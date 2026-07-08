Дронове, радарни самолети, ракети - НАТО засипва европейските производители на оръжие с лавина от договори, пише френският в. "Еко", предаде БТА.
Това е начин да се покаже, че Европа наистина поема съдбата си в свои ръце.
НАТО ще се превърне в по-модерен, по-добре въоръжен, обновен и по-съвместим отборен алианс. Това е обещанието, дадено от генералния секретар на Атлантическия алианс Марк Рюте в Анкара, Турция. Преди пристигането на държавните глави генералният секретар обяви инвестиции за десетки милиарди в нови военни способности. Стратегия, насочена към това да спечели благоразположението на президента Тръмп и да му докаже, че Европа прави много повече за своята отбрана.
Като изброи договорите и сътрудничествата на много държави за преодоляване на пропуските в капацитета, Марк Рюте показва също, че европейската отбранителна промишленост може да се съревновава с американската. "Европейците вече не издържат на противоречивите изисквания на САЩ, които ги приканват да инвестират повече, но да купуват американско оръжие, което след това не могат да доставят", споделя дипломат, цитиран от изданието.
След нови изчисления НАТО потвърждава, че разходите за отбрана на Европа и Канада са достигнали 2,31% от БВП миналата година и ще достигнат 2,53 % тази година. Като се добавят разходите, свързани със сигурността, които не са строго военни и възлизат на 1,4 %, Марк Рюте счита, че съюзниците са значително напреднали в изпълнението на обещанията си, като общите разходи вече са близо до 4% от БВП.
На форума на отбранителната промишленост на НАТО украинският президент Зеленски от своя страна отправи тържествен призив за ускоряване на разработването на противоракетен капацитет. Макар че Украйна вече успява сама да сваля около 90 % от дроновете "Шахед:", използвани от Русия за удари по нейната територия, както и значителна част от крилатите ракети, тя остава беззащитна пред руските балистични ракети.
"Остава само едно нещо, което трябва да се направи, за да си възвърнем преимуществото – да изградим солидна противоракетна отбрана. Трябва да можем да произвеждаме ракети "Пейтриът" по американски лиценз, а Европа трябва да пусне в действие своите противобалистични решения възможно най-бързо. Тази защита е необходима сега, а не през 2030 г.", предупреди той.
Очаква се президентът Зеленски да се срещне с Доналд Тръмп днес.
При пристигането си в Анкара Доналд Тръмп, както обикновено, постави украинския и руския президент под общ знаменател. "Мисля, че и двамата искат да сключат споразумение. Жалко, че отне толкова много време, но мисля, че ще излезе нещо от това", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Уточнява се, че договорите са насочени към закупуване на системи за противовъздушна отбрана, дронове и съвместни проекти в производството на военна техника и оръжия.
10:40 08.07.2026
2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО!!!
Коментиран от #6, #11, #13
10:40 08.07.2026
3 Последния Софиянец
10:40 08.07.2026
4 Смър на лай НАТО
10:41 08.07.2026
5 Последния Софиянец
10:41 08.07.2026
6 Ще те удуша
До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":със струна от пияно
10:42 08.07.2026
7 Слава на Русия
10:42 08.07.2026
8 Втора армия в Света
10:43 08.07.2026
9 Психо
10:45 08.07.2026
10 Овчар
10:46 08.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха
До коментар #2 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":Дева и селяк дева
10:49 08.07.2026
14 Наблюдател
"На всеки 10 секунди в света умира дете, било то от глад или от неговите последици"
Който може да мисли, да мисли. Който не може да вика: Слава на терористична украйна!
Коментиран от #18
10:49 08.07.2026
15 Само така!
Обединени Европа и Украйна стават непобедими!
Особено внимание да се обърнена Източна Европа, Прибалтика и Финландия, понеже те са най- близко до Мордор.
Решителна подкрепа за Украйна , докато трае войната!
Напук на " миротвореца " Радев и подобните му..
10:52 08.07.2026
16 Да живее Уркайна-
Добре дошла в ЕС и НАТО!
Да живее България !
10:55 08.07.2026
17 Някой
10:56 08.07.2026
18 В държавите
До коментар #14 от "Наблюдател":от НАТО няма умиращи от глад деца. Такива има най-вече в Африка - негруто го мързи да работи и прави по много деца. В 1950г. Африка е с население 228млн., а сега е 1,4млрд.
Коментиран от #24
11:03 08.07.2026
19 лудост
Коментиран от #21, #25
11:05 08.07.2026
20 ъйй
Коментиран от #28
11:09 08.07.2026
21 аааа
До коментар #19 от "лудост":Ама НАТО ли се навира по границите на Русия, Или Русия се навира по границите на НАТО? Кой е агресорът, който напада съседни на НАТО държави?
11:10 08.07.2026
22 Честито на печелившите.
Коментиран от #23
11:12 08.07.2026
23 аааа
До коментар #22 от "Честито на печелившите.":Без силна армия нито здравеопазване има, нито образование, нито свобода. Кел файда от училища в които ще се учи руска пропаганда на руски и болници, в които няма да има чаршафи и топла вода, защото олигарсите на някой Путин са откраднали парите?
11:15 08.07.2026
24 Виждащ
До коментар #18 от "В държавите":Афрканците започнаха да гонят колониалистите, които им пиеха кръвчицата, но има държави които са по зке и от африканските. Сещаш ли се за някоя?
11:17 08.07.2026
25 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #19 от "лудост":АааааааХахахаха
НЕ ..НАТО започна Надпреварата във въоръжаването, а Импотентната фашага педофил! Не НАТО нападна Грузия, Азербайджан, Приднестровието, Независима Република ИЧКЕРИЯ, НЕ НАТО, започна АНШЛУСА на Фюрера пеДо-фил в независима Украйна, а..жалкото нищо ЖЕСТВО ху ЙЛО... МОНГОЛОУБИЕЦА
Хахахаха
Коментиран от #27
11:18 08.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да ти се обяснва кое как е
До коментар #25 от "Ту пой, ДА? ))))":е абсолютно безполезно, елементарник.
11:25 08.07.2026
28 Къв змей бе драги?
До коментар #20 от "ъйй":Като назначат Бундесвербашия ще видиш, колко е змей.
11:27 08.07.2026