъй като си имахме прекрасни млечни шоколади "Крава", но явно си голобрадо още и тези неща няма как да ги знаеш.

    Коментиран от #47

    07:24 08.07.2021

  • 44 Ха ха ха

    9 13 Отговор

    До коментар #16 от "ТИ ДА ВИДИШ":

    И да не забравяме технологическото чудо, режима на тока през 20 век в този развит ви строй!

    07:25 08.07.2021

  • 45 Факт

    19 5 Отговор
    Някои наши демократични журналисти така представят нещата, че Гьобелс би им завидил на пропагандата, ей.... срама нямат. А до американците съжалявам но те никога и нищо безплатно не са ни дали дори и срари морално но не още построени самолети. Е да дали са бобандираха София през ВСВ а ние им направихме паметник вярно, че няма такава държава

    07:25 08.07.2021

  • 46 ТИЯ С ПЛАНА МАРШАЛ

    10 15 Отговор

    До коментар #34 от "Бари":

    ДРЪПНАХА ЯКО ПРЕД КОМУНИЗМА...И НАКРАЯ РАЗБИХА КОМУНИСТИТЕ....

    07:27 08.07.2021

  • 47 АМИ КАК НЯМА НАСЕЛЕНИЕТО

    13 16 Отговор

    До коментар #43 от "Чешещия":

    ДА Е БИЛО 9 МИЛИОНА...КАТО ИЗЛИЗАНЕТО НА ЗАПАД, СЕ НАКАЗВАШЕ НАЙ ЖЕСТОКО ОТ КОМУНИСТИТЕ...ЖИВЕЕХМЕ КАТО ЗАТВОРЕНИ ДОБИЧЕТА В КОШАРА...А ДРУГАРИ КОМУНИСТИ

    07:29 08.07.2021

  • 48 Сега

    14 8 Отговор
    Плана „Маршал“ вероятно е бил като плана „Ран ът“,но Сталин и Димитров не са били като днешните продажни държавници за да позволят да се случи това ,което стана след 90те в България.

    07:30 08.07.2021

  • 49 Йопе

    21 2 Отговор
    При бай Тошо тока бе 2стотинки и АЕЦ Козлодуй бе на печалба Водата 2стотинки без измислени ВиК асоциации

    Коментиран от #51

    07:31 08.07.2021

  • 50 Хммм

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "мдааа":

    Целувката с Брежнев и тя истинска.

    07:36 08.07.2021

  • 51 един от многото

    21 5 Отговор

    До коментар #49 от "Йопе":

    И изнасяхме ток за Турция! А сега плащаме майка си и баща си за тока от Мариците и за самолети които още не са и на хартия на същите тези спасители!

    Коментиран от #55

    07:38 08.07.2021

  • 52 Йонко - понко

    10 11 Отговор

    До коментар #9 от "тъпо парче":

    Изнасяхме във рамките на СИВ /основно за СССР/ селскостопанска продукция и изделия на цветната металургия във Бълг
    ария оставаше най скапаната стока. Въпреки че имаше ТКЗС и АПК селското население се издържаше предимно от домашно произведени храни а магазините в провинцията имаха слабо зареждане. От прекрасният социалистически живот не пускаха хората извън страната. Но някои живееха добре /във всеки строй си има елит/ а именно червената буржоазия. Баба и дядо на село ядяха хляб сирене и домати и ходеха със гумени галоши. Стандарт!

    07:39 08.07.2021

  • 53 Jacques Yves Moineau

    10 5 Отговор
    Като чета коментарите преди мен и губя всякаква надебда че България ще се оправи. С този начин на мислене няма да стане.....чакайте си някой Славчо да дойде да ви ''оправи'', както го е направил Г. Димитров, Луканов, Царя и Боко.

    07:40 08.07.2021

  • 54 Бесен Язовец

    18 5 Отговор
    Мизерията е преди 1947г. след 1947 г НРБ се индустрялузира и става водеща икономика на Балканите. С,, Плана Маршал" еврейските банки си купуват западна Европа привличат българи 16 западни държави защото направиха БГ мизерия след 1990 г като фалираха умишлено икономиката градена 52 години шпионите на цереуто в БГ!

    Коментиран от #57

    07:40 08.07.2021

  • 55 Ха ха ха

    8 6 Отговор

    До коментар #51 от "един от многото":

    И, значи изнасяхме тока на мръсните империалисти и врагове, а ние развитите тук на тъмно.....

