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Турция ще търси пазар за руските системи С-400, но с одобрението на Москва

Турция ще търси пазар за руските системи С-400, но с одобрението на Москва

9 Юли, 2026 15:08 1 180 36

  • с-400-
  • f-35-
  • турция-
  • сащ-
  • русия

Това е условие страната да се върне към програмата за закупуване на бойни самолети F-35 от САЩ

Турция ще търси пазар за руските системи С-400, но с одобрението на Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е поставена пред проблема да се освободи от ракетите С-400, което е условие страната да се върне към програмата за закупуване на бойни самолети от 5-то поколение F-35 от САЩ, съобщава телевизионният канал Си Ен Ен Тюрк, цитиран от БТА.

Медията определя съдбата на С-400 като „една от най-критичните теми в отбранителната дипломация между Турция и САЩ“, която навлезе в нова фаза след Срещата на върха на НАТО в Анкара, на която американския президент Доналд Тръмп обяви възможността за завръщане на Турция към програмата за придобиване на самолети F-35.

Преговорите продължават от дълго време под сянката на санкциите по федералния закон на САЩ, приет през 2017 г., за икономически санкции срещу Русия, САЩ и Северна Корея, известен като CAATSA, припомня Си Ен Ен Тюрк и допълва, че в основата на разногласията между Анкара и Вашингтон е бъдещето на закупените от Русия системи С-400.

„Докато продължава търсенето на решение между нуждите на Турция в областта на сигурността, нейното положение в НАТО и правните очаквания на САЩ в този процес, на дневен ред възниква възможността за прехвърляне на системите С-400 към трета страна“, съобщава медията.

Посочва се, че тази възможност се обсъжда в контактите между Анкара, Вашингтон и Москва, като сред възможните получатели се посочват някои страни от Персийския залив.

За да може да бъде постигнат напредък по отношение на отмяната на санкциите, американската страна очаква формула по въпроса със системите С-400, която да отговаря на нейните критерии за сигурност и право, уточнява телевизията.

Опозиционният вестник „Биргюн“ добавя към темата, че за да се осъществи сделка по продажбата на системите на трета страна от Персийския залив, „е необходима оторизация и от Русия, която не би била против такава сделка“, отбелязва изданието. Вестникът посочва, че САЩ също гледат благосклонно на токова решение.

През 2017 г. Турция обяви, че е подписала договор с Русия за закупуването на две системи С-400, чиято обща стойност възлиза на 2,5 милиарда долара. На 12 юли 2019 г. първите компоненти на системата бяха доставени в Турция.

Заради решението на Турция САЩ обявиха, че се изключват от производствения процес на изтребителите от ново поколение F-35, в който страната участваше като партньор. Впоследствие решението за налагане на санкции по закона CAATSA срещу Турция беше прието през декември 2020 г. и влезе в сила през април 2021 г.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Волгин президент, Ваня Григорова в

    18 16 Отговор
    Петър Волгин президент, Ваня Григорова вице. „Този държавник, който стопли отношенията с Русия, той ще изведе България." (баба Ванга, началото на 90-те.)

    Коментиран от #6, #9, #34

    15:10 09.07.2026

  • 2 Да ги продаде на Путлето

    16 12 Отговор
    Да си ги монтира пред бункерите.

    Коментиран от #21, #36

    15:11 09.07.2026

  • 3 Гаджева

    11 11 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #24

    15:13 09.07.2026

  • 4 ЕЛЕментарно......УСА ША ги земе

    8 10 Отговор
    ЗА ДА ГИ РАЗГЛОБИ И ДА СИ НАПРАВИ СЪЩИТЕ ШОТ ТЯХНИТЕ СА ДО СТО КМ РАДАР И 25 КМ НА РАКЕТАТА ПРЕХВАЩАЧ.ТЪРЦИТЕ СА ДОЛНИ НО И ТЕ ЩЕ ГРИЗАТ ГЪРЛАТА СИ ЕДИН ДРУГ СКОРО ВРЕМЕ...

    Коментиран от #7, #28

    15:14 09.07.2026

  • 5 Зеленски

    9 13 Отговор
    Украйна проявява интерес!

    Коментиран от #16

    15:14 09.07.2026

  • 6 😂😂😂😂😂😂

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин президент, Ваня Григорова в":

    😅😅😅😅😅😅

    15:14 09.07.2026

  • 7 Оръжията

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЕЛЕментарно......УСА ША ги земе":

    които САЩ и Русия продават на останалите, са далеч от възможностите на тези които те ползват, именно за защита от шпионаж и копиране.

    15:16 09.07.2026

  • 8 Овчар

    11 11 Отговор
    Тази новина е за овцете...! За овчарите очевидци ......Турция купува оръжия от Русия от много години и редовно...!

    Коментиран от #10, #17

    15:17 09.07.2026

  • 9 ТАЯ ВАНЯ

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин президент, Ваня Григорова в":

    КАКВА ЩЕ ГО ИГРАЕ .

