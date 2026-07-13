Август се счита за прокълнат месец в Русия: заради болните фантазии на Путин ще бъдат погребани още руснаци

Август се счита за "прокълнат" месец в Русия заради историческо струпване на тежки политически преврати, терористични атаки и катастрофи. Обществената травма се подсилва от съвпадението на летните отпуски с редица събития, променили хода на историята, пише българският анализатор Руслан Трад, създател на De Re Militari.
Тази година "руският август" започна по-рано - още през май – когато Украйна започна да прокарва с дронове сухоземен коридор към Крим. След това започна целенасоченото унищожаване на обекти от нефтената инфраструктура, а през последната седмица - масирани удари по кораби, пътуващи към Крим. В резултат: август още не е започнал, а в Русия започнаха процеси, каквито дори и в бурните 1990-те не е имало и които още през пролетта бяха немислими:
- след забраната за износ на керосин и бензин Руската федерация забрани износа на дизелово гориво, което иначе ежегодно имаше голямо свръхпроизводство;
- анализаторите говорят за спад в производството на бензин до 65% от вътрешното потребление; производството на дизелово гориво едва покрива нуждите (засега), но предстоят селскостопанска активност с високо сезонно търсене;
- окупираният Крим свиква да живее без електричество, вода, газ в бутилки и бензин; регистрират се случаи на приготвяне на храна на огън в двора;
- Въоръжените сили на Русия в някои райони са преустановили атаките, като не се доставят нито боеприпаси, нито гориво;
Как реагира Кремъл на тези проблеми? Открито заявява, че ще "ги пренебрегне", че "специалната военна операция ще продължи", че "Русия не е съгласна с замразяването на военните действия по линията на сражения".
Ясно е, че на Путин просто не докладват за повечето негативни събития (ако той вече не ги вижда през прозореца), но осъзнаването на истинската ситуация - която има тенденция към влошаване - вече се появява сред висшите чиновници. Тогава Песков, забравяйки, че това е престъпление според Наказателния кодекс на РФ, открито казва "война". В същото време, Герман Греф говори за първото нещо, което тревожи вложителите: кога най-накрая ще приключи "СВО". Дори Новак престана да говори небивалици и призна: "Да, има дефицит на бензин заради пристигащите безпилотни летателни апарати".
Проблемът на обкръжението на Путин, преминало през щателен отрицателен подбор, е, че нито поотделно, нито заедно те не биха посмели да донесат истината до Путин, на когото, както сам си каза, му е скучно и му се иска "действие".
Действие има. НАТО вече отпусна 70 милиарда долара само за 2026 г., а за 2027 г. е планирано същото.
Зеленски заяви, че Украйна се "ползва с подкрепата на обкръжението на Путин по въпроса за приключването на войната." Но на Владимир Путин ще му е тъжно да отиде на вечеря при покойния си приятел и връстник - разузнавачът Сергей Иванов - знаейки, че от Русия са останали руини. И както подобава на един истински цар от руската история, Путин ще се постарае да отнесе в своя "гробен курган" колкото се може повече: унищожена инфраструктура, апатично население, което безропотно върви под украинските дронове и ще го прави след напълно възможната втора вълна на мобилизацията.
Не бива да ни учудва, тъй като това е основната руска "духовна връзка" през вековете: собственото население и собствената територия винаги са били само ресурс за реализиране на болните фантазии на поредния авантюрист на власт и самото население с готовност се жертва и продължава да се жертва. Заради фантастичната картина на света в съзнанието на Путин, където той е великият и уважаван от целия свят лидер, оглавяващ победоносната армия, в земята ще бъдат погребани още руснаци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Робот
Коментиран от #62, #101, #107
07:08 13.07.2026
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7 Гого
07:10 13.07.2026
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9 име
07:10 13.07.2026
10 Хе хе...
Найс, а?
07:11 13.07.2026
11 Без име
07:11 13.07.2026
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14 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:12 13.07.2026
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17 Без име
До коментар #5 от "Клати Курти":Това болно създание навсякъде вижда руснаци. Фобиите му са налечими.
Коментиран от #22
07:13 13.07.2026
18 име
До коментар #8 от "Украйна си взема само своето":Ако не е тайна, как върви взимането? Кога ще правят десант в опразнения от руснаците Крим? А в Донбас как са нещата? Опряха ли до Днепър или още има "по-изгодни" позиции за изтегляне?
07:16 13.07.2026
19 дядо дръмпир -дълбоко виждащия я
До коментар #8 от "Украйна си взема само своето":Ся последно кога да очакваме Контранаступа и Перемогата или за трета поредна година да изчакам до Димитровден ?
07:16 13.07.2026
20 Вуте от Бусманци
07:17 13.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Клати Курти
До коментар #17 от "Без име":Не знам защо пускат провокативните статии на няква си тарамбука ,явно си е платил .
