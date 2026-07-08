8 юли 1947 г. Георги Димитров обрича българите на бедност и репресии

На 8 юли 1947 година правителството на Георги Димитров дава категоричен отказ от американска финансова подкрепа по "Плана Маршал" за възстановяване на Европа. Припомняме, че от която се възползват 16 западноевропейски страни, които в наши дни привличат българите като дестинация за обучение, работа, живот или туризъм.
На 8 юли 1947 година Георги Димитров показва, че
интересите на Сталин на Балканите стоят над тези на България.
Това не е случайно. След процеса за запалването на Райхстага от 1933 г. Георги Димитров имигрира в СССР. Там той прави шеметна кариера. Става лидер на Коминтерна. През следващото десетилетие, в най-тясно сътрудничество със съветския диктатор Йосиф Сталин, играе централна роля в координирането на световното комунистическо движение. Освен това е и депутат в съветския парламент в периода 1938 – 1945 година.
Георги Димитров се връща в България на 15 септември 1946 година.
Непосредствено след завръщането си претърпява поражение в парламентарните избори срещу Атанас Москов - кандидат от Българската работническа социалдемократическа партия. Избран е за министър-председател през ноември 1946 г. Оглавява БРП (к), която през декември 1948 се преименува на БКП.
По тази причина Георги Димитров следва
линията на Сталин за противопоставяне на "Плана Маршал".
Инициативата е наречена на името на държавния секретар на САЩ по онова време Джордж Маршал.
Американското правителство дава безвъзмездна помощ от тогавашни 13 милиарда долара за възстановяване на европейската икономика след края на Втората световна война.
Планът е в действие в продължение на 4 години от 8 април 1948 година. Целта на Съединените щати е да се възстановят засегнатите от войната области, да се премахнат търговските бариери, да се модернизира промишлеността и да се възстанови икономическият просперитет на Европа като преграда пред разпространението на комунизма. Част от плана е също премахването на множество регулации и насърчаване на ръста на производителността.
За администрацията във Вашингтон е очевидно, че не е в ничий интерес да се допусне срутването на една съществена част от световната икономика и търговия, каквото представлява Европа. Освен това
разорена и бедстваща, Европа би станала лесна жертва на комунистическата пропаганда и на съветското политическо настъпление.
Главното условие за получаване на американска финансова помощ е правителствата да представят своите проекти за икономическо възстановяване и да отчитат точно как се реализират и в кои сектори се влагат отпуснатите средства. Отбелязано е, че няма да се подкрепят режими, които насилствено се опитват да останат постоянно на власт или възпрепятстват свободното възстановяване и развитие на други държави.
Съветската дипломация се противопостая, тъй като не желае финансовата помощ да попречи на започналото изграждане на тоталитарна система от сталинистки тип в източноевропейските държави и обвързването на техните икономики със съветската.
За прилагане в действие на американското предложение, френското и британското правителство решават да се проведе международна конференция с участието на европейските държави, заинтересовани от външната финансова помощ, на която да се изработи обща програма за следвоенно възстановяване.
На 1 юли 1947 година излиза официалната съветска позиция, която е категорично против.
Четири дни след като е официално поканена, на 8 юли 1947 година българската страна отказва да участва. От Източна Европа единствено Чехословакия първоначално приема, но под натиск и обещания от СССР също отказва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еднокнижника
04:41 08.07.2021
2 На чайниците
04:46 08.07.2021
3 дядо
Коментиран от #4, #6, #7, #99, #119
04:51 08.07.2021
4 Хурка
До коментар #3 от "дядо":Започва възхода на разрухата!
Коментиран от #19
04:57 08.07.2021
5 Пострадал
05:02 08.07.2021
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нирчо
До коментар #3 от "дядо":Съгласен!
Залесяването на българските гори, развитие на селата, създаването на градовете, собствено производство, няма бедни и богати...