    07:43 08.07.2021

  • 56 Гръч

    16 5 Отговор
    Егати и пропагандата.Затова почти не остана човек на запад,който да е собственик на жилище,защото не могат да си вдигнат главите от борчове.За медицината им не ми се говори кръгла нула на космически цени.В България имахме златната възможност да бъдем като Швейцария но уви не случваме на постоянни политици а повечето на айдуци

    Коментиран от #61

    07:45 08.07.2021

  • 57 ДА БЕ

    7 9 Отговор

    До коментар #54 от "Бесен Язовец":

    ЗАТОВА СЛЕД 1989 ЗАРЯЗАХМЕ ВСИЧКО СОЦ И ПРЕГЪРНАХМЕ ЗАПАДНОТО...ДОРИ ИЗКУПИХМЕ И КОЛИТЕ ТРОШКИ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ...И СЕГА НИКОЕ НЕ КАРА СОЦКОЛИ...ЩО ЛИ

    07:45 08.07.2021

  • 58 Иван

    5 7 Отговор
    Типичен комунистически Б0клук

    07:45 08.07.2021

  • 59 Професора

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО":

    Нещо си се объркал бягат 1,5 милиона българи след 2009 като назначиха от Брюксел своя щовек ББ да репресира! Лъжат, че след 1989г българи бягат на запад всичко дето е излязло след 1990г се втъща до 1992г когато Жельо Желев разписва една декларация, че в БГ нямаломвече политически гонения и западняците репатрират хиляди българи обратно. България попада под влияние на СССР благодарение на Уинстън Чърчил и НРБ никога не имала възможност да се възползва от този план Маршал като соц. държава!

    Коментиран от #67

    07:46 08.07.2021

  • 60 К Георгиев

    13 7 Отговор
    Когато комунистите произвеждаха компютри ИМКО а след това и ПРАВЕЦ Ябълката още не съществуваше.Факт . Китайците градеха язовирите си с кошници . Бяхме СЕДМАТА страна в света с развита космическа програма . Факт. А сега какво сме създали ........ НИЩО . ФАКТ.

    Коментиран от #64

    07:46 08.07.2021

  • 61 НА ЗАПАД НЯМАТ

    8 8 Отговор

    До коментар #56 от "Гръч":

    СОБСТВЕНИ ЖИЛИША, НО ИМАТ ДЕБЕЛИ БАНКОВИ СМЕТКИ...МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ КЪДЕТО СИ ИСКАТ И КОЛКО СИ ИСКАТ....У НАС...ЖИВЕЕМ В СОЦ ПАНЕЛКИ НА ТОШО, И ЕДВАМ СИ ПЛАЩАМЕ РАЗХОДИТЕ....ГЪРЧИМ СЕ КАТО.ЧЕРВЯЦИ.....

    07:48 08.07.2021

  • 62 Бесен Язовец

    11 6 Отговор
    И репресиите бяха в Гърция и Италия след 1945г където капиталистите избиваха социалисти! След 1989 г ви научиха да ядете салам от Соя и да седите зимата на студено, нищо друго не ви научиха!

    Коментиран от #65, #66

    07:48 08.07.2021

  • 63 Q2z

    2 1 Отговор
    Времето и случая са различни от сегашното мислене.

    07:51 08.07.2021

  • 64 АЙДЕ БЕ

    11 4 Отговор

    До коментар #60 от "К Георгиев":

    СОНИ И ФИЛИПС ПРАВЕХА ТЕЛЕВИЗОРИ И КОМПЮТРИ, А НИЕ НЕ ЗНАЕХМЕ КВО ЗНАЧИ ТОВА...ПЪРВИЯТ КОМПЮТЪР Е НАПРАВЕН В САЩ ПРЕЗ 50 ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК...НИЕ НАЛИВАХМЕ .......*ОСНОВИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА*

    07:51 08.07.2021

  • 65 ЩО БЕ

    9 6 Отговор

    До коментар #62 от "Бесен Язовец":

    У НАС ЩО НАРОД ИЗБИХА КОМУНИСТИТЕ И ЩО ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА НАПРАВИХА....САМО ГОСПОД ЗНАЕ

    07:52 08.07.2021

  • 66 И ИМУЩЕСТВОТО ВЗЕХА

    10 6 Отговор

    До коментар #62 от "Бесен Язовец":

    НА ХОРАТА КОМУНИСТИТЕ...КОЙТО НЕ ГО ДАВА...РАЗСТРЕЛ ИЛИ КАТОРГА...ТАКА СЕ ПРАВЕХА ОСНОВИТЕ НА КОМУНИЗМА В БГ....

