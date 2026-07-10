„Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново

Жителката на Киев Диана Бобровска е била толкова притеснена от нова руска атака срещу нейния квартал след опустошителен удар в понеделник, че е прекарала втора поредна нощ в бомбоубежището заедно с 2-годишния си син, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".
„Две нощи без сън е изключително трудно“, каза 31-годишната жена, застанала край развалините на жилищна сграда, разрушена по време на атаката. „Освен това и нервите - всичко е много лошо, ако трябва да бъда честна“.
Бобровска и останалите хора на мястото, където 8 души бяха убити в собствените им домове, казаха, че очакват ударите да зачестят, тъй като Русия се възползва от острия дефицит в Украйна на прехващачи, произведени в САЩ.
Противовъздушната отбрана на Украйна не успя да свали нито една от 23-те балистични ракети, изстреляни от Русия по време на среднощната атака срещу Киев и околностите му, по време на която загинаха 25 души.
Съветникът в министерството на отбраната Сергий Бескрестнов заяви по местната телевизия, че Украйна официално е изчерпала запасите си от ракети „Пейтриът“, които са необходими за свалянето на балистични ракети.
Украинският президент Володимир Зеленски многократно моли съюзниците си да предоставят още от този тип ракети, въпрос, който той повдигна отново тази седмица на срещата на върха на НАТО в Турция.
През юли украинската противовъздушна отбрана успя да свали успешно едва 4 от 49-те изстреляни от Русия балистични ракети, според данните на военновъздушните сили на Украйна.
Русия е подобрила способностите си за водене на война по въздух с Украйна през последните месеци, докато руската пехота e все по-неуверена на бойното поле и понася загуби при украинските атаки срещу военни бази и петролната промишленост.
„Ще става все по-зле“
Четиридесет и седем годишният Роман Старостишин живее съвсем близо до разрушената при руска атака в понеделник жилищна сграда в Киев и си спомня как тогава се е събудил от звук, който наподобявал „удряне с чук“, докато серия от експлозии разтърсвали дома му.
Казва, че може да помисли да премести семейството си извън града, ако атаките зачестят, въпреки че не може да работи от вкъщи.
„Ще стане по-зле преди да стане по-добре“ каза Старостишин, който е лекар по професия. „Мисля, че е най-тъмно точно преди изгрев слънце и може би все още се разчита на най-тъмното време“.
Руският президент Владимир Путин заяви, че той ще продължи с войната си независимо от нарастващите трудности за Русия. Москва настоява Киев да предаде контрола върху останалата част от източната Донецка област, която тя не успява да завземе след повече от 4 години сражения.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който проведе разговори както със Зеленски, така и с Путин, заяви във вторник в Анкара, че вярва, че войната може да бъде „решена, надявайки се скоро“.
Тридесет и две годишната Анастасия Рибак, която е в майчинство и чийто съпруг е на фронта, бе твърда в изказването си за така наречената от нея „руска рулетка“ от атаки.
„Може да заминеш в чужбина, но това за мен не е вариант“, каза тя и добави: „Нашата страна си е наша страна“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
19:06 10.07.2026
2 Пич
Коментиран от #55
19:07 10.07.2026
3 Без име
19:08 10.07.2026
4 Сатана Z
"От сън спомени няма"
19:08 10.07.2026
5 ВСИЧКИ БАНДЕРИ
19:10 10.07.2026
6 хаха🤣
19:10 10.07.2026
7 Българин
А У НАС ИМА ТЪПИ И ПРОДАЖНИ РУСОФИЛИ, КОИТО ОЩЕ ОБИЧАТ ОМРАЗНАТА РУСИЯ, ТАЗИ ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО, РЕШИЛА ДА ПОДПАЛИ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ, ВЕКОВЕН ВРАГ И ЛЪЖЕОСВОБОДИТЕЛ НА НА НАШАТА БЪЛГАРИЯ, ОТ КОЯТО Е ПОЛУЧИЛА ЦЪРКВА, ПИСМЕНОСТ, МОДЕЛ ЗА ДЪРЖАВНОСТ. НО ТОВА Е РУСИЯ, ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО И ПОШЛОСТТА.
Коментиран от #8
19:11 10.07.2026
8 я стига бай Асане
До коментар #7 от "Българин":А като бомбиха 8 години Донбас , що мълча кат бит колоездач ?!
Коментиран от #16
19:15 10.07.2026
9 Соломон
Коментиран от #13
19:15 10.07.2026
10 Баце
Еее, нали ще имате лиценз, за 5-6 дена ще издялкате 1000 бройки и ще победите.
