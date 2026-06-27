Руски и китайски военни самолети са навлезли в зоната на южнокорейската ПВО

Руски и китайски военни самолети днес са прелетели през зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея, но не са нарушили въздушното пространство на страната, съобщиха южнокорейските военни, цитирани от Ройтерс, пише БТА.

Южна Корея е наблюдавала десет военни самолета, които са доближили въздушната ѝ зона и е вдигнала изтребители, които са изпълнили тактически маневри в случай на инцидент, добави армията.

Военните не съобщиха в краткото си изявление дали е имало инцидент във връзка с навлизането в района, който много държави са обявили за част от своите зони за противовъздушна отбрана.