Руски и китайски военни самолети са навлезли в зоната на южнокорейската ПВО

Руски и китайски военни самолети днес са прелетели през зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея, но не са нарушили въздушното пространство на страната, съобщиха южнокорейските военни, цитирани от Ройтерс, пише БТА.
Южна Корея е наблюдавала десет военни самолета, които са доближили въздушната ѝ зона и е вдигнала изтребители, които са изпълнили тактически маневри в случай на инцидент, добави армията.
Военните не съобщиха в краткото си изявление дали е имало инцидент във връзка с навлизането в района, който много държави са обявили за част от своите зони за противовъздушна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #11, #12, #16
10:17 27.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
Коментиран от #6
10:18 27.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
10:19 27.06.2026
6 не е лесно да видиш руски самолет до теб
До коментар #3 от "оня с коня":и моя дядо имаше 5 тоалетни ама като видя руснаците във берлин и се изпусна във коридора два пъти и осрааа всичко
10:19 27.06.2026
7 хехе
Коментиран от #13
10:20 27.06.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:20 27.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
така каза зеления небръснат наркоман, ас само на него вярвам и на бсарабски фронт ама те май фалираха ха ха ха
10:21 27.06.2026
10 голям смях
10:22 27.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха Ха
До коментар #7 от "хехе":Въпросът следва да е дали са навлязли в южнокорейското въздушно пространство. Различните ПВО имат различен обхват на действие, някои далеч извън границите на съответната държавата. Важното е да се "лае" срещу Русия и Китай
10:27 27.06.2026
14 копейка с чалма
пак гнилия запад е виновен.
10:27 27.06.2026
15 Владимир Путин, президент
Кръвта вода не става ☝️
Коментиран от #17
10:28 27.06.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обьясни ни Тука, как разбра, чеРусия сдаде Крим, как го роди Това болната Ти глава? Или си бот?
Коментиран от #19
10:30 27.06.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":По добре сътрудничемтво с Ктайската комунистическа партия, отколкото с партията на Джерито и многополовите
10:31 27.06.2026
18 страхливи курейчета
10:48 27.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
10:50 27.06.2026
21 Дааа
10:52 27.06.2026
22 млад еврас
10:54 27.06.2026
23 Вперьод
10:56 27.06.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Простия Ти коментар много точно показав Какаи БОРДЮРИ сте жълтопаветниците
11:02 27.06.2026