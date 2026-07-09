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Германия ще закупи американски ракети "Томахоук" след споразумение със САЩ

Германия ще закупи американски ракети "Томахоук" след споразумение със САЩ

9 Юли, 2026 11:26 511 19

  • германия-
  • американски ракети-
  • томахоук-
  • споразумение-
  • сащ

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че сделката ще запълни ключов пропуск в германската отбрана, докато Европа разработва собствени далекобойни оръжейни системи

Германия ще закупи американски ракети "Томахоук" след споразумение със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия е постигнала споразумение със Съединените щати за закупуването на крилати ракети "Томахоук", които ще бъдат разположени на германска територия. Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

По думите на Мерц окончателното споразумение е било финализирано след среща с представители на американската администрация в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара. Германският канцлер определи форума като изключително успешен и заяви, че резултатите от него са надминали очакванията му.

„По този начин запълваме критичен стратегически пропуск в нашата отбрана, като същевременно работим по разработването на собствени европейски системи и разполагането им в Европа“, заяви Мерц.

Темата за бъдещето на ракетите "Томахоук" стана особено актуална, след като през май американският президент Доналд Тръмп обяви намерението си да намали военното присъствие на САЩ в Германия. Това беше възприето като отказ от плановете на предишната американска администрация за разполагане на американски батальон, оборудван с далекобойни ракети "Томахоук", на германска територия.

Берлин обаче продължи да настоява за придобиването на подобни оръжейни системи, които според германските власти ще изпълняват ролята на важен възпиращ фактор срещу Русия. В същото време Германия и останалите европейски държави работят по разработването на собствени далекобойни ракетни системи, които в бъдеще да засилят отбранителните способности на Европа.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дойчето

    8 2 Отговор
    е овладяна държава.

    11:28 09.07.2026

  • 2 закакво им са

    8 2 Отговор
    Срещу кой ще ги ползват??? Томахоук срещу САРМАТ ???

    Коментиран от #6, #8

    11:30 09.07.2026

  • 3 запрянов

    11 0 Отговор
    Да закупи и страйкъри на цена като нашата ....

    11:30 09.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор
    само армиите на Вермахта със своите Панцер дивизии , вафен СС , със Велика Британия ,Франция ,САЩ ..тоя път като съюзници , ще довършат краставата мечка!

    Коментиран от #10

    11:31 09.07.2026

  • 5 Полека лека Тръмп се дръпна от Украйна

    11 1 Отговор
    Задлъжнелите ще плащат.
    Вчера каза, че се оттегля от даване на оръжия на Тайван. Задължи Япония да поеме тази функция. И те горките се съгласиха
    Перуката се съсредоточава на Иран, че голям бой го бият там.

    11:31 09.07.2026

  • 6 ново евро шоу

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "закакво им са":

    е нали американците ще се оттеглят от гурмания.Ще се пазят сами.

    11:32 09.07.2026

  • 7 име

    6 1 Отговор
    Веднага сoрocнята да почва да разтяга локуми кво страшно оръжие е томахука и как ушанките ще клекнат щом германистан даде томахоук на бандерите. Тяхните полирани мозъци няма опасност да се замислят къв е шанса руснаците да клекнат, при положение, че иранците не клекнаха. Но подобна ескарация би била добре дошла, евентуално Путин най накрая ще спре да ги си играе на СВО.

    11:33 09.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "закакво им са":

    добре че Сармат взе Киев за 3 дня///смятай ако Посейдон се включи..

    11:33 09.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Нали уж ЕС иска независимост от САЩ?

    11:34 09.07.2026

  • 10 име

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нашия, разбуди се щото ти стана хладно от подмокрения чаршаф и веднага почваш с бълнуванията. Ядрената гъбка ще ги опържи още преди да са тръгнали към Русия. От края на ВСВ се водят само прокси войни между големите, колко трябва да си задръстен да не си го разбрал?

    Коментиран от #14

    11:37 09.07.2026

  • 11 Тъмно червен КОМУНИСТ

    4 1 Отговор
    Руските братя ви помляха цялата фашистка семка....

    11:37 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    5 2 Отговор
    Защо ги пускате такива глупости?
    Първо, САЩ издумкаха повечето си ракети Томахоук в иранската война и първо трябва да си попълнят складовете и запасите, а това ще отнеме поне 3 години.
    Второ, ракетите Томахоук се изстрелват главно от подводници и самолетоносачи, които Германия не притежават и никога няма да притежават, а наземни установки има в много ограничен брой.

    Коментиран от #18

    11:45 09.07.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    ядрената гъба ще изпържи само русофилската ти тиква!(ТЯ Я е изпържила вече!) РФникога не е била велика сила-тя в момента е ресурсен придатък на Китай-фабриката на ЗАПАДА , който се моли на МВФ за нови заеми-наскоро имаше такава статиЯ!!!същия Китай , който въоръжаваше талибаните срещу СССР!//////А ВИЕ с бакшиша си проверете ядрените запаси-да не би случайно да им е паднала критичната маса----имах и такъв коментар тук , и отговор от информиран по темата!!! само 10 ЯО над Питер и Масква и сте дотам

    Коментиран от #17

    11:45 09.07.2026

  • 15 Феликс Дж

    2 1 Отговор
    Свършиха запасите от Фау 1 и Фау 2.

    11:45 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 име

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "същия Китай , който въоръжаваше талибаните срещу СССР!/"

    Хапчетата трябва да си ги пиеш редовно!

    Коментиран от #19

    11:50 09.07.2026

  • 18 ПЪЛНИ Т ЪПАЦИ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Ще ги дадат на украинците да пържат вататта.

    11:58 09.07.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    цитат-от уикипедия-По време на съветската инвазия (1979–1989 г.) Китай не въоръжава талибаните (които се появяват през 90-те години), а ислямските бунтовници – муджахидините. Пекин, САЩ и Пакистан подкрепят муджахидините, за да спрат съветската експанзия в Централна Азия. ///моя грешка-не правя разлика нежду талибани(синчетата на муджахедите) , муджахеди и други чалми , и копейкски любимци , и копейзажи

    11:59 09.07.2026

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