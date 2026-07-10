Огнен ад в Южна Испания: Черната статистика на жертвите от пожара в Алмерия се удвои

Броят на жертвите от опустошителния горски пожар в автономната област Андалусия достигна 12 души, след като местните аварийни служби потвърдиха откриването на нови шест тела в епицентъра на огнената стихия, предадоха испанските медии и Agence France-Presse.

Първоначално властите в провинция Алмерия съобщиха за шестима загинали, част от които са били блокирани в автомобилите си при опит да избягат от пламъците.

Регионалният шест на спешните служби Антонио Санс определи събитията като „безпрецедентна трагедия“. Ръководителят на правителството на Андалусия Хуанма Морено изрази дълбоки съболезнования към близките и сподели в социалната мрежа X, че регионът е „опустошен от скръб“.

Борба с пламъците и евакуация

Огънят е избухнал в следобедните часове в четвъртък край селищата Лос Гаярдос и Бедар. На място веднага са изпратени около 150 пожарникари и пет специализирани автомобила. Поради мащаба на бедствието в операцията се включва и Военното звено за извънредни ситуации на Испания (UME).

Повече от шестима души са сериозно ранени – сред тях жена с тежки изгаряния и граждани с респираторни проблеми и обгазяване, настанени по спешност в болница. Пътните артерии в района са блокирани, а близо 50 евакуирани жители са настанени в местен културен център.

Възможни причини

Официалното разследване за причините все още продължава, но според свидетелски показания пожарът е тръгнал от паднал електропровод, който е възпламенил изсъхналата растителност.

Бедствието се разраства на фона на интензивна гореща вълна, обхванала Иберийския полуостров, като температурите в Андалусия надхвърлиха 40°C. Метеорологичните служби поддържат оранжев код за опасно време, а сушата и силното засушаване от предходните месеци превръщат горите в Южна Европа в леснозапалима среда. Само седмица по-рано пожари застрашиха и туристическия регион Коста Брава. Премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че страната изпълнява най-мащабния си план за реакция срещу горски пожари в историята си, но променящият се климат прави летните стихии все по-непредвидими и смъртоносни.