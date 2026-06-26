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Унгария иска еврото! Будапеща се прицели в членство в еврозоната около 2030 г.

Унгария иска еврото! Будапеща се прицели в членство в еврозоната около 2030 г.

26 Юни, 2026 17:35 1 108 41

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  • виктор орбан

Унгарският премиер Мадяр заяви по-рано, че дефицитът тази година може да достигне 6,8% от БВП

Унгария иска еврото! Будапеща се прицели в членство в еврозоната около 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Унгария в момента не отговаря на нито един от критериите за приемане на еврото. Премиерът Петер Мадяр смята, че страната може да приеме единната европейска валута около 2030 г., съобщава Ройтерс.

По думите му намаляването на нивото на публичен дълг на страната ще е най-трудната задача. Действията на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан тласнаха бюджетния дефицит значително над първоначалните планове и доближиха кредитния рейтинг на Унгария до ръба на понижение.

Мадяр приветства президента на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис за разговори в Будапеща. Пиеракакис посочи, че Еврогрупата ще подкрепи усилията на Унгария за влизане в еврозоната.

Унгарският премиер заяви по-рано, че дефицитът тази година може да достигне 6,8% от БВП.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    30 7 Отговор
    Само Теменужка може да ги вкара в еврозоната.хо хо хо

    17:35 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 7 Отговор
    И нашият дефицит беше 7 процента но влязохме.

    Коментиран от #29

    17:37 26.06.2026

  • 3 Жоро

    20 12 Отговор
    ГОРКИТЕ УНГАРЦИ! СЛЕД 1956-ТА ОТНОВО ЗАГУБИХА СУВЕРЕНИТЕТ 2026-ТА.
    ТОГАВА - ЗАРАДИ СЪВЕТСКИТЕ ТАНКОВЕ,
    СЕГА - ЗАРАДИ 16,4 МИЛИАРДА ЕВРО И ЦЕЛУВКИ С УРСУЛАТА.

    17:37 26.06.2026

  • 4 к0к0рч0

    10 5 Отговор
    и аз искам хуйвгьзь ама нема

    17:37 26.06.2026

  • 5 Въпрос

    23 14 Отговор
    Защо им е на маджарите еврото? Нали е лошо, бе българи?

    Коментиран от #8, #9, #12, #37

    17:37 26.06.2026

  • 6 Айдеее...

    22 8 Отговор
    И Унгария ще я набутат в еврото...!
    Всъщност в...,,Клуба на богатите!"...😝

    Коментиран от #16

    17:38 26.06.2026

  • 7 Хааххх

    18 9 Отговор
    Марионетката изпълнява заданието

    17:38 26.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    20 12 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    2030 г няма да има евро.

    Коментиран от #38

    17:40 26.06.2026

  • 9 Отговор

    20 6 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    Защото ,както и нас-Урсула не ги пита,а нарежда...!
    Мнооого демократично,нали...?!
    Бетер от КомунизЪма!

    17:40 26.06.2026

  • 10 нннн

    20 9 Отговор
    Унгария ще прецени ползите и вредите и ще реши, навярно с референдум. Няма да я набутат като България боса в тръните.
    Интересното е, че в България още има хора, които гласуват за партиите, които ни вкараха зорлан в еврозоната.(???)

    17:41 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защото всички трябва да станат напълно

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    Зависими! Кой разбрал разбрал. Зомбитата не може да ги убедиш в нищо

    17:42 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мимо

    17 7 Отговор
    Айде добре дошли в "клуба" . Ще разберат истината за свалянето на Орбан унгарците , ама както ние българите разбрахме за Жан Виденов, ама ще е късно ....

    Коментиран от #25

    17:44 26.06.2026

  • 16 Ами ДА...!

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "Айдеее...":

    Като го гледам тоя комсомолец от снимката,бая поразии може да направи на страната си...

    17:46 26.06.2026

  • 17 Пепи Волгата

    10 12 Отговор
    Всеки иска еврото!

    17:47 26.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 САНДОКАН

    12 5 Отговор
    Да им дадем нашето евро

    17:49 26.06.2026

  • 20 Атина Палада

    12 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #22

    17:53 26.06.2026

  • 21 Фори

    8 6 Отговор
    Виждате че Орбан и Петър Волгин - Ленин вече не са против еврото!

    17:57 26.06.2026

  • 22 Палад Атинов

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    А ти ще измислиш ли нещо ново,или за ново требе и акъл...🤣?!?!

    17:59 26.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тези са

    6 6 Отговор
    чисто луди. То дотогава я има Евросъюз, я не. И дори не ги натискат като нас, а само се навират между шамарите.

    Коментиран от #26

    18:06 26.06.2026

  • 25 Поне

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мимо":

    Радев да опазим!

    18:06 26.06.2026

  • 26 Умните народи

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тези са":

    кандидатсват за за рублата!

    18:08 26.06.2026

  • 27 мишока

    7 4 Отговор
    кат кирчо и тиква натегач
    и те искат скъпотия като тук
    кат влезат в клуба на богатите

    18:10 26.06.2026

  • 28 Анонимен

    5 7 Отговор
    Приемете го, за да обеднеете наполовина като нас.

    Коментиран от #30

    18:13 26.06.2026

  • 29 Баро Киро

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сервитьорката пак се изказаааааа!

    18:15 26.06.2026

  • 30 Не знам

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    кой точно е обеднял, но в Гърция нямат достатъчно хотели това лято да приемат "бедните" българи. Може би съдиш по себе си?

    Коментиран от #39

    18:17 26.06.2026

  • 31 Тити

    8 5 Отговор
    Лоша новина за Путлер.

    18:19 26.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Егеш Бегеш

    7 4 Отговор
    Първо референдум!

    Коментиран от #36

    18:22 26.06.2026

  • 34 Финансист

    2 6 Отговор
    Еврото трябва да се обедини с юана!

    18:24 26.06.2026

  • 35 Путин

    2 2 Отговор
    Обичам българското евро...

    18:41 26.06.2026

  • 36 Да бе да...?!

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Егеш Бегеш":

    Колкото при нас имаше референдум,толкова ще има и при тях...!
    Тоя комсомолец от снимката,ще ги вкара от раз в...,,Клуба на Богатите!"...!

    18:49 26.06.2026

  • 37 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос":

    Е добре ли е? Смешник!

    19:16 26.06.2026

  • 38 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ха дано!

    19:16 26.06.2026

  • 39 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Не знам":

    Какви хотели бре ?:) Миналата година гърците бяха снимали българите на палатки из шубраците около гръцките села :))) и ни даваха в Гърция по телевизията..Срам! Затова гърците казват,че българите и румънците са бедни. От такива туристи не печелят..

    Коментиран от #41

    19:18 26.06.2026

  • 40 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Мадяр знае...2030 година няма да има евро валута ,затова иска през 2030 а не сега ..

    19:19 26.06.2026

  • 41 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Хах...това с палатките се нарича къмпинг.една палатка струва колкото апартамента ти в гърция.ще ги научиш тия работи все пак си богинята на познанието нали?хах...от всичко най харесвам нови гъркини от карандила и подобни махали около циганската....вие сте цвета на гръцката нация и самите гърци ви смятат за номер едно!

    19:32 26.06.2026

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