Сега на готово използват ресурсите от тогава, все едно те са ги създали
Коментиран от #36
05:14 08.07.2021
8 РАДИО ЕЛТО
И НА ТИЯ ЩЕ СЕ РАДВАТЕ
05:18 08.07.2021
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шляхтиц
До коментар #9 от "тъпо парче":По онова време България беше ДЪРЖАВА, на която гърците и турците завиждаха.
05:52 08.07.2021
12 Сссс
05:52 08.07.2021
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ТИ ДА ВИДИШ
За периода 1979-1988 г. САЩ увеличава БВП на глава от населението със 182%, Япония с 275%, Германия със 158%, Франция със 157%, а България увеличава БВП на глава от населението с 234%. Това ще рече, че България по време на комунизма, дори и в годините на Перестройка, никога не е била в рецесия, камо ли фалирала, както поучава западната пропаганда.
Коментиран от #23, #25, #44
06:03 08.07.2021
17 мдааа
До коментар #14 от "Страничен":Яденето истинско, обучението истинско, работата истинска, здравеопазването истинско и безплатно.... сукалчета, само може да мечтаете за това!!!!
Коментиран от #50
06:06 08.07.2021
18 САМО ДА КАЖА
НИЩО КОМУНИСТИЧЕКО НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ НАЛИ ТАКА?
06:12 08.07.2021
19 След Гошето...
До коментар #4 от "Хурка":В края на 60-те на ХХ век България е на трето място в света след САЩ и Япония по броя на изградените язовирни стени....
Всички язовири (3,000) в България са построени по времето на социализма....
Коментиран от #21
06:26 08.07.2021
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО
До коментар #19 от "След Гошето...":НА КОМУНИЗМА И БАЙ ТОШО 1.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ БЯГАТ НА ЗАПАД....А ДРУГАРИ КОМУНИСТИ
Коментиран от #22, #59, #124
06:31 08.07.2021
22 провинциалист
До коментар #21 от "АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО":От байтошовия комунизъм са бягали безродници като Фил Филипов, които са искали да живеят в лукс на всяка цена. А че бягането продължава над 30 г и бягат и хора, дето не са били родени по онова време, е въпрос на следбайтошов комунизъм.
Коментиран от #24
06:38 08.07.2021
23 123
До коментар #16 от "ТИ ДА ВИДИШ":За 1979 БВП на България е 9.4 Миларда долара =1064 долара на година на човек.През 1989 БВП на България е 22.99 миларда долара=2477 долара на човек.
На САЩ 1979 БВП е 2.745 трилиона долара- 12 200 долара на човек, през 1989 г БВП е 5.866 трилиона долара=23 770 долара на човек.
Франция 1979 БВП е 593 миларда долара=10820 долара на човек, през 1989 БВП е 1.129 трилиона долара=19480 долара на човек.
Коментиран от #73
06:48 08.07.2021
24 СЛЕД БАЙ ТОШО ВИЯ КОМУНИЗЪМ
До коментар #22 от "провинциалист":ВСЕКИ Е СВОБОДЕН ДА ЖИВЕЕ КЪДЕТО ИСКА....А НЕ ЗАТВОРЕН В КЛЕТКА КАТО ДОБИЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА ТОШОВИЯ КОМУНИЗЪМ
Коментиран от #71
06:51 08.07.2021
25 БОРУНА ЛОМ
До коментар #16 от "ТИ ДА ВИДИШ":... И ДОЛАРА БЕШЕ ПОД ЛЕВ —И ТО ЗЛАТЕН ЛЕВ
Коментиран от #115
06:51 08.07.2021
26 Абе
Коментиран от #113
06:53 08.07.2021
27 КОМУНИСТИТЕ
06:55 08.07.2021
28 Куку
До коментар #14 от "Страничен":Да бе, такава разруха, че 30 години крадат и още има! Това за разрухата ти го е казала някоя реститутка с болен мозък...
