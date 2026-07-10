Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО

Президентът Реджеп Тайип Ердоган направи личен подарък на всеки от лидерите, присъстващи на 36-ата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО - книгата, озаглавена „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, заедно със специално писмо с автограф.

На 9 юли президентът Реджеп Тайип Ердоган и първата дама Емине Ердоган бяха домакини на вечеря в президентския комплекс в чест на лидерите и техните съпрузи, присъстващи на 36-ата среща на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО.

След вечерята Ердоган представи на лидерите биографията, изготвена от фондацията на Реджеп Тайип Ердоган, озаглавена „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, заедно със специално писмо с автограф като личен подарък.

Съставена на английски за международна аудитория, книгата разказва съвременната политическа история на Турция, забележителни решения, предизвикателства, реформи и дългосрочни амбиции през призмата на политическия живот на президента Ердоган.

Книгата изследва лидерския път на президента Реджеп Тайип Ердоган и политическата, социална и институционална трансформация, която Турция е претърпяла през последния четвърт век, съсредоточавайки се върху концепцията за „политиката на смелостта“.

"Тази творба е проява на наследството, което оставяме на бъдещите поколения“

В писмото, придружаващо книгата, президентът Ердоган посочва:

„Историята не е просто сбор от изживени моменти, а колективното натрупване на решенията, които ги оформят, положените упорити усилия и изградената визия. Тази творба, която надхвърля едно лично пътуване, е проява на стремежите, които споделихме с нашата страна, инициативите, които завършихме, и наследството, което оставяме на бъдещите поколения.“

Фундаменталният подход на книгата се разкрива и от тази оценка в писмото.

Творбата се стреми да надхвърли границите на една единствена политическа биография, като изследва близкото минало на Турция през призмата на нацията, лидерството и колективното бъдеще.

В това отношение книгата служи като пълен източник за обяснение на световната общественост на трансформацията, която Турция претърпя през последните години в собствената си историческа и социална рамка.

Комбинация от академично натрупване и исторически разказ

Д-р Хюмейра Октай е директор на проекта за книгата, а проф. Мехмет Акиф Киреччи е редактор.

Проф. Киреччи, проф. Гюлнур Айбет и проф. Бирол Акгюн са написали книгата.

Комбинирайки академична експертиза с исторически разказ, публикацията предлага холистична гледна точка върху трансформацията на Türkiye, като я разглежда в различните ѝ измерения.

Институционален принос към паметта на Турция

Фондацията на Реджеп Тайип Ердоган продължава да полага усилия да подобри неотдавнашната политическа, социална и институционална памет на Турция, да предаде това наследство на бъдещите поколения и да го разпространи сред глобалната публика.

В тази връзка Фондацията извършва дейности в областта на издателската дейност, научните изследвания, архивирането, развитието на паметта, библиотеките и музеите.

Дейностите на фондацията имат за цел систематично да събират записи, спомени, свидетелства и академични изследвания върху новата история на Турция, както и да документират политическия и социален преход в страната по различни начини.

Работата „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“ се откроява като една от международните инициативи на Фондацията в рамките на нейната по-широка визия за опазване и публикуване на паметта.