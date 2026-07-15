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Русия твърди, че Украйна е атакувала столицата Москва със стотици дронове
  Тема: Украйна

Русия твърди, че Украйна е атакувала столицата Москва със стотици дронове

15 Юли, 2026 08:47 702 23

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  • дронове-
  • сергей собянин

Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост

Русия твърди, че Украйна е атакувала столицата Москва със стотици дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа и че повечето от тях са били свалени от противовъздушни подразделения далеч от града, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана в покрайнините“, написа Собянин в Телеграм. „Над 50 вражески дрона бяха унищожени преди да достигнат Москва“, добави той.

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Украински дронове редовно се насочват към руската столица и Собянин предоставя текуща информация за броя на тези, които са били свалени от противовъздушните подразделения, посочва Ройтерс.

Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост.

Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс „Салават“ в планината Урал и Афипския нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринесоха за недостига на бензин в цяла Русия.

През последните седмици руските сили засилиха атаките си с дронове и ракети срещу Киев.

Русия снощи изстреля поредица от дронове и балистични ракети по Киев, като това бе петата подобна атака срещу украинската столица през този месец.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са нанесли щети на 16 обекта в столицата, включително училище и бизнес сграда, а градските власти съобщиха за няколко пожара в различни части на града.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    усия подготвя създаването на нов, разширен Федерален регистър за ваксинация, който ще проследява имунизационния статус на гражданите. Системата ще обхваща както ваксинираните, така и хората с медицински отводи, регистрираните нежелани реакции, както и лицата, отказали ваксинация без медицински противопоказания. Очаква се пълният цифров регистър да заработи в рамките на ЕГИСЗ (Единната държавна информационна система в сферата на здравеопазването).

    08:49 15.07.2026

  • 2 СВОтчик

    7 6 Отговор
    Русия твърди...какъв позор. За 4 години и половина СВО - до тук се докараха.

    Коментиран от #7

    08:50 15.07.2026

  • 3 АБЕ ЗЕЛЕНСКИ

    6 1 Отговор
    ЗАБРАЙ ЗА ДВЕТЕ БОЛНИЦИ И ДЕТСКАТА ГРАДИНА

    08:50 15.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 5 Отговор
    ей копейки/// вие като сте се родили на двора , се мислите за ДВОРяни ли?

    Коментиран от #6, #14

    08:50 15.07.2026

  • 5 Така

    5 5 Отговор
    Става, като се моткате с укрофашистите! Англетата и Тръмп ви приспиват с лакърдии за преговори, и удрят!
    Докога ще сте балъците, които вярват на запада...?!
    Мобилизация на запасняците, и нахлувате до Полша!

    Коментиран от #12, #13, #18

    08:51 15.07.2026

  • 6 Империята отвръща на удара

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На двора ритаме мачките!

    08:52 15.07.2026

  • 7 АЙДЕ БАЦЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "СВОтчик":

    ДАЙ НЕЩО АКТУАЛНО
    СТИГА ПРЕТОПЛЯ СТАРИ МАНДЖИ
    КАЖИ НЕЩО ЗА ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА

    08:52 15.07.2026

  • 8 Дааа...

    3 2 Отговор
    С у йло, .. фашистката кремля ТВ и надничарите на Пияната твърдяха,че...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    Даже с Парадните униформи дойдоха монгольята!
    Хихихихихи

    Коментиран от #15

    08:52 15.07.2026

  • 9 гори,гори

    1 1 Отговор
    ясно шоб не погасло

    08:53 15.07.2026

  • 10 Украинска СВО

    3 1 Отговор
    Спете спокойно московчани!

    08:53 15.07.2026

  • 11 Путин

    0 0 Отговор
    Сорос каза да викам, че съм многоходов, за да не си мислят копейките, че съм бав н0 ра3 виващ.

    08:56 15.07.2026

  • 12 Ъхъ,...хомо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Така":

    А зачекай малце оти Само...13 годин превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка и Часов Яр !
    Хахахаха
    Ама ние си знаем,..2 ДНЯ и ВСЕ
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #17

    08:56 15.07.2026

  • 13 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така":

    Сорос ни забрани да ескалираме, копейка.

    08:57 15.07.2026

  • 14 Антирашист 1620

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това за руските дворяни ли се отнася ,които бяха избити от болшевиките ?

    Коментиран от #22

    08:57 15.07.2026

  • 15 Империята отвръща на удара

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дааа...":

    Я..... Галя как е успяла да ти нахвърля физиономията с това бялото...?!
    Или посещаваш козяшкото посолство заради готвача?!

    08:58 15.07.2026

  • 16 Боби Баламата

    1 1 Отговор
    Дайте повече инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил р КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН!
    Ще го предават ли директно?

    08:59 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Антирашист у621

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Така":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    09:01 15.07.2026

  • 19 Последния софиянец

    1 0 Отговор
    Нещо не разбрах,..340 дрона казва кмета на москаль и повечето са свалени,..а останалите..150-- 160?!?

    09:02 15.07.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    А наш Мунчо си купи фабрика на 9 септември!

    09:02 15.07.2026

  • 21 Руснаците не разбраха че слънцето

    0 0 Отговор
    Изгрява от Азия ами се бутаха в Европа където слънцето залязва
    Вместо да отглеждат 500-600 милиона руснаЧета и да се радва сега прибира трупове от фронта

    09:03 15.07.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Антирашист 1620":

    за цялата руска сган се отнасая

    09:06 15.07.2026

  • 23 Суровинен придатък

    1 0 Отговор
    Русия остава суровинният придатък на Китай, снабдявайки го предимно с петрол и газ с големи отстъпки, както и с други природни ресурси. Когато Си Дзинпин се срещна за първи път с Путин през 2013 г., Китай представляваше приблизително 10% от общия търговски оборот на Русия. Оттогава тази цифра е станала четири пъти по-голяма, докато делът на Русия в китайската търговия остава по-малък от 4%.
    В същото време Пекин стриктно защитава собствените си интереси. Трудно е да се намери по-ярък пример от опитите на Москва да го убеди да се съгласи с изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.
    По време на посещение на руска делегация, водена от Путин, в Китай през септември 2025 г., главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер обяви предполагаем пробив – подписването на „правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода“. Пекин не каза и дума за подобно споразумение.
    През май 2026 г., преди 14-тото си пътуване до Китай, Путин отново публично заяви, че трябва да се постигне споразумение.
    Източници, запознати с преговорите, съобщиха пред изданието, че китайските представители са дали ясно да се разбере на Милер, че ще се съгласят с газопровода само ако Русия доставя газ на силно субсидираната цена на вътрешния пазар. Освен това на руснаците е било наредено да не повдигат отново въпроса, докато не се съгласят с условията на Пекин. Сред 42-те споразумения и декларации, подписани от Путин ден по-късно, не са включени документи, свързани със

    09:07 15.07.2026

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