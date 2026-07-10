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Украйна създаде специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия
  Тема: Украйна

Украйна създаде специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия

10 Юли, 2026 23:12 1 051 45

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Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски

Украйна създаде специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че създава специално командване за ударите, нанасяни от Украйна дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия" заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията.

Зеленски също така каза, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев среща подкрепата не само на международните партньори на Украйна, но и на вътрешния кръг на руския лидер, предаде Укринформ.

„Днес нашите Сили за отбрана постигнаха нови резултати в дългосрочния натиск над Русия. Кризата с бензина в Русия се задълбочава, което е напълно справедлив отговор на нежеланието на Путин да прекрати тази война. Представихме предложения как мирът да бъде постигнат по-скоро и получаваме подкрепа не само от нашите партньори по света, но и от хора във вътрешния кръг на Путин. Те разбират какво се случва и че няма алтернатива на мира“, заяви Зеленки.

Президентът отбеляза, че днес украинските удари с голям обсег са достигнали няколко региона на Русия, както и цели на временно окупираната територия на Украйна.

Държавният глава благодари на украинските военнослужещи за тяхната прецизност, като подчерта, че операцията се развива успешно, и добави: „Ще продължим да укрепваме този фронт.“

Както съобщава Укринформ Зеленски заяви, че тази седмица украински дронове са поразили руска петролна рафинерия, разположена на 2500 километра от границата. Това означава, че Русия вече няма петролни рафинерии, които да са извън обсега на украинските оръжия, допълва украинската информационна агенция.

Междувременно бе съобщено, че президентът на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал в Киев с американския сенатор Линдзи Греъм и двамата обсъдиха усилването на санкциите срещу Русия и спешната нужда на Украйна от още противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.

„Добра среща с американския сенатор Линдзи Греъм в Киев. Това е вече десетата му визита в нашата страна и ние оценяваме подкрепата му“, написа украинският държавен глава.

Той благодари на Греъм за това, че признава постиженията на украинските воини, предаде БТА.

„Колкото по-силна е Украйна на бойното поле, толкова по-големи са шансовете, че дипломацията в крайна сметка ще бъде успешна. И точно сега е важно нашият натиск чрез удари с голям обсег срещу Русия да бъде подкрепен чрез нови стъпки за санкции от страна на нашите партньори. Линдзи ме информира за работата, която продължава в Конгреса по съответното законодателство“, добави Зеленски.

Според украинския президент по време срещата двамата са се съсредоточили и върху спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана, за да защитава гражданите си.

Зеленскит припомни, че по време на срещата на върха на НАТО в Анкара той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали политически споразумения относно лицензиране на производството на системи „Пейтриът“ в Украйна. Зеленски подчерта, че „сега е критично важно да приложим всичко това на ниво екип“.

„Благодаря на САЩ, на президента, и на Конгреса за двупартийната и последователна подкрепа от двете камари“, заяви Зеленски.

Междувременно сенаторите Линдзи Греъм и Ричърд Блументал обявиха днес, че са постигнали споразумение с администрацията на президента Тръмп за придвижване на тяхната версия на законодателство за налагане на санкции срещу Русия и страни, които купуват руски петрол.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    30 5 Отговор
    Значи пак ще има заря в Киув.

    Коментиран от #21

    23:14 10.07.2026

  • 4 Ей това ,

    20 3 Отговор
    Командване , ще е изтрие от картата …

    Коментиран от #14

    23:15 10.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Украйна обяви конкурс за доставка на хуманоидни роботи за армията.Положението е отчайващо.

    23:15 10.07.2026

  • 6 Русофил

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин пърдящата утка":

    Ще ти го върна с лихвите

    23:16 10.07.2026

  • 7 Ба бааааа

    20 4 Отговор
    Зелю пак ще вие на умрело

    23:17 10.07.2026

  • 8 Бат Вальо

    15 4 Отговор
    Ле-ле ... да гасиш пожар с бензин ...

