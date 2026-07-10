Нетаняху и Тръмп договориха координация по телефона

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп проведоха нов телефонен разговор, в който постигнаха съгласие да продължат тясното стратегическо сътрудничество между двете страни, предаде Reuters, позовавайки се на официално съобщение от канцеларията на израелския премиер.

Двустранният диалог се развива на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и подновяването на преките сблъсъци между САЩ и Иран.

По време на разговора президентът Тръмп е запознал Нетаняху с последните „американски ходове в Залива“. Информацията съвпада с докладите за поредица от ответни въздушни удари, нанесени от Централното командване на САЩ (CENTCOM) срещу ирански военни активи и позиции в близост до стратегическия Ормузки проток. Според Вашингтон тези действия са в отговор на иранските атаки срещу търговски кораби в международни води.

От своя страна, израелският премиер е поставил акцент върху регионалните заплахи, визирайки директно Анкара. Използвайки социалната платформа X, кабинетът на Нетаняху съобщи, че той е изтъкнал пред американския лидер „сериозността на изявленията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган“ и неговите сътрудници, насочени срещу съществуването на държавата Израел. Напрежението между двете регионални сили се засили допълнително, след като Израел се противопостави на потенциалната сделка за продажба на американски изтребители F-35 за Турция с аргумента, че това застрашава националната му сигурност.

В рамките на разговора Нетаняху е подчертал и критичната необходимост от незабавното установяване и укрепване на зони за сигурност по израелските граници, за да се гарантира защитата на страната от външни заплахи.

Въпреки че през последните седмици се появиха съобщения за тактически разногласия между двамата лидери относно начините за овладяване на конфликта с Иран, този разговор демонстрира стремеж за изглаждане на противоречията. Той следва предходния им диалог, при който Тръмп и Нетаняху договориха провеждането на официална лична среща на територията на САЩ в близко бъдеще.