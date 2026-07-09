Зеленски: Опасно е да пътувам до Москва заради украинските дронове

Украинският президент Володимир Зеленски отговори иронично на въпрос дали би отишъл в руската столица Москва за преговори с Владимир Путин.
В отговор на въпрос на американския президент Доналд Тръмп дали би пътувал до Москва за преговори, Зеленски се пошегува, че там има прекалено много украински дронове, предаде Укринформ.
„Точно сега там е опасно. Има прекалено украински дронове там“, заяви той. В миналото Зеленски каза, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на което и да е друго място, без Москва.
Зеленски направи този коментар по време на среща с Доналд Тръмп в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара.
Преди началото на срещата със Зеленски Тръмп заяви, че вярва, че на хоризонта се очертава сделка за прекратяване на войната и добави, че САЩ ще работят по нещо като пакет от гаранции, които да бъдат предоставени на Украйна, посочва Асошиейтед прес. Тръмп не изключи част от този пакет от потенциални гаранции от страна на Вашингтон да бъдат и стъпки по обезпечаване на затварянето на украинското въздушно пространство, предаде БТА.
Руският президент Владимир Путин е казвал, че е готов да проведе разговори с украинския си колега Володимир Зеленски, ако той дойде в Москва.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел ползотворна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която двамата са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана на фона на засилените руски атаки, съобщи Ройтерс. "С президента Тръмп обсъдихме няколко идеи, които биха могли да укрепят позициите ни и да приближат постигането на мир", написа Зеленски в социалната мрежа Екс след разговорите, състояли се в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мишел
Коментиран от #12, #65, #84
09:02 09.07.2026
3 Наблюдател
Зеленски е жалка марионетка и просрочена манджа.
Коментиран от #7, #14, #26, #79
09:03 09.07.2026
4 Ха Ха
Коментиран от #87
09:04 09.07.2026
5 да бе
Коментиран от #10
09:04 09.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20, #68, #70
09:05 09.07.2026
7 уточнение
До коментар #3 от "Наблюдател":за да бъде "отсрочен", първо трябва да е легитимно избран ...
При Зеленски става дума за поставен палячо след ВОЕНЕН ПРЕВРАТ НА ЦРУ.
Коментиран от #17
09:05 09.07.2026
8 Виждащ
Коментиран от #18, #73
09:05 09.07.2026
9 Брендо
09:08 09.07.2026
10 Наблюдател
До коментар #5 от "да бе":Съгласен съм!!!
09:09 09.07.2026
11 Трол
09:09 09.07.2026
12 Баце
До коментар #2 от "Мишел":Е нали си е комик, а пък как свири...
09:09 09.07.2026
13 До кресливите
Коментиран от #23
09:10 09.07.2026
14 Мисля,че Зеленски не се интересува...
До коментар #3 от "Наблюдател":от мнението ти.Ти как мислиш?
Коментиран от #37
09:10 09.07.2026
15 Тоя нещастник е жив
09:11 09.07.2026
16 ДОСАДНАДРУ САЛКОООО
09:11 09.07.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "уточнение":Що.путин не спря водният преврат на ЦРУ.
09:11 09.07.2026
18 И то в Лвов
До коментар #8 от "Виждащ":Не къде да е.
Абе и "истинските" украинци не искат да се бият, мина им желанието за "москляку на гиляку".
09:12 09.07.2026
19 Човекът е на 2 линии
По интересно ми е
Защо нито един мис.ру.нге.л
Не зададе въпроси за терористичния атентат в монако и последвалото развитие
С отстрелването на физическия извършител
Явно и западните като нашите са само имитация на професията журналист
09:12 09.07.2026
20 Виждащ
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Потвърждавам!Така е.
09:12 09.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пич
09:12 09.07.2026
23 едно време ви се връзвах на пропагандата
До коментар #13 от "До кресливите":днес ви съжалявам
09:12 09.07.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
09:12 09.07.2026
25 Историк
Коментиран от #58
09:12 09.07.2026
26 Ердоган
До коментар #3 от "Наблюдател":Това, че Зеленски показа, че Русия е най-големия петролен играч в руските села не го прави терорист, но дни след това терорусия се доказа пак като бомбардира семейства с деца
Коментиран от #59
09:13 09.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Муахаха, зеленияпор
Така и за парада на 9-ти май.
Знаеше какво ще стане ако пусне дронове и се възползва от ситуцията да "разреши" парада.
09:13 09.07.2026
29 Гост
Защо, само те си знаят! Иначе Кинжала да го е целнал досега 100 пъти...
