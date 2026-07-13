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Август се счита за прокълнат месец в Русия: заради болните фантазии на Путин ще бъдат погребани още руснаци
  Тема: Украйна

Август се счита за прокълнат месец в Русия: заради болните фантазии на Путин ще бъдат погребани още руснаци

13 Юли, 2026 07:04 2 788 114

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • руслан трад-
  • войници

Заради фантастичната картина на света в съзнанието на Путин, където той е великият и уважаван от целия свят лидер, оглавяващ победоносната армия, в земята ще бъдат погребани още руснаци

Август се счита за прокълнат месец в Русия: заради болните фантазии на Путин ще бъдат погребани още руснаци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Август се счита за "прокълнат" месец в Русия заради историческо струпване на тежки политически преврати, терористични атаки и катастрофи. Обществената травма се подсилва от съвпадението на летните отпуски с редица събития, променили хода на историята, пише българският анализатор Руслан Трад, създател на De Re Militari.

Тази година "руският август" започна по-рано - още през май – когато Украйна започна да прокарва с дронове сухоземен коридор към Крим. След това започна целенасоченото унищожаване на обекти от нефтената инфраструктура, а през последната седмица - масирани удари по кораби, пътуващи към Крим. В резултат: август още не е започнал, а в Русия започнаха процеси, каквито дори и в бурните 1990-те не е имало и които още през пролетта бяха немислими:

Още новини от Украйна

- след забраната за износ на керосин и бензин Руската федерация забрани износа на дизелово гориво, което иначе ежегодно имаше голямо свръхпроизводство;

- анализаторите говорят за спад в производството на бензин до 65% от вътрешното потребление; производството на дизелово гориво едва покрива нуждите (засега), но предстоят селскостопанска активност с високо сезонно търсене;

- окупираният Крим свиква да живее без електричество, вода, газ в бутилки и бензин; регистрират се случаи на приготвяне на храна на огън в двора;

- Въоръжените сили на Русия в някои райони са преустановили атаките, като не се доставят нито боеприпаси, нито гориво;

Как реагира Кремъл на тези проблеми? Открито заявява, че ще "ги пренебрегне", че "специалната военна операция ще продължи", че "Русия не е съгласна с замразяването на военните действия по линията на сражения".

Ясно е, че на Путин просто не докладват за повечето негативни събития (ако той вече не ги вижда през прозореца), но осъзнаването на истинската ситуация - която има тенденция към влошаване - вече се появява сред висшите чиновници. Тогава Песков, забравяйки, че това е престъпление според Наказателния кодекс на РФ, открито казва "война". В същото време, Герман Греф говори за първото нещо, което тревожи вложителите: кога най-накрая ще приключи "СВО". Дори Новак престана да говори небивалици и призна: "Да, има дефицит на бензин заради пристигащите безпилотни летателни апарати".

Проблемът на обкръжението на Путин, преминало през щателен отрицателен подбор, е, че нито поотделно, нито заедно те не биха посмели да донесат истината до Путин, на когото, както сам си каза, му е скучно и му се иска "действие".

Действие има. НАТО вече отпусна 70 милиарда долара само за 2026 г., а за 2027 г. е планирано същото.

Зеленски заяви, че Украйна се "ползва с подкрепата на обкръжението на Путин по въпроса за приключването на войната." Но на Владимир Путин ще му е тъжно да отиде на вечеря при покойния си приятел и връстник - разузнавачът Сергей Иванов - знаейки, че от Русия са останали руини. И както подобава на един истински цар от руската история, Путин ще се постарае да отнесе в своя "гробен курган" колкото се може повече: унищожена инфраструктура, апатично население, което безропотно върви под украинските дронове и ще го прави след напълно възможната втора вълна на мобилизацията.

Не бива да ни учудва, тъй като това е основната руска "духовна връзка" през вековете: собственото население и собствената територия винаги са били само ресурс за реализиране на болните фантазии на поредния авантюрист на власт и самото население с готовност се жертва и продължава да се жертва. Заради фантастичната картина на света в съзнанието на Путин, където той е великият и уважаван от целия свят лидер, оглавяващ победоносната армия, в земята ще бъдат погребани още руснаци.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    92 39 Отговор
    Те и на Сталин бяха болни амбициите но взе половин Германия за 45 г. Ако още веднъж Русия влезе там ще я вземе цялата и то за винаги..!

