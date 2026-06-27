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Руски и китайски военни самолети са навлезли в зоната на южнокорейската ПВО

Руски и китайски военни самолети са навлезли в зоната на южнокорейската ПВО

27 Юни, 2026 10:14 857 24

  • южна корея-
  • китай-
  • русия-
  • северна корея-
  • изтребители

Военните не съобщиха в краткото си изявление дали е имало инцидент във връзка с навлизането в района, който много държави са обявили за част от своите зони за противовъздушна отбрана

Руски и китайски военни самолети са навлезли в зоната на южнокорейската ПВО - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски и китайски военни самолети днес са прелетели през зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея, но не са нарушили въздушното пространство на страната, съобщиха южнокорейските военни, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Южна Корея е наблюдавала десет военни самолета, които са доближили въздушната ѝ зона и е вдигнала изтребители, които са изпълнили тактически маневри в случай на инцидент, добави армията.

Военните не съобщиха в краткото си изявление дали е имало инцидент във връзка с навлизането в района, който много държави са обявили за част от своите зони за противовъздушна отбрана.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 22 Отговор
    след като сдаде Крим , Магучая ще връща и Курилите/между другото-само китайски са-навремето освен самолетоносачи им изкупиха и СССР изтребителите , да ги копират уж , ама видяха че не стават и се отказаха

    Коментиран от #4, #11, #12, #16

    10:17 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    13 3 Отговор
    южнокорейците са се изпонаcрали от страх нали

    Коментиран от #6

    10:18 27.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Хм...... интересното, което не се казва ясно е, дали е било ескадрила, и дали ескадрилата е била смесена! Това би повдигнало някои въпроси!

    10:19 27.06.2026

  • 6 не е лесно да видиш руски самолет до теб

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    и моя дядо имаше 5 тоалетни ама като видя руснаците във берлин и се изпусна във коридора два пъти и осрааа всичко

    10:19 27.06.2026

  • 7 хехе

    11 0 Отговор
    каква е тази зона на ПВО в правния мир такова понятие няма.

    Коментиран от #13

    10:20 27.06.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор
    Передние дип фейк. Мазен - мазен

    10:20 27.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 2 Отговор
    не може да бъде ,ама как така? руснаците нямат вече самолети!

    така каза зеления небръснат наркоман, ас само на него вярвам и на бсарабски фронт ама те май фалираха ха ха ха

    10:21 27.06.2026

  • 10 голям смях

    7 1 Отговор
    това са били някакви летящи лопати със чип от укро пералня ха ха ха

    10:22 27.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха Ха

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Въпросът следва да е дали са навлязли в южнокорейското въздушно пространство. Различните ПВО имат различен обхват на действие, някои далеч извън границите на съответната държавата. Важното е да се "лае" срещу Русия и Китай

    10:27 27.06.2026

  • 14 копейка с чалма

    5 8 Отговор
    Ние все се бутаме и после
    пак гнилия запад е виновен.

    10:27 27.06.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Узкоглази самолети в тясно сътрудничество.
    Кръвта вода не става ☝️

    Коментиран от #17

    10:28 27.06.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Обьясни ни Тука, как разбра, чеРусия сдаде Крим, как го роди Това болната Ти глава? Или си бот?

    Коментиран от #19

    10:30 27.06.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    По добре сътрудничемтво с Ктайската комунистическа партия, отколкото с партията на Джерито и многополовите

    10:31 27.06.2026

  • 18 страхливи курейчета

    0 0 Отговор
    ЕрДоганя ги славяше без да му мигне окото. После извинения, ама да си знаят.

    10:48 27.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    ами като пукне Пт кин ,и спрат и на теб рублите , ще разбереш

    Коментиран от #24

    10:50 27.06.2026

  • 21 Дааа

    2 0 Отговор
    Руснаците обичат провокациите срещу мирни държави,навремето така прелетя и рускиТаралясник на Турция и после настана голям рев

    10:52 27.06.2026

  • 22 млад еврас

    3 1 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    10:54 27.06.2026

  • 23 Вперьод

    0 0 Отговор
    Че на руснаците останаха ли им самальоти? Или изкараха от резерва витловите? Така както изкараха от резерва т34 че друго не остана.

    10:56 27.06.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Простия Ти коментар много точно показав Какаи БОРДЮРИ сте жълтопаветниците

    11:02 27.06.2026

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