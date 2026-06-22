Пхенян: САЩ и Западът искат възраждане на нацизма

Северна Корея обвини Съединените щати и други западни държави, че подхранват опасенията от възраждането на нацизма, съобщава агенция "Йонхап". Поводът за критиката бе годишнината от нахлуването на нацистка Германия в Съветския съюз.

В статия, публикувана от Корейската централна информационна агенция (KCNA), Пхенян твърди, че са се появили "съвременни нацистки сили", което засилва глобалните опасения от "заплаха за бъдещето на човечеството".

"Опасността от неонацизма се откроява още по-сериозно на фона на настоящата ситуация в Украйна", пише в публикацията. "Тя не може да бъде разглеждана отделно от плановете на Съединените щати и Запада, които твърдо защитават и подкрепят Украйна на международната сцена".

Освен това Северна Корея се зарече "решително да осуети опитите на империалистите да възродят нацизма", за да "защити суверенитета, сигурността и международната справедливост".

Изявленията изглеждат насочени към оправдаване на руската инвазия в Украйна, като същевременно демонстрират солидарността между Пхенян и Москва.

Нацистка Германия нахлува в Съветския съюз на 22 юни 1941 г. По време на Втората световна война загиват около 27 милиона съветски военнослужещи и цивилни, а Русия отбелязва тази дата като ден на национална памет.