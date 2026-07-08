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НАТО засипва европейските производители на оръжие с лавина от договори
  Тема: Украйна

НАТО засипва европейските производители на оръжие с лавина от договори

8 Юли, 2026 10:38 830 28

  • нато-
  • марк рюте-
  • оръжия-
  • отбрана-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

НАТО ще се превърне в по-модерен, по-добре въоръжен, обновен и по-съвместим отборен алианс. Това е обещанието, дадено от Марк Рюте в Анкара.

НАТО засипва европейските производители на оръжие с лавина от договори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове, радарни самолети, ракети - НАТО засипва европейските производители на оръжие с лавина от договори, пише френският в. "Еко", предаде БТА.

Това е начин да се покаже, че Европа наистина поема съдбата си в свои ръце.

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НАТО ще се превърне в по-модерен, по-добре въоръжен, обновен и по-съвместим отборен алианс. Това е обещанието, дадено от генералния секретар на Атлантическия алианс Марк Рюте в Анкара, Турция. Преди пристигането на държавните глави генералният секретар обяви инвестиции за десетки милиарди в нови военни способности. Стратегия, насочена към това да спечели благоразположението на президента Тръмп и да му докаже, че Европа прави много повече за своята отбрана.

Като изброи договорите и сътрудничествата на много държави за преодоляване на пропуските в капацитета, Марк Рюте показва също, че европейската отбранителна промишленост може да се съревновава с американската. "Европейците вече не издържат на противоречивите изисквания на САЩ, които ги приканват да инвестират повече, но да купуват американско оръжие, което след това не могат да доставят", споделя дипломат, цитиран от изданието.

След нови изчисления НАТО потвърждава, че разходите за отбрана на Европа и Канада са достигнали 2,31% от БВП миналата година и ще достигнат 2,53 % тази година. Като се добавят разходите, свързани със сигурността, които не са строго военни и възлизат на 1,4 %, Марк Рюте счита, че съюзниците са значително напреднали в изпълнението на обещанията си, като общите разходи вече са близо до 4% от БВП.

На форума на отбранителната промишленост на НАТО украинският президент Зеленски от своя страна отправи тържествен призив за ускоряване на разработването на противоракетен капацитет. Макар че Украйна вече успява сама да сваля около 90 % от дроновете "Шахед:", използвани от Русия за удари по нейната територия, както и значителна част от крилатите ракети, тя остава беззащитна пред руските балистични ракети.

"Остава само едно нещо, което трябва да се направи, за да си възвърнем преимуществото – да изградим солидна противоракетна отбрана. Трябва да можем да произвеждаме ракети "Пейтриът" по американски лиценз, а Европа трябва да пусне в действие своите противобалистични решения възможно най-бързо. Тази защита е необходима сега, а не през 2030 г.", предупреди той.

Очаква се президентът Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп днес.

При пристигането си в Анкара Доналд Тръмп, както обикновено, постави украинския и руския президент под общ знаменател. "Мисля, че и двамата искат да сключат споразумение. Жалко, че отне толкова много време, но мисля, че ще излезе нещо от това", заяви той.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 1 Отговор
    Споразумения на стойност най-малко 50 милиарда долара бяха подписани на форум на отбранителната промишленост в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщи Euractiv , позовавайки се на говорител на алианса.

    Уточнява се, че договорите са насочени към закупуване на системи за противовъздушна отбрана, дронове и съвместни проекти в производството на военна техника и оръжия.

    10:40 08.07.2026

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    6 15 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО!!!

    Коментиран от #6, #11, #13

    10:40 08.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Данък за Тръмп.

    10:40 08.07.2026

  • 4 Смър на лай НАТО

    13 5 Отговор
    смър на ес, смър на израел, смъ на с Р ащ, смър на украйна...

    10:41 08.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Военните заводи в Европа са собственост на Блек Рок.

    10:41 08.07.2026

  • 6 Ще те удуша

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    със струна от пияно

    10:42 08.07.2026

  • 7 Слава на Русия

    11 3 Отговор
    Демек Нато ще става ЗВЯР и ще нападне Русия .Нато е сбирщина от нацисти.

    10:42 08.07.2026

  • 8 Втора армия в Света

    6 8 Отговор
    Скоро време, Бай Дончо ще трябва да спасява Бл@тная барабар с ВВП!

    10:43 08.07.2026

  • 9 Психо

    7 4 Отговор
    НАТО ЩЕ СЕ превърне в прах и пепел.

