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Зеленски: Опасно е да пътувам до Москва заради украинските дронове
  Тема: Украйна

Зеленски: Опасно е да пътувам до Москва заради украинските дронове

9 Юли, 2026 09:01 2 016 101

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • москва-
  • владимир путин

Зеленски направи този коментар по време на среща с Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара

Зеленски: Опасно е да пътувам до Москва заради украинските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отговори иронично на въпрос дали би отишъл в руската столица Москва за преговори с Владимир Путин.

В отговор на въпрос на американския президент Доналд Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, предаде Укринформ.

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„Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той. В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.

Зеленски направи този коментар по време на среща с Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара.

Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство, предаде БТА.

Руският президент Владимир Путин е казвал, че е готов да проведе разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, ако той дойде в Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел ползотворна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която двамата са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на засилените руски атаки, съобщи Ройтерс. "С президента Тръмп обсъдихме няколко идеи, които биха могли да укрепят позициите ни и да приближат постигането на мир", написа Зеленски в социалната мрежа Екс след разговорите, състояли се в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишел

    72 6 Отговор
    Майтапчия.

    Коментиран от #12, #65, #84

    09:02 09.07.2026

  • 3 Наблюдател

    101 37 Отговор
    Украйна е терористична организация, а не държава.
    Зеленски е жалка марионетка и просрочена манджа.

    Коментиран от #7, #14, #26, #79

    09:03 09.07.2026

  • 4 Ха Ха

    95 30 Отговор
    Много духовито, няма що. И като получи ответен удар от Русия, почва безсилно да хленчи: "Моля помогнете". Опитва се да победи Русия с атлантиоческа помощ, но пак не му се получава

    Коментиран от #87

    09:04 09.07.2026

  • 5 да бе

    37 51 Отговор
    поредното унижение за късостебления диктатор

    Коментиран от #10

    09:04 09.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 52 Отговор
    ех че затапи и ботокса и коейзажа тука

    Коментиран от #20, #68, #70

    09:05 09.07.2026

  • 7 уточнение

    80 23 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    за да бъде "отсрочен", първо трябва да е легитимно избран ...

    При Зеленски става дума за поставен палячо след ВОЕНЕН ПРЕВРАТ НА ЦРУ.

    Коментиран от #17

    09:05 09.07.2026

  • 8 Виждащ

    65 21 Отговор
    Пуснете новините как в украинските градове нападат събирачите на пушечно месо. Как им чупят бусоеете и колите.

    Коментиран от #18, #73

    09:05 09.07.2026

  • 9 Брендо

    35 14 Отговор
    Нема по-добра реклама за стоката ми.

    09:08 09.07.2026

  • 10 Наблюдател

    11 17 Отговор

    До коментар #5 от "да бе":

    Съгласен съм!!!

    09:09 09.07.2026

  • 11 Трол

    46 6 Отговор
    Шоуто на Володимир Зеленски.

    09:09 09.07.2026

  • 12 Баце

    51 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Е нали си е комик, а пък как свири...

    09:09 09.07.2026

  • 13 До кресливите

    57 16 Отговор
    А ве Зельо нещо за Лвов да кажеш защо на сила мобилизирате хората някой не ще да се бие за златния ти кенеф

    Коментиран от #23

    09:10 09.07.2026

  • 14 Мисля,че Зеленски не се интересува...

    15 30 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    от мнението ти.Ти как мислиш?

    Коментиран от #37

    09:10 09.07.2026

  • 15 Тоя нещастник е жив

    47 18 Отговор
    само защото Русия не е терорист като него!

    09:11 09.07.2026

  • 16 ДОСАДНАДРУ САЛКОООО

    39 18 Отговор
    ЧУДЯ СЕ ЗАЩО ЛИ ОЩЕ НЕ ТЕ Е ЗАРОВИЛ ПУТИН ПОД НЕКОЙ ЛЕШНИК

    09:11 09.07.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 31 Отговор

    До коментар #7 от "уточнение":

    Що.путин не спря водният преврат на ЦРУ.

    09:11 09.07.2026

  • 18 И то в Лвов

    36 11 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    Не къде да е.
    Абе и "истинските" украинци не искат да се бият, мина им желанието за "москляку на гиляку".

