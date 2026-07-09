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Италия експулсира двама руски военни аташета, Русия обеща да отговори

Италия експулсира двама руски военни аташета, Русия обеща да отговори

9 Юли, 2026 15:38 683 17

  • русия-
  • италия-
  • антонио таяни-
  • мария захарова

Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните граждани, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

Италия експулсира двама руски военни аташета, Русия обеща да отговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, предаде БТА.

По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.

Обект на разследване са и още петима души.

"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.

"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."

Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА.

Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Тръмп иска от съда ограничител на заповед срещу Мелони която го тормози.Иска да му свири

    Коментиран от #4, #16

    15:40 09.07.2026

  • 2 Голия

    4 9 Отговор
    тея само обещават да отговорят и все на а кани ходят...накрая аташетата на фронта за мишки

    15:41 09.07.2026

  • 3 Русия

    7 3 Отговор
    Обеща да отговори със закриване на цялото посолство.

    Коментиран от #11

    15:41 09.07.2026

  • 4 ка пу та

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ами оня мъж от Словения като не иска да свири

    15:41 09.07.2026

  • 5 Слабо !

    8 8 Отговор
    И все пак българската евроатлантическа простотия остава ненадмината ! Да си спомним как Просто Киро изгони 70 служители на руското посолство в София !

    Коментиран от #17

    15:42 09.07.2026

  • 6 Цвете

    7 4 Отговор
    БРАВО. НЯМА НУЖДА ОТ ШПИОНИ.И У НАС ГИ ИМА В ИЗОБИЛИЕ ,МАЙ И В ПАРЛАМЕНТА? ДАНО ДА ГРЕША. 🎭🪆🫵😉🤔

    Коментиран от #8

    15:42 09.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всъщност

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Не грешиш : 80 % от депутатите ни са агенти на англосаксонците и Турция . Май в Народното събрания има повече турски партии , отколкото в самата Турция .

    15:45 09.07.2026

  • 9 Предан Русофил

    7 5 Отговор
    Ех, как мечтая да смуча захарната пръчка на дядо Пу. Дали е твърда като Орешник и вкус на капуста и пелмени с извара? От 10 години меся погачи и в свободното си време, чакам на брега на Дунава за лодките на братушките,сина ми съм го кръстил Спутник, а дъщеря ми Волга, мисля, че съм заслужил да опитам захарната пръчка.

    15:46 09.07.2026

  • 10 каунь

    3 5 Отговор
    у ППДБ бъка от тия от петата колона

    15:46 09.07.2026

  • 11 Путин

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    Бавн0 ра3 виващи сме вее

    15:47 09.07.2026

  • 12 Урсула от Брюксел

    7 6 Отговор
    Тази неолибералка с изкривеното от шмъркане на кокайн лице,дето обеща да прочисти Италия от емигрантите,а в релното и управление бройката на въпросните се утрой,като единственнта причина да не се одесетори е че цветнокожите нашественици бягат на север от Италия,като нищо може да поведе "храбрите" пернати италиански войни към Русия.Те веднъж бяха там...чак до Сталинград стигнаха по заповедите на един умствено увреден като нея.

    15:47 09.07.2026

  • 13 Вън руската иzzмет от цивилизацията

    6 6 Отговор
    ВЪН!

    15:50 09.07.2026

  • 14 Браво!!!

    6 6 Отговор
    Всички от ЕС и НАТО трябва да се изгонят.Не ни трябват руZки нацисти.

    Коментиран от #15

    15:50 09.07.2026

  • 15 Механик

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Браво!!!":

    Съгласен.

    15:51 09.07.2026

  • 16 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мечтаеш си за Мелодия от миялното.Вечерта пак си при цар Онан.

    15:53 09.07.2026

  • 17 Чистачките

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Слабо !":

    и градинарите. КироТъпото е ненадминат......смъркач.

    15:53 09.07.2026

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