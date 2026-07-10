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Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО

Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО

10 Юли, 2026 12:51 633 14

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Турският президент подари книгата „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“

Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът Реджеп Тайип Ердоган направи личен подарък на всеки от лидерите, присъстващи на 36-ата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО - книгата, озаглавена „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, заедно със специално писмо с автограф.

На 9 юли президентът Реджеп Тайип Ердоган и първата дама Емине Ердоган бяха домакини на вечеря в президентския комплекс в чест на лидерите и техните съпрузи, присъстващи на 36-ата среща на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО.

След вечерята Ердоган представи на лидерите биографията, изготвена от фондацията на Реджеп Тайип Ердоган, озаглавена „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, заедно със специално писмо с автограф като личен подарък.

Съставена на английски за международна аудитория, книгата разказва съвременната политическа история на Турция, забележителни решения, предизвикателства, реформи и дългосрочни амбиции през призмата на политическия живот на президента Ердоган.

Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО

Книгата изследва лидерския път на президента Реджеп Тайип Ердоган и политическата, социална и институционална трансформация, която Турция е претърпяла през последния четвърт век, съсредоточавайки се върху концепцията за „политиката на смелостта“.

"Тази творба е проява на наследството, което оставяме на бъдещите поколения“

В писмото, придружаващо книгата, президентът Ердоган посочва:

„Историята не е просто сбор от изживени моменти, а колективното натрупване на решенията, които ги оформят, положените упорити усилия и изградената визия. Тази творба, която надхвърля едно лично пътуване, е проява на стремежите, които споделихме с нашата страна, инициативите, които завършихме, и наследството, което оставяме на бъдещите поколения.“

Фундаменталният подход на книгата се разкрива и от тази оценка в писмото.

Творбата се стреми да надхвърли границите на една единствена политическа биография, като изследва близкото минало на Турция през призмата на нацията, лидерството и колективното бъдеще.

В това отношение книгата служи като пълен източник за обяснение на световната общественост на трансформацията, която Турция претърпя през последните години в собствената си историческа и социална рамка.

Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО

Комбинация от академично натрупване и исторически разказ

Д-р Хюмейра Октай е директор на проекта за книгата, а проф. Мехмет Акиф Киреччи е редактор.

Проф. Киреччи, проф. Гюлнур Айбет и проф. Бирол Акгюн са написали книгата.

Комбинирайки академична експертиза с исторически разказ, публикацията предлага холистична гледна точка върху трансформацията на Türkiye, като я разглежда в различните ѝ измерения.

Институционален принос към паметта на Турция

Фондацията на Реджеп Тайип Ердоган продължава да полага усилия да подобри неотдавнашната политическа, социална и институционална памет на Турция, да предаде това наследство на бъдещите поколения и да го разпространи сред глобалната публика.

В тази връзка Фондацията извършва дейности в областта на издателската дейност, научните изследвания, архивирането, развитието на паметта, библиотеките и музеите.

Дейностите на фондацията имат за цел систематично да събират записи, спомени, свидетелства и академични изследвания върху новата история на Турция, както и да документират политическия и социален преход в страната по различни начини.

Работата „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“ се откроява като една от международните инициативи на Фондацията в рамките на нейната по-широка визия за опазване и публикуване на паметта.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    4 3 Отговор
    Петолъчката е отдавна до сърцето на Льотчика, явно и полумесецът.

    12:55 10.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлер в бункера":

    Ердоган верно е подарил на всеки гравиран револвер❗

    Коментиран от #4, #11

    12:57 10.07.2026

  • 4 Ха,ха,ха

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да подарим ги ,за да се гръмнат.

    Ердо обича да се бъзика. Спомням си как остави Урсулата ДИВАН ЧАПРАС.

    Коментиран от #12

    13:02 10.07.2026

  • 5 Българин

    5 5 Отговор
    Наш Мунчо когато пише книга, дали ще упомене, че е назначил любовницата си при него на две заплати, за да сия плющи през почивката.

    Коментиран от #7, #9

    13:02 10.07.2026

  • 6 Подаръка

    2 2 Отговор
    за нашия е комбиниран със замразения за година и половина много изгодния газов договор за Боташ.

    13:05 10.07.2026

  • 7 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Да разбираме ли, че е работил само в почивката между плющенето.

    13:06 10.07.2026

  • 8 Тор Мози

    3 2 Отговор
    Белгийския вече е конфискуван на границата въпреки всички документи за внос.

    Причината вносът не е бил съобразен с местната военна индустрия.

    Коментиран от #10

    13:06 10.07.2026

  • 9 Добре е направил

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    КироТъпото беше назначилЛюбовника си . И он го плющеше кога му е кеф.

    13:07 10.07.2026

  • 10 Тор Мози

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тор Мози":

    Ето хо специално опакован и гравиран.

    13:10 10.07.2026

  • 11 5115

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Я ...я

    Коментиран от #13

    13:13 10.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 половината ЛГБТ ръководители

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "5115":

    не посмяха да ги докоснат. Казали, че не могат да боравят с тях . Безказарменници.:))

    13:19 10.07.2026

  • 14 за руньдю

    0 0 Отговор
    тубичка waze лин

    13:28 10.07.2026

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