39 жертви при наводнения в Южен Китай, нов тайфун заплашва източното крайбрежие

Най-малко 39 души са загинали вследствие на тежките наводнения, причинени от тропическата буря "Майсак" в Южен Китай, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. В същото време източното крайбрежие на Китай и Тайван се подготвят за нов мощен тайфун, който се очаква да достигне сушата през следващите дни, предава БТА.

Най-тежко е положението в автономния район Гуанси, където 26 души са загинали след разкъсване на язовирна стена в район източно от град Нанин. Още девет души остават в неизвестност.

Бурята "Майсак" донесе рекордни валежи в региона, които предизвикаха сериозни наводнения и скъсване на язовирни съоръжения. В продължение на дни множество жители останаха блокирани в домовете си и други сгради заради придошлите води.

В спасителните операции участват дронове и около 5700 лодки, като екипите работят при изключително тежки условия заради силните течения и голямото количество отломки. По данни на местните власти близо 130 000 души са били евакуирани от засегнатите райони.

Властите съобщават, че нивото на водата постепенно започва да спада, но предупреждават, че през следващите два дни в някои райони се очакват нови проливни валежи.

В най-сериозно засегнатия град Хънджоу продължават дейностите по разчистване на калта и отломките, както и дезинфекцията на засегнатите квартали. Паралелно с това се извършват ремонти на пътната инфраструктура, а електрозахранването вече е възстановено в над 60 000 домакинства.

Междувременно метеоролозите предупреждават за нова опасност. Очаква се тайфунът "Бави" да премине северно от Тайван, носейки обилни валежи, след което в събота да достигне китайското крайбрежие в провинциите Чжъцзян или Фуцзян. Властите следят развитието на ситуацията и подготвят превантивни мерки за ограничаване на риска за населението.