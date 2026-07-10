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Срещу потенциални врагове! Северна Корея засилва събирането на разузнавателна информация

Срещу потенциални врагове! Северна Корея засилва събирането на разузнавателна информация

10 Юли, 2026 11:33 786 12

  • северна корея-
  • южна корея-
  • корейски полуостров-
  • ким чен-ун

Докладът не уточнява подробно как да се разширят възможностите на бюрото за събиране на разузнавателна информация

Срещу потенциални врагове! Северна Корея засилва събирането на разузнавателна информация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северна Корея призова за разширяване на функциите и мисиите на своята разузнавателна агенция срещу "потенциални врагове", съобщава "Йонхап".

Този ход се разглежда като целящ засилване събирането на разузнавателна информация срещу Южна Корея.

Дискусията се проведе на първото разширено заседание на деветата Централна военна комисия, председателствано от лидера Ким Чен Ун, предния ден. На срещата бяха разгледани начини за повишаване на бойната готовност и модернизацията на Корейската народна армия.

"На срещата бяха предложени задачи и начини за разширяване по многостранен начин на функциите и мисиите на Бюрото за общо разузнаване и разузнаване," се казва в доклада.

Бюрото се описва като играещо "ключова роля в контролирането на заплахите на потенциалните врагове и събирането на ключова информация".

Според доклада на KCNA се призовава и за радикално засилване на възможностите за военно разузнаване и разузнаване.

Докладът не уточнява подробно как да се разширят възможностите на бюрото за събиране на разузнавателна информация.

Смята се, че Северна Корея е разширила Бюрото за генерално разузнаване, шпионската агенция на страната, до GRIB, в опит да засили възможностите му за събиране и анализ на външна разузнавателна информация.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Натювците

    10 1 Отговор
    Ще ядът на бай Ким кривата ракета

    11:35 10.07.2026

  • 2 БГ ПУЯК

    7 0 Отговор
    Пернатите колеги си мислят, че са много оригинални, като сменят словореда в заглавието. Все едно не забелязваме че копират англоговорящи пернати.

    Коментиран от #5

    11:36 10.07.2026

  • 3 Алчните сатанисти

    7 1 Отговор
    Ще се самоубият

    11:37 10.07.2026

  • 4 Жалка англосаксонска измет

    7 1 Отговор
    Най долното крадливо племе

    11:38 10.07.2026

  • 5 Не, бре,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "БГ ПУЯК":

    просто са полуграмотни и функционално неграмотни.

    11:40 10.07.2026

  • 6 колибри

    1 2 Отговор
    А южнокорейският SAMSUNG произвежда реактивни ракети в Киев..

    11:42 10.07.2026

  • 7 Примати

    0 8 Отговор
    Оставете я Северна Корея. Следите ли ударите… на Украйна Срещу нефтената инфраструктура на Русия … Украйна не само докосва победата… Украйна държи победата с две ръце остават само две или три вълни от дронове за да я вдигне във въздуха. Не знам колко от коментиращите знаят на руската групировка в Херсон рухна окончателно. Днепър пречи там фронта да се разпадне…не знам колко от вас знаят но само за последната седмица Украйна е поразила около 500 цели… от цистерна през самолет та до рафинерия

    Коментиран от #8, #9, #11

    11:47 10.07.2026

  • 8 яж банана

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    И, ако можеш да броиш, отброявай 40те дни до победата на хунтата, вместо да спрягаш употреба на частицата ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    11:55 10.07.2026

  • 9 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    Ех мечти, мечтииии...
    Няма промени. Украйна само продължава да яде пердах по целия фронт.

    12:00 10.07.2026

  • 10 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Аз знам че си увеличават качеството и количеството на ядрения арсенал.. Пък вие си пишете...

    12:53 10.07.2026

  • 11 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    Ахахахаха, абе 500 цели окей 😂 50 танкера, нито един потънал. Комик си!

    12:55 10.07.2026

  • 12 Сойка Присмехулка

    2 0 Отговор
    Някой виждал ли е друг дебел севернокореец, освен Унчо?

    13:09 10.07.2026

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