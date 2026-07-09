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Вучич благодари на ръководството на ЕС въпреки блокирания напредък по еврочленството на Сърбия

Вучич благодари на ръководството на ЕС въпреки блокирания напредък по еврочленството на Сърбия

9 Юли, 2026 13:56, обновена 9 Юли, 2026 13:59 510 1

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Сръбският президент призна, че Белград е получил ясно послание от Брюксел, след като държавите членки не постигнаха консенсус за отварянето на Клъстър 3

Вучич благодари на ръководството на ЕС въпреки блокирания напредък по еврочленството на Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич благодари на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за подкрепата им Сърбия да отвори Клъстър 3 от преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това съобщават сръбските медии, цитирайки негово интервю пред обществената телевизия РТС, предава БТА.

Вучич заяви, че Белград е разбрал ясно посланието на Брюксел, след като на заседание на Комитета на постоянните представители на ЕС (КОРЕПЕР) не беше постигнат консенсус между държавите членки за следваща стъпка в европейската интеграция на Сърбия.

„Не сме ядосани, това са нашите партньори. Вие искате други хора, това е добре (...) Благодарен съм на Урсула (фон дер Лайен) и Антонио Коща. Те положиха усилия, дори се бориха за Сърбия“, заяви сръбският президент.

По-рано този месец Европейската комисия препоръча на страните членки да одобрят отварянето на Клъстър 3, като посочи, че макар Белград да не е изпълнил напълно всички ключови политически критерии, е постигнал достатъчен напредък, за да продължи преговорния процес.

По време на дебат в Европейския парламент на 7 юли еврокомисарят по разширяването Марта Кос защити тази позиция. Тя посочи като аргументи предприетите реформи, напредъка по изпълнението на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), както и последните стъпки по формирането на Регулаторния орган за електронните медии (РЕМ).

Различна позиция изрази докладчикът за Сърбия в Европейския парламент Тонино Пицула, който призова Европейската комисия да прекрати финансирането на страната по Плана за растеж на Западните Балкани. Според него Сърбия се намира в продължителна политическа криза, а реален напредък в реформите почти липсва.

В интервюто си Вучич разкри, че две или три държави членки са се противопоставили категорично на отварянето на Клъстър 3. Въпреки това той подчерта, че за Сърбия остават по-важни развитието на инфраструктурата, строителството на магистрали и модернизацията на железопътната мрежа.

„Не казвам, че отварянето на клъстери е маловажно - то е много важно. Но, както виждате, не винаги можете да окажете влияние, дори когато сте свършили най-добрата възможна работа“, коментира Вучич.

Клъстър 3 носи официалното наименование „Конкурентоспособност и приобщаващ растеж“ и обединява осем преговорни глави.

За последен път Сърбия отвори нов клъстер в преговорите си с ЕС през декември 2021 г., когато беше открит Клъстър 4 - „Зелена програма и устойчива свързаност“. Оттогава насам преговорният процес е в застой, въпреки че техническата готовност за отваряне на Клъстър 3 е налице още от същата година.

Опитите за неговото отваряне многократно бяха блокирани от отделни държави членки, включително България. Сред основните причини за липсата на консенсус остават недостатъчният напредък във върховенството на закона, съдебните реформи и необходимостта Сърбия да приведе външната си политика в по-голямо съответствие с тази на Европейския съюз.


Сърбия
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  • 1 Тоя

    3 0 Отговор
    нали каза (за 16ти път) че ще подава оставка до няколко седмици. Пак ли е забравил?

    14:04 09.07.2026

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