07:17 13.07.2026
23 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ПРОКИСНАЛО
Коментиран от #63
07:17 13.07.2026
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26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Баце
07:20 13.07.2026
28 Дон Корлеоне
07:21 13.07.2026
29 Анонимен
07:21 13.07.2026
30 Окраината
07:22 13.07.2026
31 Вацев
До коментар #2 от "Дебил Христов":До три дни.
07:23 13.07.2026
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34 Ха Ха
07:25 13.07.2026
35 Хотели на бИрлин закончился бензин
Коментиран от #99
07:25 13.07.2026
36 Мими пеперудката
07:25 13.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 РУСЛАН ТРАД
ЧОВЕКА Е С МАЙКА ПАКИСТАНЕЦ И БАЩА ОТ ЛВОВ
РОДЕН Е В КИ.....НЕФА НА ПАРИЖКИ БОРДЕЙ ЗА ТОВА САЙТА Е С ФРЕНСКО ИМЕ
ОСНОВНО СЕ ЗАНИМАВА С ХИГИЕНАТА НА РОДНОТО СИ МЯСТО НО МОЖЕ И ДА ПИШЕ
07:27 13.07.2026
41 мара бандерката..
07:27 13.07.2026
42 оня с коня
До коментар #1 от "1001":ДОКОГА ще Опростачвате сайта с инвалидната си русофилска Пропаганда че Украенците се стремят да завземат москва,пък не могат?А колко пъти да ви се обяснява че Украйна не желае и Сантиметър Руска територия,а просто се стреми да прогони руския Окупатор от своите исконни Земи?
Коментиран от #70, #103
07:28 13.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 пРосия
07:28 13.07.2026
45 БАНко
07:29 13.07.2026
46 Механик
До коментар #39 от "Ту пой, ДА? ))))":Потвърждавам!!!
07:29 13.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Знаещ
“Трогателна”е загрижености на враговете на Русия,за нейните човешки жертви и неволи.
Коментиран от #76
07:30 13.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЖАЛКИ НОВОФАШИСТИ
07:33 13.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Глас от бункера
07:35 13.07.2026
56 ДА НЕ СИ ОБЪРКАЛ
До коментар #51 от "Ъхъ.....":Не са ли 145 танкерите?
07:35 13.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ВОЙНА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:37 13.07.2026
59 туй вече
До коментар #2 от "Дебил Христов":го чухме..още преди 1000г...когато се появи нова малка държава - Киевска Рус...Никъде не пишеше украинска или хохляцкая земя..защото само в болни тикви може да се роди нещо подобно..Все едно макъдонска нация..АБСУРДИСТАН..но евротретополови ще признаят всичко само и само да сложат прът в колелото на руската държава..НО и те знаят как ще приключи техния мизерен живот..и това се касае и баш аналлизатори...пдобни на този свърхум..$$$
07:37 13.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 дфдгсфсдф
До коментар #4 от "Робот":Няма да успее всяка една диктатура рано или късно пада дори и след 100 години . Такива да повелите на времето а то е по силно от всичко .
Коментиран от #78, #82
07:44 13.07.2026
63 Някой
До коментар #23 от "ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ПРОКИСНАЛО":Този е същият дето ни убеждаваше, че Иран нямат шанс срещу САЩ и трябва да се предадат. Вижте в тубата в кои канали се подвизава и не питайте повече.
07:45 13.07.2026
64 Много точно заглавие
07:46 13.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Заради такива
07:53 13.07.2026
69 ЕЙ ЧИ СИ ЛОШАВ
До коментар #66 от "Удри копейката с лопатЕто!":АМА ВЯРНО НЯМА САМО ВИЕ ДА ОДИТЕ НАС.....РАНИ
07:53 13.07.2026
70 оня с х.я
До коментар #42 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски колко пъти да повтарям ,че Логиката не ви е силна Семейна Черта ,въпреки редовната употреба напоследък на думи с Главни Букви където не им е мястото !Наблягай на еденьето и ...рането,ето тук ти е силата .А оня моя отново е класи над вас .
07:53 13.07.2026
71 Де бил
07:54 13.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Путиномразец
Коментиран от #75
07:59 13.07.2026
75 Гтгд
До коментар #74 от "Путиномразец":Срещнеш ли копейка трепИ!
08:05 13.07.2026
76 А за украйна и украинците
До коментар #49 от "Знаещ":не им дреме. Нито се интеррсуват как е там с електричеството, топлото, бензина, бензиностанциите им, флота им, жертвите им, линията на маршрутките им, черните забрадки....и дали въобще има вече такава функционираща държава.
Мслят си, че щом преджобват европейците с милиарди и ги пращат на любимия им лидер срещу процент, всичко там е наред.
Коментиран от #85
08:06 13.07.2026
77 Де Бил Христов
08:06 13.07.2026
78 Верно ли?
До коментар #62 от "дфдгсфсдф":Приятно чакане.
Коментиран от #104
08:08 13.07.2026
79 Пробвайте в Стършел
08:09 13.07.2026
80 Аз също редовно следя
Чест ви прави че ги публикувате тук!
Благодарности от жадните за истина и факти читатели!