    Коментиран от #62, #101, #107

    07:08 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гого

    80 17 Отговор
    Всичко е за пари. Кой и как си мисли да спечели война срещу ядрена сила. нЕЗНАМ СВЕТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ГЛУПАЦИ!

    07:10 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    82 21 Отговор
    Мара и други пернати най-редовно знаят какво си мисли Путин! Ма, казвайте ги тези тайни на зеленкио наркоман и спонсорите му. Те очакват, че ударите с дрончета, които унищожават за пореден път руските рафинерии, ще го накарат да моли за мир. Другия вариант е: за поредна година народа ЩЕ се навдига на бунт, защото ЩЕ свърши нафтата за тракторите, ЩЕ свършат картофите, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ....

    07:10 13.07.2026

  • 10 Хе хе...

    57 19 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    07:11 13.07.2026

  • 11 Без име

    64 15 Отговор
    Марийке, Марийке, ни срам от хората имаш, ни страх от Бога. Един ден не питай защо.

    07:11 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    60 17 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:12 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без име

    58 11 Отговор

    До коментар #5 от "Клати Курти":

    Това болно създание навсякъде вижда руснаци. Фобиите му са налечими.

    Коментиран от #22

    07:13 13.07.2026

  • 18 име

    55 12 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна си взема само своето":

    Ако не е тайна, как върви взимането? Кога ще правят десант в опразнения от руснаците Крим? А в Донбас как са нещата? Опряха ли до Днепър или още има "по-изгодни" позиции за изтегляне?

    07:16 13.07.2026

  • 19 дядо дръмпир -дълбоко виждащия я

    39 12 Отговор

    До коментар #8 от "Украйна си взема само своето":

    Ся последно кога да очакваме Контранаступа и Перемогата или за трета поредна година да изчакам до Димитровден ?

    07:16 13.07.2026

  • 20 Вуте от Бусманци

    21 33 Отговор
    Тоз Путин нещо тъпичък ми се вижда....

    07:17 13.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Клати Курти

    46 9 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Не знам защо пускат провокативните статии на няква си тарамбука ,явно си е платил .

    07:17 13.07.2026

  • 23 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ПРОКИСНАЛО

    53 10 Отговор
    Някой може ли да каже, кой е тоя корифей, българският анализатор Руслан Трад, създател на De Re Militari, дето факти го цитират. Боже, може.

    Коментиран от #63

    07:17 13.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Баце

    29 7 Отговор
    Тук чета обективни истини, но не им вярвам не знам защо!

    07:20 13.07.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    11 24 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:21 13.07.2026

  • 29 Анонимен

    44 8 Отговор
    Руслан Трад анализатор! Боже, прибери си вересиите!

    07:21 13.07.2026

  • 30 Окраината

    34 6 Отговор
    Ще остане с три области с колкото е създадена 1922 год от Ленин , всичко което и е подарено ще си го вземат , руснаци , поляци , унгарци , румънци .

    07:22 13.07.2026

  • 31 Вацев

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Дебил Христов":

    До три дни.

    07:23 13.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха Ха

    32 9 Отговор
    Русия е била и си остава прът в колелото на всеки самозабеавил се световен хегемон. Та така и сега с атланто-фашизираните ястреби, които трудно преживяват появата на руската военна съпротива

    07:25 13.07.2026

  • 35 Хотели на бИрлин закончился бензин

    10 21 Отговор
    Хъ хъ хъ

    Коментиран от #99

    07:25 13.07.2026

  • 36 Мими пеперудката

    16 13 Отговор
    Няма обяснение към илюстрацията! Путин показва със разтворени ръце някакъв размер! За какъв размер става дума на това сбoрище на нaцисти! Някой знае ли?

