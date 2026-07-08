"Те са измет, болни хора": Тръмп обяви край на примирието с Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.

"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.

Новите удари на САЩ срещу Иран бяха "необходими", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Американските военни нанесоха нова серия удари срещу Иран. Освен това САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, което засили натиска върху вече нестабилното примирие.

"Когато имате примирие и Иран на практика нарушава примирието, мисля, че е от наистина ключово значение САЩ да реагират решително", заяви Рюте пред медиите преди срещата на лидерите на НАТО в Анкара.

На срещата на Алианса в Турция европейските лидери се опитват да убедят Доналд Тръмп да препотвърди ангажираността си с военния алианс, след като американският президент възобнови споровете си с тях относно войната с Иран и Гренландия.

Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО", което, по думите му, подпомага и защитата на САЩ.

"Има обаче и очакване европейците и канадците да изравнят разходите си със Съединените щати, което според мен е напълно справедливо", добави той. "Добрата новина е, че това е голямата победа днес. Фактът, че европейците и канадците правят точно това, е загуба за Путин и победа за президента Тръмп", добави той.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия, съобщи БТА.

КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.

"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР. Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.