07:05 08.07.2021
29 Сесесере
До коментар #9 от "тъпо парче":Що тогава България фалира 1989? Май имаше купони за хляб 1987, и не само за хляб ами за олио и захар , егати фалшивия възход! Децата на комунягите ядоха тоблерони, другите само се облизваха
Коментиран от #38, #42, #70
07:06 08.07.2021
30 олеле4776
07:10 08.07.2021
31 БЪЛГАРИЯ ФАЛИРА 1989Г
07:11 08.07.2021
32 Софиянец
07:12 08.07.2021
33 ЗАЩО ДРУГАРЯ ЛУКАНОВ
07:12 08.07.2021
34 Бари
Коментиран от #46
07:13 08.07.2021
35 Домати с лук
Статия изопачаваща историята.
Всичко това може много лесно да се опровергае, като се видят световните статистики за икономическото развитие на България и жизнения стандарт на насилинието до 89 год. и след това.
След 89 год. в продължеие вече на 32 год. сме в преход, о не се знае към какво. Преход към национала катастрофа в мирно време без война. Вече 32 год. сме се заровили в тинята и сладко ни говорят за някакъв просперитет и за всичко лошо комунистите виновни. То вече жив комунист няма бе унищожители на България. През 1989 год. бяхме 9 мл. и нищо народ, за 30 години останахме 5 млн. и нещо. Безработица и народа се спасява навън.
07:14 08.07.2021
36 Николай
До коментар #7 от "Нирчо":Няма бедни и богати не е правилно формулирано. Няма богати щото всички са бедни. И имаше една господарска класа от партийната върхушка която се ползваше с изключителни права!
07:15 08.07.2021
37 Boris Markov
Г-н Радев, ходили ли сте, 1 година преди да бъдете кандидат за президент, на посещение в парк Росенец?
Преди Корнелия Нинова да бъде избрана за лидер на БСП, ходили ли сте, после споделихте ли с нея, все пак тя ви издигна кандидатурата, не е ли редно? С кой от БСП ходихте на тази среща, кой ви заведе? И защо бяхте там на Росенец, на плаж ли бяхте, виждахте ли се с някой, ръка целунахте ли? На Росенец няма много неща за гледане, какво правихте там? Защото на плажа ви нямаше…
Г-н Радев, забелязахте ли, че за да влезете в парк Росенец, има само един път това да се случи? Там ли станахте протестър?
Г-н Радев, абе да не сте отишли на Росенец и всичко, което правите да е цирк, а да сте се договорили за всичко? Защото най-добре общи интереси се крият в измислени конфликти, преди му викаха “синьо-червената мъгла”, сега е “пилотско-сарайска”. Как не ви е срам бе господин натовски генерал?!
Та, ходили ли сте на среща в парк Росенец година преди да сте номиниран кандидат за президент на БСП? Ръка целунахте ли?
П.С. И внимавайте какво ще отговорите, мога да ви кажа кой офицер от НСО ви е отворил врата, в коя врата сте влезли, изобщо помислете си малко преди да кажете нещо като отговор.
07:16 08.07.2021
38 Walkirie
До коментар #29 от "Сесесере":Те и сега децата на комунягите плюскат, а другите само се облизват. Това ви е псевдо демокрацията
07:16 08.07.2021
39 ⚜️Илюминат⚜️
07:17 08.07.2021
40 Гал
07:18 08.07.2021
41 Гал
07:19 08.07.2021
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Чешещия
1989 год. в социалистическа България населението беше над 9 млн., а сега заради безработицата в икономически унищожена демократича България сме над 5 млн.
Направи справки в световните статистики какво е било преди 1989 год и след това.
Колкото за тоблероните, никой не ги е ял, тъй като си имахме прекрасни млечни шоколади "Крава", но явно си голобрадо още и тези неща няма как да ги знаеш.
Коментиран от #47
07:24 08.07.2021
44 Ха ха ха
До коментар #16 от "ТИ ДА ВИДИШ":И да не забравяме технологическото чудо, режима на тока през 20 век в този развит ви строй!
07:25 08.07.2021
45 Факт
07:25 08.07.2021
46 ТИЯ С ПЛАНА МАРШАЛ
До коментар #34 от "Бари":ДРЪПНАХА ЯКО ПРЕД КОМУНИЗМА...И НАКРАЯ РАЗБИХА КОМУНИСТИТЕ....