    09:12 09.07.2026

  • 19 Човекът е на 2 линии

    48 12 Отговор
    Не бъдете толко строги

    По интересно ми е

    Защо нито един мис.ру.нге.л
    Не зададе въпроси за терористичния атентат в монако и последвалото развитие
    С отстрелването на физическия извършител

    Явно и западните като нашите са само имитация на професията журналист

    09:12 09.07.2026

  • 20 Виждащ

    7 21 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Потвърждавам!Така е.

    09:12 09.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    29 9 Отговор
    Опасно е я...!!! Щото не си изпълнил таргета на хазарите!!! Украинците ги изтрепа, но украинките още са живи, и може да те докопа някоя!!! А вчера господарите ти скомърчаха от това безобразие - още не си изпратил жените на фронта!!!

    09:12 09.07.2026

  • 23 едно време ви се връзвах на пропагандата

    12 19 Отговор

    До коментар #13 от "До кресливите":

    днес ви съжалявам

    09:12 09.07.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 25 Отговор
    Украински дронове охраняват Путин в Москва.

    09:12 09.07.2026

  • 25 Историк

    13 16 Отговор
    Досега агент Краснов не е предлагал на Путин да отиде в Киев за среща със Зеленски, защо ли не смее да му предложи да изтегли руските войски от територията на Украйна и войната да приключи за един ден? Изобщо не смее нищо да направи,освен да си води толкова хубави и ползотворни телефонни разговори, след което агресията на Путин става все по-безпощадна? Няма как двама злодеи да бъдат полезни.

    Коментиран от #58

    09:12 09.07.2026

  • 26 Ердоган

    13 34 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Това, че Зеленски показа, че Русия е най-големия петролен играч в руските села не го прави терорист, но дни след това терорусия се доказа пак като бомбардира семейства с деца

    Коментиран от #59

    09:13 09.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Муахаха, зеленияпор

    18 19 Отговор
    го било страх от украинските дронове.
    Така и за парада на 9-ти май.
    Знаеше какво ще стане ако пусне дронове и се възползва от ситуцията да "разреши" парада.

    09:13 09.07.2026

  • 29 Гост

    36 15 Отговор
    Тоя диша щото Путин е обещал на Тръмп!
    Защо, само те си знаят! Иначе Кинжала да го е целнал досега 100 пъти...
    Абе, ми Сирски къде е? Да не е лятна отпуска?

    Коментиран от #82

    09:15 09.07.2026

  • 30 Жив си

    30 15 Отговор
    само благодарение на Путин!

    Коментиран от #41

    09:16 09.07.2026

  • 31 Тцк ......тцк

    14 6 Отговор
    Организира безплатна екскурзия до фронта БГ кресливите са с предимство

    09:17 09.07.2026

  • 32 дядото

    16 12 Отговор
    тези двамата открито и нагло се подиграват с русия,но виновните са в кремъл

    Коментиран от #36

    09:18 09.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ти да видиш

    20 8 Отговор
    Нека не забравяме, зеленияпор си е по орофесия треторазряден клоyн! Колегата му пък го хвана шубето да си лети с еърфорса и го прибраха с каргото!

    09:21 09.07.2026

  • 35 Обу.вчици номер 36 с високи токчета

    14 18 Отговор
    На джобния диктатор му треперят панталонките , не смее да напусне бункера .

    Коментиран от #61

    09:21 09.07.2026

  • 36 е ми

    7 11 Отговор

    До коментар #32 от "дядото":

    тя си е за подигравка

    09:22 09.07.2026

  • 37 На кой му дреме

    12 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мисля,че Зеленски не се интересува...":

    от какво се интересува малкия maлoymник!

    09:23 09.07.2026

  • 38 ПУТЛЕР Е ПЪТНИК

    12 17 Отговор
    КАТО МНОГО ДРУГИ МАСВИ УБИЙЦИ .................... КАТО ХИТЛЕР, ЧАУШЕКУ, НАПОЛЕОН, КАДАФИТО, МУСОЛИНИ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #63

    09:23 09.07.2026

  • 39 Чикеншит

    13 6 Отговор
    Като шмръкнеш няколко линии, не е опасно.

