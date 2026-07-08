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"Те са измет, болни хора": Тръмп обяви край на примирието с Иран

"Те са измет, болни хора": Тръмп обяви край на примирието с Иран

8 Юли, 2026 12:09 2 802 70

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Временното примирие между Вашингтон и Техеран имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение

"Те са измет, болни хора": Тръмп обяви край на примирието с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.

"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.

Новите удари на САЩ срещу Иран бяха "необходими", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Американските военни нанесоха нова серия удари срещу Иран. Освен това САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, което засили натиска върху вече нестабилното примирие.

"Когато имате примирие и Иран на практика нарушава примирието, мисля, че е от наистина ключово значение САЩ да реагират решително", заяви Рюте пред медиите преди срещата на лидерите на НАТО в Анкара.

На срещата на Алианса в Турция европейските лидери се опитват да убедят Доналд Тръмп да препотвърди ангажираността си с военния алианс, след като американският президент възобнови споровете си с тях относно войната с Иран и Гренландия.

Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО", което, по думите му, подпомага и защитата на САЩ.

"Има обаче и очакване европейците и канадците да изравнят разходите си със Съединените щати, което според мен е напълно справедливо", добави той. "Добрата новина е, че това е голямата победа днес. Фактът, че европейците и канадците правят точно това, е загуба за Путин и победа за президента Тръмп", добави той.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия, съобщи БТА.

КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.

"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР. Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    87 18 Отговор
    Та той самият Тръмп е болен. Не ни трябват свеновни суперсили да управляват Европа.

    Коментиран от #47, #50

    12:10 08.07.2026

  • 2 Спорно е

    78 13 Отговор
    Кои са болните.

    12:11 08.07.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    97 17 Отговор
    Ти отиде и ги напдна бе, цървулин. Сега ревеш. Какво очакваше. Да легнат и да ти се молят ли? Ходи сега при Натаняху. С него се оправяй първо!

    Коментиран от #20

    12:13 08.07.2026

  • 4 сега е времето путин да им подари ракети

    66 27 Отговор
    ще се моля путин да им подари няколко сармата на иранците те знаят къде да ги изпратят

    да видят кравите колко е хубаво да пращаш оръжие на окраййна!

    12:13 08.07.2026

  • 5 Споко

    42 9 Отговор
    Палячо, ще пукнеш някой хемороид.

    12:13 08.07.2026

  • 6 българин

    14 37 Отговор
    Непослуша Нетаняху навреме, сега реве.

    12:13 08.07.2026

  • 7 А сащ

    75 13 Отговор
    не са измет изобщо,създадени от крадци и рецидивисти,не можеш да казваш измет на хора измислили алгебрата и геометрията при положение че ти си измислил бургера

    Коментиран от #39

    12:13 08.07.2026

  • 8 Анонимен

    22 8 Отговор
    Май всички са болни.

    12:14 08.07.2026

  • 9 оня с коня

    42 13 Отговор
    бай дончо и наще краварси тролове са измет!

    всеки ден им го казвам ама те нещат да го разберат

    Коментиран от #13, #37, #43

    12:14 08.07.2026

  • 10 нннн

    44 11 Отговор
    Абе, къде са тия санитари? Защо не са го вързали Тръмп?

    12:14 08.07.2026

  • 11 🐧Орела🐧

    33 9 Отговор
    Тоя пак не си е пил хапчетата.
    Да се готви Белгия!

    12:15 08.07.2026

  • 12 Дзак

    14 3 Отговор
    Някой обстрелвал три танкера!

    12:15 08.07.2026

  • 13 До оня с коня

    12 28 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Така е. А най-видните тръмписти в България, странно как са и най-заклети рашисти!

    Коментиран от #41

    12:17 08.07.2026

  • 14 ква стана тя

    34 8 Отговор
    е сега ормудския ще е с такса след намесата на сащ и чифутия.

    Коментиран от #18

    12:17 08.07.2026

  • 15 България

    11 33 Отговор
    Че ние БЪЛГАРИТЕ, винаги сме знаели,че монголо- ислямистката П ЕДЕРАЦИЯ и фашистката Секта в кремля са ТАКИВА!
    И за техните Про.. Ксита.. чаршафи , камилари, амуджи и Аятоласи... ТОЖЕ

    Коментиран от #22, #28

    12:18 08.07.2026

  • 16 Цървул

    28 8 Отговор
    60 дни за презареждане . Сега иранците ще отчетат грешката си да спрат огъня . Точно както и предния път . И по-предния .

    12:18 08.07.2026

  • 17 Баба

    34 5 Отговор
    На Рюте му се прокъсаха наколенките.