Коментиран от #34
19:16 10.07.2026
11 Боташ Крадев
Докато в България се караме на чий господар да слугуваме и как да спасим руския интерес, светът директно ни заобикаля. Германският отбранителен гигант „Райнметал“ официално одобри Хърватия за своя нов регионален хъб. А ние? Ние закрихме проекта в Иганово, защото държавата „нямала пари“, а всъщност нямаше политическа смелост!Загубихме фабрика за 1 милиард евро, хиляди високоплатени работни места, трансфер на модерни технологии от НАТО и сигурност, която щеше да съживи цял регион. Вместо това получихме:• Местни референдуми срещу „евроатлантическите барутчии“.• Чиновнически саботажи за „предоговаряне“.• Политическо подмазване на Кремъл, маскирано като „грижа за мира“.Резултатът? Загреб получава милиардите и бъдещето, а София получава поредния звучен шамар и празна хазна. Докога робският манталитет и страхът от Русия ще обричат децата ни на бедност? Докога ще сме на колене, докато другите вървят напред?Споделяйте, нека се знае кой пак загроби България!
Коментиран от #15, #20, #33, #37
19:16 10.07.2026
12 Тиква
19:16 10.07.2026
13 Само питам
До коментар #9 от "Соломон":За кога да го очакваме ?
Или като книгата дето я написа за разпада на Русия преди 30 и кусур години ???
Коментиран от #22, #26
19:17 10.07.2026
14 Папата
19:17 10.07.2026
15 жик так
До коментар #11 от "Боташ Крадев":Много разбираш и ти от икономика бе кокорчо .
19:18 10.07.2026
16 Жураналист
До коментар #8 от "я стига бай Асане":Щот Асан му е името, но му викат Айше.
19:18 10.07.2026
17 тия писачи хептен се увлякоха
19:19 10.07.2026
18 Ауууу,колко трогателно...!
А защо демократичната общност не се възмути,че не една а хиляди майки от Газа прекараха и то не в бомбоубежище,а в...обикновена палатка...,молейки се израелска ракета или снаряд,да не ги улучи...!
Извинявайте,нищо лично към тази също изстрадала майка,но двойните стандарти ни идват в повечко...!
19:20 10.07.2026
19 Само питам
19:21 10.07.2026
20 Жураналист
До коментар #11 от "Боташ Крадев":Истината е, че ние се намираме близко до нашата освободителна, а руснаците от такива заводи си устройват весела заря в последно време.
Така, че аз се радвам за избегнатите ненужни жертви.
19:22 10.07.2026
21 Съпругът на Анастасия Рибак,
"Анастасия Рибак, която е в майчинство и чийто съпруг е на фронта, бе твърда в изказването си за така наречената от нея „руска рулетка“ от атаки"
„Може да заминеш в чужбина, но това за мен не е вариант“, каза тя
19:23 10.07.2026
22 Саде да попитам!
До коментар #13 от "Само питам":А ве нещо Соломон,ни се чува,ни се вижда...?!
Да не би да е заминал заедно с Тагарев на Украинският фронт,да защищават братята украинци...?!?!
Ако е така-моите адмирации...👍👍👍!
Коментиран от #30, #31, #39
19:23 10.07.2026
23 Плющи плющачо Мадярски
Продължаваме напред!
Коментиран от #29, #43
19:24 10.07.2026
24 стоян георгиев
19:24 10.07.2026
25 Костов
19:24 10.07.2026
26 Соломон
До коментар #13 от "Само питам":В момента в Русия има криза за гориво заради ударите по НПЗ. Всеки ден някъде гори а днес в Москва Капотня пак гори. Предстои жътва а комбайните нямат гориво или ако намерят някога то ще е на двойна и тройна цена от тази преди месец. Русия я не просто голяма,тя е огромна и силно зависима от транспорта а без гориво няма транспорт няма стоки. Тировете стоя по пътищата и чакат гориво. Как мислиш ако можеш да мислиш ще издържат.
Коментиран от #47
19:24 10.07.2026
27 Читател
19:24 10.07.2026
28 факуса
19:25 10.07.2026
29 Оня с парчето
До коментар #23 от "Плющи плющачо Мадярски":Тебе кой те плющи бре минн.дилл ,ако няма кой ,тигоо отперрем в га,zундера ?
19:26 10.07.2026
30 Без име
До коментар #22 от "Саде да попитам!":Ей сега ще дойде. Един дежурен пише с много имена. Бяха двама, но парите свършват, оставили са само един - по-грамотния.