    07:25 13.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РУСЛАН ТРАД

    27 7 Отговор
    Е СТАРО БЪЛГАРСКО ИМЕ
    ЧОВЕКА Е С МАЙКА ПАКИСТАНЕЦ И БАЩА ОТ ЛВОВ
    РОДЕН Е В КИ.....НЕФА НА ПАРИЖКИ БОРДЕЙ ЗА ТОВА САЙТА Е С ФРЕНСКО ИМЕ
    ОСНОВНО СЕ ЗАНИМАВА С ХИГИЕНАТА НА РОДНОТО СИ МЯСТО НО МОЖЕ И ДА ПИШЕ

    07:27 13.07.2026

  • 41 мара бандерката..

    28 8 Отговор
    Умираеть от яд..че зеления мухал,над четири години не може да свали флаго на крассная над запорожката аец..

    07:27 13.07.2026

  • 42 оня с коня

    12 32 Отговор

    До коментар #1 от "1001":

    ДОКОГА ще Опростачвате сайта с инвалидната си русофилска Пропаганда че Украенците се стремят да завземат москва,пък не могат?А колко пъти да ви се обяснява че Украйна не желае и Сантиметър Руска територия,а просто се стреми да прогони руския Окупатор от своите исконни Земи?

    Коментиран от #70, #103

    07:28 13.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 пРосия

    10 24 Отговор
    Страната на идиотите.Избрали си за цар един върховен идиот.

    07:28 13.07.2026

  • 45 БАНко

    29 7 Отговор
    НАТООООВЦЕ , ДА ОСВОБОДИШ ПОДАРЕНИТЕ ОТ ГОРБАЧОВ РУСКИ ЗЕМИ , ДА ОСВОБОДИШ 25 МИЛИОНА РУСНАЦИ ОТ ФАШАГИТЕ НА УКРАЙНА И УРСУЛИТЕ .... НЕ СА БОЛНИ АМБИЦИИ А ПРИЗВАНИЕ !!!

    07:29 13.07.2026

  • 46 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ту пой, ДА? ))))":

    Потвърждавам!!!

    07:29 13.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Знаещ

    36 5 Отговор
    Този”военен експерт”,някой си Трад,си няма понятие от война.Целия пасквил е опит за мъгляво пожелателно мислене,представяйки действителноста през изкривените огледала на пропагандата.
    “Трогателна”е загрижености на враговете на Русия,за нейните човешки жертви и неволи.

    Коментиран от #76

    07:30 13.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЖАЛКИ НОВОФАШИСТИ

    23 2 Отговор
    Хващат се за всяка измислица за да мърсят с коментарите си.

    07:33 13.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Глас от бункера

    8 21 Отговор
    Герасимоооов кога ще ходим в Константиновка?

    07:35 13.07.2026

  • 56 ДА НЕ СИ ОБЪРКАЛ

    18 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ъхъ.....":

    Не са ли 145 танкерите?

    07:35 13.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ВОЙНА НА ЗЕЛЕНСКИ

    23 5 Отговор
    Е тотален крах. А тука пускат някаккви ала-бала.

    07:37 13.07.2026

  • 59 туй вече

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дебил Христов":

    го чухме..още преди 1000г...когато се появи нова малка държава - Киевска Рус...Никъде не пишеше украинска или хохляцкая земя..защото само в болни тикви може да се роди нещо подобно..Все едно макъдонска нация..АБСУРДИСТАН..но евротретополови ще признаят всичко само и само да сложат прът в колелото на руската държава..НО и те знаят как ще приключи техния мизерен живот..и това се касае и баш аналлизатори...пдобни на този свърхум..$$$

    07:37 13.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 дфдгсфсдф

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Няма да успее всяка една диктатура рано или късно пада дори и след 100 години . Такива да повелите на времето а то е по силно от всичко .

    Коментиран от #78, #82

    07:44 13.07.2026

  • 63 Някой

    17 2 Отговор

    До коментар #23 от "ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ПРОКИСНАЛО":

    Този е същият дето ни убеждаваше, че Иран нямат шанс срещу САЩ и трябва да се предадат. Вижте в тубата в кои канали се подвизава и не питайте повече.

