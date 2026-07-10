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„Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново
  Тема: Украйна

„Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново

10 Юли, 2026 19:05 1 368 58

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • киев-
  • володимир зеленски

Руският президент Владимир Путин заяви, че той ще продължи с войната си независимо от нарастващите трудности за Русия

„Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителката на Киев Диана Бобровска е била толкова притеснена от нова руска атака срещу нейния квартал след опустошителен удар в понеделник, че е прекарала втора поредна нощ в бомбоубежището заедно с 2-годишния си син, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

„Две нощи без сън е изключително трудно“, каза 31-годишната жена, застанала край развалините на жилищна сграда, разрушена по време на атаката. „Освен това и нервите - всичко е много лошо, ако трябва да бъда честна“.

Бобровска и останалите хора на мястото, където 8 души бяха убити в собствените им домове, казаха, че очакват ударите да зачестят, тъй като Русия се възползва от острия дефицит в Украйна на прехващачи, произведени в САЩ.

Противовъздушната отбрана на Украйна не успя да свали нито една от 23-те балистични ракети, изстреляни от Русия по време на среднощната атака срещу Киев и околностите му, по време на която загинаха 25 души.

Съветникът в министерството на отбраната Сергий Бескрестнов заяви по местната телевизия, че Украйна официално е изчерпала запасите си от ракети „Пейтриът“, които са необходими за свалянето на балистични ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно моли съюзниците си да предоставят още от този тип ракети, въпрос, който той повдигна отново тази седмица на срещата на върха на НАТО в Турция.

През юли украинската противовъздушна отбрана успя да свали успешно едва 4 от 49-те изстреляни от Русия балистични ракети, според данните на военновъздушните сили на Украйна.

Русия е подобрила способностите си за водене на война по въздух с Украйна през последните месеци, докато руската пехота e все по-неуверена на бойното поле и понася загуби при украинските атаки срещу военни бази и петролната промишленост.

„Ще става все по-зле“

Четиридесет и седем годишният Роман Старостишин живее съвсем близо до разрушената при руска атака в понеделник жилищна сграда в Киев и си спомня как тогава се е събудил от звук, който наподобявал „удряне с чук“, докато серия от експлозии разтърсвали дома му.

Казва, че може да помисли да премести семейството си извън града, ако атаките зачестят, въпреки че не може да работи от вкъщи.

„Ще стане по-зле преди да стане по-добре“ каза Старостишин, който е лекар по професия. „Мисля, че е най-тъмно точно преди изгрев слънце и може би все още се разчита на най-тъмното време“.

Руският президент Владимир Путин заяви, че той ще продължи с войната си независимо от нарастващите трудности за Русия. Москва настоява Киев да предаде контрола върху останалата част от източната Донецка област, която тя не успява да завземе след повече от 4 години сражения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който проведе разговори както със Зеленски, така и с Путин, заяви във вторник в Анкара, че вярва, че войната може да бъде „решена, надявайки се скоро“.

Тридесет и две годишната Анастасия Рибак, която е в майчинство и чийто съпруг е на фронта, бе твърда в изказването си за така наречената от нея „руска рулетка“ от атаки.

„Може да заминеш в чужбина, но това за мен не е вариант“, каза тя и добави: „Нашата страна си е наша страна“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    57 6 Отговор
    По морето "лишени от сън" Укроинци не дават и на останалите от хотела да се наспят като хората.

    19:06 10.07.2026

  • 2 Пич

    40 6 Отговор
    Шпионирам руското военно командване, и ще ви предоставя много секретната информация!!! Русия ще атакува нощес!!!

    Коментиран от #55

    19:07 10.07.2026

  • 3 Без име

    51 8 Отговор
    Само безмозъчна мисирка може да напише това: "руската пехота e все по-неуверена на бойното поле и понася загуби при украинските атаки срещу военни бази и петролната промишленост."

    19:08 10.07.2026

  • 4 Сатана Z

    31 5 Отговор
    Българите в такива случаи казват:
    "От сън спомени няма"

    19:08 10.07.2026

  • 5 ВСИЧКИ БАНДЕРИ

    38 5 Отговор
    Отново са поканени тази вечер на дискотека в ню кииф.

    19:10 10.07.2026

  • 6 хаха🤣

    6 30 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция ?? С бутане на къщи и пазари, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави🤣

    19:10 10.07.2026

  • 7 Българин

    5 56 Отговор
    РУСКИТЕ ИЗРОДИ УБИВАТ МИРНИ ГРАЖДАНИ, МЪЖЕ, ЖЕНИ, ДЕЦА, СРЕД ТЯХ И НАШИ БЪЛГАРИ
    А У НАС ИМА ТЪПИ И ПРОДАЖНИ РУСОФИЛИ, КОИТО ОЩЕ ОБИЧАТ ОМРАЗНАТА РУСИЯ, ТАЗИ ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО, РЕШИЛА ДА ПОДПАЛИ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ, ВЕКОВЕН ВРАГ И ЛЪЖЕОСВОБОДИТЕЛ НА НА НАШАТА БЪЛГАРИЯ, ОТ КОЯТО Е ПОЛУЧИЛА ЦЪРКВА, ПИСМЕНОСТ, МОДЕЛ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. НО ТОВА Е РУСИЯ, ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО И ПОШЛОСТТА.

    Коментиран от #8

    19:11 10.07.2026

  • 8 я стига бай Асане

    50 3 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    А като бомбиха 8 години Донбас , що мълча кат бит колоездач ?!

    Коментиран от #16

    19:15 10.07.2026

  • 9 Соломон

    2 44 Отговор
    Срещу Русия се задава такова цунами което ще я помете и ще се чудят къде зимуват раците

    Коментиран от #13

    19:15 10.07.2026

  • 10 Баце

    42 2 Отговор
    До онзи ден сваляха 95% сега нищо?!?
    Еее, нали ще имате лиценз, за 5-6 дена ще издялкате 1000 бройки и ще победите.

    Коментиран от #34

    19:16 10.07.2026

  • 11 Боташ Крадев

    3 42 Отговор
    Пореден национален срам: Изгонихме инвестиция за 1 милиард евро, за да не обидим Москва!
    Докато в България се караме на чий господар да слугуваме и как да спасим руския интерес, светът директно ни заобикаля. Германският отбранителен гигант „Райнметал“ официално одобри Хърватия за своя нов регионален хъб. А ние? Ние закрихме проекта в Иганово, защото държавата „нямала пари“, а всъщност нямаше политическа смелост!Загубихме фабрика за 1 милиард евро, хиляди високоплатени работни места, трансфер на модерни технологии от НАТО и сигурност, която щеше да съживи цял регион. Вместо това получихме:• Местни референдуми срещу „евроатлантическите барутчии“.• Чиновнически саботажи за „предоговаряне“.• Политическо подмазване на Кремъл, маскирано като „грижа за мира“.Резултатът? Загреб получава милиардите и бъдещето, а София получава поредния звучен шамар и празна хазна. Докога робският манталитет и страхът от Русия ще обричат децата ни на бедност? Докога ще сме на колене, докато другите вървят напред?Споделяйте, нека се знае кой пак загроби България!

    Коментиран от #15, #20, #33, #37

    19:16 10.07.2026

  • 12 Тиква

    32 2 Отговор
    Нито един окрабандер не трябва да спи,а да заспи, завинаги.

    19:16 10.07.2026

  • 13 Само питам

    29 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    За кога да го очакваме ?
    Или като книгата дето я написа за разпада на Русия преди 30 и кусур години ???

    Коментиран от #22, #26

    19:17 10.07.2026

  • 14 Папата

    31 1 Отговор
    Белия байрак!

    19:17 10.07.2026

  • 15 жик так

    25 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боташ Крадев":

    Много разбираш и ти от икономика бе кокорчо .

    19:18 10.07.2026

  • 16 Жураналист

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "я стига бай Асане":

    Щот Асан му е името, но му викат Айше.

    19:18 10.07.2026

  • 17 тия писачи хептен се увлякоха

    33 0 Отговор
    Руснаците ползват ракети , дронове , снаряди ...и когато всичко спре да мърда , тогава влиза пехотата. Жертвите са минимални !

    19:19 10.07.2026

  • 18 Ауууу,колко трогателно...!

    39 0 Отговор
    ,,...че е прекарала втора поредна нощ в бомбоубежището заедно с 2-годишния си син..."
    А защо демократичната общност не се възмути,че не една а хиляди майки от Газа прекараха и то не в бомбоубежище,а в...обикновена палатка...,молейки се израелска ракета или снаряд,да не ги улучи...!
    Извинявайте,нищо лично към тази също изстрадала майка,но двойните стандарти ни идват в повечко...!

    19:20 10.07.2026

  • 19 Само питам

    28 0 Отговор
    Щом всичко е по мед и масло , защо украйна обяви евакуация на Краматорск и цялата околия ?

    19:21 10.07.2026

  • 20 Жураналист

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боташ Крадев":

    Истината е, че ние се намираме близко до нашата освободителна, а руснаците от такива заводи си устройват весела заря в последно време.
    Така, че аз се радвам за избегнатите ненужни жертви.