07:27 08.07.2021
47 АМИ КАК НЯМА НАСЕЛЕНИЕТО
До коментар #43 от "Чешещия":ДА Е БИЛО 9 МИЛИОНА...КАТО ИЗЛИЗАНЕТО НА ЗАПАД, СЕ НАКАЗВАШЕ НАЙ ЖЕСТОКО ОТ КОМУНИСТИТЕ...ЖИВЕЕХМЕ КАТО ЗАТВОРЕНИ ДОБИЧЕТА В КОШАРА...А ДРУГАРИ КОМУНИСТИ
07:29 08.07.2021
48 Сега
07:30 08.07.2021
49 Йопе
Коментиран от #51
07:31 08.07.2021
50 Хммм
До коментар #17 от "мдааа":Целувката с Брежнев и тя истинска.
07:36 08.07.2021
51 един от многото
До коментар #49 от "Йопе":И изнасяхме ток за Турция! А сега плащаме майка си и баща си за тока от Мариците и за самолети които още не са и на хартия на същите тези спасители!
Коментиран от #55
07:38 08.07.2021
52 Йонко - понко
До коментар #9 от "тъпо парче":Изнасяхме във рамките на СИВ /основно за СССР/ селскостопанска продукция и изделия на цветната металургия във Бълг
ария оставаше най скапаната стока. Въпреки че имаше ТКЗС и АПК селското население се издържаше предимно от домашно произведени храни а магазините в провинцията имаха слабо зареждане. От прекрасният социалистически живот не пускаха хората извън страната. Но някои живееха добре /във всеки строй си има елит/ а именно червената буржоазия. Баба и дядо на село ядяха хляб сирене и домати и ходеха със гумени галоши. Стандарт!
07:39 08.07.2021
53 Jacques Yves Moineau
07:40 08.07.2021
54 Бесен Язовец
Коментиран от #57
07:40 08.07.2021
55 Ха ха ха
До коментар #51 от "един от многото":И, значи изнасяхме тока на мръсните империалисти и врагове, а ние развитите тук на тъмно.....
07:43 08.07.2021
56 Гръч
Коментиран от #61
07:45 08.07.2021
57 ДА БЕ
До коментар #54 от "Бесен Язовец":ЗАТОВА СЛЕД 1989 ЗАРЯЗАХМЕ ВСИЧКО СОЦ И ПРЕГЪРНАХМЕ ЗАПАДНОТО...ДОРИ ИЗКУПИХМЕ И КОЛИТЕ ТРОШКИ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ...И СЕГА НИКОЕ НЕ КАРА СОЦКОЛИ...ЩО ЛИ
07:45 08.07.2021
58 Иван
07:45 08.07.2021
59 Професора
До коментар #21 от "АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО":Нещо си се объркал бягат 1,5 милиона българи след 2009 като назначиха от Брюксел своя щовек ББ да репресира! Лъжат, че след 1989г българи бягат на запад всичко дето е излязло след 1990г се втъща до 1992г когато Жельо Желев разписва една декларация, че в БГ нямаломвече политически гонения и западняците репатрират хиляди българи обратно. България попада под влияние на СССР благодарение на Уинстън Чърчил и НРБ никога не имала възможност да се възползва от този план Маршал като соц. държава!
Коментиран от #67
07:46 08.07.2021
60 К Георгиев
Коментиран от #64
07:46 08.07.2021
61 НА ЗАПАД НЯМАТ
До коментар #56 от "Гръч":СОБСТВЕНИ ЖИЛИША, НО ИМАТ ДЕБЕЛИ БАНКОВИ СМЕТКИ...МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ КЪДЕТО СИ ИСКАТ И КОЛКО СИ ИСКАТ....У НАС...ЖИВЕЕМ В СОЦ ПАНЕЛКИ НА ТОШО, И ЕДВАМ СИ ПЛАЩАМЕ РАЗХОДИТЕ....ГЪРЧИМ СЕ КАТО.ЧЕРВЯЦИ.....