    07:53 08.07.2021

  • 67 123

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Професора":

    между 1989 и 2009 година 1 650 000 българи напускат България, оу 2009 до 2021г 540 000 българи са напуснали Бъгария. И автора не е излъгал на България е предложен План Маршал, който отказва под силен натиск от Москва .

    Коментиран от #69

    07:56 08.07.2021

  • 68 И КАК ТАКА СТАНА

    9 4 Отговор
    ЧЕ СОЦА СЕ СГРОМОЛЯСА...БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ....НАРОДИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОМЕТОХА КОМУНИСТИТЕ, А ТЕ ТОЛКОВА БЯХА УПЛАШЕНИ, ЧЕ НЕ ЗНАЕХА КЪДЕ СЕ НАМИРАТ....

    07:58 08.07.2021

  • 69 ПОД ЧЕРВЕНИЯ РУСКИ БОТУШ

    10 8 Отговор

    До коментар #67 от "123":

    НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ СССР, МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНО...КОМУНИСТИТЕ МАЧКАХА ВСИЧКО И ВСИЧКИ, САМО ТЕ ДА ДА НА ВЛАСТ...НАКРАЯ И ТЯХ ГИ....СМАЧКАХА

    08:00 08.07.2021

  • 70 Жужи ти главата

    11 4 Отговор

    До коментар #29 от "Сесесере":

    Купони за хляб и др имаше в демокрацията с Филип Димитров след 1990. През соца с хляб от магазина хората си хранеха скотовете, прасетата и кокошките.

    Коментиран от #77

    08:02 08.07.2021

  • 71 провинциалист

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от "СЛЕД БАЙ ТОШО ВИЯ КОМУНИЗЪМ":

    В смислените общества свободата е привилегия, не право. У нас по онова време основно агенти, политици и спортисти имаха достъп до онази чужбина. Днес и най-миризливия ром, коняк и т.н. може да отиде където си иска. Разликата е, че ако преди на запад не знаеха България, щяха да те разберат, че си сънародник на Стефка Костадинова или Георги Иванов. Днес като чуят откъде си, коментарът е "циганин" и заобикалят отдалече.

    08:03 08.07.2021

  • 72 Петър

    8 3 Отговор
    Защо ли липсва информацията, че има не само данъчни облекчения, а и задължения за страните бенефициенти да купуват американски стоки. И защо американците могат да предложат такъв, щото са единствената страна, която излиза с растяща икономика от втората световна. Всички останали са със съсипан от войната стопанства. Прочем Гърция също е страна по плана и до 70-те години и влизането в ЕС е бедна, селска държава с плана Маршал. Така че тезата че това било причина да не сме Германия е доста неубедително, направо смешна.

    08:03 08.07.2021

  • 73 dfu

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "123":

    Хубаво даваш статистика, но защо не даваш цялата статистика. :)

    България дълг на човек от населението:
    1979 - 522 валутни лева (през 1962 1.17 лева = 1 U. S. долар, не намерих данни за 1979, но в уики пише че следващите 20 години курсът е останал сравнително стабилен)
    1989 - $1180
    USA дълг на човек от населението:
    1979 - $3675
    1989- $11613

    Освен това трябва да се има прдвид, че парите от дълговете влизат в изчисляването на БВП - колкото повече дългове, толкова повече БВП.

    Коментиран от #80, #81, #125

    08:06 08.07.2021

  • 74 pdf

    10 1 Отговор
    А можел ли е да приеме помощта? На края на статията ясно се вижда , че не е можел?
    Не мога да разбера смисълът на статията?

    08:09 08.07.2021

  • 75 ИМАМ ПИТАНЕ

    6 7 Отговор
    ЩО СОЦА СЕ СГРОМОЛЯСА....ЗАЩО...НАЛИ Е МНОГО ЖИЗНЕН И ПЕРСПЕКТИВЕН....ЗАЩО СЕ СГРОМОЛЯСА, А ДРУГАРИ КОМУНИСТИ....

