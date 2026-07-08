Дронове, радарни самолети, ракети - НАТО засипва европейските производители на оръжие с лавина от договори, пише френският в. "Еко", предаде БТА.

Това е начин да се покаже, че Европа наистина поема съдбата си в свои ръце.

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НАТО ще се превърне в по-модерен, по-добре въоръжен, обновен и по-съвместим отборен алианс. Това е обещанието, дадено от генералния секретар на Атлантическия алианс Марк Рюте в Анкара, Турция. Преди пристигането на държавните глави генералният секретар обяви инвестиции за десетки милиарди в нови военни способности. Стратегия, насочена към това да спечели благоразположението на президента Тръмп и да му докаже, че Европа прави много повече за своята отбрана.

Като изброи договорите и сътрудничествата на много държави за преодоляване на пропуските в капацитета, Марк Рюте показва също, че европейската отбранителна промишленост може да се съревновава с американската. "Европейците вече не издържат на противоречивите изисквания на САЩ, които ги приканват да инвестират повече, но да купуват американско оръжие, което след това не могат да доставят", споделя дипломат, цитиран от изданието.

След нови изчисления НАТО потвърждава, че разходите за отбрана на Европа и Канада са достигнали 2,31% от БВП миналата година и ще достигнат 2,53 % тази година. Като се добавят разходите, свързани със сигурността, които не са строго военни и възлизат на 1,4 %, Марк Рюте счита, че съюзниците са значително напреднали в изпълнението на обещанията си, като общите разходи вече са близо до 4% от БВП.

На форума на отбранителната промишленост на НАТО украинският президент Зеленски от своя страна отправи тържествен призив за ускоряване на разработването на противоракетен капацитет. Макар че Украйна вече успява сама да сваля около 90 % от дроновете "Шахед:", използвани от Русия за удари по нейната територия, както и значителна част от крилатите ракети, тя остава беззащитна пред руските балистични ракети.

"Остава само едно нещо, което трябва да се направи, за да си възвърнем преимуществото – да изградим солидна противоракетна отбрана. Трябва да можем да произвеждаме ракети "Пейтриът" по американски лиценз, а Европа трябва да пусне в действие своите противобалистични решения възможно най-бързо. Тази защита е необходима сега, а не през 2030 г.", предупреди той.

Очаква се президентът Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп днес.

При пристигането си в Анкара Доналд Тръмп, както обикновено, постави украинския и руския президент под общ знаменател. "Мисля, че и двамата искат да сключат споразумение. Жалко, че отне толкова много време, но мисля, че ще излезе нещо от това", заяви той.