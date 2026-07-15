Русия твърди, че Украйна е атакувала столицата Москва със стотици дронове

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа и че повечето от тях са били свалени от противовъздушни подразделения далеч от града, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана в покрайнините“, написа Собянин в Телеграм. „Над 50 вражески дрона бяха унищожени преди да достигнат Москва“, добави той.

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Украински дронове редовно се насочват към руската столица и Собянин предоставя текуща информация за броя на тези, които са били свалени от противовъздушните подразделения, посочва Ройтерс.

Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост.

Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс „Салават“ в планината Урал и Афипския нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринесоха за недостига на бензин в цяла Русия.

През последните седмици руските сили засилиха атаките си с дронове и ракети срещу Киев.

Русия снощи изстреля поредица от дронове и балистични ракети по Киев, като това бе петата подобна атака срещу украинската столица през този месец.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са нанесли щети на 16 обекта в столицата, включително училище и бизнес сграда, а градските власти съобщиха за няколко пожара в различни части на града.