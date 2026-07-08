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Най-модерното оръжие, с което разполага НАТО: ще може да поразява цели на 1920 км с изключителна точност
  Тема: Украйна

Най-модерното оръжие, с което разполага НАТО: ще може да поразява цели на 1920 км с изключителна точност

8 Юли, 2026 11:31 1 643 77

  • нато-
  • оръжия-
  • великобритания-
  • отбрана-
  • сигурност-
  • оръжие

Великобритания ще работи с държави като Франция, Германия и балтийските страни за създаването на европейско оръжие, способно да нанася удари с висока прецизност

Най-модерното оръжие, с което разполага НАТО: ще може да поразява цели на 1920 км с изключителна точност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При пристигането си на срещата на върха на НАТО Тръмп отново призова САЩ да поемат контрола над Гренландия, гласи заглавие на британския в. "Гардиън", предаде БТА.

Президентът на САЩ също така заплаши да изтегли всички американски войски от Европа и отправи остра критика срещу позицията на НАТО относно войната с Иран. Той намекна, че ангажиментът му да защитава Европа е бил отслабен от политическите решения на лидерите по въпросите на имиграцията и енергетиката.

Още новини от Украйна

Киър Стармър и европейските съюзници са решени да избегнат поредния публичен конфликт с Тръмп по въпроса за разходите за отбрана след една тежка година за НАТО, през която войната с Иран отново разкри пукнатини в алианса.

Великобритания вече отхвърли критиките от страна на САЩ, че някои съюзници "изостават" с финансирането, като се очаква Тръмп да отправи упреци към страни, включително Великобритания, за това, че не постигат достатъчен напредък по отношение на целта за увеличаване на разходите за отбрана до размер на 3,5% от БВП до 2035 г.

Тръмп заяви също, че позицията на Киър Стармър по отношение на войната с Иран е допринесла за оставката му - въпреки че позицията на премиера беше посрещната с одобрение от британската общественост, отбелязва в. "Гардиън".

"Защо харчим стотици милиарди долари, а те не са до нас? Ние винаги сме били до тях", попита още Тръмп - въпреки че клаузата за взаимна отбрана на НАТО е била задействана само веднъж, след атаките от 11 септември в Ню Йорк. Тогава съюзниците се присъединиха към американските войски в Афганистан.

Великобритания ще оглави европейски проект на стойност над 43 млрд. евро за разработване на ракета с голям обсег, която би могла да поразява цели на хиляди километри зад руската фронтова линия с Украйна, като част от усилията да се сложи край на зависимостта на НАТО от САЩ. На фона на продължаващата несигурност относно ангажимента на Тръмп към Алианса, Великобритания ще работи с държави като Франция, Германия и балтийските страни за създаването на европейско оръжие, способно да нанася удари с висока прецизност на голямо разстояние.

Това ще бъде най-модерното оръжие, с което разполага НАТО, ще може да поразява цели на разстояние от 320 до 1920 км с изключителна точност. Това означава, че от Украйна то би могло да поразява военни цели, намиращи се далеч зад руските линии, включително като достигне до Москва.

Докато Лейбъристката партия се бори да финансира рязкото увеличение на разходите за отбрана, за да изпълни целите на НАТО, министърката на финансите Рейчъл Рийвс за първи път предложи "многостранният отбранителен механизъм" за извънбалансово финансиране да бъде обединен с канадската инициатива "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост".


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    25 2 Отговор
    Вервайте ми.

    Коментиран от #22

    11:32 08.07.2026

  • 2 111

    39 8 Отговор
    И с това ли се хвалите бе, отрепки?!

    Коментиран от #6

    11:33 08.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 3 Отговор
    Това е добре,дайте го на Зеленски.......,па да видим после кво ша са случи в Окраина. 😎🚀🚀🚀🤣🥳👍

    11:33 08.07.2026

  • 4 Ще, ще...

    23 6 Отговор
    Смър на лай нато

    11:34 08.07.2026

  • 5 Трол

    3 25 Отговор
    Страхотно оръжие ще е това, няма да може да му се направи ответен удар.

