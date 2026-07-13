Август се счита за прокълнат месец в Русия: заради болните фантазии на Путин ще бъдат погребани още руснаци

Август се счита за "прокълнат" месец в Русия заради историческо струпване на тежки политически преврати, терористични атаки и катастрофи. Обществената травма се подсилва от съвпадението на летните отпуски с редица събития, променили хода на историята, пише българският анализатор Руслан Трад, създател на De Re Militari.

Тази година "руският август" започна по-рано - още през май – когато Украйна започна да прокарва с дронове сухоземен коридор към Крим. След това започна целенасоченото унищожаване на обекти от нефтената инфраструктура, а през последната седмица - масирани удари по кораби, пътуващи към Крим. В резултат: август още не е започнал, а в Русия започнаха процеси, каквито дори и в бурните 1990-те не е имало и които още през пролетта бяха немислими:

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- след забраната за износ на керосин и бензин Руската федерация забрани износа на дизелово гориво, което иначе ежегодно имаше голямо свръхпроизводство;

- анализаторите говорят за спад в производството на бензин до 65% от вътрешното потребление; производството на дизелово гориво едва покрива нуждите (засега), но предстоят селскостопанска активност с високо сезонно търсене;

- окупираният Крим свиква да живее без електричество, вода, газ в бутилки и бензин; регистрират се случаи на приготвяне на храна на огън в двора;

- Въоръжените сили на Русия в някои райони са преустановили атаките, като не се доставят нито боеприпаси, нито гориво;

Как реагира Кремъл на тези проблеми? Открито заявява, че ще "ги пренебрегне", че "специалната военна операция ще продължи", че "Русия не е съгласна с замразяването на военните действия по линията на сражения".

Ясно е, че на Путин просто не докладват за повечето негативни събития (ако той вече не ги вижда през прозореца), но осъзнаването на истинската ситуация - която има тенденция към влошаване - вече се появява сред висшите чиновници. Тогава Песков, забравяйки, че това е престъпление според Наказателния кодекс на РФ, открито казва "война". В същото време, Герман Греф говори за първото нещо, което тревожи вложителите: кога най-накрая ще приключи "СВО". Дори Новак престана да говори небивалици и призна: "Да, има дефицит на бензин заради пристигащите безпилотни летателни апарати".

Проблемът на обкръжението на Путин, преминало през щателен отрицателен подбор, е, че нито поотделно, нито заедно те не биха посмели да донесат истината до Путин, на когото, както сам си каза, му е скучно и му се иска "действие".

Действие има. НАТО вече отпусна 70 милиарда долара само за 2026 г., а за 2027 г. е планирано същото.

Зеленски заяви, че Украйна се "ползва с подкрепата на обкръжението на Путин по въпроса за приключването на войната." Но на Владимир Путин ще му е тъжно да отиде на вечеря при покойния си приятел и връстник - разузнавачът Сергей Иванов - знаейки, че от Русия са останали руини. И както подобава на един истински цар от руската история, Путин ще се постарае да отнесе в своя "гробен курган" колкото се може повече: унищожена инфраструктура, апатично население, което безропотно върви под украинските дронове и ще го прави след напълно възможната втора вълна на мобилизацията.

Не бива да ни учудва, тъй като това е основната руска "духовна връзка" през вековете: собственото население и собствената територия винаги са били само ресурс за реализиране на болните фантазии на поредния авантюрист на власт и самото население с готовност се жертва и продължава да се жертва. Заради фантастичната картина на света в съзнанието на Путин, където той е великият и уважаван от целия свят лидер, оглавяващ победоносната армия, в земята ще бъдат погребани още руснаци.