    12:18 08.07.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "ква стана тя":

    моля само бензина да му се вдигне цената

    и дано сега вече стане 5 евро литъра

    Коментиран от #66

    12:19 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дудов

    29 4 Отговор
    Нacpaния Тръмп се изказа отново неподготвен.Въпроса е когато ресурсите са недостатъчни а врагът е доста по- подготвен от очакманото, кой ще помогне на Смотаняху

    12:20 08.07.2026

  • 22 поредната краварска измет

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "България":

    ето една измет от на галяБОКЛУЦИТЕ бъза да пише без да чете

    12:20 08.07.2026

  • 23 ТРЪМП Е ФАШИСТ И УБИЕЦ ,

    22 5 Отговор
    КРАДЕЦ И МРЪСНИК !

    12:21 08.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Механик

    13 2 Отговор
    Я съвсем се обръках. Нали бай ДОНЧО беше Нашият Човек и Избор?
    Пръв приятел на наща Вовка?!?
    Как ЗАЕДНО борят лошия Зеленски?!?
    Пращахме поздравителни картички и писма?!?
    Вече не е ли Нашият Човек?

    Коментиран от #34

    12:23 08.07.2026

  • 26 На черното бяло

    9 1 Отговор
    Всички виждаме, че такива са сащ и Тръмп.

    12:23 08.07.2026

  • 27 Някой вярва ли ??

    14 6 Отговор
    Израел и САЩ си мислят, че ще унищожат Иран, но няма да стане. Във всички пророчества , е казано че ще се провалят и Иран ще е победител. Само където Сащ ще докарат ядрено замърсяване на няколко континента и много ще умрат от рак.

    12:24 08.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тоя деградирал малоумник

    15 5 Отговор
    Пак се изцепи просташки!

    12:25 08.07.2026

  • 30 БОТАШ Е ПРЕКРАСЕН ДОГОВОР

    8 13 Отговор
    ЧИСТИ БОКЛУКА ЧИЧО ДОНЧО! ТОВА АЯТОЛАСИ, ПУТИНЧЕТА, ФОН ДЕР ЛАЯНИ, ЗЕЛЕНИ ЧОРАПИ И ДР. ПОДОБНИ, РАЗЧИСТВАЙ!

    12:25 08.07.2026

  • 31 интересно

    17 4 Отговор
    Не съм чул иранците да са отишли до САЩ и да им бомбардират градовете

    12:26 08.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдааа

    10 2 Отговор
    Даже много издържа Бай Дончо на натиска на шефа му Биби преди да се отметне!
    Никой никъде по света не трябва да сключва, каквито и да било "сделки" с Бай Дончо, защито 101%, ще бъде изъртян!

    12:26 08.07.2026

  • 34 Смотаняху

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Явно е е укрофобите и aнaлнonogaтливuте ни сънародници са и винаги ще бъдат фурнаджийски лопати.Като чuфyтuте

    12:27 08.07.2026

  • 35 Ъъъ

    14 1 Отговор
    И хич не е странно, че това решение идва след посещението на Ушатия във Вашингтон, нали? Двете събития нямат нищо общо... 🤣

    12:27 08.07.2026

  • 36 ?????

    12 1 Отговор
    Уф.
    Нужните хора по време на примирието купиха нужните количества петрол по 60 доларес.
    Време е да го продават по 90-100 доларес и хоп примирието свърши.
    Класика.

    Коментиран от #51

    12:27 08.07.2026

  • 37 Споко

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Ти им казваш, но за тях е похвала, как ще те разбират.

    12:28 08.07.2026

  • 38 Тиква

    10 4 Отговор
    Краварите си мислят, че в черно море е тяхна територия и японско море,олигоси както и Осраинци,нагли и подла зган.

    12:29 08.07.2026

  • 39 Госあ

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "А сащ":

    бургера са го “измислили” немците, между другото. Иначе съм напълно съгласен с коментара

    12:29 08.07.2026

  • 40 Ганя Путинофила

    5 3 Отговор
    САЩ нямат самолети- цистерни!
    Чорапа ги изгони!

    12:30 08.07.2026

  • 41 Атина Палада

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "До оня с коня":

    Кое е така? Че нашите евроатлантици са измет ли? Прав си! Измет са! Колкото до Тръмп ...играта е с голям залог.За сега САЩ я играе добре...Смятате Тръмп за луд? Не,не е луд ! Ако беше луд,властовият център зад него,който взима решенията няма да го държи .Нали не се чак такъв наивник,че да смяташ,че решения като това,да влезе САЩ във война се решава от президента ?

    12:30 08.07.2026

  • 42 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Значи цените нагоре.

    12:30 08.07.2026

  • 43 Атина Палада оригинал

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    По-голяма измет от руснака няма....още не се е родил!

    Коментиран от #52

    12:31 08.07.2026

  • 44 Путин

    4 6 Отговор
    Всички русофили да се обрежат!

    12:35 08.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 фен на сидеров

    9 0 Отговор
    на тоя да подготвят луксозна стая в Карлуково !

    12:36 08.07.2026

  • 47 Солютно!

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ще дойде да те управлява тавариш Путин , яхнал бамбукова лодка, че флотът отиде на дъното с украинските дронове.

