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Сирия арестува клетка на „Ислямска държава“ за атентатите по време на визитата на Макрон

Сирия арестува клетка на „Ислямска държава“ за атентатите по време на визитата на Макрон

10 Юли, 2026 05:18, обновена 10 Юли, 2026 05:21 428 0

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При експлозиите в Дамаск загина един човек, а 36 бяха ранени; предварителното разследване сочи към джихадистката групировка

Сирия арестува клетка на „Ислямска държава“ за атентатите по време на визитата на Макрон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирийските власти съобщиха, че са задържали група заподозрени за организирането и изпълнението на двата бомбени атентата в столицата Дамаск, които избухнаха в непосредствена близост до хотела на френския президент Еманюел Макрон.

Високопоставен представител на местните сили за сигурност потвърди, че събраните доказателства сочат за връзка на арестуваните с терористичната организация „Ислямска държава“. Към момента официално не се разкриват точният брой и самоличността на заловените лица.

Равносметката от атаката

Според актуализираните данни на сирийското министерство на здравеопазването, вследствие на детонациите е загинал един човек, а други 36 са получили различни наранявания. Взривните устройства са били разположени в контейнер за отпадъци и в паркиран автомобил на улица „Шукри ал-Куатли“. Мястото се намира на едва 125 метра от луксозния хотел Four Seasons, където беше настанена френската делегация.

По време на инцидента президентът Макрон не е бил в сградата и не е чул тътена от експлозиите, тъй като вече е пътувал към официална среща със своя сирийски колега.

Политически отзвук и сигурност

Това е второто сериозно нападение в сирийската столица в рамките на една седмица, след като на 2 юли при взрив в местно кафене загинаха 10 души. Нито една групировка все още не е поела официално отговорност за атаките. Сирийският лидер Ахмад аш Шараа декларира, че подобни „терористични актове“ няма да спрат амбициите на новото правителство за излизане от международната изолация и икономическо възстановяване на страната.

Еманюел Макрон, който е първият западен държавен глава на посещение в Сирия след падането на режима на Башар Асад, призова властите в Дамаск да бъдат „безкомпромисни по въпроса за сигурността“. Въпреки опита за дестабилизация, визитата на френския президент продължи по план. Двете страни постигнаха споразумение за:

  • Възстановяване на двустранните дипломатически отношения на ниво посланици.
  • Връщане на Сирия на незаконно придобити активи на стойност над 50 милиарда евро, свързани с фамилията Асад.
  • Френски инвестиции за възстановяване на транспортната, селскостопанската и туристическата инфраструктура в страната.


Сирия
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