19:26 10.07.2026
31 Соломон
До коментар #22 от "Саде да попитам!":Само да ти кажа. Знам как мирише и кръвта и адреналина. И живота ми е минал в казармата и на места на които ти едва ли си бил
Коментиран от #36, #41, #45, #50
19:27 10.07.2026
32 Ами
19:27 10.07.2026
33 Е да ама...
До коментар #11 от "Боташ Крадев":...Редев колкото и да се старае,не може да стигне Твоите- Борисов и Пеевски по кражби и далавери...!
Признай си,че е така!
Просто Твоите Борисов и Пеевски са Нобелови Лауреати по Максимални Кражби и Далавери...!!!
19:28 10.07.2026
34 Ще става
До коментар #10 от "Баце":и по-зле.
Но на журналистите путинофили им пука за украинците или европейците, а с притесняват единсъвено за Раша! С по няколко статии на ден.
19:28 10.07.2026
35 Механик
Аз мисля, че Урсула и европейското ръководство + киевските мислители, ще им помогнат да осъществят тази своя мечта и да отидат да воюват срещу омразните руснаци.
Много скоро ще е, освен ако бандеровците в Лвов не обесят Зели.
19:30 10.07.2026
36 Затова си увреден в
До коментар #31 от "Соломон":глЪвЪтЪ.
Коментиран от #38
19:30 10.07.2026
37 Анонимен
До коментар #11 от "Боташ Крадев":Защо не отворят завод за гражданска продукция?
19:30 10.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 факуса
До коментар #22 от "Саде да попитам!":той и оня пидълфари, боковия пиар дет и синчето му захлеби кат търтей в гроб и той изчезна,ни дума не написал за избора на бай хасан и баба пена
19:32 10.07.2026
40 Топчията
19:32 10.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Димитър Георгиев
До коментар #38 от "Соломон":Сюлеймане ,чиниш ми се ряззана карабина-калмар по родопски ,къв го дириш в български дискусионен форум?
Коментиран от #44
19:34 10.07.2026
43 Нещо си в грешка
До коментар #23 от "Плющи плющачо Мадярски":"Коритата" не са руски, а наети от държави внасящи петрол от Русия защото. не искат икономиките им да се сринат и деиндустриализират, както на ЕС.
И петрола е платен на Русия, преди да е натоварен на "коритата".
19:36 10.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тачо Пармака
До коментар #31 от "Соломон":А в Г,Zaa слаггаш лисиго ,усещаш ли миризмата на прегорели гарнитури и на прясен хайвер ?
19:36 10.07.2026
46 Димитър Георгиев
До коментар #44 от "Соломон":Що ,дай координати в Делиормана ,па мога и да дойда ,Сюлеймане ,само не знам феzzz ли си или турскоговорящо чингене ?
19:39 10.07.2026
47 Само питам
До коментар #26 от "Соломон":Ли лично ли ходи да провериш или се уповаваш на бесарабския фронт ?
19:39 10.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ?????
А кво стана с перемогата?
Нали според Зеленски и господарите му Русия губи войната.
19:40 10.07.2026
50 старшинката
До коментар #31 от "Соломон":В кое поделение си служил ?
Коментиран от #51
19:42 10.07.2026
51 Соломон
До коментар #50 от "старшинката":на прайда.
19:44 10.07.2026
52 Кака Нашева
До коментар #48 от "кака Мара":Абе ква паламарка ,явно е някъв клъцнат 10см дебърцин ,че го е срам на светло да го показва 😂😂😂
19:45 10.07.2026
53 да питам
19:59 10.07.2026
54 ЧУДЕТЧ СЕ,ЧУДЕТЕ СЕ БЕЗЧУСТВЕНИ СЛЕПИ СЪ
КОЛКОТОТО И ДА СЕ МЪЧАТ ДА ГО ЗАБЛУЖДАВАТ , ТОВА НЕ ПОДЛЕЖИ НА НИКАКВО ЗАБЛУЖДЕНИЕ !
ТЪП НАРОД , БЕЗЧУСТВЕН КЪМ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ , КОИТО УМИРАТ ЗА ФАШИНТЕРЕСИТЕ НА УРСУЛАНТИТЕ !!
20:00 10.07.2026
55 Пичи ,
До коментар #2 от "Пич":Ви изям хилядите петолъчки , Сатаниzзирания ...😉
Коментиран от #56
20:03 10.07.2026
56 Пич
До коментар #55 от "Пичи ,":Мой ми смууу..чишшш на първо време надда Рени.я Х.У.Й. ☝️!
20:07 10.07.2026
57 Хахаха
Егати и форхенда отнесе тоя!?
20:09 10.07.2026
58 Няма значение
20:11 10.07.2026