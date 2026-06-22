Пхенян: САЩ и Западът искат възраждане на нацизма

Северна Корея обвини Съединените щати и други западни държави, че подхранват опасенията от възраждането на нацизма, съобщава агенция "Йонхап". Поводът за критиката бе годишнината от нахлуването на нацистка Германия в Съветския съюз.
В статия, публикувана от Корейската централна информационна агенция (KCNA), Пхенян твърди, че са се появили "съвременни нацистки сили", което засилва глобалните опасения от "заплаха за бъдещето на човечеството".
"Опасността от неонацизма се откроява още по-сериозно на фона на настоящата ситуация в Украйна", пише в публикацията. "Тя не може да бъде разглеждана отделно от плановете на Съединените щати и Запада, които твърдо защитават и подкрепят Украйна на международната сцена".
Освен това Северна Корея се зарече "решително да осуети опитите на империалистите да възродят нацизма", за да "защити суверенитета, сигурността и международната справедливост".
Изявленията изглеждат насочени към оправдаване на руската инвазия в Украйна, като същевременно демонстрират солидарността между Пхенян и Москва.
Нацистка Германия нахлува в Съветския съюз на 22 юни 1941 г. По време на Втората световна война загиват около 27 милиона съветски военнослужещи и цивилни, а Русия отбелязва тази дата като ден на национална памет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факуса
Коментиран от #12
09:21 22.06.2026
2 А аз
Коментиран от #34
09:22 22.06.2026
3 Възраждане
Коментиран от #30
09:23 22.06.2026
4 Айляк
Аа, щях да забравя...пуцай, Киме.
09:23 22.06.2026
5 Искат?
Даже Полша се изплаши и си иска наградите, дадени на зеленото, че уж "герой" бил. А отишъл на погребение на дърт фашист, изтребвал поляци. Ама ЕС-то и урсулите, мерцовете и подобните? Още не са разбрали, че с укрофашата и те са станали пак фашита.
Ама ако разберат, ще казват пак в Нюрнберг: "Ама ние изпълнявахме само заповеди! Това беше нашата работа"!
09:23 22.06.2026
6 юса и европа водят войни и готвят
09:23 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А ти корейски ту
Коментиран от #35
09:30 22.06.2026
10 Ким Чен е Пич!
09:31 22.06.2026
11 Ако правилно помня,
Някак не му отива да морализаторства…
09:31 22.06.2026
12 Сериозно ли ?
До коментар #1 от "факуса":Тотални папагали , руските опорки обичат папагали , то това им е идеята - да повтаряш мантрата без да мислиш .
09:32 22.06.2026
13 Сталин
Коментиран от #32
09:33 22.06.2026
14 Да бе!
09:36 22.06.2026
15 Владимир Путин, президент
Коментиран от #40
09:38 22.06.2026
16 ама ТЕ ТОЧНО ТОВА ИСКАТ И
Коментиран от #20
09:41 22.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лечител
09:45 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Швейк
09:48 22.06.2026
22 Старчо Сарача
09:53 22.06.2026
23 Анонимен
09:54 22.06.2026
24 Замислете се
Четете между редовете!
Внимавайте за коментарите си!
Тук една орда служаща на беззъбите алкохолици се вземат на политици от световно ниво!
Пропадналите итнеуспешните са в атака, ама ще им преседне!
10:00 22.06.2026
25 Хахахаха
10:01 22.06.2026
26 Герги
10:09 22.06.2026
27 КОПЕЙ С ЧАЛМА И ДРЪПНАТИ ОЧИ
Коментиран от #33
10:10 22.06.2026
28 Реален анализ на ситуацията!
10:11 22.06.2026
29 От руските форуми
Коментиран от #39
10:11 22.06.2026
30 Какво значи " ще има ли "
До коментар #3 от "Възраждане":Щом до сега не си разбрал, няма да те бъде !
10:12 22.06.2026
31 И успяват
10:12 22.06.2026
32 НА СТАЛИН В У....А
До коментар #13 от "Сталин":ИМА ОРДА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ АПАРАТ КОИТО БУКВАЛНО ПРЕЯЖДАТ ОТ ВЛАСТ И ЛУКС ОКОЛО 5 % И 95 % ОСКОТЯЛО НАСЕЛЕНИЕ КОЕТО ЖИВЕЕ НА РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО.
10:16 22.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ха..
До коментар #2 от "А аз":Трябва да направят шампионската лига ама за жени
Коментиран от #36
10:22 22.06.2026
35 Източна ромелия
До коментар #9 от "А ти корейски ту":Много добре знае какво е фашизъм та дори японски милитаризъм. Чети малко история
Коментиран от #37
10:31 22.06.2026
36 Има ШЛ за жени
До коментар #34 от "Ха..":отдавна , ма ти отде да знаеш
10:33 22.06.2026
37 А знаеш ли , че фашизъм и
До коментар #35 от "Източна ромелия":националсоциализъм са различни неща ?
10:35 22.06.2026
38 Кимчо ли бе!
10:42 22.06.2026
39 ТАСС
До коментар #29 от "От руските форуми":Защото му са толкоз възможностите на бункерният джужак
10:43 22.06.2026
40 Ха-ха-ха
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Знаеш ли кво е Раптор изобщо? Прескъпа сащиянска птица, която сащиянската армия отказва да поддържа. Не само технологията, но и икономиката си казва думата. Ако на цената на един Раптор направиш милиони дронове, които и без пилот вършат много повече работа, то за кво ти е това скъпо желязо???
10:44 22.06.2026