    Коментиран от #60

    12:37 08.07.2026

  • 48 КО ША ПРАИМ ТОГАВА?

    5 1 Отговор
    АКО ПУТИН ПОБЕДИ И ПАК НИ ОСВОБОДИ, ДАЛИ ЩЕ ИМА ПАК НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПАРИ, АПАРТАМЕНТИ, ЗАВОДИ, ФИРМИ И ДР?

    Коментиран от #56

    12:37 08.07.2026

  • 49 Измет?!?

    10 3 Отговор
    ....ами хайде Дони измети ги тогава! Ама не се получава, нещо. След всичките фукни че Иран, е свършен, се оказа че повечето им оръжия са непокътнати и урана си стои там дълбоко заровен под земята и Ормуз е още практически затапен....

    12:37 08.07.2026

  • 50 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Европа отдавно е луда и си си има своите луди да я управляват

    12:37 08.07.2026

  • 51 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "?????":

    Дааааа, когато петрола беше с висока цена САЩ продаваха резервите си:) С падането на цената купуваха петрол:)

    12:37 08.07.2026

  • 52 Гошко

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада оригинал":

    Че ти кво си?

    12:38 08.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Да,

    7 1 Отговор
    С тези номера, рижият kykyмицин осигурява печеливши игрички за родата по фондовите борси. И после хоп, наш агент Краснов направил парички колкото Мъск. Найс, а...?

    12:39 08.07.2026

  • 55 Жан Бойко

    1 1 Отговор
    Оставка ! Махай се !

    12:40 08.07.2026

  • 56 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "КО ША ПРАИМ ТОГАВА?":

    Какви фирми и какви заводи има в България сега та да се национализират? България тегли кредити да плаща пенсии и заплати на държавните служители...

    12:40 08.07.2026

  • 57 БеГемот

    2 1 Отговор
    Ти па си много убаф....

    12:42 08.07.2026

  • 58 Кучклата

    1 1 Отговор
    На убийците изрихелци пак е пропуснала хспчетста

    12:44 08.07.2026

  • 59 БУН НАЦЦИ

    2 2 Отговор
    Много пъти съм казвал, че има три стълба за добра икономика. 1. 70% от БВП да е за заплати. 2. Да не се изнася земеделска продукция. 3. Пълна забрана на сделки с чужда валута на територията на тази държава. Иран се подлагат на изроддсски - заблуждаващи "примирия", защото разчитат да им върнат замразените милиарди. А е логично да престанат да изнасят каквото и да било, и да сринат напълно Дубай и Тел Авив, и всички КЛАДЕНЦИ ПЕТРОЛ И ВОДИТЕ, ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИТЕ, пристанища и летища в страните наоколо - колониите на САЩ. Само тогава може да се преговаря и то когато Русия и Китай гарантират мирът.

    12:46 08.07.2026

  • 60 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "Солютно!":

    А защо Путин трябва да идва с лодка? С бамбукови и гумени лодки са Натовските държави ,например като Натовска България..

    12:46 08.07.2026

  • 61 Тръмпоч,

    4 2 Отговор
    я недей да обиждаш нашите копейки! Какво като са с чалми. Какво като са на темане на аятолаха. Ми униформата им е такава. Тва са български ПАТРИОТИ ве, много ти разбира рижата перука
    от родолюбие!

    12:48 08.07.2026

  • 62 Безпомощен и злобен

    3 1 Отговор
    Дедо Дони, ще счупиш молива

    12:49 08.07.2026

  • 63 До вчера

    2 0 Отговор
    имаше " много сериозни преговарящи " от иранска страна и преговорите бяха " добри и оптимистични "?!🤓
    Днес нова песен в стил Тръмпона!😀
    Мухаха!

    12:52 08.07.2026

  • 64 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Кравата е издухал гарнитурата

    12:55 08.07.2026

  • 65 Не забравяйте двете цели

    3 0 Отговор
    на Иран:

    1. Да се подиграват с Тръмп.
    2. Да унизят САЩ.

    КАК МИСЛИТЕ, ДАЛИ УСПЯВАТ?😉

    12:55 08.07.2026

  • 66 Дреми ми

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм с трутунетка фиркам котки

    12:55 08.07.2026

  • 67 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    По голяма Измет от вас Няма бе Каун

    12:57 08.07.2026

  • 68 Алексбг

    0 0 Отговор
    Защо постоянно публикувате менталните изблици на един Психхо Патт ,няма значение ,че се явява президент на една страна !

    12:57 08.07.2026

  • 69 жик так

    1 0 Отговор
    Като не иска да си има работа с тях , чичо да си обира крушите от там!

    12:58 08.07.2026

  • 70 БИБИ НЕ РАЗРЕШАВА

    0 0 Отговор
    Вайната да приключи. Дони изпълнява.

    12:59 08.07.2026

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