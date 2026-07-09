Турция ще търси пазар за руските системи С-400, но с одобрението на Москва

Турция е поставена пред проблема да се освободи от ракетите С-400, което е условие страната да се върне към програмата за закупуване на бойни самолети от 5-то поколение F-35 от САЩ, съобщава телевизионният канал Си Ен Ен Тюрк, цитиран от БТА.
Медията определя съдбата на С-400 като „една от най-критичните теми в отбранителната дипломация между Турция и САЩ“, която навлезе в нова фаза след Срещата на върха на НАТО в Анкара, на която американския президент Доналд Тръмп обяви възможността за завръщане на Турция към програмата за придобиване на самолети F-35.
Преговорите продължават от дълго време под сянката на санкциите по федералния закон на САЩ, приет през 2017 г., за икономически санкции срещу Русия, САЩ и Северна Корея, известен като CAATSA, припомня Си Ен Ен Тюрк и допълва, че в основата на разногласията между Анкара и Вашингтон е бъдещето на закупените от Русия системи С-400.
„Докато продължава търсенето на решение между нуждите на Турция в областта на сигурността, нейното положение в НАТО и правните очаквания на САЩ в този процес, на дневен ред възниква възможността за прехвърляне на системите С-400 към трета страна“, съобщава медията.
Посочва се, че тази възможност се обсъжда в контактите между Анкара, Вашингтон и Москва, като сред възможните получатели се посочват някои страни от Персийския залив.
За да може да бъде постигнат напредък по отношение на отмяната на санкциите, американската страна очаква формула по въпроса със системите С-400, която да отговаря на нейните критерии за сигурност и право, уточнява телевизията.
Опозиционният вестник „Биргюн“ добавя към темата, че за да се осъществи сделка по продажбата на системите на трета страна от Персийския залив, „е необходима оторизация и от Русия, която не би била против такава сделка“, отбелязва изданието. Вестникът посочва, че САЩ също гледат благосклонно на токова решение.
През 2017 г. Турция обяви, че е подписала договор с Русия за закупуването на две системи С-400, чиято обща стойност възлиза на 2,5 милиарда долара. На 12 юли 2019 г. първите компоненти на системата бяха доставени в Турция.
Заради решението на Турция САЩ обявиха, че се изключват от производствения процес на изтребителите от ново поколение F-35, в който страната участваше като партньор. Впоследствие решението за налагане на санкции по закона CAATSA срещу Турция беше прието през декември 2020 г. и влезе в сила през април 2021 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър Волгин президент, Ваня Григорова в
Коментиран от #6, #9, #34
15:10 09.07.2026
2 Да ги продаде на Путлето
Коментиран от #21, #36
15:11 09.07.2026
3 Гаджева
Коментиран от #24
15:13 09.07.2026
4 ЕЛЕментарно......УСА ША ги земе
Коментиран от #7, #28
15:14 09.07.2026
5 Зеленски
Коментиран от #16
15:14 09.07.2026
6 😂😂😂😂😂😂
До коментар #1 от "Петър Волгин президент, Ваня Григорова в":😅😅😅😅😅😅
15:14 09.07.2026
7 Оръжията
До коментар #4 от "ЕЛЕментарно......УСА ША ги земе":които САЩ и Русия продават на останалите, са далеч от възможностите на тези които те ползват, именно за защита от шпионаж и копиране.
15:16 09.07.2026
8 Овчар
Коментиран от #10, #17
15:17 09.07.2026
9 ТАЯ ВАНЯ
До коментар #1 от "Петър Волгин президент, Ваня Григорова в":КАКВА ЩЕ ГО ИГРАЕ .
ПРАХОСМУКАЧКА ЛИ ?
15:17 09.07.2026
10 Паси си
До коментар #8 от "Овчар":оФФФцете.За друго не ставаш.
15:21 09.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баламата
15:24 09.07.2026
13 кака Мъpcyлка
15:24 09.07.2026
14 Българин 🇧🇬
15:24 09.07.2026
15 Няма край путинското унижение
Коментиран от #19, #22
15:25 09.07.2026
16 Споко , уе !
До коментар #5 от "Зеленски":Ще им получи ракетите по въздушна поща !
15:26 09.07.2026
17 Ол1гофрен,
До коментар #8 от "Овчар":Какво оръжие?Я обясни.
15:26 09.07.2026
18 матю хари
Коментиран от #23
15:27 09.07.2026
19 Стана за смях
До коментар #15 от "Няма край путинското унижение":Путин трета година не може да победи натото ! Срам .
Коментиран от #26
15:28 09.07.2026
20 Освен
Коментиран от #27
15:28 09.07.2026
21 Жорко
До коментар #2 от "Да ги продаде на Путлето":При майка ти ще ги монтира,смешник.
15:29 09.07.2026
22 Механик
До коментар #15 от "Няма край путинското унижение":Потвърждавам!
15:29 09.07.2026
23 Въоросче
До коментар #18 от "матю хари":Че нали Пейтриътите и Ирисите били много убави ?
Коментиран от #30
15:30 09.07.2026
24 Жорко
До коментар #3 от "Гаджева":Абе ти какво общо има едното с другото,аман от т.ъпанари.
15:30 09.07.2026
25 604
15:31 09.07.2026
26 Zaxaрова
До коментар #19 от "Стана за смях":Нашият позор го няма никъде.
15:31 09.07.2026
27 604
До коментар #20 от "Освен":Ко унищожихъ...пхахахахахя..тва да не съ допутопните патриоти дет вече ги бият с дрончетъ....кикикики
Коментиран от #29
15:32 09.07.2026
28 хххх
До коментар #4 от "ЕЛЕментарно......УСА ША ги земе":На САЩ въобще не им трябват тея руски кюнци които не могат да видят нещо с размерите на автобус в небето
15:33 09.07.2026
29 Тихо пико4!
До коментар #27 от "604":Не си компетентен в областа системите.
15:34 09.07.2026
30 име
До коментар #23 от "Въоросче":Много са хубави пейтриътите и ирисите, ама даже себе си не могат да опазят
15:35 09.07.2026
31 Груйо
15:40 09.07.2026
32 Чичо
15:58 09.07.2026
33 ка Путин
16:01 09.07.2026
34 Само така
До коментар #1 от "Петър Волгин президент, Ваня Григорова в":С такива подлоги като теб руския кенеф няма как да не се задръсти
16:18 09.07.2026
35 истината която крият
16:25 09.07.2026
36 Не се кахъри..
До коментар #2 от "Да ги продаде на Путлето":Ердо му трябва технологията.
На никого нищо няма да продава, защото и на него нищо няма нищо да му продадат.
16:27 09.07.2026