    11:34 08.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 22 Отговор

    До коментар #2 от "111":

    НЯМАМЕ бензин бе БАТКА! с тва се хвалим

    Коментиран от #19

    11:35 08.07.2026

  • 7 123

    25 8 Отговор
    Че то има ли кой да го измисли.То отдавна няма инженери, а специалистите им са на ниво пионерски кръжок. Даже наскоро Мерц призна ,че Германия от нация на инженери се е превърнала в нация на счетоводители.

    11:35 08.07.2026

  • 8 ДА БЕ ДА

    30 8 Отговор
    А РУСИЯ ЩЕ ВИ ЧАКА ДА СЕ НАГЛАСИТЕ УБАВО ДИВАН ЧАПРАЗ.

    Коментиран от #13

    11:36 08.07.2026

  • 9 хех

    9 23 Отговор
    Украйна порази рафинерията в Омск на близо 3000 километра от границата си с 11 от 12 изстреляни дрона!

    Коментиран от #21

    11:36 08.07.2026

  • 10 БъдеЩЕ

    17 3 Отговор
    БъдеЩЕ, някой му се ЩЕ, ама дали ЩЕ.

    11:37 08.07.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    8 12 Отговор
    Татарстан, Нижнекамск, гори местния химзавод

    11:38 08.07.2026

  • 12 хихи

    15 5 Отговор
    с меки китки НАТО търси твърд отговор

    11:38 08.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 13 Отговор

    До коментар #8 от "ДА БЕ ДА":

    мчи не разбира се! събрахте ли нафта за Армата до Киев?

    11:39 08.07.2026

  • 14 оня с коня

    7 10 Отговор
    Еса например що се въоръжава тва НАТО,след като Русофилите казаха че всеки момент ще се разтури?

    11:39 08.07.2026

  • 15 Европа , Канада и Украйна

    5 14 Отговор
    се обединяват в НАТО без Тръмп!
    Това е верният път!

    Украинците вече имат Фламинго и Нептун.

    11:39 08.07.2026

  • 16 ще ще ще и тия започнаха със ще

    13 3 Отговор
    ще ще ще... ама не е доказано

    11:39 08.07.2026

  • 17 Възмутен, обичам Европа!

    8 22 Отговор
    Някой да обясни какво означават думите на русофила Радев : "Запада рискува ядрен отговор на Русия!" Да не би да е ударена Москва с атомна бомба без да съм разбрал? Това да не е подкана? Досущ като Митя и нашите дpъти кoпейки, дето ката ден мятат атомни бомби по столиците на Европа! ПФУ!

    Коментиран от #23, #28, #71

    11:39 08.07.2026

  • 18 Британците са

    15 5 Отговор
    Брутално, нахални, безумни пирати. Ама Русия още не е разбрала, че с такива има само един начин на общуване: или те или ти! Едни умират, другите остават.

    Коментиран от #55, #67

    11:39 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мхм

    8 4 Отговор
    Това "оръжие" с украинските сателити ще работи?

    11:41 08.07.2026

  • 21 О да

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "хех":

    А един мармот завиваше шоколад в станиолче в командната кабинка на тези дронове :) :) :)

    11:42 08.07.2026

  • 22 Дори има функция "бумеранг"-блок70

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп съм":

    Активира се от руски РЕБ-))

    11:42 08.07.2026

  • 23 Точно така е

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Възмутен, обичам Европа!":

    Във военната доктрина на Русия влиза и това: " Ако страната е пред тотално поражение и разпад, то ръководството трябва да използва всичките налични оръжия, сили и средства, за да го избегне!" Ясно е и точно!

    11:42 08.07.2026

  • 24 Демек

    6 1 Отговор
    Европейска томахавка.

    11:42 08.07.2026

  • 25 6135

    7 3 Отговор
    "ще може да поразява цели на разстояние от 320 до 1920 км"

    То ясно че превеждате от английски, където са ползвани мили (200 - 1200), ама поне ги закръглете и в километри.
    Иначе следващия път ще пишете за ракети с обсег 314.15926км.

