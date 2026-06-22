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Пхенян: САЩ и Западът искат възраждане на нацизма

Пхенян: САЩ и Западът искат възраждане на нацизма

22 Юни, 2026 09:18 1 324 40

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • съветски съюз-
  • корейски полуостров

Поводът за критиката бе годишнината от нахлуването на нацистка Германия в Съветския съюз

Пхенян: САЩ и Западът искат възраждане на нацизма - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северна Корея обвини Съединените щати и други западни държави, че подхранват опасенията от възраждането на нацизма, съобщава агенция "Йонхап". Поводът за критиката бе годишнината от нахлуването на нацистка Германия в Съветския съюз.

В статия, публикувана от Корейската централна информационна агенция (KCNA), Пхенян твърди, че са се появили "съвременни нацистки сили", което засилва глобалните опасения от "заплаха за бъдещето на човечеството".

"Опасността от неонацизма се откроява още по-сериозно на фона на настоящата ситуация в Украйна", пише в публикацията. "Тя не може да бъде разглеждана отделно от плановете на Съединените щати и Запада, които твърдо защитават и подкрепят Украйна на международната сцена".

Освен това Северна Корея се зарече "решително да осуети опитите на империалистите да възродят нацизма", за да "защити суверенитета, сигурността и международната справедливост".

Изявленията изглеждат насочени към оправдаване на руската инвазия в Украйна, като същевременно демонстрират солидарността между Пхенян и Москва.

Нацистка Германия нахлува в Съветския съюз на 22 юни 1941 г. По време на Втората световна война загиват около 27 милиона съветски военнослужещи и цивилни, а Русия отбелязва тази дата като ден на национална памет.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    32 14 Отговор
    прав е ким

    Коментиран от #12

    09:21 22.06.2026

  • 2 А аз

    15 4 Отговор
    Се гордея със себе си - досега не съм гледал нито един мач на ритнитопковците и световното им!

    Коментиран от #34

    09:22 22.06.2026

  • 3 Възраждане

    22 15 Отговор
    Най-накрая един разумен човек освен Владимир Владимирович да каже истината в очите. Колкото повече се осъзнаят толкова по-скоро светът ще се отърве от поредния неонацистки напън. Румен Радев също навреме го разкри, но от него зависи, какво ще направи. Ще има ли смелостта и интелекта на Ким

    Коментиран от #30

    09:23 22.06.2026

  • 4 Айляк

    23 11 Отговор
    А така, Киме - право куме в очи.
    Аа, щях да забравя...пуцай, Киме.

    09:23 22.06.2026

  • 5 Искат?

    23 13 Отговор
    Те вече отдавна са там бе Кимчо!
    Даже Полша се изплаши и си иска наградите, дадени на зеленото, че уж "герой" бил. А отишъл на погребение на дърт фашист, изтребвал поляци. Ама ЕС-то и урсулите, мерцовете и подобните? Още не са разбрали, че с укрофашата и те са станали пак фашита.
    Ама ако разберат, ще казват пак в Нюрнберг: "Ама ние изпълнявахме само заповеди! Това беше нашата работа"!

    09:23 22.06.2026

  • 6 юса и европа водят войни и готвят

    17 8 Отговор
    нови . напразни им бяха опитите в беларус, грузия и още 3 страни . ще видим . като откраднат петрол и злато финансират нови войни . омагьосан кръг . затова бадън с камила загубиха изборите . да .

    09:23 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ти корейски ту

    9 14 Отговор
    пане знаеш ли какво е нацизъм?И не е нацизъм,а НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗЪМ ! Втората част от думата умишлено се пропуска от кпсс,бкп и останалите"братски"компартии.

    Коментиран от #35

    09:30 22.06.2026

  • 10 Ким Чен е Пич!

    16 7 Отговор
    Не им цепи басма на западналите империалисти.

    09:31 22.06.2026

  • 11 Ако правилно помня,

    4 12 Отговор
    Кимчито нареди разстрела някакъв свой чичо с противовъздушно оръдие преди няколко години. Поддържа и доброзорен, военизиран харем (чудесна идия иначе:)))
    Някак не му отива да морализаторства…

    09:31 22.06.2026

  • 12 Сериозно ли ?

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "факуса":

    Тотални папагали , руските опорки обичат папагали , то това им е идеята - да повтаряш мантрата без да мислиш .

    09:32 22.06.2026

  • 13 Сталин

    17 6 Отговор
    Ким Чен е най великия лидер на новото време,Северна Корея ръста на икономиката е 6 процента навсякъде най модерни сгради и последни модели коли по улиците ,няма бандити мутри чалги тикви прасета

    Коментиран от #32

    09:33 22.06.2026

  • 14 Да бе!

    6 11 Отговор
    Мало..умникът Ким ще ни каже на нас какво искат САЩ и Запада! Айде чупката бе!

    09:36 22.06.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    16 11 Отговор
    Само вметна, че всичко тръгна от Русия 2022г и абсолютно провалния и кръстоносен поход срещу Запада !!! С магаре срещу Раптор се не тръгва ! Запомнете го ушанки ☝️

    Коментиран от #40

    09:38 22.06.2026

  • 16 ама ТЕ ТОЧНО ТОВА ИСКАТ И

    5 12 Отговор
    го ВЪЗРОДИХА НА 100%

    Коментиран от #20

    09:41 22.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лечител

    13 7 Отговор
    Същото е когато крадеца вика дръжте крадеца. Цинизмът на всички диктатори е в пряка връзка с когнитивния дисонанс и шизофренията им.

