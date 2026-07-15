Русия твърди, че Украйна е атакувала столицата Москва със стотици дронове

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа и че повечето от тях са били свалени от противовъздушни подразделения далеч от града, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана в покрайнините“, написа Собянин в Телеграм. „Над 50 вражески дрона бяха унищожени преди да достигнат Москва“, добави той.
Украински дронове редовно се насочват към руската столица и Собянин предоставя текуща информация за броя на тези, които са били свалени от противовъздушните подразделения, посочва Ройтерс.
Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост.
Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс „Салават“ в планината Урал и Афипския нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринесоха за недостига на бензин в цяла Русия.
През последните седмици руските сили засилиха атаките си с дронове и ракети срещу Киев.
Русия снощи изстреля поредица от дронове и балистични ракети по Киев, като това бе петата подобна атака срещу украинската столица през този месец.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са нанесли щети на 16 обекта в столицата, включително училище и бизнес сграда, а градските власти съобщиха за няколко пожара в различни части на града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
08:49 15.07.2026
2 СВОтчик
Коментиран от #7
08:50 15.07.2026
3 АБЕ ЗЕЛЕНСКИ
08:50 15.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #14
08:50 15.07.2026
5 Така
Докога ще сте балъците, които вярват на запада...?!
Мобилизация на запасняците, и нахлувате до Полша!
Коментиран от #12, #13, #18
08:51 15.07.2026
6 Империята отвръща на удара
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На двора ритаме мачките!
08:52 15.07.2026
7 АЙДЕ БАЦЕ
До коментар #2 от "СВОтчик":ДАЙ НЕЩО АКТУАЛНО
СТИГА ПРЕТОПЛЯ СТАРИ МАНДЖИ
КАЖИ НЕЩО ЗА ПРИСТАНИЩЕТО НА ОДЕСА
08:52 15.07.2026
8 Дааа...
Даже с Парадните униформи дойдоха монгольята!
Хихихихихи
Коментиран от #15
08:52 15.07.2026
9 гори,гори
08:53 15.07.2026
10 Украинска СВО
08:53 15.07.2026
11 Путин
08:56 15.07.2026
12 Ъхъ,...хомо
До коментар #5 от "Така":А зачекай малце оти Само...13 годин превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка и Часов Яр !
Хахахаха
Ама ние си знаем,..2 ДНЯ и ВСЕ
Ха-ха-ха
Коментиран от #17
08:56 15.07.2026
13 Путин
До коментар #5 от "Така":Сорос ни забрани да ескалираме, копейка.
08:57 15.07.2026
14 Антирашист 1620
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това за руските дворяни ли се отнася ,които бяха избити от болшевиките ?
Коментиран от #22
08:57 15.07.2026
15 Империята отвръща на удара
До коментар #8 от "Дааа...":Я..... Галя как е успяла да ти нахвърля физиономията с това бялото...?!
Или посещаваш козяшкото посолство заради готвача?!
08:58 15.07.2026
16 Боби Баламата
Ще го предават ли директно?
08:59 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Антирашист у621
До коментар #5 от "Така":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
09:01 15.07.2026
19 Последния софиянец
09:02 15.07.2026
20 Ганя Путинофила
09:02 15.07.2026
21 Руснаците не разбраха че слънцето
Вместо да отглеждат 500-600 милиона руснаЧета и да се радва сега прибира трупове от фронта
09:03 15.07.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Антирашист 1620":за цялата руска сган се отнасая
09:06 15.07.2026
23 Суровинен придатък
В същото време Пекин стриктно защитава собствените си интереси. Трудно е да се намери по-ярък пример от опитите на Москва да го убеди да се съгласи с изграждането на газопровода „Силата на Сибир 2“.
По време на посещение на руска делегация, водена от Путин, в Китай през септември 2025 г., главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер обяви предполагаем пробив – подписването на „правно обвързващ меморандум за изграждането на газопровода“. Пекин не каза и дума за подобно споразумение.
През май 2026 г., преди 14-тото си пътуване до Китай, Путин отново публично заяви, че трябва да се постигне споразумение.
Източници, запознати с преговорите, съобщиха пред изданието, че китайските представители са дали ясно да се разбере на Милер, че ще се съгласят с газопровода само ако Русия доставя газ на силно субсидираната цена на вътрешния пазар. Освен това на руснаците е било наредено да не повдигат отново въпроса, докато не се съгласят с условията на Пекин. Сред 42-те споразумения и декларации, подписани от Путин ден по-късно, не са включени документи, свързани със
09:07 15.07.2026