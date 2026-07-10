Срещу потенциални врагове! Северна Корея засилва събирането на разузнавателна информация

Северна Корея призова за разширяване на функциите и мисиите на своята разузнавателна агенция срещу "потенциални врагове", съобщава "Йонхап".
Този ход се разглежда като целящ засилване събирането на разузнавателна информация срещу Южна Корея.
Дискусията се проведе на първото разширено заседание на деветата Централна военна комисия, председателствано от лидера Ким Чен Ун, предния ден. На срещата бяха разгледани начини за повишаване на бойната готовност и модернизацията на Корейската народна армия.
"На срещата бяха предложени задачи и начини за разширяване по многостранен начин на функциите и мисиите на Бюрото за общо разузнаване и разузнаване," се казва в доклада.
Бюрото се описва като играещо "ключова роля в контролирането на заплахите на потенциалните врагове и събирането на ключова информация".
Според доклада на KCNA се призовава и за радикално засилване на възможностите за военно разузнаване и разузнаване.
Докладът не уточнява подробно как да се разширят възможностите на бюрото за събиране на разузнавателна информация.
Смята се, че Северна Корея е разширила Бюрото за генерално разузнаване, шпионската агенция на страната, до GRIB, в опит да засили възможностите му за събиране и анализ на външна разузнавателна информация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Натювците
11:35 10.07.2026
2 БГ ПУЯК
Коментиран от #5
11:36 10.07.2026
3 Алчните сатанисти
11:37 10.07.2026
4 Жалка англосаксонска измет
11:38 10.07.2026
5 Не, бре,
До коментар #2 от "БГ ПУЯК":просто са полуграмотни и функционално неграмотни.
11:40 10.07.2026
6 колибри
11:42 10.07.2026
7 Примати
Коментиран от #8, #9, #11
11:47 10.07.2026
8 яж банана
До коментар #7 от "Примати":И, ако можеш да броиш, отброявай 40те дни до победата на хунтата, вместо да спрягаш употреба на частицата ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
11:55 10.07.2026
9 Мишел
До коментар #7 от "Примати":Ех мечти, мечтииии...
Няма промени. Украйна само продължава да яде пердах по целия фронт.
12:00 10.07.2026
10 Баце ЕООД
12:53 10.07.2026
11 Ахаха
До коментар #7 от "Примати":Ахахахаха, абе 500 цели окей 😂 50 танкера, нито един потънал. Комик си!
12:55 10.07.2026
12 Сойка Присмехулка
13:09 10.07.2026