07:48 08.07.2021
62 Бесен Язовец
Коментиран от #65, #66
07:48 08.07.2021
63 Q2z
07:51 08.07.2021
64 АЙДЕ БЕ
До коментар #60 от "К Георгиев":СОНИ И ФИЛИПС ПРАВЕХА ТЕЛЕВИЗОРИ И КОМПЮТРИ, А НИЕ НЕ ЗНАЕХМЕ КВО ЗНАЧИ ТОВА...ПЪРВИЯТ КОМПЮТЪР Е НАПРАВЕН В САЩ ПРЕЗ 50 ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК...НИЕ НАЛИВАХМЕ .......*ОСНОВИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА*
07:51 08.07.2021
65 ЩО БЕ
До коментар #62 от "Бесен Язовец":У НАС ЩО НАРОД ИЗБИХА КОМУНИСТИТЕ И ЩО ЛАГЕРИ НА СМЪРТТА НАПРАВИХА....САМО ГОСПОД ЗНАЕ
07:52 08.07.2021
66 И ИМУЩЕСТВОТО ВЗЕХА
До коментар #62 от "Бесен Язовец":НА ХОРАТА КОМУНИСТИТЕ...КОЙТО НЕ ГО ДАВА...РАЗСТРЕЛ ИЛИ КАТОРГА...ТАКА СЕ ПРАВЕХА ОСНОВИТЕ НА КОМУНИЗМА В БГ....
07:53 08.07.2021
67 123
До коментар #59 от "Професора":между 1989 и 2009 година 1 650 000 българи напускат България, оу 2009 до 2021г 540 000 българи са напуснали Бъгария. И автора не е излъгал на България е предложен План Маршал, който отказва под силен натиск от Москва .
Коментиран от #69
07:56 08.07.2021
68 И КАК ТАКА СТАНА
07:58 08.07.2021
69 ПОД ЧЕРВЕНИЯ РУСКИ БОТУШ
До коментар #67 от "123":НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ СССР, МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНО...КОМУНИСТИТЕ МАЧКАХА ВСИЧКО И ВСИЧКИ, САМО ТЕ ДА ДА НА ВЛАСТ...НАКРАЯ И ТЯХ ГИ....СМАЧКАХА
08:00 08.07.2021
70 Жужи ти главата
До коментар #29 от "Сесесере":Купони за хляб и др имаше в демокрацията с Филип Димитров след 1990. През соца с хляб от магазина хората си хранеха скотовете, прасетата и кокошките.
Коментиран от #77
08:02 08.07.2021
71 провинциалист
До коментар #24 от "СЛЕД БАЙ ТОШО ВИЯ КОМУНИЗЪМ":В смислените общества свободата е привилегия, не право. У нас по онова време основно агенти, политици и спортисти имаха достъп до онази чужбина. Днес и най-миризливия ром, коняк и т.н. може да отиде където си иска. Разликата е, че ако преди на запад не знаеха България, щяха да те разберат, че си сънародник на Стефка Костадинова или Георги Иванов. Днес като чуят откъде си, коментарът е "циганин" и заобикалят отдалече.
08:03 08.07.2021
72 Петър
08:03 08.07.2021
73 dfu
До коментар #23 от "123":Хубаво даваш статистика, но защо не даваш цялата статистика. :)
България дълг на човек от населението:
1979 - 522 валутни лева (през 1962 1.17 лева = 1 U. S. долар, не намерих данни за 1979, но в уики пише че следващите 20 години курсът е останал сравнително стабилен)
1989 - $1180
USA дълг на човек от населението:
1979 - $3675
1989- $11613
Освен това трябва да се има прдвид, че парите от дълговете влизат в изчисляването на БВП - колкото повече дългове, толкова повече БВП.
Коментиран от #80, #81, #125
08:06 08.07.2021
74 pdf
Не мога да разбера смисълът на статията?