    10:45 08.07.2026

  • 10 Овчар

    10 3 Отговор
    Соломон Паси също трябва да бъде разследван, той цял живот работи срещу България в интерес на чужди индивиди..!

    10:46 08.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Дева и селяк дева

    10:49 08.07.2026

  • 14 Наблюдател

    8 3 Отговор
    В по-долна статия пише:

    "На всеки 10 секунди в света умира дете, било то от глад или от неговите последици"

    Който може да мисли, да мисли. Който не може да вика: Слава на терористична украйна!

    Коментиран от #18

    10:49 08.07.2026

  • 15 Само така!

    7 7 Отговор
    Европа да зареже празнодумеца Тръмп и сама да се грижи за своята сигурност!
    Обединени Европа и Украйна стават непобедими!
    Особено внимание да се обърнена Източна Европа, Прибалтика и Финландия, понеже те са най- близко до Мордор.
    Решителна подкрепа за Украйна , докато трае войната!
    Напук на " миротвореца " Радев и подобните му..

    10:52 08.07.2026

  • 16 Да живее Уркайна-

    6 6 Отговор
    Защитницата на Европа!
    Добре дошла в ЕС и НАТО!
    Да живее България !

    10:55 08.07.2026

  • 17 Някой

    2 2 Отговор
    Тръмп иска да се купуват американски, за да печелят.

    10:56 08.07.2026

  • 18 В държавите

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    от НАТО няма умиращи от глад деца. Такива има най-вече в Африка - негруто го мързи да работи и прави по много деца. В 1950г. Африка е с население 228млн., а сега е 1,4млрд.

    Коментиран от #24

    11:03 08.07.2026

  • 19 лудост

    4 2 Отговор
    Нато води света към войни с неясен смисъл в името на неясен риск, които по правило губи. Сега от десетилетия упорито се навира по границите на Русия, която както се вижда няма да му прости.Нато ескалира войната - започна с каски и дрехи за Украина, а сега дава всичко- самолети, танкове, ракети, боеприпаси, милиарди и какво ли още не. Милитализира икономиката на Ес и открито се готви за война в близките 3 години без да си дава сметка колко Европа е уязвима и рехава.. И какво очаква? Резултата се знае, но ние какво очакваме от това? Некой мисли ли въобще?

    Коментиран от #21, #25

    11:05 08.07.2026

  • 20 ъйй

    3 1 Отговор
    Докато някои трепереха да не събудят руската мечка, взеха че събудиха европейския змей и ся си ела бабата!

    Коментиран от #28

    11:09 08.07.2026

  • 21 аааа

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "лудост":

    Ама НАТО ли се навира по границите на Русия, Или Русия се навира по границите на НАТО? Кой е агресорът, който напада съседни на НАТО държави?

    11:10 08.07.2026

  • 22 Честито на печелившите.

    1 2 Отговор
    Вместо за здравеопазване и образование парите за оръжие. От което умират хора. По големи малоумници никога не са ни управлявали.

    Коментиран от #23

    11:12 08.07.2026

  • 23 аааа

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Честито на печелившите.":

    Без силна армия нито здравеопазване има, нито образование, нито свобода. Кел файда от училища в които ще се учи руска пропаганда на руски и болници, в които няма да има чаршафи и топла вода, защото олигарсите на някой Путин са откраднали парите?

    11:15 08.07.2026

  • 24 Виждащ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "В държавите":

    Афрканците започнаха да гонят колониалистите, които им пиеха кръвчицата, но има държави които са по зке и от африканските. Сещаш ли се за някоя?

    11:17 08.07.2026

  • 25 Ту пой, ДА? ))))

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "лудост":

    АааааааХахахаха
    НЕ ..НАТО започна Надпреварата във въоръжаването, а Импотентната фашага педофил! Не НАТО нападна Грузия, Азербайджан, Приднестровието, Независима Република ИЧКЕРИЯ, НЕ НАТО, започна АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил в независима Украйна, а..жалкото нищо ЖЕСТВО ху ЙЛО... МОНГОЛОУБИЕЦА
    Хахахаха

    Коментиран от #27

    11:18 08.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да ти се обяснва кое как е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ту пой, ДА? ))))":

    е абсолютно безполезно, елементарник.

    11:25 08.07.2026

  • 28 Къв змей бе драги?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ъйй":

    Като назначат Бундесвербашия ще видиш, колко е змей.

    11:27 08.07.2026

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