    07:45 13.07.2026

  • 64 Много точно заглавие

    5 7 Отговор
    По-често да пускате такива статии

    07:46 13.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Заради такива

    3 1 Отговор
    тъ па ци , като тръмп и путин невинни хора умряха!

    07:53 13.07.2026

  • 69 ЕЙ ЧИ СИ ЛОШАВ

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    АМА ВЯРНО НЯМА САМО ВИЕ ДА ОДИТЕ НАС.....РАНИ

    07:53 13.07.2026

  • 70 оня с х.я

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски колко пъти да повтарям ,че Логиката не ви е силна Семейна Черта ,въпреки редовната употреба напоследък на думи с Главни Букви където не им е мястото !Наблягай на еденьето и ...рането,ето тук ти е силата .А оня моя отново е класи над вас .

    07:53 13.07.2026

  • 71 Де бил

    4 2 Отговор
    Влезте в you tube и напишете Руслан Трад ще разберете за какво става въпрос.

    07:54 13.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Путиномразец

    7 11 Отговор
    Това е просто безумно. Путин все още се сравнява със Сталин, а не с Хитлер, макар Хитлер и Сталин да имат много прилики. Русия започва да губи войната вече, и Украйна започна да изравнява резултата, че дори и Беларус изключи фронтовите транспондери на нейна територия, за да не попадне в кръстосан огън между двете по-големи държави. Скоро всички Руснаци ще се вдигнат срещу Путин и ще го свалят. Путин започна войната, и този диктатор ще я загуби евентуално, понеже вече не е тайна за никого че Украйна успява да изравни резултата. Русия е най-големият колонизатор в световната история, това вече не е тайна за никого, и вече е най-мразената държава в целия свят, като вместо да бъде като САЩ и Китай, Русия прилича много повече на Иран и Северна Корея, което много хора вече не крият тази истина от никого.

    Коментиран от #75

    07:59 13.07.2026

  • 75 Гтгд

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "Путиномразец":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    08:05 13.07.2026

  • 76 А за украйна и украинците

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "Знаещ":

    не им дреме. Нито се интеррсуват как е там с електричеството, топлото, бензина, бензиностанциите им, флота им, жертвите им, линията на маршрутките им, черните забрадки....и дали въобще има вече такава функционираща държава.
    Мслят си, че щом преджобват европейците с милиарди и ги пращат на любимия им лидер срещу процент, всичко там е наред.

    Коментиран от #85

    08:06 13.07.2026

  • 77 Де Бил Христов

    8 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:06 13.07.2026

  • 78 Верно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "дфдгсфсдф":

    Приятно чакане.

    Коментиран от #104

    08:08 13.07.2026

  • 79 Пробвайте в Стършел

    8 3 Отговор
    Много силни се натегате тука с такива платени статии но идва времето в което ще трябва да разкриете кой и за какво ви плаща! А на всичко отгоре дори сте некадърни и статиите са ви смешни.

    08:09 13.07.2026

  • 80 Аз също редовно следя

    2 7 Отговор
    анализите на Руслан Трад в De Re Militari.
    Чест ви прави че ги публикувате тук!
    Благодарности от жадните за истина и факти читатели!

    Коментиран от #86

    08:12 13.07.2026

  • 81 А можеха бързо да решат проблема

    8 2 Отговор
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, във Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    Коментиран от #84, #90

    08:13 13.07.2026

  • 82 Падат,

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "дфдгсфсдф":

    но вдържави, в които няма рускпо самосъзнание, русия винаги, през цялата си история е била сатрапия и единствения изход е това нечовешко създание да се разпадне, а това е неизбежно.

    Коментиран от #108

    08:15 13.07.2026

  • 83 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 2 Отговор
    Към "института", Дoйче Beле, сега изкoпахте и този Руслан Трад.
    Чoвека е много аналитичен - хвърлял карти тaро и разбрал, че месец август бил "прокълнат" за Русия.
    Какъв анализ, само!