    19:22 10.07.2026

  • 21 Съпругът на Анастасия Рибак,

    13 0 Отговор
    Заявявам твърдо относно така наречената „украинска рулетка“ от бусовизации - Не може да се замине в чужбина, затова за мен не бе вариант.

    "Анастасия Рибак, която е в майчинство и чийто съпруг е на фронта, бе твърда в изказването си за така наречената от нея „руска рулетка“ от атаки"
    „Може да заминеш в чужбина, но това за мен не е вариант“, каза тя

    19:23 10.07.2026

  • 22 Саде да попитам!

    22 0 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    А ве нещо Соломон,ни се чува,ни се вижда...?!
    Да не би да е заминал заедно с Тагарев на Украинският фронт,да защищават братята украинци...?!?!
    Ако е така-моите адмирации...👍👍👍!

    Коментиран от #30, #31, #39

    19:23 10.07.2026

  • 23 Плющи плющачо Мадярски

    0 19 Отговор
    Нощес Мадяр е изплющял още 13 руски корита в Азовско море, с което общият им брой нарасна до 48.

    Продължаваме напред!

    Коментиран от #29, #43

    19:24 10.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    От сън спомени няма ,хохохолите ще спят в овъдното .

    19:24 10.07.2026

  • 25 Костов

    20 2 Отговор
    КАКВОТО ПОВИКАЛО СЕ ОБАДИЛО ...МН ВИ ТЪРПЯХА РУСНАЦИТЕ СЕГА Е ВРЕМЕ ЗА РАЗПЛАТА УКРАЙНА ИЗЧЕЗВА

    19:24 10.07.2026

  • 26 Соломон

    1 16 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    В момента в Русия има криза за гориво заради ударите по НПЗ. Всеки ден някъде гори а днес в Москва Капотня пак гори. Предстои жътва а комбайните нямат гориво или ако намерят някога то ще е на двойна и тройна цена от тази преди месец. Русия я не просто голяма,тя е огромна и силно зависима от транспорта а без гориво няма транспорт няма стоки. Тировете стоя по пътищата и чакат гориво. Как мислиш ако можеш да мислиш ще издържат.

    Коментиран от #47

    19:24 10.07.2026

  • 27 Читател

    8 0 Отговор
    Отговор довечера

    19:24 10.07.2026

  • 28 факуса

    14 0 Отговор
    ще се оправи кат измрете от глупост всичките,ще останат онез с златните тоалетни

    19:25 10.07.2026

  • 29 Оня с парчето

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Плющи плющачо Мадярски":

    Тебе кой те плющи бре минн.дилл ,ако няма кой ,тигоо отперрем в га,zундера ?

    19:26 10.07.2026

  • 30 Без име

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Саде да попитам!":

    Ей сега ще дойде. Един дежурен пише с много имена. Бяха двама, но парите свършват, оставили са само един - по-грамотния.

    19:26 10.07.2026

  • 31 Соломон

    0 11 Отговор

    До коментар #22 от "Саде да попитам!":

    Само да ти кажа. Знам как мирише и кръвта и адреналина. И живота ми е минал в казармата и на места на които ти едва ли си бил

    Коментиран от #36, #41, #45, #50

    19:27 10.07.2026

  • 32 Ами

    17 0 Отговор
    Дори и простите окраинци разбраха, че ще става все по-зле.

    19:27 10.07.2026

  • 33 Е да ама...

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боташ Крадев":

    ...Редев колкото и да се старае,не може да стигне Твоите- Борисов и Пеевски по кражби и далавери...!
    Признай си,че е така!
    Просто Твоите Борисов и Пеевски са Нобелови Лауреати по Максимални Кражби и Далавери...!!!

    19:28 10.07.2026

  • 34 Ще става

    1 14 Отговор

    До коментар #10 от "Баце":

    и по-зле.

    Но на журналистите путинофили им пука за украинците или европейците, а с притесняват единсъвено за Раша! С по няколко статии на ден.

    19:28 10.07.2026

  • 35 Механик

    17 0 Отговор
    Аз па знам едни украинци дето хем са си починали добре, хем са се охранили добре, хем се чудят как да стигнат до фронта.
    Аз мисля, че Урсула и европейското ръководство + киевските мислители, ще им помогнат да осъществят тази своя мечта и да отидат да воюват срещу омразните руснаци.
    Много скоро ще е, освен ако бандеровците в Лвов не обесят Зели.

