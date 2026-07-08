Най-модерното оръжие, с което разполага НАТО: ще може да поразява цели на 1920 км с изключителна точност

При пристигането си на срещата на върха на НАТО Тръмп отново призова САЩ да поемат контрола над Гренландия, гласи заглавие на британския в. "Гардиън", предаде БТА.

Президентът на САЩ също така заплаши да изтегли всички американски войски от Европа и отправи остра критика срещу позицията на НАТО относно войната с Иран. Той намекна, че ангажиментът му да защитава Европа е бил отслабен от политическите решения на лидерите по въпросите на имиграцията и енергетиката.

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Киър Стармър и европейските съюзници са решени да избегнат поредния публичен конфликт с Тръмп по въпроса за разходите за отбрана след една тежка година за НАТО, през която войната с Иран отново разкри пукнатини в алианса.

Великобритания вече отхвърли критиките от страна на САЩ, че някои съюзници "изостават" с финансирането, като се очаква Тръмп да отправи упреци към страни, включително Великобритания, за това, че не постигат достатъчен напредък по отношение на целта за увеличаване на разходите за отбрана до размер на 3,5% от БВП до 2035 г.

Тръмп заяви също, че позицията на Киър Стармър по отношение на войната с Иран е допринесла за оставката му - въпреки че позицията на премиера беше посрещната с одобрение от британската общественост, отбелязва в. "Гардиън".

"Защо харчим стотици милиарди долари, а те не са до нас? Ние винаги сме били до тях", попита още Тръмп - въпреки че клаузата за взаимна отбрана на НАТО е била задействана само веднъж, след атаките от 11 септември в Ню Йорк. Тогава съюзниците се присъединиха към американските войски в Афганистан.

Великобритания ще оглави европейски проект на стойност над 43 млрд. евро за разработване на ракета с голям обсег, която би могла да поразява цели на хиляди километри зад руската фронтова линия с Украйна, като част от усилията да се сложи край на зависимостта на НАТО от САЩ. На фона на продължаващата несигурност относно ангажимента на Тръмп към Алианса, Великобритания ще работи с държави като Франция, Германия и балтийските страни за създаването на европейско оръжие, способно да нанася удари с висока прецизност на голямо разстояние.

Това ще бъде най-модерното оръжие, с което разполага НАТО, ще може да поразява цели на разстояние от 320 до 1920 км с изключителна точност. Това означава, че от Украйна то би могло да поразява военни цели, намиращи се далеч зад руските линии, включително като достигне до Москва.

Докато Лейбъристката партия се бори да финансира рязкото увеличение на разходите за отбрана, за да изпълни целите на НАТО, министърката на финансите Рейчъл Рийвс за първи път предложи "многостранният отбранителен механизъм" за извънбалансово финансиране да бъде обединен с канадската инициатива "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост".