Ердоган с личен подарък за всеки от лидерите, участвали в срещата на върха на НАТО

Президентът Реджеп Тайип Ердоган направи личен подарък на всеки от лидерите, присъстващи на 36-ата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО - книгата, озаглавена „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, заедно със специално писмо с автограф.
На 9 юли президентът Реджеп Тайип Ердоган и първата дама Емине Ердоган бяха домакини на вечеря в президентския комплекс в чест на лидерите и техните съпрузи, присъстващи на 36-ата среща на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО.
След вечерята Ердоган представи на лидерите биографията, изготвена от фондацията на Реджеп Тайип Ердоган, озаглавена „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, заедно със специално писмо с автограф като личен подарък.
Съставена на английски за международна аудитория, книгата разказва съвременната политическа история на Турция, забележителни решения, предизвикателства, реформи и дългосрочни амбиции през призмата на политическия живот на президента Ердоган.
Книгата изследва лидерския път на президента Реджеп Тайип Ердоган и политическата, социална и институционална трансформация, която Турция е претърпяла през последния четвърт век, съсредоточавайки се върху концепцията за „политиката на смелостта“.
"Тази творба е проява на наследството, което оставяме на бъдещите поколения“
В писмото, придружаващо книгата, президентът Ердоган посочва:
„Историята не е просто сбор от изживени моменти, а колективното натрупване на решенията, които ги оформят, положените упорити усилия и изградената визия. Тази творба, която надхвърля едно лично пътуване, е проява на стремежите, които споделихме с нашата страна, инициативите, които завършихме, и наследството, което оставяме на бъдещите поколения.“
Фундаменталният подход на книгата се разкрива и от тази оценка в писмото.
Творбата се стреми да надхвърли границите на една единствена политическа биография, като изследва близкото минало на Турция през призмата на нацията, лидерството и колективното бъдеще.
В това отношение книгата служи като пълен източник за обяснение на световната общественост на трансформацията, която Турция претърпя през последните години в собствената си историческа и социална рамка.
Комбинация от академично натрупване и исторически разказ
Д-р Хюмейра Октай е директор на проекта за книгата, а проф. Мехмет Акиф Киреччи е редактор.
Проф. Киреччи, проф. Гюлнур Айбет и проф. Бирол Акгюн са написали книгата.
Комбинирайки академична експертиза с исторически разказ, публикацията предлага холистична гледна точка върху трансформацията на Türkiye, като я разглежда в различните ѝ измерения.
Институционален принос към паметта на Турция
Фондацията на Реджеп Тайип Ердоган продължава да полага усилия да подобри неотдавнашната политическа, социална и институционална памет на Турция, да предаде това наследство на бъдещите поколения и да го разпространи сред глобалната публика.
В тази връзка Фондацията извършва дейности в областта на издателската дейност, научните изследвания, архивирането, развитието на паметта, библиотеките и музеите.
Дейностите на фондацията имат за цел систематично да събират записи, спомени, свидетелства и академични изследвания върху новата история на Турция, както и да документират политическия и социален преход в страната по различни начини.
Работата „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“ се откроява като една от международните инициативи на Фондацията в рамките на нейната по-широка визия за опазване и публикуване на паметта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
12:55 10.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Хитлер в бункера":Ердоган верно е подарил на всеки гравиран револвер❗
Коментиран от #4, #11
12:57 10.07.2026
4 Ха,ха,ха
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да подарим ги ,за да се гръмнат.
Ердо обича да се бъзика. Спомням си как остави Урсулата ДИВАН ЧАПРАС.
Коментиран от #12
13:02 10.07.2026
5 Българин
Коментиран от #7, #9
13:02 10.07.2026
6 Подаръка
13:05 10.07.2026
7 СВО 1 597 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Българин":Да разбираме ли, че е работил само в почивката между плющенето.
13:06 10.07.2026
8 Тор Мози
Причината вносът не е бил съобразен с местната военна индустрия.
Коментиран от #10
13:06 10.07.2026
9 Добре е направил
До коментар #5 от "Българин":КироТъпото беше назначилЛюбовника си . И он го плющеше кога му е кеф.
13:07 10.07.2026
10 Тор Мози
До коментар #8 от "Тор Мози":Ето хо специално опакован и гравиран.
13:10 10.07.2026
11 5115
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Я ...я
Коментиран от #13
13:13 10.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 половината ЛГБТ ръководители
До коментар #11 от "5115":не посмяха да ги докоснат. Казали, че не могат да боравят с тях . Безказарменници.:))
13:19 10.07.2026
14 за руньдю
13:28 10.07.2026