    11:42 08.07.2026

  • 26 Атина Палада

    16 4 Отговор
    Мноооого стари новини.... Франция,Германия и Англия още със замислянето за съвместно създаване на оръжието и се скараха и всичко се разпадна..Няма съвместен бизнес :)Писаха го и британски и европейски медии,ама нашите Факти ....

    11:43 08.07.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    ДАНО 100 евро да стане, копей! да ми се махате от пътя и да емигрирате в РФ!

    11:43 08.07.2026

  • 28 Фашистите си го искат

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Възмутен, обичам Европа!":

    Вече впрегнаха цялата военна индустрия на Европа да произвежда оръжия. И целта ясно обявиха: Унищожение на Русия. Е, какво още не е ясно? Ти ако си ядрена държава и някой иска да те унищожи, какво ще правиш? Ще чакаш, да те унищожи?

    Коментиран от #35

    11:45 08.07.2026

  • 29 Възмутен, обичам Европа!

    5 5 Отговор
    Лъжците нали казаха, че няма да ползват ядрено оръжие! Даже Радев не им вярва!

    11:47 08.07.2026

  • 30 Възраждане

    5 6 Отговор
    Колеги надничари, да докажем своята лоялност към нашият Водач( ФЮРЕР) У йло и П едерацията, като изпратим купони за бензин!
    Купоните се вече във продажба при коце Пен дела у нашата Тьо тя!
    Да покажем че сме истински путьофилки!

    11:47 08.07.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Накратко:

    Това е една от последните срещи на НАТО, такова каквото го познаваме!

    11:48 08.07.2026

  • 32 каквото повикало ...

    3 0 Отговор
    НАТО отиде в Ирак солидарно със САЩ , оценявайки ангажираността на САЩ за отбраната на ЕС.
    Тръмп поиска Гренландия и въведе мита за ЕС , заради значителните разходи на САЩ за НАТо.
    После поиска 5% от БВП с които средства натовските страни да купуват американско оръжие и да стимулират американската икономика, а сега на рижко му е криво , че ЕС не се води сляпо по американските интереси в Иран.

    11:48 08.07.2026

  • 33 Ветеран от протеста

    6 6 Отговор
    Оръжейните заводи в България продължават да работят на високи обороти, а продукцията на българския военно-промишлен комплекс – предимно снаряди и боеприпаси – се продава в огромни количества на съюзниците на София в НАТО и ЕС. Като се има предвид, че в западните държави няма реална необходимост от подобни обеми въоръжение, предимно от съветски тип, с голяма степен на вероятност може да се предположи, че в крайна сметка цялото това оръжие попада в Украйна. Това каза в интервю за руската пропагандна медия РИА Новости посланикът на Москва у нас Елеонора Митрофанова.

    пп. Да продаваме. Според митрофанката нямаме право да продаваме на Европейски държави ли? А после къде отива си е тяхна работа! Пари влизат в нашия бюджет и за заплати на хиляди хора. Ако не продаваме русия ли ще ни компенсира?

    11:49 08.07.2026

  • 34 Шафьоро

    2 6 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    11:50 08.07.2026

  • 35 Възмутен, обичам Европа!

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "Фашистите си го искат":

    Нали се хвалехте, че Русия произвежда многократно повече оръжие от НАТО, или това твърдение в момента е неизгодно! Ха сега кажи кой налага надпреварата във въоръжаването и кой е заплаха за света! Ама вие кoпейките сте пълен въс!

    Коментиран от #42, #46, #50, #51

    11:51 08.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 мода и нато

    7 2 Отговор
    Последните модни тенденции на нато будят смях в Русия.

    11:52 08.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 пешо

    5 3 Отговор
    тия боклуци от нато само за войни мислят

    11:55 08.07.2026

  • 40 Пешо

    2 0 Отговор
    1920 или 1922 километра???

    11:55 08.07.2026

  • 41 Този свят полудя...!

    4 2 Отговор
    Дават се милиарди за разработване на оръжия-за все по точно и съвършено убиване на... ХОРА...!
    А ако се отделят тези средства за социални нужди и придобивки на същите тези ХОРА,ще заживеем в един много по-щастлив и справедлив свят!
    Още колко войни,още колко милиони трябва да загинат,за да поумнее човечеството...?!