    08:15 13.07.2026

  • 84 Това

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "А можеха бързо да решат проблема":

    е единственият начин да се обясни некадърнаостта и тъпотията на руснака.

    08:17 13.07.2026

  • 85 Хм...

    3 7 Отговор

    До коментар #76 от "А за украйна и украинците":

    Украинците се борят свободата си, за своята независимост!

    Коментиран от #95

    08:17 13.07.2026

  • 86 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Аз също редовно следя":

    Един мой пациент от стая 314 редовно следи всички негови изяви, а също интервюта в "Денят" на доносника от ДС Дремжиев.

    08:18 13.07.2026

  • 87 Гориил

    15 4 Отговор
    Вашата пропаганда е станала декларативна, подобна на плакати и видео, наричайки се комикси, „Борба за тронове“ и „Междузвездни войни“. В ход е брутална война за ядрено господство, за контрол над ресурсите, за господство в световната търговия и за финансово задушаване на дисиденти и конкуренти. Преди десет години щях да се съглася с вашата победа. Но светът се промени: доларът се е превърнал в четиридесет процента от световните резервни валути (през 1950 г. той е бил 80 процента от световните резервни валути), а вашият дял от производството е спаднал от 50 процента на 25 процента. И тези промени се случват в реално време, точно пред очите ни. Вие бързо губите ресурсната си база и не сте способни да поддържате контрол над света. Станали сте стари, мързеливи, дебели и глупави. Бързо развиващите се световни икономически центрове ви изпреварват и отказват да отстъпят контрола над природните ресурси на планетата, блокирайки транспортните коридори (например железопътните връзки от балтийските държави и Финландия с континентална Европа, превръщайки огромния скандинавски континент в изолирана периферия. Тези страни имат железопътни линии с руска ширина, а връзките с континентална Европа са възможни само през руска територия). Тази блокада е в допълнение към съществуващата авиационна блокада, принуждавайки европейските авиокомпании да летят до азиатските страни, заобикаляйки Русия, губейки милиарди евро поради колосалното преразходване на гориво. И това е само начал

    08:21 13.07.2026

  • 88 Лавров

    4 2 Отговор
    Украйна е из конна 🐎 съвецка земя!

    08:25 13.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Мунчовци

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "А можеха бързо да решат проблема":

    Беше чудесно времето когато си се надъхвахте само по групи със снимка на корицата "мечка и лъв" или "путин язди мечка" , как ви дойде силата да се правите на стратези с информация от Поглед Инфо нямам представа ..

    08:29 13.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 От чужбина

    6 1 Отговор
    Поредните глупости.
    Не си заслужава губенето на време да се прочете тази измишльотина.

    08:34 13.07.2026

  • 93 Гориил

    12 2 Отговор
    Украйна, в следвоенния си вид, ще се превърне в заплаха за вас. На нейна територия живеят 25 000 рускоезични и рускокултурни хора, които виждат бъдещето на Украйна като партньор и съюзник на Русия. Още от първите дни на независимостта си Украйна реши да превърне държавата си в стока, за която да се води борба между Запада и Русия. Разбирам за какво се бори Русия (милиони руснаци в Донбас, Крим и Новорусия), но не разбирам защо Европа се нуждае от тези руски хора.

    08:36 13.07.2026

  • 94 Гнус 200

    4 1 Отговор
    Грузз 200

    08:37 13.07.2026

  • 95 СТО ПЪТИ ЕДНО И СЪЩО

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "Хм...":

    НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УКРАЙНА
    СБИРШИНАТА ОТ КАЗАШКИ КОНЕКРАДЦИ С ТАРТОР НАРЕЧЕН АТАМАН ПРЕХРАНВАШИ СЕ ОТ НАЕМНИЧЕСТВО И ГРАБЕЖ БЕЗ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
    НО НЕБЛАГОДАРНИ И ГОТОВИ ДА СЕ ПРОДАДАТ ЗА ЧУВАЛ КАРТОФИ НЕ Е НАЦИЯ
    В УКРАЙНА ИМА ПОЛЯЦИ УНГАРЦИ БЪЛГАРИ РУСНАЦИ ХАЗАРИ И ГЛУПАЦИ
    НЯМА УКРАИНЦИ ЩОТО НИКОГА НЕ Е ИМАЛО
    КАКТО И МАКЕДОНЦИ В МАКЕДОНИЯ

    08:37 13.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Велчов

    3 0 Отговор
    Е как така прокълнат? Руските солдати превзеха Украйна и половината от прибалтийските републики.

