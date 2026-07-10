„Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново

Жителката на Киев Диана Бобровска е била толкова притеснена от нова руска атака срещу нейния квартал след опустошителен удар в понеделник, че е прекарала втора поредна нощ в бомбоубежището заедно с 2-годишния си син, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

„Две нощи без сън е изключително трудно“, каза 31-годишната жена, застанала край развалините на жилищна сграда, разрушена по време на атаката. „Освен това и нервите - всичко е много лошо, ако трябва да бъда честна“.

Бобровска и останалите хора на мястото, където 8 души бяха убити в собствените им домове, казаха, че очакват ударите да зачестят, тъй като Русия се възползва от острия дефицит в Украйна на прехващачи, произведени в САЩ.

Противовъздушната отбрана на Украйна не успя да свали нито една от 23-те балистични ракети, изстреляни от Русия по време на среднощната атака срещу Киев и околностите му, по време на която загинаха 25 души.

Съветникът в министерството на отбраната Сергий Бескрестнов заяви по местната телевизия, че Украйна официално е изчерпала запасите си от ракети „Пейтриът“, които са необходими за свалянето на балистични ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно моли съюзниците си да предоставят още от този тип ракети, въпрос, който той повдигна отново тази седмица на срещата на върха на НАТО в Турция.

През юли украинската противовъздушна отбрана успя да свали успешно едва 4 от 49-те изстреляни от Русия балистични ракети, според данните на военновъздушните сили на Украйна.

Русия е подобрила способностите си за водене на война по въздух с Украйна през последните месеци, докато руската пехота e все по-неуверена на бойното поле и понася загуби при украинските атаки срещу военни бази и петролната промишленост.

„Ще става все по-зле“

Четиридесет и седем годишният Роман Старостишин живее съвсем близо до разрушената при руска атака в понеделник жилищна сграда в Киев и си спомня как тогава се е събудил от звук, който наподобявал „удряне с чук“, докато серия от експлозии разтърсвали дома му.

Казва, че може да помисли да премести семейството си извън града, ако атаките зачестят, въпреки че не може да работи от вкъщи.

„Ще стане по-зле преди да стане по-добре“ каза Старостишин, който е лекар по професия. „Мисля, че е най-тъмно точно преди изгрев слънце и може би все още се разчита на най-тъмното време“.

Руският президент Владимир Путин заяви, че той ще продължи с войната си независимо от нарастващите трудности за Русия. Москва настоява Киев да предаде контрола върху останалата част от източната Донецка област, която тя не успява да завземе след повече от 4 години сражения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който проведе разговори както със Зеленски, така и с Путин, заяви във вторник в Анкара, че вярва, че войната може да бъде „решена, надявайки се скоро“.

Тридесет и две годишната Анастасия Рибак, която е в майчинство и чийто съпруг е на фронта, бе твърда в изказването си за така наречената от нея „руска рулетка“ от атаки.

„Може да заминеш в чужбина, но това за мен не е вариант“, каза тя и добави: „Нашата страна си е наша страна“.