    23:19 10.07.2026

  • 9 Пуcин

    4 9 Отговор
    И мунчо харесва победителите вече!

    23:28 10.07.2026

  • 10 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Това командване няма да изкара много.

    23:34 10.07.2026

  • 11 Ами

    10 4 Отговор
    Пуснете клипчето как в Лвов набират доброволци :)

    23:35 10.07.2026

  • 12 Вонящ жълт парцал като Факти

    8 3 Отговор
    Си заслужава аудиторията

    23:35 10.07.2026

  • 13 Време е

    9 7 Отговор
    батко Владко да пусне една бомба, от тези хубавите. После ще е тишина.

    Коментиран от #16, #18, #41

    23:38 10.07.2026

  • 14 Синхуа

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ей това ,":

    Господарите от Китай са забранили на путлер да използва ядрено оръжие ,потвърдено е пред европейски дипломати

    Коментиран от #22

    23:40 10.07.2026

  • 15 Жълт парцал

    9 4 Отговор
    Украйна създаде между галактически звезден кръстосвач. Както и армия от марсиански джедаи. Както и контролира кемтрейлс.... Хайде Украйна да ходи в кофите. Розовата тъпотия

    23:41 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Уинстън Чърчил е пророк

    5 9 Отговор
    "Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.

    След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.

    Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...

    Сър Уинстън Чърчил

    А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
    И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!

    23:42 10.07.2026

  • 18 Бате ти владко

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Време е":

    Се е нассрал от страх в бункера.Замирисал е на жълта Нищожество.

    23:43 10.07.2026

  • 19 Прекрасна новина за путя

    7 8 Отговор
    Човекът зад "Фламинго": През есента тестваме балистична ракета срещу Русия, Москва ще е първата цел (ВИДЕО)
    09 юли 2026
    Изпитанията на първата украинска балистична ракета срещу цели на руска територия ще започнат още през есента на 2026 г. Тази прогноза направи в интервю за местното издание LIGA Денис Щилиерман, съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point - фирмата производител на ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Появата на балистична ракета местно производство би могла значително да разшири възможностите на украинските въоръжени сили по отношение на удари в цяла Русия. Като ракетата може да носи и ядрен заряд.

    Коментиран от #23, #27

    23:44 10.07.2026

  • 20 Русчук

    8 1 Отговор
    Който е бил с рускиня, знае, че обичат нанасяне на груб удар с дълбокото проникване.

    23:44 10.07.2026

  • 21 Гошо

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Нищо чудно още тази нощ да е

    23:45 10.07.2026

  • 22 Европейските депутати

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "Синхуа":

    затова ли ги е страх от Китай, защото Китай каза, че ще помага на Русия ,както 56 държави помагат на Украйна. И Русия ще ги смачка САМА.

    Коментиран от #25

    23:45 10.07.2026

  • 23 Ами

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "Прекрасна новина за путя":

    Чичо Дончо каза,че разрешава

    23:46 10.07.2026

  • 24 Диари-Я

    6 5 Отговор
    Специално командване създадох и аз.
    Айде кукловодите да ме оставят да бъда себе си.
    Обожавам се арогантна!

    23:47 10.07.2026

  • 25 Пепи Волгата

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "Европейските депутати":

    Аз избрах еврото .

    Коментиран от #38

    23:47 10.07.2026

  • 26 Гориил

    10 6 Отговор
    Пълното и тотално унищожаване на трите пристанища в Одеса и десетте транспортни и логистични центъра на НАТО в Киев, Лвов, Тернопол, Ивано-Франковск, Хмелницки, Днепропетровск, Николаев, Очаков, Запорожие и Полтава би елиминирало напълно подобен сценарий и би превърнало Украйна в лунен пейзаж и планини от димящи руини.

    Коментиран от #28

    23:48 10.07.2026

  • 27 Механик

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "Прекрасна новина за путя":

    Съгласен.

    23:50 10.07.2026

  • 28 Това кога ще се случи?