Абе, ми Сирски къде е? Да не е лятна отпуска?
Коментиран от #82
09:15 09.07.2026
30 Жив си
Коментиран от #41
09:16 09.07.2026
31 Тцк ......тцк
09:17 09.07.2026
32 дядото
Коментиран от #36
09:18 09.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ти да видиш
09:21 09.07.2026
35 Обу.вчици номер 36 с високи токчета
Коментиран от #61
09:21 09.07.2026
36 е ми
До коментар #32 от "дядото":тя си е за подигравка
09:22 09.07.2026
37 На кой му дреме
До коментар #14 от "Мисля,че Зеленски не се интересува...":от какво се интересува малкия maлoymник!
09:23 09.07.2026
38 ПУТЛЕР Е ПЪТНИК
Коментиран от #63
09:23 09.07.2026
39 Чикеншит
09:25 09.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Русуфил хардлайнaр
До коментар #30 от "Жив си":Путин е жив благодарение само на бункерчето! Он знает що го бият!
Коментиран от #47
09:26 09.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Опасно е ами!
И през цялото време гледаше в небето!
09:26 09.07.2026
44 НАРКОМАНЧЕ СЛАДУРАНЧЕ
Коментиран от #52
09:26 09.07.2026
45 Стамо
Коментиран от #48
09:27 09.07.2026
46 До дека я докарАаме ко пейки
АааааааХахахаха
09:29 09.07.2026
47 Не троли
До коментар #41 от "Русуфил хардлайнaр":Изглеждаш хем глупаво, хем жалко да показваш трагедията си. После защо запада стана дъното на света.
09:30 09.07.2026
48 всъщност
До коментар #45 от "Стамо":Зеленски има голям проблем. Не знае с кой от новопъкналите се республики на мястото на РФ да подпише договора за изплащане на руските военни репарации към Украйна. Всеки от новите велможи ще вика "Не били ние!".
09:30 09.07.2026
49 Тити на Кака
По украински....
Коментиран от #71
09:30 09.07.2026
50 а междувременно
Коментиран от #69
09:32 09.07.2026
51 оня с коня
09:32 09.07.2026
52 Отчаян ми се чиниш
До коментар #44 от "НАРКОМАНЧЕ СЛАДУРАНЧЕ":Петушок! Хихихихихи
Има 16 опита , официално,..за покушение над Зеленски и още 10на.. неофициално.
Но само един Главкомандващ у Свето , доказано Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ
Хихихихихи
Коментиран от #56
09:33 09.07.2026
53 Шафьоро
09:35 09.07.2026
54 блюдолизци
Коментиран от #74
09:35 09.07.2026
55 зеленият папагал
09:36 09.07.2026
56 Трагедията на запада е тотална
До коментар #52 от "Отчаян ми се чиниш":И деца фанаха да тролят! Явно фашизма е отчаян. 😄
09:36 09.07.2026
57 Предлагам Зеленски да отиде в Москва,
И тримата посочени показаха голяма смелост ...от екрана!
Соловьов помним, че дори отиде веднъж на бойното поле, целия в каски и бронежилетки, макар че беше на 10 км. от фронта!
Мухахаха!
Коментиран от #75
09:38 09.07.2026
58 До истерик
До коментар #25 от "Историк":Агент Моше и сатаняху, това са двамата злодеи.
09:41 09.07.2026
59 Сатаняху
До коментар #26 от "Ердоган":Брадясали семейства с брадясали жени и деца, сигурно са джендърляци в униформи.
09:43 09.07.2026
60 Ей зелен наркоман
09:46 09.07.2026
61 Мистър Бийн на крег(малкия maлоумник)
До коментар #35 от "Обу.вчици номер 36 с високи токчета":Зеления чорапогащник, сменя бункера на всеки час.
09:46 09.07.2026
62 Полезните идиoти на запада
Ще ви кажа една истина - на запад гледат презрително на пpeдателите и пpoдажниците.
Уважението към тях е нула, ползват ги като кoндом, а след това ги изхвърлят с презрение.
Нека да видим изтеклата информация в книгата „Смяна на режима“ на известните разследващи журналисти от New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суан.
Те лично са чували министърът на финансите на САЩ да говори за Зеленски следното:
- "Миcтър Бийн на кpeк"
- "дете със спeциални нужди"
- "малък мaлoyмник"
ПП Информацията е от статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29
09:46 09.07.2026
63 А на клепара Сатаняху
До коментар #38 от "ПУТЛЕР Е ПЪТНИК":ще му простим ли шекелажа.