08:09 08.07.2021
75 ИМАМ ПИТАНЕ
Коментиран от #95
08:10 08.07.2021
76 Активист на БКП
Коментиран от #78, #79
08:12 08.07.2021
77 123
До коментар #70 от "Жужи ти главата":Коментара за храненето на животните с хляб от магазина е правилен, и валиден между 79-83 година.Причината за да си хранят хората животните с хляб е че няма от къде да си купят храна за животни, такава има само в ТКЗС. След 83 няма достатъчно хляб за хора, не за хранене на животни, хляб и млеко свършват в магазина до 11 часа сутрината и всички лавици в магазина са празни.
08:13 08.07.2021
78 ЩО БЕ
До коментар #76 от "Активист на БКП":И СЕГА ХОРАТА РАБОТЯТ И ПРАВЯТ ПАРИ.......И ЗАПЛАТИТЕ ИМ РАСТАТ И ПЕНСИИТЕ СЪЩО....И СЪЗДАВАТ ПРОДУКЦИЯ И БВП.....ИЛИ МИСЛИШ,ЧЕ ХАРЧИМ ОЩЕ ОТ СОЦА....А ЗА 45 ГОДИНИ СОЦ, ЗАПАДА КОЛКО НАПРАВИ....
08:17 08.07.2021
79 И ЩО СЕ СГРОМОЛЯСА СОЦА
До коментар #76 от "Активист на БКП":ДРУГАРЮ АКТИВИСТ БА БСП
08:18 08.07.2021
80 123
До коментар #73 от "dfu":През 1989 БВП на България е 22.9 милярда долара, а външния дълг на България е 10.2 милярда долара, през 79 година е 650 милиона докара външен дълг. Но през 1960 година България е в Банкрут и 32 тона Българско злато от държавния резерв е даден на Москва, същотото се повтаря и през 1964 г когато другото Българско злато си намира нов дом в Москва.
Коментиран от #82
08:23 08.07.2021
81 123
До коментар #73 от "dfu":И когато говориш за златен лев, това се отнася за царство България, когато говориш за валутен лев то такъв няма в Бълагрия до 1990 г.Според курса на БНБ един долар струва един лев, но нокой български гражданин няма право да закупува долари от банката в България, единственно разрешение имат тези българи които работят в страни като Либия, и висшите функционери на БКП.Долар може да закупуш само на черен пазар за 2.50-3 лв за долар. Реално нокога долара не е стувал един лев, дори и сега не е.
08:30 08.07.2021
82 ЗАЩО ИЗНАСЯМЕ ЗЛАТОТО СИ В МОСКВЕ
До коментар #80 от "123":ЗАРАДИ БАНКРУТА И ЗА ДА УГОДИМ НА СССР...И ЗА МАЛКО ДА СТАНЕМ 16 РЕПУБЛИКА НА СССР...БРАВО ДРУГАРИ КОМУНИСТИ....БРАВО БКП, СЕГАШНО БСП....
08:31 08.07.2021
83 ДРУГАРИ БСП КОМУНИСТИ
08:33 08.07.2021
84 big
Коментиран от #85, #91, #98
08:45 08.07.2021
85 И ЩО ТОГАВА СОЦА СЕ СГРОМОЛЯСА
До коментар #84 от "big":ЩОТО Е НАЛОЖЕН И ЗАДЪРЖАН...НАСИЛСТВЕНО.....СЪЗДАДЕ ЧЕРВЕНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОЛИГАРХИЯ.....АМА ПРОМИТИТЕ И БЕТОНИРАНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ МОЗЪЦИ ГИ Е ШУБЕ ДА ГО ПРИЗНАЯТ
Коментиран от #86
08:50 08.07.2021
86 ВСИЧКИ ЕДНАКВО БЕДНИ
До коментар #85 от "И ЩО ТОГАВА СОЦА СЕ СГРОМОЛЯСА":ЗА ДРУГАРИТЕ БЕШЕ....РАЗЛИЧНО....ВСИЧКО В ИМЕТО НА КОМУНИЗМА, ВСИЧКО ЗА ДРУГАРИТЕ КОМУНИСТИ.....