    Коментиран от #95

    08:10 08.07.2021

  • 76 Активист на БКП

    10 6 Отговор
    Е като комунистите са направили България бедна откъде 32 години крадете ,бе лъжедемократи ???3

    Коментиран от #78, #79

    08:12 08.07.2021

  • 77 123

    9 7 Отговор

    До коментар #70 от "Жужи ти главата":

    Коментара за храненето на животните с хляб от магазина е правилен, и валиден между 79-83 година.Причината за да си хранят хората животните с хляб е че няма от къде да си купят храна за животни, такава има само в ТКЗС. След 83 няма достатъчно хляб за хора, не за хранене на животни, хляб и млеко свършват в магазина до 11 часа сутрината и всички лавици в магазина са празни.

    08:13 08.07.2021

  • 78 ЩО БЕ

    8 5 Отговор

    До коментар #76 от "Активист на БКП":

    И СЕГА ХОРАТА РАБОТЯТ И ПРАВЯТ ПАРИ.......И ЗАПЛАТИТЕ ИМ РАСТАТ И ПЕНСИИТЕ СЪЩО....И СЪЗДАВАТ ПРОДУКЦИЯ И БВП.....ИЛИ МИСЛИШ,ЧЕ ХАРЧИМ ОЩЕ ОТ СОЦА....А ЗА 45 ГОДИНИ СОЦ, ЗАПАДА КОЛКО НАПРАВИ....

    08:17 08.07.2021

  • 79 И ЩО СЕ СГРОМОЛЯСА СОЦА

    5 5 Отговор

    До коментар #76 от "Активист на БКП":

    ДРУГАРЮ АКТИВИСТ БА БСП

    08:18 08.07.2021

  • 80 123

    5 4 Отговор

    До коментар #73 от "dfu":

    През 1989 БВП на България е 22.9 милярда долара, а външния дълг на България е 10.2 милярда долара, през 79 година е 650 милиона докара външен дълг. Но през 1960 година България е в Банкрут и 32 тона Българско злато от държавния резерв е даден на Москва, същотото се повтаря и през 1964 г когато другото Българско злато си намира нов дом в Москва.

    Коментиран от #82

    08:23 08.07.2021

  • 81 123

    6 4 Отговор

    До коментар #73 от "dfu":

    И когато говориш за златен лев, това се отнася за царство България, когато говориш за валутен лев то такъв няма в Бълагрия до 1990 г.Според курса на БНБ един долар струва един лев, но нокой български гражданин няма право да закупува долари от банката в България, единственно разрешение имат тези българи които работят в страни като Либия, и висшите функционери на БКП.Долар може да закупуш само на черен пазар за 2.50-3 лв за долар. Реално нокога долара не е стувал един лев, дори и сега не е.

    08:30 08.07.2021

  • 82 ЗАЩО ИЗНАСЯМЕ ЗЛАТОТО СИ В МОСКВЕ

    9 5 Отговор

    До коментар #80 от "123":

    ЗАРАДИ БАНКРУТА И ЗА ДА УГОДИМ НА СССР...И ЗА МАЛКО ДА СТАНЕМ 16 РЕПУБЛИКА НА СССР...БРАВО ДРУГАРИ КОМУНИСТИ....БРАВО БКП, СЕГАШНО БСП....

    08:31 08.07.2021

  • 83 ДРУГАРИ БСП КОМУНИСТИ

    4 6 Отговор
    ЩО СЕ СГРОМОЛЯСА...СОЦА....ДАЖЕ АРЕСТУВАХТЕ БАЙ ТОШО И ГО ПРАТИХТЕ В КАУША...ЩО ТАКА БЕ ДРУГАРИ КОМУНИСТИ....

    08:33 08.07.2021

  • 84 big

    9 2 Отговор
    Интересно! Да стигнеш до 28-мо по икономическо развитие по класация на ООН е обричане на бедност! Бяха построени хиляди километри пътища, много фабрики и заводи, пристанища, АЕЦ, дори нов град - Димитровград, нямаше безработица - завършваш училище и веднага на работа, цените ниски и ниските заплати бяха достатъчни, образование и здравеопазване на много високо ниво и то безплатно! Голяма бедност и репресии! При едно сравнение между тогава и сега, отваряне на очите и пренебрегване на политически пристрастия, живота тогава беше много по-добър и сигурен!