    09:25 09.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Русуфил хардлайнaр

    10 17 Отговор

    До коментар #30 от "Жив си":

    Путин е жив благодарение само на бункерчето! Он знает що го бият!

    Коментиран от #47

    09:26 09.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Опасно е ами!

    11 18 Отговор
    Путлер цял парад отмени!
    И през цялото време гледаше в небето!

    09:26 09.07.2026

  • 44 НАРКОМАНЧЕ СЛАДУРАНЧЕ

    14 8 Отговор
    НЕЩАТА ОТИВАТ ДА ТЕ ПРАТЯТ ЗА ПОСТОЯННА КОМАНДИРОВКА ВЪВ ВЕЧНИТЕ ПОЛЯ НЕСА РЕШИЛИ НЕСА ГО НАПРАВИЛИ .СПРАВКА ПРИГОЖИН

    Коментиран от #52

    09:26 09.07.2026

  • 45 Стамо

    17 9 Отговор
    Украина премахната от картата - това е решението!

    Коментиран от #48

    09:27 09.07.2026

  • 46 До дека я докарАаме ко пейки

    10 11 Отговор
    А уж всичко беше една... ТРИДНЕВНА ДВИЖУХА, а то...весь москаль Нахрен горит
    АааааааХахахаха

    09:29 09.07.2026

  • 47 Не троли

    11 7 Отговор

    До коментар #41 от "Русуфил хардлайнaр":

    Изглеждаш хем глупаво, хем жалко да показваш трагедията си. После защо запада стана дъното на света.

    09:30 09.07.2026

  • 48 всъщност

    5 11 Отговор

    До коментар #45 от "Стамо":

    Зеленски има голям проблем. Не знае с кой от новопъкналите се республики на мястото на РФ да подпише договора за изплащане на руските военни репарации към Украйна. Всеки от новите велможи ще вика "Не били ние!".

    09:30 09.07.2026

  • 49 Тити на Кака

    5 5 Отговор
    Могъщичък.
    По украински....

    Коментиран от #71

    09:30 09.07.2026

  • 50 а междувременно

    8 12 Отговор
    опашките за туба бензин в Бензиностанцията били между 72 и 96 часа.

    Коментиран от #69

    09:32 09.07.2026

  • 51 оня с коня

    11 6 Отговор
    Тоя ко драпа да му пуснат "гъбата"-тогава ще светне като Коледна елха.

    09:32 09.07.2026

  • 52 Отчаян ми се чиниш

    6 13 Отговор

    До коментар #44 от "НАРКОМАНЧЕ СЛАДУРАНЧЕ":

    Петушок! Хихихихихи
    Има 16 опита , официално,..за покушение над Зеленски и още 10на.. неофициално.
    Но само един Главкомандващ у Свето , доказано Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ
    Хихихихихи

    Коментиран от #56

    09:33 09.07.2026

  • 53 Шафьоро

    7 10 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    09:35 09.07.2026

  • 54 блюдолизци

    7 12 Отговор
    блатни . Зеленски къв бил , къв не бил ..Ама го дъвчете постоянно , нали ? И СВО тече 5 та година. СВО - няма край руската мерзост . Нарочно ползвах руски думи , ама вие отде да знаете , че са руски .

    Коментиран от #74

    09:35 09.07.2026

  • 55 зеленият папагал

    12 6 Отговор
    Опасно е да се върна и в Киев, заради руските балистики!

    09:36 09.07.2026

  • 56 Трагедията на запада е тотална

    10 7 Отговор

    До коментар #52 от "Отчаян ми се чиниш":

    И деца фанаха да тролят! Явно фашизма е отчаян. 😄

    09:36 09.07.2026

  • 57 Предлагам Зеленски да отиде в Москва,

    5 11 Отговор
    а Скабаева, Симонян и Соловьов да отидат в Киев като заложници, докато траят преговорите и Зеленски се върне обратно.

    И тримата посочени показаха голяма смелост ...от екрана!
    Соловьов помним, че дори отиде веднъж на бойното поле, целия в каски и бронежилетки, макар че беше на 10 км. от фронта!

    Мухахаха!

    Коментиран от #75

    09:38 09.07.2026

  • 58 До истерик

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Агент Моше и сатаняху, това са двамата злодеи.