08:52 08.07.2021
87 Нов прочит
08:53 08.07.2021
88 пешо
Коментиран от #89
08:54 08.07.2021
89 БАЯ ИСТИНИ Е НАПИСАЛ ЧОВЕКА
До коментар #88 от "пешо":ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА
Коментиран от #100
08:57 08.07.2021
90 българин
Късметът ни е бил такъв! Както и на другите в Източна Европа!Кой е имал смелост, да си помисли тогава, да се опълчи на Сталин!
Коментиран от #103
08:57 08.07.2021
91 123
До коментар #84 от "big":Напиши точно коя институция е класирала България на 28 място в света,и по какво ?По икономическо развитие, България е на 54 място в света през 1989г, през комунизма според класацията на МВФ. Но в последно време е на Първо място в ЕС по корупция и беззаконие, на трето място по смъртност от ковид- и това не е от работата на ГЕРБ, на Първо място по бедност в ЕС.
Коментиран от #92
08:58 08.07.2021
92 НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #91 от "123":НАЙ БЕДНИ СМЕ, АМА СРЕД НАЙ БОГАТИТЕ.....
Коментиран от #94
09:01 08.07.2021
93 Младеж
09:05 08.07.2021
94 123
До коментар #92 от "НАТО НИ БРАНИ...ЕС НИ ХРАНИ":Това е вярно че сред най богатите страни в света.България не е бедна страна,а лошо управлявана, като икономическите и природни ресурсите на България са подарени на определена малка група политиески свързани Българи, и това е от 76 години.България не е страна на всички българи а на много малък % от тях, които имат преференциално третиране и положение.
09:11 08.07.2021
95 Рико
До коментар #75 от "ИМАМ ПИТАНЕ":Кой каквото и да разправя ...става въпрос за пари! Неприятно е да го кажем, но комунизъмъ го събори не съпротивата на хората(репресивната машина не го допускаше), а икономическата несъстоятелност на режима.
Коментиран от #96
09:12 08.07.2021
96 ЗАПАДА РАЗМАЗА СОЦА ИКОНОМИЧЕСКИ
До коментар #95 от "Рико":АМА КОМУНИСТИТЕ НЕ ПРИЗНАВАТ ПОГРОМА....ЩО ЛИ
Коментиран от #107
09:18 08.07.2021
97 ЛЪЖИ
09:19 08.07.2021
98 уморен
До коментар #84 от "big":Ние , както винаги сме захванали нещо добро, но лека полека сме го оплескали!Всичко добро е постигнато с благородния ентусиазъм на работливите и честни българи!Най голямата грешка на този строй беше изравняване на работливите с мързеливите, на можещите с некадърните! Постепенно на "софрата" се наредиха лапачите и търтеите, които "отровиха" българсото общество! Утвърди се манталитета на използвачите! Изобщо по някакъв необясним начин се установи нечестна ценностна система на българското общество! По тая тема има направени много хубави филми! За да могат да "минат" , бяха комедийни, но българинът май видя само смешното в тях!
" Учи мама, че да не работиш!" - как ви се струва, тоя утвърдил се родителски съвет през соца? И до утре да пиша, няма да мога всичко и както трябва да кажа!Най накрая изплува едно безкрайно съжаление, че е пропилян шансът да надградим нещо на добрите дадености, които сме имали... и сега сме едно нищо!
09:32 08.07.2021
99 Гаргамел
До коментар #3 от "дядо":Каза дядо ви, дето най-далечната дестинация до която е бил е верочтно Букурещ....аман от червени неграмотни некадърници
09:37 08.07.2021
100 пешо
До коментар #89 от "БАЯ ИСТИНИ Е НАПИСАЛ ЧОВЕКА":кое доказа времето? нали 30 години вече им б.лижете зад.ниците на краварите. и?
не сте 80% само, уви...