    Коментиран от #85, #91, #98

    08:45 08.07.2021

  • 85 И ЩО ТОГАВА СОЦА СЕ СГРОМОЛЯСА

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от "big":

    ЩОТО Е НАЛОЖЕН И ЗАДЪРЖАН...НАСИЛСТВЕНО.....СЪЗДАДЕ ЧЕРВЕНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОЛИГАРХИЯ.....АМА ПРОМИТИТЕ И БЕТОНИРАНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ МОЗЪЦИ ГИ Е ШУБЕ ДА ГО ПРИЗНАЯТ

    Коментиран от #86

    08:50 08.07.2021

  • 86 ВСИЧКИ ЕДНАКВО БЕДНИ

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "И ЩО ТОГАВА СОЦА СЕ СГРОМОЛЯСА":

    ЗА ДРУГАРИТЕ БЕШЕ....РАЗЛИЧНО....ВСИЧКО В ИМЕТО НА КОМУНИЗМА, ВСИЧКО ЗА ДРУГАРИТЕ КОМУНИСТИ.....

    08:52 08.07.2021

  • 87 Нов прочит

    5 6 Отговор
    11 юли 2021г. Радев и шайката обричат българите на бедност и репресий!

    08:53 08.07.2021

  • 88 пешо

    2 5 Отговор
    ех, венци, ех михайлов! как можа толкова глупости на толкова малко място да събереш! кандидатствай за "гинес" бе, човек! равен нямаш.

    Коментиран от #89

    08:54 08.07.2021

  • 89 БАЯ ИСТИНИ Е НАПИСАЛ ЧОВЕКА

    2 4 Отговор

    До коментар #88 от "пешо":

    ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА

    Коментиран от #100

    08:57 08.07.2021

  • 90 българин

    3 3 Отговор
    Конкретно, по тоя въпрос, няма смисъл да се спори!
    Късметът ни е бил такъв! Както и на другите в Източна Европа!Кой е имал смелост, да си помисли тогава, да се опълчи на Сталин!

    Коментиран от #103

    08:57 08.07.2021

  • 91 123

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "big":

    Напиши точно коя институция е класирала България на 28 място в света,и по какво ?По икономическо развитие, България е на 54 място в света през 1989г, през комунизма според класацията на МВФ. Но в последно време е на Първо място в ЕС по корупция и беззаконие, на трето място по смъртност от ковид- и това не е от работата на ГЕРБ, на Първо място по бедност в ЕС.

    Коментиран от #92

    08:58 08.07.2021

  • 92 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "123":

    НАЙ БЕДНИ СМЕ, АМА СРЕД НАЙ БОГАТИТЕ.....

    Коментиран от #94

    09:01 08.07.2021

  • 93 Младеж

    2 4 Отговор
    На Д'артаняните им било добре едно време, но сега ние младите плащаме, много добре са го измислили, иде ми да повърна

    09:05 08.07.2021

  • 94 123

    5 2 Отговор

    До коментар #92 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":

    Това е вярно че сред най богатите страни в света.България не е бедна страна,а лошо управлявана, като икономическите и природни ресурсите на България са подарени на определена малка група политиески свързани Българи, и това е от 76 години.България не е страна на всички българи а на много малък % от тях, които имат преференциално третиране и положение.

    09:11 08.07.2021

  • 95 Рико

    5 4 Отговор

    До коментар #75 от "ИМАМ ПИТАНЕ":

    Кой каквото и да разправя ...става въпрос за пари! Неприятно е да го кажем, но комунизъмъ го събори не съпротивата на хората(репресивната машина не го допускаше), а икономическата несъстоятелност на режима.

    Коментиран от #96

    09:12 08.07.2021

  • 96 ЗАПАДА РАЗМАЗА СОЦА ИКОНОМИЧЕСКИ

    7 4 Отговор

    До коментар #95 от "Рико":

    АМА КОМУНИСТИТЕ НЕ ПРИЗНАВАТ ПОГРОМА....ЩО ЛИ

    Коментиран от #107

    09:18 08.07.2021

  • 97 ЛЪЖИ

    3 4 Отговор
    ЛЪЖИ ЛЪЖИ ЛЪЖИ ФАЛШИВИ НОВИНИ.