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #30

    23:54 10.07.2026

  • 29 Гориил

    8 5 Отговор
    Например, Англия, която създаде центрове за сглобяване на своите военноморски дронове, вече е загубила 90 процента от съоръженията си в Одеса, Очаков и Николаев. Вероятно сте забелязали, че в Черно море не е забелязан нито един военноморски дрон, произведен в Англия.

    Коментиран от #31

    23:57 10.07.2026

  • 30 Завтра , ти

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Това кога ще се случи?":

    Кога пуууу. kнеш

    23:59 10.07.2026

  • 31 Кочо

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    За сметка на това е забелязан да плава крайцера Москва.

    Коментиран от #32, #33

    23:59 10.07.2026

  • 32 Кочовица

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Кочо":

    И аз забелязах Дж. Форд да се мотае насам. И Линкълн също драпаше тъдява.

    00:01 11.07.2026

  • 33 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Кочо":

    Крайцерът „Москва“ е изведен от експлоатация от Черноморския флот отдавна (през 1993 г.) и дълго време е служил като учебен център за Новороссийския морски университет „Адмирал Ушаков“. След това крайцерът е служил в продължение на много години като учебна цел за морска артилерия и ракети за кораби на Черноморския флот. Той е бил потопен по време на рутинен козметичен ремонт.

    00:07 11.07.2026

  • 34 Ще пратя имейл на Зеленски

    6 2 Отговор
    Да направи командване за събиране на войници от България.
    Толкова сайтове с толкова много журналисти са фенове на Украйна, много рядко ще видиш статии за България, тяхната родина е станала Украйна.
    Коментарите в тези сайтове про-украински.
    Всичките тия журналисти и укрофенове да се мобилизират и да ходят в Украйна, да помагат, ще ги изпратим подобаващо на централна софийска гара.

    Коментиран от #35

    00:07 11.07.2026

  • 35 Ще помогна хуманитарно

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ще пратя имейл на Зеленски":

    с черни чували.

    00:10 11.07.2026

  • 36 руzко = боклук

    3 2 Отговор
    Украйна отдавна бие дълбоко в московия, копейките от факти са още с internet explorer

    00:12 11.07.2026

  • 37 Гориил

    2 3 Отговор
    В Киев се образуваха дълги опашки за външни преносими тоалетни поради спиране на водоснабдяването и нефункциониране на помпените станции за отпадъчни води и пречиствателните съоръжения.

    00:13 11.07.2026

  • 38 Кривогледа Лайкова

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пепи Волгата":

    Аз също избрах еврото!

    00:15 11.07.2026

  • 39 Сливи ли имате в устата

    0 2 Отговор
    да го напишете това мирно предложение, отправено от Киев? Та сами да видим колко е възможно или болни фантазии?!! Май е второто щом, чак и на медиите им е неудобно

    докато мирното предложение, отправено от Киев среща подкрепата не само на международните партньори на Украйна, но и на вътрешния кръг на руския лидер,

    Коментиран от #42

    00:16 11.07.2026

  • 40 А МОЧАТА?

    3 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    00:17 11.07.2026

  • 41 Батко ти

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Време е":

    Владко Педофилович пуска бомбите само в гърнето .

    00:30 11.07.2026

  • 42 Проблема е в това

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сливи ли имате в устата":

    че Зеленски и международните партньори не искат просто мир, а "справедлив мир" , а Путин не може да им откаже и ще им го достави! Но това изисква време!
    Само сегашния пълен колапс на Украйна не е достатъчен, международните партньори още мърдат въпреки рецесията и деиндустричлизията,

    00:35 11.07.2026

  • 43 эрмак

    1 1 Отговор
    До кога руснаците ще се мотаят?? Трябва да се приключи с укрия!

    Коментиран от #45

    00:39 11.07.2026

  • 44 русхка АГОНИА

    1 0 Отговор
    СЛАВА ГЕРОИАМ

    00:48 11.07.2026

  • 45 Първо да да подсилят. бункерите на

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "эрмак":

    Владимир Сополин.После ще атакуват.

    00:57 11.07.2026

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