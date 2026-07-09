Италия експулсира двама руски военни аташета, Русия обеща да отговори

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, предаде БТА.
По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.
Обект на разследване са и още петима души.
"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."
"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.
"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."
Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА.
Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #16
15:40 09.07.2026
2 Голия
15:41 09.07.2026
3 Русия
Коментиран от #11
15:41 09.07.2026
4 ка пу та
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ами оня мъж от Словения като не иска да свири
15:41 09.07.2026
5 Слабо !
Коментиран от #17
15:42 09.07.2026
6 Цвете
Коментиран от #8
15:42 09.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всъщност
До коментар #6 от "Цвете":Не грешиш : 80 % от депутатите ни са агенти на англосаксонците и Турция . Май в Народното събрания има повече турски партии , отколкото в самата Турция .
15:45 09.07.2026
9 Предан Русофил
15:46 09.07.2026
10 каунь
15:46 09.07.2026
11 Путин
До коментар #3 от "Русия":Бавн0 ра3 виващи сме вее
15:47 09.07.2026
12 Урсула от Брюксел
15:47 09.07.2026
13 Вън руската иzzмет от цивилизацията
15:50 09.07.2026
14 Браво!!!
Коментиран от #15
15:50 09.07.2026
15 Механик
До коментар #14 от "Браво!!!":Съгласен.
15:51 09.07.2026
16 Ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мечтаеш си за Мелодия от миялното.Вечерта пак си при цар Онан.
15:53 09.07.2026
17 Чистачките
До коментар #5 от "Слабо !":и градинарите. КироТъпото е ненадминат......смъркач.
15:53 09.07.2026