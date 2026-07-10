Сирия арестува клетка на „Ислямска държава“ за атентатите по време на визитата на Макрон

Сирийските власти съобщиха, че са задържали група заподозрени за организирането и изпълнението на двата бомбени атентата в столицата Дамаск, които избухнаха в непосредствена близост до хотела на френския президент Еманюел Макрон.

Високопоставен представител на местните сили за сигурност потвърди, че събраните доказателства сочат за връзка на арестуваните с терористичната организация „Ислямска държава“. Към момента официално не се разкриват точният брой и самоличността на заловените лица.

Равносметката от атаката

Според актуализираните данни на сирийското министерство на здравеопазването, вследствие на детонациите е загинал един човек, а други 36 са получили различни наранявания. Взривните устройства са били разположени в контейнер за отпадъци и в паркиран автомобил на улица „Шукри ал-Куатли“. Мястото се намира на едва 125 метра от луксозния хотел Four Seasons, където беше настанена френската делегация.

По време на инцидента президентът Макрон не е бил в сградата и не е чул тътена от експлозиите, тъй като вече е пътувал към официална среща със своя сирийски колега.

Политически отзвук и сигурност

Това е второто сериозно нападение в сирийската столица в рамките на една седмица, след като на 2 юли при взрив в местно кафене загинаха 10 души. Нито една групировка все още не е поела официално отговорност за атаките. Сирийският лидер Ахмад аш Шараа декларира, че подобни „терористични актове“ няма да спрат амбициите на новото правителство за излизане от международната изолация и икономическо възстановяване на страната.

Еманюел Макрон, който е първият западен държавен глава на посещение в Сирия след падането на режима на Башар Асад, призова властите в Дамаск да бъдат „безкомпромисни по въпроса за сигурността“. Въпреки опита за дестабилизация, визитата на френския президент продължи по план. Двете страни постигнаха споразумение за:

Възстановяване на двустранните дипломатически отношения на ниво посланици.

Връщане на Сирия на незаконно придобити активи на стойност над 50 милиарда евро, свързани с фамилията Асад.

Френски инвестиции за възстановяване на транспортната, селскостопанската и туристическата инфраструктура в страната.