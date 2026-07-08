"Те са измет, болни хора": Тръмп обяви край на примирието с Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.
"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.
"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.
Новите удари на САЩ срещу Иран бяха "необходими", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.
Американските военни нанесоха нова серия удари срещу Иран. Освен това САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, което засили натиска върху вече нестабилното примирие.
"Когато имате примирие и Иран на практика нарушава примирието, мисля, че е от наистина ключово значение САЩ да реагират решително", заяви Рюте пред медиите преди срещата на лидерите на НАТО в Анкара.
На срещата на Алианса в Турция европейските лидери се опитват да убедят Доналд Тръмп да препотвърди ангажираността си с военния алианс, след като американският президент възобнови споровете си с тях относно войната с Иран и Гренландия.
Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО", което, по думите му, подпомага и защитата на САЩ.
"Има обаче и очакване европейците и канадците да изравнят разходите си със Съединените щати, което според мен е напълно справедливо", добави той. "Добрата новина е, че това е голямата победа днес. Фактът, че европейците и канадците правят точно това, е загуба за Путин и победа за президента Тръмп", добави той.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия, съобщи БТА.
КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.
"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР. Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #47, #50
12:10 08.07.2026
2 Спорно е
12:11 08.07.2026
3 Директора👨✈️
Коментиран от #20
12:13 08.07.2026
4 сега е времето путин да им подари ракети
да видят кравите колко е хубаво да пращаш оръжие на окраййна!
12:13 08.07.2026
5 Споко
12:13 08.07.2026
6 българин
12:13 08.07.2026
7 А сащ
Коментиран от #39
12:13 08.07.2026
8 Анонимен
12:14 08.07.2026
9 оня с коня
всеки ден им го казвам ама те нещат да го разберат
Коментиран от #13, #37, #43
12:14 08.07.2026
10 нннн
12:14 08.07.2026
11 🐧Орела🐧
Да се готви Белгия!
12:15 08.07.2026
12 Дзак
12:15 08.07.2026
13 До оня с коня
До коментар #9 от "оня с коня":Така е. А най-видните тръмписти в България, странно как са и най-заклети рашисти!
Коментиран от #41
12:17 08.07.2026
14 ква стана тя
Коментиран от #18
12:17 08.07.2026
15 България
И за техните Про.. Ксита.. чаршафи , камилари, амуджи и Аятоласи... ТОЖЕ
Коментиран от #22, #28
12:18 08.07.2026
16 Цървул
12:18 08.07.2026
17 Баба
12:18 08.07.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "ква стана тя":моля само бензина да му се вдигне цената
и дано сега вече стане 5 евро литъра
Коментиран от #66
12:19 08.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дудов
12:20 08.07.2026
22 поредната краварска измет
До коментар #15 от "България":ето една измет от на галяБОКЛУЦИТЕ бъза да пише без да чете
12:20 08.07.2026
23 ТРЪМП Е ФАШИСТ И УБИЕЦ ,
12:21 08.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Механик
Пръв приятел на наща Вовка?!?
Как ЗАЕДНО борят лошия Зеленски?!?
Пращахме поздравителни картички и писма?!?
Вече не е ли Нашият Човек?
Коментиран от #34
12:23 08.07.2026
26 На черното бяло
12:23 08.07.2026
27 Някой вярва ли ??
12:24 08.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тоя деградирал малоумник
12:25 08.07.2026
30 БОТАШ Е ПРЕКРАСЕН ДОГОВОР
12:25 08.07.2026
31 интересно
12:26 08.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мдааа
Никой никъде по света не трябва да сключва, каквито и да било "сделки" с Бай Дончо, защито 101%, ще бъде изъртян!
12:26 08.07.2026
34 Смотаняху
До коментар #25 от "Механик":Явно е е укрофобите и aнaлнonogaтливuте ни сънародници са и винаги ще бъдат фурнаджийски лопати.Като чuфyтuте
12:27 08.07.2026
35 Ъъъ
12:27 08.07.2026
36 ?????