    09:19 08.07.2021

  • 98 уморен

    9 0 Отговор

    До коментар #84 от "big":

    Ние , както винаги сме захванали нещо добро, но лека полека сме го оплескали!Всичко добро е постигнато с благородния ентусиазъм на работливите и честни българи!Най голямата грешка на този строй беше изравняване на работливите с мързеливите, на можещите с некадърните! Постепенно на "софрата" се наредиха лапачите и търтеите, които "отровиха" българсото общество! Утвърди се манталитета на използвачите! Изобщо по някакъв необясним начин се установи нечестна ценностна система на българското общество! По тая тема има направени много хубави филми! За да могат да "минат" , бяха комедийни, но българинът май видя само смешното в тях!
    " Учи мама, че да не работиш!" - как ви се струва, тоя утвърдил се родителски съвет през соца? И до утре да пиша, няма да мога всичко и както трябва да кажа!Най накрая изплува едно безкрайно съжаление, че е пропилян шансът да надградим нещо на добрите дадености, които сме имали... и сега сме едно нищо!

    09:32 08.07.2021

  • 99 Гаргамел

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "дядо":

    Каза дядо ви, дето най-далечната дестинация до която е бил е верочтно Букурещ....аман от червени неграмотни некадърници

    09:37 08.07.2021

  • 100 пешо

    3 7 Отговор

    До коментар #89 от "БАЯ ИСТИНИ Е НАПИСАЛ ЧОВЕКА":

    кое доказа времето? нали 30 години вече им б.лижете зад.ниците на краварите. и?
    не сте 80% само, уви...

    Коментиран от #102

    09:40 08.07.2021

  • 101 тоя

    5 3 Отговор
    боклук предател подлога на Сталин нямаше ли кой да го убие комунист долен

    09:42 08.07.2021

  • 102 ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА

    7 3 Отговор

    До коментар #100 от "пешо":

    КЪДЕ ПО СВЕТА ИМА СОЦИАЛИЗЪМ, ДРУГАРЮ....КЪДЕ...ОСВЕН В СЕВЕРНА КОРЕЯ.....КЪДЕ??????

    Коментиран от #109

    09:46 08.07.2021

  • 103 БСП на Бунището

    8 4 Отговор

    До коментар #90 от "българин":

    Половин Европа е ОКУПИРАНА от Комунистическата руска армия.И за да не плащат днес Репарации хитрите Руски Комунисти използват във всяка държава Държавни Изменници като Димитров,за да не носят отговорност за Окупацията.Ако не е бил Георги Димитров щеше да е някой друг български комунист...В Гърция също Комунистите изпратени от Русия под прикритието на антифашисти щяха да завземат властта,но Англия спаси Гръцкия Народ от Комунистическия ужас,а те всички избягаха в България .....Руската окупация на България налага Комунизма!!!!

    Коментиран от #108

    10:02 08.07.2021

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 сдс121

    6 5 Отговор
    Г.Димитров, червен боклук!

    10:35 08.07.2021

  • 106 Неверващ

    3 2 Отговор
    70 г. след въпросното събитието, все още продължаваме с нелепите внушения за ролята на Г.Димитров пък и на койдо и да е в политиката на НРБ. За всички е ясно, че от него не е зависело нищо, което е така и за другите социалистически страни. Въпросите за тяхната незадисимост са решени от Сталин, Чърчил и др. са решени много по-рано в Ялта,тъй че да се прехвърля тяхната отговорност върху Димитров е теза демоде. Подобен стил при оценката на исторически събития носи горчиви плодове...

    10:39 08.07.2021

  • 107 сдс121

    7 4 Отговор

    До коментар #96 от "ЗАПАДА РАЗМАЗА СОЦА ИКОНОМИЧЕСКИ":

    Типичен комунист:
    Колата немска, парите в евро, синът в Лондон, дъщерята в Ню Йорк, а той червения боклук се изпънал на дивана и вика:"Комунизмът е голяма работа!"

    10:42 08.07.2021

  • 108 Сега

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "БСП на Бунището":

    Хитлер ако не беше нападнал СССР ,сега България вероятно щеше да е член на третия райх и европа нямаше да е окупирана от комунистите.Нека не забравяме ,че Сталин в началото на вс война е бил съюзник на Хитлер,а Цар Борис lll получава поздравление от Сталин за членството си в третия райх.

    10:44 08.07.2021

  • 109 Чайна

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА":

    В Китай. Затова е номер 1 и ще бъде занапред.

