Най-модерното оръжие, с което разполага НАТО: ще може да поразява цели на 1920 км с изключителна точност

При пристигането си на срещата на върха на НАТО Тръмп отново призова САЩ да поемат контрола над Гренландия, гласи заглавие на британския в. "Гардиън", предаде БТА.
Президентът на САЩ също така заплаши да изтегли всички американски войски от Европа и отправи остра критика срещу позицията на НАТО относно войната с Иран. Той намекна, че ангажиментът му да защитава Европа е бил отслабен от политическите решения на лидерите по въпросите на имиграцията и енергетиката.
Киър Стармър и европейските съюзници са решени да избегнат поредния публичен конфликт с Тръмп по въпроса за разходите за отбрана след една тежка година за НАТО, през която войната с Иран отново разкри пукнатини в алианса.
Великобритания вече отхвърли критиките от страна на САЩ, че някои съюзници "изостават" с финансирането, като се очаква Тръмп да отправи упреци към страни, включително Великобритания, за това, че не постигат достатъчен напредък по отношение на целта за увеличаване на разходите за отбрана до размер на 3,5% от БВП до 2035 г.
Тръмп заяви също, че позицията на Киър Стармър по отношение на войната с Иран е допринесла за оставката му - въпреки че позицията на премиера беше посрещната с одобрение от британската общественост, отбелязва в. "Гардиън".
"Защо харчим стотици милиарди долари, а те не са до нас? Ние винаги сме били до тях", попита още Тръмп - въпреки че клаузата за взаимна отбрана на НАТО е била задействана само веднъж, след атаките от 11 септември в Ню Йорк. Тогава съюзниците се присъединиха към американските войски в Афганистан.
Великобритания ще оглави европейски проект на стойност над 43 млрд. евро за разработване на ракета с голям обсег, която би могла да поразява цели на хиляди километри зад руската фронтова линия с Украйна, като част от усилията да се сложи край на зависимостта на НАТО от САЩ. На фона на продължаващата несигурност относно ангажимента на Тръмп към Алианса, Великобритания ще работи с държави като Франция, Германия и балтийските страни за създаването на европейско оръжие, способно да нанася удари с висока прецизност на голямо разстояние.
Това ще бъде най-модерното оръжие, с което разполага НАТО, ще може да поразява цели на разстояние от 320 до 1920 км с изключителна точност. Това означава, че от Украйна то би могло да поразява военни цели, намиращи се далеч зад руските линии, включително като достигне до Москва.
Докато Лейбъристката партия се бори да финансира рязкото увеличение на разходите за отбрана, за да изпълни целите на НАТО, министърката на финансите Рейчъл Рийвс за първи път предложи "многостранният отбранителен механизъм" за извънбалансово финансиране да бъде обединен с канадската инициатива "Банка за отбрана, сигурност и устойчивост".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
Коментиран от #22
11:32 08.07.2026
2 111
Коментиран от #6
11:33 08.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
11:33 08.07.2026
4 Ще, ще...
11:34 08.07.2026
5 Трол
11:34 08.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "111":НЯМАМЕ бензин бе БАТКА! с тва се хвалим
Коментиран от #19
11:35 08.07.2026
7 123
11:35 08.07.2026
8 ДА БЕ ДА
Коментиран от #13
11:36 08.07.2026
9 хех
Коментиран от #21
11:36 08.07.2026
10 БъдеЩЕ
11:37 08.07.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
11:38 08.07.2026
12 хихи
11:38 08.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "ДА БЕ ДА":мчи не разбира се! събрахте ли нафта за Армата до Киев?
11:39 08.07.2026
14 оня с коня
11:39 08.07.2026
15 Европа , Канада и Украйна
Това е верният път!
Украинците вече имат Фламинго и Нептун.
11:39 08.07.2026
16 ще ще ще и тия започнаха със ще
11:39 08.07.2026
17 Възмутен, обичам Европа!
Коментиран от #23, #28, #71
11:39 08.07.2026
18 Британците са
Коментиран от #55, #67
11:39 08.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мхм
11:41 08.07.2026
21 О да
До коментар #9 от "хех":А един мармот завиваше шоколад в станиолче в командната кабинка на тези дронове :) :) :)
11:42 08.07.2026
22 Дори има функция "бумеранг"-блок70
До коментар #1 от "Тръмп съм":Активира се от руски РЕБ-))
11:42 08.07.2026
23 Точно така е
До коментар #17 от "Възмутен, обичам Европа!":Във военната доктрина на Русия влиза и това: " Ако страната е пред тотално поражение и разпад, то ръководството трябва да използва всичките налични оръжия, сили и средства, за да го избегне!" Ясно е и точно!
