Германия ще закупи американски ракети "Томахоук" след споразумение със САЩ

Германия е постигнала споразумение със Съединените щати за закупуването на крилати ракети "Томахоук", които ще бъдат разположени на германска територия. Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

По думите на Мерц окончателното споразумение е било финализирано след среща с представители на американската администрация в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Германският канцлер определи форума като изключително успешен и заяви, че резултатите от него са надминали очакванията му.

„По този начин запълваме критичен стратегически пропуск в нашата отбрана, като същевременно работим по разработването на собствени европейски системи и разполагането им в Европа“, заяви Мерц.

Темата за бъдещето на ракетите "Томахоук" стана особено актуална, след като през май американският президент Доналд Тръмп обяви намерението си да намали военното присъствие на САЩ в Германия. Това беше възприето като отказ от плановете на предишната американска администрация за разполагане на американски батальон, оборудван с далекобойни ракети "Томахоук", на германска територия.

Берлин обаче продължи да настоява за придобиването на подобни оръжейни системи, които според германските власти ще изпълняват ролята на важен възпиращ фактор срещу Русия. В същото време Германия и останалите европейски държави работят по разработването на собствени далекобойни ракетни системи, които в бъдеще да засилят отбранителните способности на Европа.