    12:03 08.07.2021

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Павел Пенев

    2 2 Отговор
    Срещу т.нар. безвъзмезден план Маршал,САЩ прибраха златото на Германия и до ден днешен не желаят да го върнат. Същото се получи и с нашите златни резерви,които ги няма след идването на прехвалената демокрация. Гнусни западни бандити.

    Коментиран от #114

    12:21 08.07.2021

  • 112 Е да де ама

    2 1 Отговор
    сега Боко, като не отказва еврофондове да не би да сме прокопсали? Само дето пълнят чекмеджетата и толкоз. Ако бяха го одобрили този план 'Маршал" за България що чекмеджета щяха да се напълнят, но нямаше да има петрол от Брежнев за милиарди срещу някой застрелян нерез в някое ловно стопанство!

    12:32 08.07.2021

  • 113 Който и да съм

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Абе":

    Аз мисля, че през който строй да сме минели, все сме го прецаквали!

    13:12 08.07.2021

  • 114 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #111 от "Павел Пенев":

    Алоу, павликморозовеца, я ми припомни, какво стана със златните резерви на Испания по време на гражданската война? 540 тона злато са изпратени на съхранение в СССР и Испания още не си го е получила!

    14:25 08.07.2021

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 до 21

    4 1 Отговор
    ами бягат защото от 1944 до 1989 година е било много хубаво можеше да отидещ само до русия а запада беше загниващ капитализъм добре че се намери демократ като гурбачов че отвори границата на запад за да могат младите да видят свят и намерят платена работа а не да работят тук на комунягите за желти стотинки

    16:06 08.07.2021

  • 117 Verto

    4 2 Отговор
    Здравейте,
    какви бяха заплатите в БНА за войниците за свръхсрочнослужещи и офицерите за звание и длъжност + надбавки.
    Знам, че редник получава 1,50 лв на месец. Мога да кажа заплатата на младши сержант 2019, която възлиза на 1155,54 лв.
    Поздрави и всичко добро!

    17:04 08.07.2021

  • 118 Бойко

    1 1 Отговор
    Мачкай Баце. Ти си нашия Димитров.

    22:20 08.07.2021

  • 119 Комуноиди

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "дядо":

    какво е създадено за 45 години? Едно метро няма, една магистрала. Има купони и мизерия като всеки гледа да намери връзки за корокски стоки, банани, портокали и т.н. Като добавим лагерите за политически неудобни, за духовници и други невинни...

    Коментиран от #120

    14:00 09.07.2021

  • 120 Комуноиди 1

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Комуноиди":

    *корекомски стоки

    14:01 09.07.2021

  • 121 БГрия

    0 1 Отговор
    Този е нито повече и ни по-малко от национален предател и пияндур! Почти руснак тоест.

    14:02 09.07.2021

  • 122 Варненец

    2 1 Отговор
    Били обречени на "глад и мизерия"? Четете Елин Пелин и Йовков, за да знаете, че преди Девети сме били най-бедните в Европа и най-изостаналите. А сега за пръв път в историята си руснаците имат по-големи доходи и живеят по-добре от нас. Поръчкова статия.

    11:53 10.07.2021

  • 123 Горски

    3 0 Отговор
    Този комунистически лакей подари Македония на Югославия за да покаже на СССР,че няма техен интерес който да не е готов да обслужи.В замяна на това народа и до днес живее с илюзията,че някога България ще заприлича на нормална държава. Чърчил и Сталин предварително са разделили Европа. Този обикновен алкохолик беше изпратен да подпали Райхстага, и след като беше хванат и уличен от властите в Германия, трябваше да му се измисля легенда за научаване на езика за няколко месеца, за защитното му слово без адвокат и преводач, но упорито се прикриваше факта, че Вълко Червенков го е защитавал, поради което и е трябвало да бъде елиминиран чрез “култа към личността”. Живота на Тарабата е изтъкан от Гнусни лъжи и Предателства! Нищо повече! Пионка в ръцете на Коминтерна и Сталин.

    03:21 08.07.2026

  • 124 Яяяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО":

    Ами точно заради това: при демокрацията няма медицина, образование, работа, деиндустриализация, та затова избягаха толкова хора

    03:39 08.07.2026

  • 125 Кирпича

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "dfu":

    Я ми кажи кога ще фалира САЩ , защото тези простотии ги слушам от 30 години .

    05:06 08.07.2026

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