Нужните хора по време на примирието купиха нужните количества петрол по 60 доларес.
Време е да го продават по 90-100 доларес и хоп примирието свърши.
Класика.
Коментиран от #51
12:27 08.07.2026
37 Споко
До коментар #9 от "оня с коня":Ти им казваш, но за тях е похвала, как ще те разбират.
12:28 08.07.2026
38 Тиква
12:29 08.07.2026
39 Госあ
До коментар #7 от "А сащ":бургера са го “измислили” немците, между другото. Иначе съм напълно съгласен с коментара
12:29 08.07.2026
40 Ганя Путинофила
Чорапа ги изгони!
12:30 08.07.2026
41 Атина Палада
До коментар #13 от "До оня с коня":Кое е така? Че нашите евроатлантици са измет ли? Прав си! Измет са! Колкото до Тръмп ...играта е с голям залог.За сега САЩ я играе добре...Смятате Тръмп за луд? Не,не е луд ! Ако беше луд,властовият център зад него,който взима решенията няма да го държи .Нали не се чак такъв наивник,че да смяташ,че решения като това,да влезе САЩ във война се решава от президента ?
12:30 08.07.2026
42 Последния Софиянец
12:30 08.07.2026
43 Атина Палада оригинал
До коментар #9 от "оня с коня":По-голяма измет от руснака няма....още не се е родил!
Коментиран от #52
12:31 08.07.2026
44 Путин
12:35 08.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 фен на сидеров
12:36 08.07.2026
47 Солютно!
До коментар #1 от "Варна 3":Ще дойде да те управлява тавариш Путин , яхнал бамбукова лодка, че флотът отиде на дъното с украинските дронове.
Коментиран от #60
12:37 08.07.2026
48 КО ША ПРАИМ ТОГАВА?
Коментиран от #56
12:37 08.07.2026
49 Измет?!?
12:37 08.07.2026
50 Орк
До коментар #1 от "Варна 3":Европа отдавно е луда и си си има своите луди да я управляват
12:37 08.07.2026
51 Атина Палада
До коментар #36 от "?????":Дааааа, когато петрола беше с висока цена САЩ продаваха резервите си:) С падането на цената купуваха петрол:)
12:37 08.07.2026
52 Гошко
До коментар #43 от "Атина Палада оригинал":Че ти кво си?
12:38 08.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Да,
12:39 08.07.2026
55 Жан Бойко
12:40 08.07.2026
56 Атина Палада
До коментар #48 от "КО ША ПРАИМ ТОГАВА?":Какви фирми и какви заводи има в България сега та да се национализират? България тегли кредити да плаща пенсии и заплати на държавните служители...
12:40 08.07.2026
57 БеГемот
12:42 08.07.2026
58 Кучклата
12:44 08.07.2026
59 БУН НАЦЦИ
12:46 08.07.2026
60 Атина Палада
До коментар #47 от "Солютно!":А защо Путин трябва да идва с лодка? С бамбукови и гумени лодки са Натовските държави ,например като Натовска България..
12:46 08.07.2026
61 Тръмпоч,
от родолюбие!
12:48 08.07.2026
62 Безпомощен и злобен
12:49 08.07.2026
63 До вчера
Днес нова песен в стил Тръмпона!😀
Мухаха!
12:52 08.07.2026
64 И Киев е Руски
12:55 08.07.2026
65 Не забравяйте двете цели
1. Да се подиграват с Тръмп.
2. Да унизят САЩ.
КАК МИСЛИТЕ, ДАЛИ УСПЯВАТ?😉
12:55 08.07.2026
66 Дреми ми
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм с трутунетка фиркам котки
12:55 08.07.2026
67 КОЛЬО ПАРЪМА
12:57 08.07.2026
68 Алексбг
12:57 08.07.2026
69 жик так
12:58 08.07.2026
70 БИБИ НЕ РАЗРЕШАВА
12:59 08.07.2026