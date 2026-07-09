Турция ще търси пазар за руските системи С-400, но с одобрението на Москва

Турция е поставена пред проблема да се освободи от ракетите С-400, което е условие страната да се върне към програмата за закупуване на бойни самолети от 5-то поколение F-35 от САЩ, съобщава телевизионният канал Си Ен Ен Тюрк, цитиран от БТА.

Медията определя съдбата на С-400 като „една от най-критичните теми в отбранителната дипломация между Турция и САЩ“, която навлезе в нова фаза след Срещата на върха на НАТО в Анкара, на която американския президент Доналд Тръмп обяви възможността за завръщане на Турция към програмата за придобиване на самолети F-35.

Преговорите продължават от дълго време под сянката на санкциите по федералния закон на САЩ, приет през 2017 г., за икономически санкции срещу Русия, САЩ и Северна Корея, известен като CAATSA, припомня Си Ен Ен Тюрк и допълва, че в основата на разногласията между Анкара и Вашингтон е бъдещето на закупените от Русия системи С-400.

„Докато продължава търсенето на решение между нуждите на Турция в областта на сигурността, нейното положение в НАТО и правните очаквания на САЩ в този процес, на дневен ред възниква възможността за прехвърляне на системите С-400 към трета страна“, съобщава медията.

Посочва се, че тази възможност се обсъжда в контактите между Анкара, Вашингтон и Москва, като сред възможните получатели се посочват някои страни от Персийския залив.

За да може да бъде постигнат напредък по отношение на отмяната на санкциите, американската страна очаква формула по въпроса със системите С-400, която да отговаря на нейните критерии за сигурност и право, уточнява телевизията.

Опозиционният вестник „Биргюн“ добавя към темата, че за да се осъществи сделка по продажбата на системите на трета страна от Персийския залив, „е необходима оторизация и от Русия, която не би била против такава сделка“, отбелязва изданието. Вестникът посочва, че САЩ също гледат благосклонно на токова решение.

През 2017 г. Турция обяви, че е подписала договор с Русия за закупуването на две системи С-400, чиято обща стойност възлиза на 2,5 милиарда долара. На 12 юли 2019 г. първите компоненти на системата бяха доставени в Турция.

Заради решението на Турция САЩ обявиха, че се изключват от производствения процес на изтребителите от ново поколение F-35, в който страната участваше като партньор. Впоследствие решението за налагане на санкции по закона CAATSA срещу Турция беше прието през декември 2020 г. и влезе в сила през април 2021 г.