    09:41 09.07.2026

  • 59 Сатаняху

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ердоган":

    Брадясали семейства с брадясали жени и деца, сигурно са джендърляци в униформи.

    09:43 09.07.2026

  • 60 Ей зелен наркоман

    9 5 Отговор
    Не ми се прави на остроумен ,че че ти е ...е.м маата фашистка

    09:46 09.07.2026

  • 61 Мистър Бийн на крег(малкия maлоумник)

    11 5 Отговор

    До коментар #35 от "Обу.вчици номер 36 с високи токчета":

    Зеления чорапогащник, сменя бункера на всеки час.

    09:46 09.07.2026

  • 62 Полезните идиoти на запада

    10 5 Отговор
    Впиянчeните дъpти русофоби са толкова зле, че си вярват, че на запад много уважават Зеленски, така както българските дегpaдирали русофобни пияници и наркомани.

    Ще ви кажа една истина - на запад гледат презрително на пpeдателите и пpoдажниците.
    Уважението към тях е нула, ползват ги като кoндом, а след това ги изхвърлят с презрение.

    Нека да видим изтеклата информация в книгата „Смяна на режима“ на известните разследващи журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан.
    Те лично са чували министърът на финансите на САЩ да говори за Зеленски следното:
    - "Миcтър Бийн на кpeк"
    - "дете със спeциални нужди"
    - "малък мaлoyмник"


    ПП Информацията е от статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29

    09:46 09.07.2026

  • 63 А на клепара Сатаняху

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "ПУТЛЕР Е ПЪТНИК":

    ще му простим ли шекелажа.

    09:48 09.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Добър

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Успява да запомни текста, който му пишат. Преди години се снимаше в много руски филми. Много му прилича ролята на Наполеон.

    09:50 09.07.2026

  • 66 Родните ватирани кремълски сапоги

    5 8 Отговор
    както няма какво да кажат, почват да псуват по форумите и да раздават " ядерки "!

    Безсилна злоба!

    Коментиран от #78

    09:50 09.07.2026

  • 67 АБВ

    11 4 Отговор
    От една безсмислена реплика се прави цяла статия с цел героизиране на наркомана-просяк. Жалка работа ! Такива са ни писачите !

    09:50 09.07.2026

  • 68 Браво

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Голям майтапчия, малко прилича на внезапния дедо..

    09:51 09.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 си пън

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    проскубляк,и после отиват питеците да спят в метрото

    09:53 09.07.2026

  • 71 Да да

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    О1иgoфрен по украински. 🤭🤭

    09:54 09.07.2026

  • 72 Ескобар

    8 2 Отговор
    Този ПЪТНИК се прави на остроумен... да се смея ли или да плача??

    09:55 09.07.2026

  • 73 АБВ

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    "Пуснете новините как в украинските градове нападат събирачите на пушечно месо. Как им чупят бусоеете и колите."

    Например от Лвов вчера заради един 20-годишен младеж. Обръщане на коли, стрелба, демонстрации ...........
    Но това е украинската действителност. А "Дойчо велев" нека си пише за украинките, непредставящи си живота без да воюват.
    Жалки писачи !

    09:55 09.07.2026

  • 74 Абе kopoлизец

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "блюдолизци":

    Ти как го дъвчиш постоянно и после си го пъхаш на дълбоко.

    09:58 09.07.2026

  • 75 А зелената sлива

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Предлагам Зеленски да отиде в Москва,":

    кога е бил на фронта? 🤣🤑

    09:59 09.07.2026

  • 76 много ги нацепи

    4 4 Отговор
    рашките хахаххаахахах чудно ми ко ше кажат копейкаджийте след разпада на руснята ?

    Коментиран от #81, #85

    10:00 09.07.2026

  • 77 Град Козлодуй

    4 3 Отговор
    Какво стана с переНЕМОГАТА и контраНЕНАСТУПА,че нещо секнаха стстиите за успехите на джуджето с миризливия потник и побелл нос.Само питам......Наспахте ли се метроплъхове?Как е да се спи в Метрото?Пуснаха ли ви тока и нета,че нещо бхте в голяма профилактика?

    10:02 09.07.2026

  • 78 Тъмно зелени

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Родните ватирани кремълски сапоги":

    Роднините ти са от ромски произход, не са "ватенки".