    ПРАХОСМУКАЧКА ЛИ ?

    15:17 09.07.2026

  • 10 Паси си

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    оФФФцете.За друго не ставаш.

    15:21 09.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баламата

    3 5 Отговор
    България ще ги вземе.Ние сме с Ф-16

    15:24 09.07.2026

  • 13 кака Мъpcyлка

    3 5 Отговор
    Да ги продадат на нас, че както я караме, ще има десетилетия да откриваме топлата вода докато загреем, че тапите на тръбите за ракетите трябва да се махат, щото не е като с капачката на бутилката!

    15:24 09.07.2026

  • 14 Българин 🇧🇬

    4 5 Отговор
    Нинова - ПрезидентКА ! Свикнете да изписвате , когато е в женски род .

    15:24 09.07.2026

  • 15 Няма край путинското унижение

    7 7 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #19, #22

    15:25 09.07.2026

  • 16 Споко , уе !

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски":

    Ще им получи ракетите по въздушна поща !

    15:26 09.07.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Какво оръжие?Я обясни.

    15:26 09.07.2026

  • 18 матю хари

    6 5 Отговор
    Да ги дадат на Украйна, а НАТО да ги плати. Това ще е мощен удар по русийката.

    Коментиран от #23

    15:27 09.07.2026

  • 19 Стана за смях

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Няма край путинското унижение":

    Путин трета година не може да победи натото ! Срам .

    Коментиран от #26

    15:28 09.07.2026

  • 20 Освен

    8 6 Отговор
    Русия да си изкупи обратно железата, друг вариант не виждам. Едно че са калпави и няма кой да ги купи и второ че украинците унищожиха доста от С400 така че руснаците имат да си попълват бройките

    Коментиран от #27

    15:28 09.07.2026

  • 21 Жорко

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да ги продаде на Путлето":

    При майка ти ще ги монтира,смешник.

    15:29 09.07.2026

  • 22 Механик

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Няма край путинското унижение":

    Потвърждавам!

    15:29 09.07.2026

  • 23 Въоросче

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "матю хари":

    Че нали Пейтриътите и Ирисите били много убави ?

    Коментиран от #30

    15:30 09.07.2026

  • 24 Жорко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гаджева":

    Абе ти какво общо има едното с другото,аман от т.ъпанари.

    15:30 09.07.2026

  • 25 604

    1 1 Отговор
    Ядминъ блокирвъй ве помиоуар...ко трийш ти евбъ п.л....утре че ми писне и че хостваш от кенефъ смешникъ!

    15:31 09.07.2026

  • 26 Zaxaрова

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Стана за смях":

    Нашият позор го няма никъде.

    15:31 09.07.2026

  • 27 604

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Освен":

    Ко унищожихъ...пхахахахахя..тва да не съ допутопните патриоти дет вече ги бият с дрончетъ....кикикики

    Коментиран от #29

    15:32 09.07.2026

  • 28 хххх

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЕЛЕментарно......УСА ША ги земе":

    На САЩ въобще не им трябват тея руски кюнци които не могат да видят нещо с размерите на автобус в небето

    15:33 09.07.2026

  • 29 Тихо пико4!

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "604":

    Не си компетентен в областа системите.

    15:34 09.07.2026

  • 30 име

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Въоросче":

    Много са хубави пейтриътите и ирисите, ама даже себе си не могат да опазят

    15:35 09.07.2026

  • 31 Груйо

    2 2 Отговор
    След като украинските ракети и дронове започнаха да си летят като у тях си по цял Мордор, чак до Урал и Сибир, не знам кой ще се излъже да купи тия безполезни бурий. Ердо може да пробва с Папуа Нова Гвинеа или Есфатани

    15:40 09.07.2026

  • 32 Чичо

    0 1 Отговор
    Е, по добре късно, отколкото никога... Турците зреят, като мушмулата-бавно, омеквайки. Трябваше им война, като тази в Украйна, за да разберат, че са купили руски боклуци. И, сега, бият коляно на американците, че някои техни съседи са с Пейтриът и ф35... Анадън му?

    15:58 09.07.2026

  • 33 ка Путин

    0 0 Отговор
    Продайте ги на Киев. И без това за нищо не стават.

    16:01 09.07.2026

  • 34 Само така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин президент, Ваня Григорова в":

    С такива подлоги като теб руския кенеф няма как да не се задръсти

    16:18 09.07.2026

  • 35 истината която крият

    0 0 Отговор
    Всичкото се прави от сащ понеже всички ще видят ,че С400 виждат тия стелтове перфектно.

    16:25 09.07.2026

  • 36 Не се кахъри..

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да ги продаде на Путлето":

    Ердо му трябва технологията.
    На никого нищо няма да продава, защото и на него нищо няма нищо да му продадат.

    16:27 09.07.2026

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