    19:30 10.07.2026

  • 36 Затова си увреден в

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    глЪвЪтЪ.

    Коментиран от #38

    19:30 10.07.2026

  • 37 Анонимен

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боташ Крадев":

    Защо не отворят завод за гражданска продукция?

    19:30 10.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 факуса

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Саде да попитам!":

    той и оня пидълфари, боковия пиар дет и синчето му захлеби кат търтей в гроб и той изчезна,ни дума не написал за избора на бай хасан и баба пена

    19:32 10.07.2026

  • 40 Топчията

    11 1 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    19:32 10.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Димитър Георгиев

    13 0 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    Сюлеймане ,чиниш ми се ряззана карабина-калмар по родопски ,къв го дириш в български дискусионен форум?

    Коментиран от #44

    19:34 10.07.2026

  • 43 Нещо си в грешка

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "Плющи плющачо Мадярски":

    "Коритата" не са руски, а наети от държави внасящи петрол от Русия защото. не искат икономиките им да се сринат и деиндустриализират, както на ЕС.
    И петрола е платен на Русия, преди да е натоварен на "коритата".

    19:36 10.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тачо Пармака

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    А в Г,Zaa слаггаш лисиго ,усещаш ли миризмата на прегорели гарнитури и на прясен хайвер ?

    19:36 10.07.2026

  • 46 Димитър Георгиев

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "Соломон":

    Що ,дай координати в Делиормана ,па мога и да дойда ,Сюлеймане ,само не знам феzzz ли си или турскоговорящо чингене ?

    19:39 10.07.2026

  • 47 Само питам

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Ли лично ли ходи да провериш или се уповаваш на бесарабския фронт ?

    19:39 10.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ?????

    14 0 Отговор
    Уф.
    А кво стана с перемогата?
    Нали според Зеленски и господарите му Русия губи войната.

    19:40 10.07.2026

  • 50 старшинката

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    В кое поделение си служил ?

    Коментиран от #51

    19:42 10.07.2026

  • 51 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "старшинката":

    на прайда.

    19:44 10.07.2026

  • 52 Кака Нашева

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "кака Мара":

    Абе ква паламарка ,явно е някъв клъцнат 10см дебърцин ,че го е срам на светло да го показва 😂😂😂

    19:45 10.07.2026

  • 53 да питам

    0 0 Отговор
    Кога ?! След 10 -ина , 15 години , ли ?😀Смешниците ..🤫

    19:59 10.07.2026

  • 54 ЧУДЕТЧ СЕ,ЧУДЕТЕ СЕ БЕЗЧУСТВЕНИ СЛЕПИ СЪ

    2 1 Отговор
    ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ЧУДЯТ ДОКАТО НАПУШЕНИЯТ ИМ ФАШОГЪЗЕН НЕЛИГИТИМНИК ГИ ДОВЪРШИ!! ТАКАВА ИНЕРТНА МАСА , НАБЛЮДАВАЩА УНИЩОЖЕНИЕТО СИ , ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ ОТ ИЗБРАНИЯ ИМ КЛОУН ,ТОТАЛНО ЛЕГНАЛ НА ЕВРОФАШАГИТЕ , БЕЗ РАКЦИЯ , Е УЧУДВАЩО ! НЕ НОЖМЕ НОРМАЛЕ ЧОВЕК ДА СТОИ БЕЗУЧАСТЪНО , ВИЖДАЙКИ ВСЕКИДНЕВНОТО УМИРАНЕ НА ХИЛЯДИ НА ФРОНТА !!
    КОЛКОТОТО И ДА СЕ МЪЧАТ ДА ГО ЗАБЛУЖДАВАТ , ТОВА НЕ ПОДЛЕЖИ НА НИКАКВО ЗАБЛУЖДЕНИЕ !
    ТЪП НАРОД , БЕЗЧУСТВЕН КЪМ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ , КОИТО УМИРАТ ЗА ФАШИНТЕРЕСИТЕ НА УРСУЛАНТИТЕ !!

    20:00 10.07.2026

  • 55 Пичи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ви изям хилядите петолъчки , Сатаниzзирания ...😉

    Коментиран от #56

    20:03 10.07.2026

  • 56 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пичи ,":

    Мой ми смууу..чишшш на първо време надда Рени.я Х.У.Й. ☝️!

    20:07 10.07.2026

  • 57 Хахаха

    0 0 Отговор
    Хахаха.....
    Егати и форхенда отнесе тоя!?

    20:09 10.07.2026

  • 58 Няма значение

    1 0 Отговор
    Утре събалям ще ги пуцат укробоклуците

    20:11 10.07.2026

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