    Коментиран от #53

    11:56 08.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 докторат

    3 2 Отговор
    Как нато обра насението на ес?

    11:56 08.07.2026

  • 44 Архимандрисандрит Бибиян

    3 3 Отговор
    Сегодня на России праздник движухи: под раздачу гойды попали НПЗ в Нижнекамске и Саратове, а также атакована авиабаза в Борисоглебске! Гойдаааааа

    11:56 08.07.2026

  • 45 Софиянец

    7 2 Отговор
    Последно? Разполага или ще? Демек ще разполага, някога си, в мокрите сънища на някой евро фашист 😂

    11:58 08.07.2026

  • 46 И аз обичам Европа!

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Възмутен, обичам Европа!":

    Но не Европа на ,,Гей-Парадите" и ,,ЛГБТ--ценностите"...!

    Коментиран от #48, #52

    11:58 08.07.2026

  • 47 Най-модерна лапачка за британците

    5 1 Отговор
    Ще плащат европейците - дежурните балами и донори на кръв за Лондон.

    11:59 08.07.2026

  • 48 Възмутен, обичам Европа!

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "И аз обичам Европа!":

    Тя Европа е една! Ако я обичаше, нямаше да я плюeш! Казва се лицемерие!

    Коментиран от #59

    12:03 08.07.2026

  • 49 Нов Световен Рекорд

    1 3 Отговор
    Дронове поразиха монголско НПЗ на...2500 км.
    А ..23 монголски ядрени Републики,след 13 г...оше превземат едно Село на 25 км от Донецк?!?
    Тия Пиздоглазите с КОЙ воюват бе дееа?!?
    АааааааХахахаха

    12:05 08.07.2026

  • 50 Абе все едно е

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Възмутен, обичам Европа!":

    От години е ясно. Западналите не го крият. СТРАТФОРД 2015 г в Чикаго. Джордж Фридман - проблемите с Украйна. Сбигнев Бежански- шахматната дъска. 8 милиарда долара дали сащ в укра, да я "демократизират", ДО 2022г- Виктория нюланд. 40 военни биолаборатории на сащ в укра за ОМП - Тулси Габърт. 16 военни поделения на ЦРУ в укра- файнаншъл таймс. . И след идването на нашата "демокрация", в сащ доктрината на "Световната доминация и американското столетие"! - официален документ на сащ.
    За тази цел всички "опасни и големи" също трябва да паднат, за да останат само сащ - "великите"! Китай, Русия, Европа... Какво не е ясно? Иди и чети тези неща. Има ги!

    12:06 08.07.2026

  • 51 Въпрос

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Възмутен, обичам Европа!":

    А какво ще кажат евронацистите за новата ракета Призрак вече използвана в Украйна без да разберат нацистите как е унищожила техноите щабове без да могат да я засечат?

    Коментиран от #54

    12:06 08.07.2026

  • 52 Еми...?

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "И аз обичам Европа!":

    На ... педофила ЦАЛИВАЧ?.

    12:07 08.07.2026

  • 53 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Този свят полудя...!":

    По принцип такива като тебе които НЕ СА ЧЕЛИ Дебели книги се опитват да раздават най-много Акъл.Естествено не си и чувал за "Малтусианство" - учение което Соц.Пропагандаторите яростно отричаха като "Човеконенавистно",но то си действа независимо дали някой го харесва или Не.А същността му е Желязно Логична и изказана от Поп Малтус- Че Войните са ЕСТЕСТВЕН РЕГУЛАТОР на Числеността на Човечеството,т.е. са Фактор срещу Световната Пренаселеност.Куха русофилска тиква обаче оде да ги знай тия неща...

    Коментиран от #58, #61, #62, #64

    12:09 08.07.2026

  • 54 МОС ФИЛМ

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Въпрос":

    Нови Без- аналогови Мулти ки на кремля ТВ?
    3 ДНЕВНИ ??
    Ееееедехееее

    12:10 08.07.2026

  • 55 Мечти

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Британците са":

    Фантазията на една копейка е неограничена. Вземи напиши някоя книга по тази мечта.