    10:03 09.07.2026

  • 79 Само ти

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    и под 1% от гражданите в ЕС и НАТО мислите така. По дефиниция си екстремист. Мери си думите. В един момент може да се окаже, че поведението ти е противоправно. А интернет помни кой какво е писал. Няма да те вкарат в затвора, но току-виж на теб или на твой близък могат да откажат добре платена държавна работа или обществена поръчка в чувствителна област.

    Коментиран от #86

    10:04 09.07.2026

  • 80 Боги

    5 2 Отговор
    Пародия на комик, свирещ с онази си работа на пиано. И олиго... френи те, управляващи Европа и САЩ, му вървят по гайдата! Но на всички е ясно, че целта е Русия.

    10:04 09.07.2026

  • 81 Нагазаки

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "много ги нацепи":

    След разпада на уран и плутоний, какво ще кажеш?
    Май нищо, защото ще станеш на сажда.

    10:06 09.07.2026

  • 82 Заболя те

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    как Зеленски се изгаври с Путин, нали. Свиквай. Гаврата ще продължи.

    10:06 09.07.2026

  • 83 ха ха ха

    2 2 Отговор
    Зеленски вече се гъбарка джужака, Ха ха ха няма такова унижение

    Коментиран от #98

    10:06 09.07.2026

  • 84 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Нагъл, нахален и дребен клоун!

    10:07 09.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Дебил

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Само ти":

    Те ес и натю са целия свят, а селски!

    10:13 09.07.2026

  • 87 ФАКТ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ха Ха":

    5 години Украйна мачка вторите в Русия. Стигна се до бягство от Крим аахаха

    Коментиран от #93

    10:14 09.07.2026

  • 88 Мистър Кинг

    2 1 Отговор
    Гръбнака на руската армия и най-мощната първа линия винаги са били украинците. Руснаците ще берат ядове с тях сега и не само. Русите циркаджиии нали имат ядрени бомби... какво им пука кой е в НАТО и кой в ЕС... украинците им показаха много неща ама да ги ударят още по силно

    10:14 09.07.2026

  • 89 Тоя Перко...

    1 2 Отговор
    ...,май си го търси...😉?!

    10:14 09.07.2026

  • 90 Мистър Кинг

    3 0 Отговор
    Гръбнака на руската армия и най-мощната първа линия винаги са били украинците. Руснаците ще берат ядове с тях сега и не само. Русите циркаджиии нали имат ядрени бомби... какво им пука кой е в НАТО и кой в ЕС... украинците им показаха много неща ама да ги ударят още по силно

    10:14 09.07.2026

  • 91 Ха ха!

    3 1 Отговор
    Той и Путин не ходи в Москва, че не е безопасно.

    10:15 09.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Така мачка

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "ФАКТ":

    че в отчаянието си фанаха глупаци да тролят срещу Русия. ако не бе толкова жалко да гледаш как глупак се излага.

    Коментиран от #96

    10:16 09.07.2026

  • 94 Зельонски

    4 1 Отговор
    Ама аз и в украйна не стоя,щото там е още по-опасно

    10:17 09.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Мистър Кинг

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Така мачка":

    Да ядеш на Путин путището

    Коментиран от #99

    10:20 09.07.2026

  • 97 Ама като гледам

    2 1 Отговор
    И в Киев не се заседява.

    10:20 09.07.2026

  • 98 МДАА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "ха ха ха":

    Личи си,че Зеленски е професионален комик...!
    Дай му да разсмива хората...
    Но на тия мъже,които ги ,,Бусофицира",насила ,с ритници и юмруци и от буса-право на фронта,никак не им е до смях и неговите плоски шегички...!

    10:21 09.07.2026

  • 99 Чети книжки

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мистър Кинг":

    за да не те ползват да се излагаш и показваш трагедията си.

    10:23 09.07.2026

  • 100 Гаврош

    0 0 Отговор
    Чудя се, как Путин не е наредил още да думнат Зелето с високоточна ракета, както стана с Аятолаха. Или е много търпелив, или не може.

    Коментиран от #101

    10:23 09.07.2026

  • 101 Всичко може

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Гаврош":

    Но действията ви показват истинските терористи и злини на света като САЩ, Израел

    10:26 09.07.2026

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