Коментиран от #102
09:40 08.07.2021
101 тоя
09:42 08.07.2021
102 ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА
До коментар #100 от "пешо":КЪДЕ ПО СВЕТА ИМА СОЦИАЛИЗЪМ, ДРУГАРЮ....КЪДЕ...ОСВЕН В СЕВЕРНА КОРЕЯ.....КЪДЕ??????
Коментиран от #109
09:46 08.07.2021
103 БСП на Бунището
До коментар #90 от "българин":Половин Европа е ОКУПИРАНА от Комунистическата руска армия.И за да не плащат днес Репарации хитрите Руски Комунисти използват във всяка държава Държавни Изменници като Димитров,за да не носят отговорност за Окупацията.Ако не е бил Георги Димитров щеше да е някой друг български комунист...В Гърция също Комунистите изпратени от Русия под прикритието на антифашисти щяха да завземат властта,но Англия спаси Гръцкия Народ от Комунистическия ужас,а те всички избягаха в България .....Руската окупация на България налага Комунизма!!!!
Коментиран от #108
10:02 08.07.2021
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 сдс121
10:35 08.07.2021
106 Неверващ
10:39 08.07.2021
107 сдс121
До коментар #96 от "ЗАПАДА РАЗМАЗА СОЦА ИКОНОМИЧЕСКИ":Типичен комунист:
Колата немска, парите в евро, синът в Лондон, дъщерята в Ню Йорк, а той червения боклук се изпънал на дивана и вика:"Комунизмът е голяма работа!"
10:42 08.07.2021
108 Сега
До коментар #103 от "БСП на Бунището":Хитлер ако не беше нападнал СССР ,сега България вероятно щеше да е член на третия райх и европа нямаше да е окупирана от комунистите.Нека не забравяме ,че Сталин в началото на вс война е бил съюзник на Хитлер,а Цар Борис lll получава поздравление от Сталин за членството си в третия райх.
10:44 08.07.2021
109 Чайна
До коментар #102 от "ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА":В Китай. Затова е номер 1 и ще бъде занапред.
12:03 08.07.2021
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Павел Пенев
Коментиран от #114
12:21 08.07.2021
112 Е да де ама
12:32 08.07.2021
113 Който и да съм
До коментар #26 от "Абе":Аз мисля, че през който строй да сме минели, все сме го прецаквали!
13:12 08.07.2021
114 Българин
До коментар #111 от "Павел Пенев":Алоу, павликморозовеца, я ми припомни, какво стана със златните резерви на Испания по време на гражданската война? 540 тона злато са изпратени на съхранение в СССР и Испания още не си го е получила!
14:25 08.07.2021
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 до 21
16:06 08.07.2021
117 Verto
какви бяха заплатите в БНА за войниците за свръхсрочнослужещи и офицерите за звание и длъжност + надбавки.
Знам, че редник получава 1,50 лв на месец. Мога да кажа заплатата на младши сержант 2019, която възлиза на 1155,54 лв.
Поздрави и всичко добро!
17:04 08.07.2021
118 Бойко
22:20 08.07.2021
119 Комуноиди
До коментар #3 от "дядо":какво е създадено за 45 години? Едно метро няма, една магистрала. Има купони и мизерия като всеки гледа да намери връзки за корокски стоки, банани, портокали и т.н. Като добавим лагерите за политически неудобни, за духовници и други невинни...
Коментиран от #120
14:00 09.07.2021
120 Комуноиди 1
До коментар #119 от "Комуноиди":*корекомски стоки
14:01 09.07.2021
121 БГрия
14:02 09.07.2021
122 Варненец
11:53 10.07.2021
123 Горски
03:21 08.07.2026
124 Яяяяяя
До коментар #21 от "АМИ ЩО СЛЕД ПАДАНЕТО":Ами точно заради това: при демокрацията няма медицина, образование, работа, деиндустриализация, та затова избягаха толкова хора
03:39 08.07.2026
125 Кирпича
До коментар #73 от "dfu":Я ми кажи кога ще фалира САЩ , защото тези простотии ги слушам от 30 години .
05:06 08.07.2026