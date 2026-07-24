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Без нов бюджет от 2023 г. насам! Испанският парламент не одобри разходите на правителството за 2027 г.

Без нов бюджет от 2023 г. насам! Испанският парламент не одобри разходите на правителството за 2027 г.

24 Юли, 2026 10:46 400 1

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Премиерът Педро Санчес многократно е обещавал да завърши законодателния мандат, въпреки нарастващия натиск от опозицията за свикване на предсрочни избори

Без нов бюджет от 2023 г. насам! Испанският парламент не одобри разходите на правителството за 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Долната камара на испанския парламент отхвърли в четвъртък предложената от правителството рамка за разходите за 2027 г., съобщава "Ройтерс"

С това бе нанесен нов удар на усилията да се одобри държавен бюджет преди края на законодателния мандат следващата година.

Предложението беше отхвърлено със 166 гласа "за" срещу 176 и пет "въздържали се".

Испания не е приемала нов бюджет от 2023 г. насам, тъй като коалицията на малцинството няма достатъчна подкрепа в разпокъсан парламент. Вместо това, тя отлага бюджетните сметки за 2023 г. в продължение на три последователни години.

Неуспехът да се осигури подкрепа от консервативната Народна партия (НП), крайнодясната Vox, каталунската сепаратистка партия Junts и крайнолявата Podemos подчерта предизвикателствата пред правителството да излезе от парламентарната безизходица и да възстанови нормален бюджетен календар.

Някои по-малки партии, които преди това помогнаха на правителството да приеме законодателство, до голяма степен отписаха остатъка от мандата, позовавайки се на въздействието на разследванията за корупция върху управляващата Социалистическа партия.

Премиерът Педро Санчес многократно е обещавал да завърши законодателния мандат, въпреки нарастващия натиск от опозицията за свикване на предсрочни избори. Ако той го направи, следващите общи избори в Испания трябва да се проведат не по-късно от август 2027 г.

Депутатите обаче одобриха отделни правителствени мерки, насочени към защита на потребителите и бизнеса от икономическото въздействие на последните международни конфликти.


Испания
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    10:55 24.07.2026

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