11:42 08.07.2026
24 Демек
11:42 08.07.2026
25 6135
То ясно че превеждате от английски, където са ползвани мили (200 - 1200), ама поне ги закръглете и в километри.
Иначе следващия път ще пишете за ракети с обсег 314.15926км.
11:42 08.07.2026
26 Атина Палада
11:43 08.07.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "оня с коня":ДАНО 100 евро да стане, копей! да ми се махате от пътя и да емигрирате в РФ!
11:43 08.07.2026
28 Фашистите си го искат
До коментар #17 от "Възмутен, обичам Европа!":Вече впрегнаха цялата военна индустрия на Европа да произвежда оръжия. И целта ясно обявиха: Унищожение на Русия. Е, какво още не е ясно? Ти ако си ядрена държава и някой иска да те унищожи, какво ще правиш? Ще чакаш, да те унищожи?
Коментиран от #35
11:45 08.07.2026
29 Възмутен, обичам Европа!
11:47 08.07.2026
30 Възраждане
Купоните се вече във продажба при коце Пен дела у нашата Тьо тя!
Да покажем че сме истински путьофилки!
11:47 08.07.2026
31 az СВО Победа 81
Това е една от последните срещи на НАТО, такова каквото го познаваме!
11:48 08.07.2026
32 каквото повикало ...
Тръмп поиска Гренландия и въведе мита за ЕС , заради значителните разходи на САЩ за НАТо.
После поиска 5% от БВП с които средства натовските страни да купуват американско оръжие и да стимулират американската икономика, а сега на рижко му е криво , че ЕС не се води сляпо по американските интереси в Иран.
11:48 08.07.2026
33 Ветеран от протеста
пп. Да продаваме. Според митрофанката нямаме право да продаваме на Европейски държави ли? А после къде отива си е тяхна работа! Пари влизат в нашия бюджет и за заплати на хиляди хора. Ако не продаваме русия ли ще ни компенсира?
11:49 08.07.2026
34 Шафьоро
11:50 08.07.2026
35 Възмутен, обичам Европа!
До коментар #28 от "Фашистите си го искат":Нали се хвалехте, че Русия произвежда многократно повече оръжие от НАТО, или това твърдение в момента е неизгодно! Ха сега кажи кой налага надпреварата във въоръжаването и кой е заплаха за света! Ама вие кoпейките сте пълен въс!
Коментиран от #42, #46, #50, #51
11:51 08.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 мода и нато
11:52 08.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 пешо
11:55 08.07.2026
40 Пешо
11:55 08.07.2026
41 Този свят полудя...!
А ако се отделят тези средства за социални нужди и придобивки на същите тези ХОРА,ще заживеем в един много по-щастлив и справедлив свят!
Още колко войни,още колко милиони трябва да загинат,за да поумнее човечеството...?!
Коментиран от #53
11:56 08.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 докторат
11:56 08.07.2026
44 Архимандрисандрит Бибиян
11:56 08.07.2026
45 Софиянец
11:58 08.07.2026
46 И аз обичам Европа!
До коментар #35 от "Възмутен, обичам Европа!":Но не Европа на ,,Гей-Парадите" и ,,ЛГБТ--ценностите"...!
Коментиран от #48, #52
11:58 08.07.2026
47 Най-модерна лапачка за британците
11:59 08.07.2026
48 Възмутен, обичам Европа!
До коментар #46 от "И аз обичам Европа!":Тя Европа е една! Ако я обичаше, нямаше да я плюeш! Казва се лицемерие!
Коментиран от #59
12:03 08.07.2026
49 Нов Световен Рекорд
А ..23 монголски ядрени Републики,след 13 г...оше превземат едно Село на 25 км от Донецк?!?
Тия Пиздоглазите с КОЙ воюват бе дееа?!?
АааааааХахахаха
12:05 08.07.2026
50 Абе все едно е
До коментар #35 от "Възмутен, обичам Европа!":От години е ясно. Западналите не го крият. СТРАТФОРД 2015 г в Чикаго. Джордж Фридман - проблемите с Украйна. Сбигнев Бежански- шахматната дъска. 8 милиарда долара дали сащ в укра, да я "демократизират", ДО 2022г- Виктория нюланд. 40 военни биолаборатории на сащ в укра за ОМП - Тулси Габърт. 16 военни поделения на ЦРУ в укра- файнаншъл таймс. . И след идването на нашата "демокрация", в сащ доктрината на "Световната доминация и американското столетие"! - официален документ на сащ.
