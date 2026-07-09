Германия ще закупи американски ракети "Томахоук" след споразумение със САЩ

Германия е постигнала споразумение със Съединените щати за закупуването на крилати ракети "Томахоук", които ще бъдат разположени на германска територия. Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.
По думите на Мерц окончателното споразумение е било финализирано след среща с представители на американската администрация в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Германският канцлер определи форума като изключително успешен и заяви, че резултатите от него са надминали очакванията му.
„По този начин запълваме критичен стратегически пропуск в нашата отбрана, като същевременно работим по разработването на собствени европейски системи и разполагането им в Европа“, заяви Мерц.
Темата за бъдещето на ракетите "Томахоук" стана особено актуална, след като през май американският президент Доналд Тръмп обяви намерението си да намали военното присъствие на САЩ в Германия. Това беше възприето като отказ от плановете на предишната американска администрация за разполагане на американски батальон, оборудван с далекобойни ракети "Томахоук", на германска територия.
Берлин обаче продължи да настоява за придобиването на подобни оръжейни системи, които според германските власти ще изпълняват ролята на важен възпиращ фактор срещу Русия. В същото време Германия и останалите европейски държави работят по разработването на собствени далекобойни ракетни системи, които в бъдеще да засилят отбранителните способности на Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дойчето
11:28 09.07.2026
2 закакво им са
Коментиран от #6, #8
11:30 09.07.2026
3 запрянов
11:30 09.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
11:31 09.07.2026
5 Полека лека Тръмп се дръпна от Украйна
Вчера каза, че се оттегля от даване на оръжия на Тайван. Задължи Япония да поеме тази функция. И те горките се съгласиха
Перуката се съсредоточава на Иран, че голям бой го бият там.
11:31 09.07.2026
6 ново евро шоу
До коментар #2 от "закакво им са":е нали американците ще се оттеглят от гурмания.Ще се пазят сами.
11:32 09.07.2026
7 име
11:33 09.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "закакво им са":добре че Сармат взе Киев за 3 дня///смятай ако Посейдон се включи..
11:33 09.07.2026
9 Последния Софиянец
11:34 09.07.2026
10 име
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нашия, разбуди се щото ти стана хладно от подмокрения чаршаф и веднага почваш с бълнуванията. Ядрената гъбка ще ги опържи още преди да са тръгнали към Русия. От края на ВСВ се водят само прокси войни между големите, колко трябва да си задръстен да не си го разбрал?
Коментиран от #14
11:37 09.07.2026
11 Тъмно червен КОМУНИСТ
11:37 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Първо, САЩ издумкаха повечето си ракети Томахоук в иранската война и първо трябва да си попълнят складовете и запасите, а това ще отнеме поне 3 години.
Второ, ракетите Томахоук се изстрелват главно от подводници и самолетоносачи, които Германия не притежават и никога няма да притежават, а наземни установки има в много ограничен брой.
Коментиран от #18
11:45 09.07.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "име":ядрената гъба ще изпържи само русофилската ти тиква!(ТЯ Я е изпържила вече!) РФникога не е била велика сила-тя в момента е ресурсен придатък на Китай-фабриката на ЗАПАДА , който се моли на МВФ за нови заеми-наскоро имаше такава статиЯ!!!същия Китай , който въоръжаваше талибаните срещу СССР!//////А ВИЕ с бакшиша си проверете ядрените запаси-да не би случайно да им е паднала критичната маса----имах и такъв коментар тук , и отговор от информиран по темата!!! само 10 ЯО над Питер и Масква и сте дотам
Коментиран от #17
11:45 09.07.2026
15 Феликс Дж
11:45 09.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 име
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"същия Китай , който въоръжаваше талибаните срещу СССР!/"
Хапчетата трябва да си ги пиеш редовно!
Коментиран от #19
11:50 09.07.2026
18 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ
До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Ще ги дадат на украинците да пържат вататта.
11:58 09.07.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "име":цитат-от уикипедия-По време на съветската инвазия (1979–1989 г.) Китай не въоръжава талибаните (които се появяват през 90-те години), а ислямските бунтовници – муджахидините. Пекин, САЩ и Пакистан подкрепят муджахидините, за да спрат съветската експанзия в Централна Азия. ///моя грешка-не правя разлика нежду талибани(синчетата на муджахедите) , муджахеди и други чалми , и копейкски любимци , и копейзажи
11:59 09.07.2026