    09:45 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Швейк

    7 5 Отговор
    Династията Ким отдавна е възродила нацизма

    09:48 22.06.2026

  • 22 Старчо Сарача

    4 3 Отговор
    Че то има ли по-големи нацисти от севернокорейските управници и лично диктаторът ким чен ум?

    09:53 22.06.2026

  • 23 Анонимен

    0 4 Отговор
    Яростно Северна Корея подкрепи Северната мечка ,когато минаха държавната граница и тръгнаха с нашите БТР-ри към столицата.Начело на острието на колоната беше мъдър наш политик.Всички машини изгоряха в огъня на бушуващата война, в която ние не участваме само на думи.Огромни средства се отделят от залъка на обикновеният българин и с мъдрите решения на политиците наливаме пари и въоръжение към Украина.Заели сме твърда позиция по всички въпроси и продължаваме напред .

    09:54 22.06.2026

  • 24 Замислете се

    1 3 Отговор
    Върху това, което казва Пхенян!
    Четете между редовете!
    Внимавайте за коментарите си!
    Тук една орда служаща на беззъбите алкохолици се вземат на политици от световно ниво!
    Пропадналите итнеуспешните са в атака, ама ще им преседне!

    10:00 22.06.2026

  • 25 Хахахаха

    5 2 Отговор
    Айде и тоя нацист, заговори руска пропаганда! Абе нацист, за какъв нацизъм говорите в Европа, където се намират всички нации от целия свят, даже и северно корейци се намират? За какъв нацизъм говорите? В Европа всеки ден пристигат хора от нови и нови държави и остават да живеят! Само русороби се хващат на такива глу па ви опорки.

    10:01 22.06.2026

  • 26 Герги

    4 1 Отговор
    Тлъстият папагал повтаря наученото от Кремъл.

    10:09 22.06.2026

  • 27 КОПЕЙ С ЧАЛМА И ДРЪПНАТИ ОЧИ

    4 2 Отговор
    Какъв човек трябва да си да харесваш хизбула, иран, ким и путин в същото време да мразиш Европа в която живееш.В главата имаш боза вместо мозък.

    Коментиран от #33

    10:10 22.06.2026

  • 28 Реален анализ на ситуацията!

    2 3 Отговор
    Хубаво и, че има такива умни личности, лидери !!!

    10:11 22.06.2026

  • 29 От руските форуми

    4 3 Отговор
    Защо президентът на Русия мълчи? Защо след убийството на 21 деца от укро-нацисти в Старобелск не нареди ликвидирането на Зеленски и цялото му обкръжение? Защо тази гей Европа, която масово щампова за укро-нацистите всякакви дронове, с помощта на които ни убиват, и открито се готви за война с нас, продължава да живее под мирно небе, а Русия продължава да ѝ доставя ресурси! И човеколюбието ни се отнася към трояна, който ни убиват и техните господари, много се бори?

    Коментиран от #39

    10:11 22.06.2026

  • 30 Какво значи " ще има ли "

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Щом до сега не си разбрал, няма да те бъде !

    10:12 22.06.2026

  • 31 И успяват

    0 0 Отговор
    Ко искат, те от 2012г само това правят

    10:12 22.06.2026

  • 32 НА СТАЛИН В У....А

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    ИМА ОРДА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ АПАРАТ КОИТО БУКВАЛНО ПРЕЯЖДАТ ОТ ВЛАСТ И ЛУКС ОКОЛО 5 % И 95 % ОСКОТЯЛО НАСЕЛЕНИЕ КОЕТО ЖИВЕЕ НА РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО.

    10:16 22.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха..

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А аз":

    Трябва да направят шампионската лига ама за жени

    Коментиран от #36

    10:22 22.06.2026

  • 35 Източна ромелия

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "А ти корейски ту":

    Много добре знае какво е фашизъм та дори японски милитаризъм. Чети малко история

    Коментиран от #37

    10:31 22.06.2026

  • 36 Има ШЛ за жени

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ха..":

    отдавна , ма ти отде да знаеш

    10:33 22.06.2026

  • 37 А знаеш ли , че фашизъм и

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Източна ромелия":

    националсоциализъм са различни неща ?

    10:35 22.06.2026

  • 38 Кимчо ли бе!

    1 0 Отговор
    Тоя тумбак да си гледа шкембето и да не се занимава със Запада!

    10:42 22.06.2026

  • 39 ТАСС

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "От руските форуми":

    Защото му са толкоз възможностите на бункерният джужак

    10:43 22.06.2026

  • 40 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Знаеш ли кво е Раптор изобщо? Прескъпа сащиянска птица, която сащиянската армия отказва да поддържа. Не само технологията, но и икономиката си казва думата. Ако на цената на един Раптор направиш милиони дронове, които и без пилот вършат много повече работа, то за кво ти е това скъпо желязо???

    10:44 22.06.2026

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