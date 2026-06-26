Унгария иска еврото! Будапеща се прицели в членство в еврозоната около 2030 г.

Унгария в момента не отговаря на нито един от критериите за приемане на еврото. Премиерът Петер Мадяр смята, че страната може да приеме единната европейска валута около 2030 г., съобщава Ройтерс.
По думите му намаляването на нивото на публичен дълг на страната ще е най-трудната задача. Действията на бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан тласнаха бюджетния дефицит значително над първоначалните планове и доближиха кредитния рейтинг на Унгария до ръба на понижение.
Мадяр приветства президента на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис за разговори в Будапеща. Пиеракакис посочи, че Еврогрупата ще подкрепи усилията на Унгария за влизане в еврозоната.
Унгарският премиер заяви по-рано, че дефицитът тази година може да достигне 6,8% от БВП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
17:35 26.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #29
17:37 26.06.2026
3 Жоро
ТОГАВА - ЗАРАДИ СЪВЕТСКИТЕ ТАНКОВЕ,
СЕГА - ЗАРАДИ 16,4 МИЛИАРДА ЕВРО И ЦЕЛУВКИ С УРСУЛАТА.
17:37 26.06.2026
4 к0к0рч0
17:37 26.06.2026
5 Въпрос
Коментиран от #8, #9, #12, #37
17:37 26.06.2026
6 Айдеее...
Всъщност в...,,Клуба на богатите!"...😝
Коментиран от #16
17:38 26.06.2026
7 Хааххх
17:38 26.06.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Въпрос":2030 г няма да има евро.
Коментиран от #38
17:40 26.06.2026
9 Отговор
До коментар #5 от "Въпрос":Защото ,както и нас-Урсула не ги пита,а нарежда...!
Мнооого демократично,нали...?!
Бетер от КомунизЪма!
17:40 26.06.2026
10 нннн
Интересното е, че в България още има хора, които гласуват за партиите, които ни вкараха зорлан в еврозоната.(???)
17:41 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Защото всички трябва да станат напълно
До коментар #5 от "Въпрос":Зависими! Кой разбрал разбрал. Зомбитата не може да ги убедиш в нищо
17:42 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мимо
Коментиран от #25
17:44 26.06.2026
16 Ами ДА...!
До коментар #6 от "Айдеее...":Като го гледам тоя комсомолец от снимката,бая поразии може да направи на страната си...
17:46 26.06.2026
17 Пепи Волгата
17:47 26.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 САНДОКАН
17:49 26.06.2026
20 Атина Палада
Коментиран от #22
17:53 26.06.2026
21 Фори
17:57 26.06.2026
22 Палад Атинов
До коментар #20 от "Атина Палада":А ти ще измислиш ли нещо ново,или за ново требе и акъл...🤣?!?!
17:59 26.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тези са
Коментиран от #26
18:06 26.06.2026
25 Поне
До коментар #15 от "Мимо":Радев да опазим!
18:06 26.06.2026
26 Умните народи
До коментар #24 от "Тези са":кандидатсват за за рублата!
18:08 26.06.2026
27 мишока
и те искат скъпотия като тук
кат влезат в клуба на богатите
18:10 26.06.2026
28 Анонимен
Коментиран от #30
18:13 26.06.2026
29 Баро Киро
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сервитьорката пак се изказаааааа!
18:15 26.06.2026
30 Не знам
До коментар #28 от "Анонимен":кой точно е обеднял, но в Гърция нямат достатъчно хотели това лято да приемат "бедните" българи. Може би съдиш по себе си?
Коментиран от #39
18:17 26.06.2026
31 Тити
18:19 26.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Егеш Бегеш
Коментиран от #36
18:22 26.06.2026
34 Финансист
18:24 26.06.2026
35 Путин
18:41 26.06.2026
36 Да бе да...?!
До коментар #33 от "Егеш Бегеш":Колкото при нас имаше референдум,толкова ще има и при тях...!
Тоя комсомолец от снимката,ще ги вкара от раз в...,,Клуба на Богатите!"...!
18:49 26.06.2026
37 Име
До коментар #5 от "Въпрос":Е добре ли е? Смешник!
19:16 26.06.2026
38 Име
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ха дано!
19:16 26.06.2026
39 Атина Палада
До коментар #30 от "Не знам":Какви хотели бре ?:) Миналата година гърците бяха снимали българите на палатки из шубраците около гръцките села :))) и ни даваха в Гърция по телевизията..Срам! Затова гърците казват,че българите и румънците са бедни. От такива туристи не печелят..
Коментиран от #41
19:18 26.06.2026
40 Атина Палада
19:19 26.06.2026
41 стоян георгиев
До коментар #39 от "Атина Палада":Хах...това с палатките се нарича къмпинг.една палатка струва колкото апартамента ти в гърция.ще ги научиш тия работи все пак си богинята на познанието нали?хах...от всичко най харесвам нови гъркини от карандила и подобни махали около циганската....вие сте цвета на гръцката нация и самите гърци ви смятат за номер едно!
19:32 26.06.2026