САЩ ще върнат над 10 000 войници в Полша до два месеца

Съединените щати ще разположат отново свои войски в Полша през следващите осем седмици, като общият брой на американските военнослужещи в страната ще надхвърли 10 000 души. Това съобщиха полските власти, като подчертаха, че прегледът на американското военно присъствие в Европа няма да отслаби сигурността на Полша, а напротив - може да доведе до още по-силно и трайно военно присъствие на САЩ, предава Vesti.bg.

Американските войски се завръщат

Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик заяви пред телевизия „Полсат Нюз“, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет е уверил полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, че ротацията на американските сили ще бъде възобновена до около осем седмици.

„Ще достигнем общо около 10 000 войници“, заяви Томчик, като уточни, че става дума за различни подразделения, а не за завръщането на същите военнослужещи.

По-късно министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш потвърди информацията и заяви, че през следващите седмици числеността на американските сили в Полша ще надхвърли 10 000 души.

Варшава: Сигурността ни ще бъде още по-силна

Полските власти са категорични, че започналият преглед на американското военно присъствие в Европа няма да доведе до отслабване на източния фланг на НАТО.

„В момента се извършва преглед на военното присъствие на САЩ в Европа, но той няма да има никакво отрицателно въздействие върху Полша. Напротив – нашата сигурност може само да се засили чрез по-голямо и по-постоянно американско военно присъствие“, заяви Кошиняк-Камиш.

Той подчерта и финансовия ангажимент на Варшава към съюзническите сили.

„Днес харчим около 15 000 щатски долара годишно за всеки американски войник, разположен тук. Това е най-добрата инвестиция в сигурността на Полша“, каза министърът.

От временно изтегляне до допълнителни войски

През май информацията, че Пентагонът възнамерява да прекрати временното разполагане на около 4000 военнослужещи от 2-ра бронетанкова бригада в Полша, предизвика сериозно безпокойство сред полските политици и обществеността.

Само седмица по-късно обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще изпрати допълнително 5000 американски военнослужещи в Полша, като подчерта близките си отношения с полския президент Карол Навроцки.

Въпреки това планираното изтегляне на бронетанковата бригада ще бъде реализирано, а новите сили ще бъдат разположени като част от различни подразделения.

Полша иска постоянно американско присъствие

Варшава продължава да настоява американските войски да бъдат базирани постоянно в страната, а не само на ротационен принцип.

Според Томчик подобна промяна ще изисква време, тъй като полската военна инфраструктура трябва да бъде адаптирана за постоянното разполагане на американски части.

По думите му модернизирането на базите ще отнеме няколко години.

Стратегическо партньорство между САЩ и Полша

Съединените щати и Полша поддържат едно от най-тесните стратегически партньорства в рамките на НАТО. След присъединяването на Полша към Алианса през 1999 г. военното сътрудничество между двете държави непрекъснато се разширява.

След анексирането на Крим от Русия през 2014 г., а особено след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г., американското военно присъствие на полска територия беше значително увеличено.

Освен ротационно разположените войски, в Полша се намират предният команден пункт на V корпус на Сухопътните войски на САЩ, както и базата за противоракетна отбрана Aegis Ashore в Реджиково, която е част от системата за противоракетна защита на НАТО.

Полша активно модернизира въоръжените си сили чрез закупуване на американска военна техника, включително изтребители F-35, танкове Abrams и реактивни системи HIMARS.

Освен военното сътрудничество, двете държави развиват и стратегическо партньорство в енергетиката. САЩ подкрепят усилията на Полша за намаляване на зависимостта от руски енергоносители чрез доставки на втечнен природен газ (LNG) и сътрудничество в развитието на ядрената енергетика.

За Вашингтон Полша остава ключов съюзник на източния фланг на НАТО, докато за Варшава партньорството със Съединените щати е основен гарант за националната сигурност и водещ приоритет във външната политика.