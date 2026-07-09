Зеленски: Опасно е да пътувам до Москва заради украинските дронове

Украинският президент Володимир Зеленски отговори иронично на въпрос дали би отишъл в руската столица Москва за преговори с Владимир Путин.

В отговор на въпрос на американския президент Доналд Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, предаде Укринформ.

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„Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той. В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.

Зеленски направи този коментар по време на среща с Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара.

Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство, предаде БТА.

Руският президент Владимир Путин е казвал, че е готов да проведе разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, ако той дойде в Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел ползотворна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която двамата са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на засилените руски атаки, съобщи Ройтерс. "С президента Тръмп обсъдихме няколко идеи, които биха могли да укрепят позициите ни и да приближат постигането на мир", написа Зеленски в социалната мрежа Екс след разговорите, състояли се в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.