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Американски боеприпас падна край АЕЦ „Бушехр“ в Иран, тревога и в Йордания

Американски боеприпас падна край АЕЦ „Бушехр“ в Иран, тревога и в Йордания

9 Юли, 2026 14:41, обновена 9 Юли, 2026 14:44 481 3

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Техеран съобщава за удар в района на ядрената централа, докато напрежението в Близкия изток продължава да се изостря

Американски боеприпас падна край АЕЦ „Бушехр“ в Иран, тревога и в Йордания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски боеприпас е паднал в района около иранската атомна електроцентрала „Бушехр“, съобщи заместник-губернаторът на едноименната провинция, цитиран от световните медии, предава БТА.

По думите на официалния представител няколко обекта на територията на провинция Бушехр са били поразени, включително районът около атомната електроцентрала. Засега не се съобщава за нанесени щети по самото ядрено съоръжение, нито за пострадали.

Инцидентът се случва на фона на рязката ескалация на напрежението между САЩ и Иран след поредицата от американски въздушни удари срещу ирански цели.

Междувременно в Йордания бяха задействани сирените за въздушна тревога, след като Иран започна ответни атаки в различни части на Близкия изток. Според Асошиейтед прес сигналите са били активирани като предпазна мярка заради опасения от ракетни удари.

Ситуацията в региона остава изключително напрегната, а международната общност следи с тревога развитието на конфликта, който продължава да се разраства.


Иран (Ислямска Република)
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