Коментиран от #86
08:12 13.07.2026
81 А можеха бързо да решат проблема
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
Коментиран от #84, #90
08:13 13.07.2026
82 Падат,
До коментар #62 от "дфдгсфсдф":но вдържави, в които няма рускпо самосъзнание, русия винаги, през цялата си история е била сатрапия и единствения изход е това нечовешко създание да се разпадне, а това е неизбежно.
Коментиран от #108
08:15 13.07.2026
83 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Чoвека е много аналитичен - хвърлял карти тaро и разбрал, че месец август бил "прокълнат" за Русия.
Какъв анализ, само!
08:15 13.07.2026
84 Това
До коментар #81 от "А можеха бързо да решат проблема":е единственият начин да се обясни некадърнаостта и тъпотията на руснака.
08:17 13.07.2026
85 Хм...
До коментар #76 от "А за украйна и украинците":Украинците се борят свободата си, за своята независимост!
Коментиран от #95
08:17 13.07.2026
86 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #80 от "Аз също редовно следя":Един мой пациент от стая 314 редовно следи всички негови изяви, а също интервюта в "Денят" на доносника от ДС Дремжиев.
08:18 13.07.2026
87 Гориил
08:21 13.07.2026
88 Лавров
08:25 13.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Мунчовци
До коментар #81 от "А можеха бързо да решат проблема":Беше чудесно времето когато си се надъхвахте само по групи със снимка на корицата "мечка и лъв" или "путин язди мечка" , как ви дойде силата да се правите на стратези с информация от Поглед Инфо нямам представа ..
08:29 13.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 От чужбина
Не си заслужава губенето на време да се прочете тази измишльотина.
08:34 13.07.2026
93 Гориил
08:36 13.07.2026
94 Гнус 200
08:37 13.07.2026
95 СТО ПЪТИ ЕДНО И СЪЩО
До коментар #85 от "Хм...":НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УКРАЙНА
СБИРШИНАТА ОТ КАЗАШКИ КОНЕКРАДЦИ С ТАРТОР НАРЕЧЕН АТАМАН ПРЕХРАНВАШИ СЕ ОТ НАЕМНИЧЕСТВО И ГРАБЕЖ БЕЗ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
НО НЕБЛАГОДАРНИ И ГОТОВИ ДА СЕ ПРОДАДАТ ЗА ЧУВАЛ КАРТОФИ НЕ Е НАЦИЯ
В УКРАЙНА ИМА ПОЛЯЦИ УНГАРЦИ БЪЛГАРИ РУСНАЦИ ХАЗАРИ И ГЛУПАЦИ
НЯМА УКРАИНЦИ ЩОТО НИКОГА НЕ Е ИМАЛО
КАКТО И МАКЕДОНЦИ В МАКЕДОНИЯ
08:37 13.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Велчов
08:39 13.07.2026
98 Украине победи факт
08:39 13.07.2026
99 Ну вовсе, в срок пятом
До коментар #35 от "Хотели на бИрлин закончился бензин":мы не только подошли, но и взяли Берлин. Сейчас историята се повтаря и няма да го делим с никого, както и цяла западнала Гейропа, все будет под России ски контрол. Ето будет буферна зона с США.
08:40 13.07.2026
100 Украине победа
08:41 13.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Украине победи факт
Коментиран от #106
08:46 13.07.2026
103 Абе
До коментар #42 от "оня с коня":Какви украински земи и изконни със "Спри това:))Това са руски земи подарени барабар с хората на Украйна и бандерите искат там да забранят руския език ,ами това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:))А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не и помага срещу османците. А пък цяла западна Украйна е от земи взети след всв от Румъния,Унгария и Полша благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)
08:46 13.07.2026
104 ддгсгфдс
До коментар #78 от "Верно ли?":На теб приятно чакане . Виж думите на Левски за времето .
08:48 13.07.2026
105 поссия
08:48 13.07.2026
106 Ами
До коментар #102 от "Украине победи факт":Обявавайте официално победата;щото границите отидоха по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))А има още бая подарени земи да връщат бандерите на Русия:)))
08:49 13.07.2026
107 анджък къзъм
До коментар #4 от "Робот":довечерап няма само гла вока.целия ша гу паемиш
08:50 13.07.2026
108 сдфсгфсгсфдгб
До коментар #82 от "Падат,":Съгласен съм . И при руснаците също си има колониализъм , колкото и да го отричат .
08:52 13.07.2026
109 Заради болните фантазии на С р АЩ
Коментиран от #110
08:53 13.07.2026
110 и до тебе
До коментар #109 от "Заради болните фантазии на С р АЩ":ше стигнат
08:59 13.07.2026
111 Хи хи
09:01 13.07.2026
112 от фостатати
До коментар #101 от "Kaлпазанин":пазвата ти
09:04 13.07.2026
113 !!!?
Само се тръшкат между "Кримнаш" и "Боташ"...все печеливши придобивки на Мистър Кеш !!!?
09:05 13.07.2026
114 Ушанка
Знам, че няма логика но ние не я търсим.
09:17 13.07.2026