За тази цел всички "опасни и големи" също трябва да паднат, за да останат само сащ - "великите"! Китай, Русия, Европа... Какво не е ясно? Иди и чети тези неща. Има ги!
12:06 08.07.2026
51 Въпрос
До коментар #35 от "Възмутен, обичам Европа!":А какво ще кажат евронацистите за новата ракета Призрак вече използвана в Украйна без да разберат нацистите как е унищожила техноите щабове без да могат да я засечат?
Коментиран от #54
12:06 08.07.2026
52 Еми...?
До коментар #46 от "И аз обичам Европа!":На ... педофила ЦАЛИВАЧ?.
12:07 08.07.2026
53 оня с коня
До коментар #41 от "Този свят полудя...!":По принцип такива като тебе които НЕ СА ЧЕЛИ Дебели книги се опитват да раздават най-много Акъл.Естествено не си и чувал за "Малтусианство" - учение което Соц.Пропагандаторите яростно отричаха като "Човеконенавистно",но то си действа независимо дали някой го харесва или Не.А същността му е Желязно Логична и изказана от Поп Малтус- Че Войните са ЕСТЕСТВЕН РЕГУЛАТОР на Числеността на Човечеството,т.е. са Фактор срещу Световната Пренаселеност.Куха русофилска тиква обаче оде да ги знай тия неща...
Коментиран от #58, #61, #62, #64
12:09 08.07.2026
54 МОС ФИЛМ
До коментар #51 от "Въпрос":Нови Без- аналогови Мулти ки на кремля ТВ?
3 ДНЕВНИ ??
Ееееедехееее
12:10 08.07.2026
55 Мечти
До коментар #18 от "Британците са":Фантазията на една копейка е неограничена. Вземи напиши някоя книга по тази мечта.
12:13 08.07.2026
56 Военното лоби
12:15 08.07.2026
57 Перо
12:16 08.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Я си признай...
До коментар #48 от "Възмутен, обичам Европа!":...г@й4е си...😝?!?!
12:23 08.07.2026
60 Миролюб Войнов,аналитик
12:25 08.07.2026
61 Хе,хе...!
До коментар #53 от "оня с коня":Уня,с коня...- полудя...😂🤣😝!
12:25 08.07.2026
62 оде да ги знайш тия неща...
До коментар #53 от "оня с коня":...че се пише ,,Ония"...,а не...,,Уния"...😆😆😆?!
12:27 08.07.2026
63 Смотаняху
12:28 08.07.2026
64 Оня с Топора
До коментар #53 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,скоро и теб щаа регулираме по Малтусиански ,за коня имаме други намерения ,а бмв -то дъргела се продава на някой роммм мераклия и парите даравяме на Украйна от твое име .
Коментиран от #75
12:29 08.07.2026
65 Госあ
12:30 08.07.2026
66 Е как пък го изчислиха...1920 км ...?!
Ама те отсякоха-,,точно 1920км"...?!
12:31 08.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Миролюб Войнов,историк
Коментиран от #74
12:34 08.07.2026
69 Няма край руският позор
12:34 08.07.2026
70 Макарон
12:34 08.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Мишел
Коментиран от #76
12:39 08.07.2026
73 Коста
12:40 08.07.2026
74 Пенсионер 69 годишен
До коментар #68 от "Миролюб Войнов,историк":Господин Тръмп ще освободи датската колония Гренландия и всеки ще получи обезщетение милион долара, а не курабийки и чай, като ония на Майдана.
12:41 08.07.2026
75 оня с коня
До коментар #64 от "Оня с Топора":Ма как се мятате като заклани кокошкииии...Вече се страхувам да ви пиша Реалните неща ,щото това ви уврежда Психиката,но пък и сърце не ми дава да гледам как тънете в Безхаберие?Ех,Тежка е Царската Корона...Мдааа!!!
12:45 08.07.2026
76 Рублевка
До коментар #72 от "Мишел":Абсолютно вярно! Ядрен удар ще унищожи голяма част от мирното население на Москва. Но ответният удар ще бъде нанесен по всички столици и градове над 50000 души население на държавите от НАТО. Жертвите в Европа и САЩ ще бъдат 98% от населението. Ядрените оръжия на РФ не са в Москва.
12:46 08.07.2026
77 Баце ЕООД
12:46 08.07.2026