09:48 09.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Добър
До коментар #2 от "Мишел":Успява да запомни текста, който му пишат. Преди години се снимаше в много руски филми. Много му прилича ролята на Наполеон.
09:50 09.07.2026
66 Родните ватирани кремълски сапоги
Безсилна злоба!
Коментиран от #78
09:50 09.07.2026
67 АБВ
09:50 09.07.2026
68 Браво
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Голям майтапчия, малко прилича на внезапния дедо..
09:51 09.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 си пън
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":проскубляк,и после отиват питеците да спят в метрото
09:53 09.07.2026
71 Да да
До коментар #49 от "Тити на Кака":О1иgoфрен по украински. 🤭🤭
09:54 09.07.2026
72 Ескобар
09:55 09.07.2026
73 АБВ
До коментар #8 от "Виждащ":"Пуснете новините как в украинските градове нападат събирачите на пушечно месо. Как им чупят бусоеете и колите."
Например от Лвов вчера заради един 20-годишен младеж. Обръщане на коли, стрелба, демонстрации ...........
Но това е украинската действителност. А "Дойчо велев" нека си пише за украинките, непредставящи си живота без да воюват.
Жалки писачи !
09:55 09.07.2026
74 Абе kopoлизец
До коментар #54 от "блюдолизци":Ти как го дъвчиш постоянно и после си го пъхаш на дълбоко.
09:58 09.07.2026
75 А зелената sлива
До коментар #57 от "Предлагам Зеленски да отиде в Москва,":кога е бил на фронта? 🤣🤑
09:59 09.07.2026
76 много ги нацепи
Коментиран от #81, #85
10:00 09.07.2026
77 Град Козлодуй
10:02 09.07.2026
78 Тъмно зелени
До коментар #66 от "Родните ватирани кремълски сапоги":Роднините ти са от ромски произход, не са "ватенки".
10:03 09.07.2026
79 Само ти
До коментар #3 от "Наблюдател":и под 1% от гражданите в ЕС и НАТО мислите така. По дефиниция си екстремист. Мери си думите. В един момент може да се окаже, че поведението ти е противоправно. А интернет помни кой какво е писал. Няма да те вкарат в затвора, но току-виж на теб или на твой близък могат да откажат добре платена държавна работа или обществена поръчка в чувствителна област.
Коментиран от #86
10:04 09.07.2026
80 Боги
10:04 09.07.2026
81 Нагазаки
До коментар #76 от "много ги нацепи":След разпада на уран и плутоний, какво ще кажеш?
Май нищо, защото ще станеш на сажда.
10:06 09.07.2026
82 Заболя те
До коментар #29 от "Гост":как Зеленски се изгаври с Путин, нали. Свиквай. Гаврата ще продължи.
10:06 09.07.2026
83 ха ха ха
Коментиран от #98
10:06 09.07.2026
84 Анонимен
До коментар #2 от "Мишел":Нагъл, нахален и дребен клоун!
10:07 09.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Дебил
До коментар #79 от "Само ти":Те ес и натю са целия свят, а селски!
10:13 09.07.2026
87 ФАКТ
До коментар #4 от "Ха Ха":5 години Украйна мачка вторите в Русия. Стигна се до бягство от Крим аахаха
Коментиран от #93
10:14 09.07.2026
88 Мистър Кинг
10:14 09.07.2026
89 Тоя Перко...
10:14 09.07.2026
90 Мистър Кинг
10:14 09.07.2026
91 Ха ха!
10:15 09.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Така мачка
До коментар #87 от "ФАКТ":че в отчаянието си фанаха глупаци да тролят срещу Русия. ако не бе толкова жалко да гледаш как глупак се излага.
Коментиран от #96
10:16 09.07.2026
94 Зельонски
10:17 09.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Мистър Кинг
До коментар #93 от "Така мачка":Да ядеш на Путин путището
Коментиран от #99
10:20 09.07.2026
97 Ама като гледам
10:20 09.07.2026
98 МДАА...!
До коментар #83 от "ха ха ха":Личи си,че Зеленски е професионален комик...!
Дай му да разсмива хората...
Но на тия мъже,които ги ,,Бусофицира",насила ,с ритници и юмруци и от буса-право на фронта,никак не им е до смях и неговите плоски шегички...!
10:21 09.07.2026
99 Чети книжки
До коментар #96 от "Мистър Кинг":за да не те ползват да се излагаш и показваш трагедията си.
10:23 09.07.2026
100 Гаврош
Коментиран от #101
10:23 09.07.2026
101 Всичко може
До коментар #100 от "Гаврош":Но действията ви показват истинските терористи и злини на света като САЩ, Израел
10:26 09.07.2026