    08:39 13.07.2026

  • 98 Украине победи факт

    4 1 Отговор
    Сърпо и чуко , копание и риение г НУ с ни Рушки ш л ю хи от сега нататък , газа свършился ланец пра сии , НУ танка НУ Украине

    08:39 13.07.2026

  • 99 Ну вовсе, в срок пятом

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хотели на бИрлин закончился бензин":

    мы не только подошли, но и взяли Берлин. Сейчас историята се повтаря и няма да го делим с никого, както и цяла западнала Гейропа, все будет под России ски контрол. Ето будет буферна зона с США.

    08:40 13.07.2026

  • 100 Украине победа

    4 2 Отговор
    Руска агония буданов чака белия флаг жалки руши ВСУ ша ви...... Слава героям

    08:41 13.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Украине победи факт

    3 1 Отговор
    На снимката - но пачему мъй Об, о,,с,ра,л..ся с таковаем каличества ?

    Коментиран от #106

    08:46 13.07.2026

  • 103 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Какви украински земи и изконни със "Спри това:))Това са руски земи подарени барабар с хората на Украйна и бандерите искат там да забранят руския език ,ами това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:))А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не и помага срещу османците. А пък цяла западна Украйна е от земи взети след всв от Румъния,Унгария и Полша благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат:)

    08:46 13.07.2026

  • 104 ддгсгфдс

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Верно ли?":

    На теб приятно чакане . Виж думите на Левски за времето .

    08:48 13.07.2026

  • 105 поссия

    2 2 Отговор
    - часть суши,окруженная цивилизацией.

    08:48 13.07.2026

  • 106 Ами

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "Украине победи факт":

    Обявавайте официално победата;щото границите отидоха по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))А има още бая подарени земи да връщат бандерите на Русия:)))

    08:49 13.07.2026

  • 107 анджък къзъм

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    довечерап няма само гла вока.целия ша гу паемиш

    08:50 13.07.2026

  • 108 сдфсгфсгсфдгб

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Падат,":

    Съгласен съм . И при руснаците също си има колониализъм , колкото и да го отричат .

    08:52 13.07.2026

  • 109 Заради болните фантазии на С р АЩ

    1 3 Отговор
    от 2014 г в украйна има гражданска война и етническо прочистване

    Коментиран от #110

    08:53 13.07.2026

  • 110 и до тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Заради болните фантазии на С р АЩ":

    ше стигнат

    08:59 13.07.2026

  • 111 Хи хи

    2 0 Отговор
    Ние всички обичаме руснаците, те са наши братушки !! Ето виждате ли колко статии се изписаха в защита на руснаците, като тази статия !! Само Путин е лошия диктатор, даже не целия, а само половината от него !!

    09:01 13.07.2026

  • 112 от фостатати

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Kaлпазанин":

    пазвата ти

    09:04 13.07.2026

  • 113 !!!?

    1 0 Отговор
    ФАКТИте нямат никаква жалост към изстрадалата душица на Копейката...!
    Само се тръшкат между "Кримнаш" и "Боташ"...все печеливши придобивки на Мистър Кеш !!!?

    09:05 13.07.2026

  • 114 Ушанка

    0 0 Отговор
    Ние, българските ушанки подкрепяме напълно действията на Путин срещу Украйна. Нека си загиват руските войници на фронта, ще се родят нови, важно е Русия отново да стане велика. И не ни изпращайте да живеем в Русия, няма да отидем никога там. Предпочитаме да живеем спокойно в ЕС, да пишем от дивана щуротии в подкрепа на русия и да мечтаем ЕС да се разпадне.
    Знам, че няма логика но ние не я търсим.

    09:17 13.07.2026

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