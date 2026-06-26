Унгария иска еврото! Будапеща се прицели в членство в еврозоната около 2030 г.

Унгария в момента не отговаря на нито един от критериите за приемане на еврото. Премиерът Петер Мадяр смята, че страната може да приеме единната европейска валута около 2030 г., съобщава Ройтерс.

По думите му намаляването на нивото на публичен дълг на страната ще е най-трудната задача. Действията на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан тласнаха бюджетния дефицит значително над първоначалните планове и доближиха кредитния рейтинг на Унгария до ръба на понижение.

Мадяр приветства президента на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис за разговори в Будапеща. Пиеракакис посочи, че Еврогрупата ще подкрепи усилията на Унгария за влизане в еврозоната.

Унгарският премиер заяви по-рано, че дефицитът тази година може да достигне 6,8% от БВП.