    12:13 08.07.2026

  • 56 Военното лоби

    4 0 Отговор
    Още от програмата "междузвездни войни" по времето на Роналд Рейгън се опитват да си оправдаят тлъстите военни бюджети и многомилиардните държавни поръчки с разни супер оръжия, стелтове, НЛО-та и турболазери.

    12:15 08.07.2026

  • 57 Перо

    6 0 Отговор
    Натаняху си помисли, че ще употреби НАТО, чрез САЩ срещу Иран и всички ще станат пушечно месо, а той ще потрива доволно ръце и е най-хитър!

    12:16 08.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Я си признай...

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Възмутен, обичам Европа!":

    ...г@й4е си...😝?!?!

    12:23 08.07.2026

  • 60 Миролюб Войнов,аналитик

    1 1 Отговор
    Чея Будет Гренландия ?

    12:25 08.07.2026

  • 61 Хе,хе...!

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "оня с коня":

    Уня,с коня...- полудя...😂🤣😝!

    12:25 08.07.2026

  • 62 оде да ги знайш тия неща...

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "оня с коня":

    ...че се пише ,,Ония"...,а не...,,Уния"...😆😆😆?!

    12:27 08.07.2026

  • 63 Смотаняху

    2 0 Отговор
    Че човек толкова далече може ли да плюе.То НАТО освен плюнки с какво друго ще стреля.

    12:28 08.07.2026

  • 64 Оня с Топора

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,скоро и теб щаа регулираме по Малтусиански ,за коня имаме други намерения ,а бмв -то дъргела се продава на някой роммм мераклия и парите даравяме на Украйна от твое име .

    Коментиран от #75

    12:29 08.07.2026

  • 65 Госあ

    4 0 Отговор
    целокупния запад е много далеч от Русия и Китай относно балистичните оръжия.

    12:30 08.07.2026

  • 66 Е как пък го изчислиха...1920 км ...?!

    3 0 Отговор
    Може да са 1918...1922...1900 км...!
    Ама те отсякоха-,,точно 1920км"...?!

    12:31 08.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Миролюб Войнов,историк

    1 0 Отговор
    Та последно Сащ и бай Перукан рижата като окупират Гренландия ,ще има ли Коалиция на Желаещите от Гейропа да я освобождават ☝️ ?

    Коментиран от #74

    12:34 08.07.2026

  • 69 Няма край руският позор

    0 1 Отговор
    Няма.

    12:34 08.07.2026

  • 70 Макарон

    4 0 Отговор
    3 бомби в Лондон ще решат вйпроса с наглите англосаксонци.Господ ги е наказал да си таковаг братята и сестрите но ще е добре Путин да оправи тази сган форевър.Ако някой остане поне следващото поколение може да са по - нормални на външен вид

    12:34 08.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мишел

    1 0 Отговор
    Русия е голяма територия, но една ядрена ракета в Москва ще я занули.

    Коментиран от #76

    12:39 08.07.2026

  • 73 Коста

    0 1 Отговор
    Израел трябва давлезе в НАТО!

    12:40 08.07.2026

  • 74 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Миролюб Войнов,историк":

    Господин Тръмп ще освободи датската колония Гренландия и всеки ще получи обезщетение милион долара, а не курабийки и чай, като ония на Майдана.

    12:41 08.07.2026

  • 75 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оня с Топора":

    Ма как се мятате като заклани кокошкииии...Вече се страхувам да ви пиша Реалните неща ,щото това ви уврежда Психиката,но пък и сърце не ми дава да гледам как тънете в Безхаберие?Ех,Тежка е Царската Корона...Мдааа!!!

    12:45 08.07.2026

  • 76 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Мишел":

    Абсолютно вярно! Ядрен удар ще унищожи голяма част от мирното население на Москва. Но ответният удар ще бъде нанесен по всички столици и градове над 50000 души население на държавите от НАТО. Жертвите в Европа и САЩ ще бъдат 98% от населението. Ядрените оръжия на РФ не са в Москва.

    12:46 08.07.2026

  • 77 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Северна Корея е дори по развита от НАТО

    12:46 08.07.2026

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