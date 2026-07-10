Украйна създаде специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че създава специално командване за ударите, нанасяни от Украйна дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия" заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията.
Зеленски също така каза, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев среща подкрепата не само на международните партньори на Украйна, но и на вътрешния кръг на руския лидер, предаде Укринформ.
„Днес нашите Сили за отбрана постигнаха нови резултати в дългосрочния натиск над Русия. Кризата с бензина в Русия се задълбочава, което е напълно справедлив отговор на нежеланието на Путин да прекрати тази война. Представихме предложения как мирът да бъде постигнат по-скоро и получаваме подкрепа не само от нашите партньори по света, но и от хора във вътрешния кръг на Путин. Те разбират какво се случва и че няма алтернатива на мира“, заяви Зеленки.
Президентът отбеляза, че днес украинските удари с голям обсег са достигнали няколко региона на Русия, както и цели на временно окупираната територия на Украйна.
Държавният глава благодари на украинските военнослужещи за тяхната прецизност, като подчерта, че операцията се развива успешно, и добави: „Ще продължим да укрепваме този фронт.“
Както съобщава Укринформ Зеленски заяви, че тази седмица украински дронове са поразили руска петролна рафинерия, разположена на 2500 километра от границата. Това означава, че Русия вече няма петролни рафинерии, които да са извън обсега на украинските оръжия, допълва украинската информационна агенция.
Междувременно бе съобщено, че президентът на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал в Киев с американския сенатор Линдзи Греъм и двамата обсъдиха усилването на санкциите срещу Русия и спешната нужда на Украйна от още противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.
„Добра среща с американския сенатор Линдзи Греъм в Киев. Това е вече десетата му визита в нашата страна и ние оценяваме подкрепата му“, написа украинският държавен глава.
Той благодари на Греъм за това, че признава постиженията на украинските воини, предаде БТА.
„Колкото по-силна е Украйна на бойното поле, толкова по-големи са шансовете, че дипломацията в крайна сметка ще бъде успешна. И точно сега е важно нашият натиск чрез удари с голям обсег срещу Русия да бъде подкрепен чрез нови стъпки за санкции от страна на нашите партньори. Линдзи ме информира за работата, която продължава в Конгреса по съответното законодателство“, добави Зеленски.
Според украинския президент по време срещата двамата са се съсредоточили и върху спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана, за да защитава гражданите си.
Зеленскит припомни, че по време на срещата на върха на НАТО в Анкара той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали политически споразумения относно лицензиране на производството на системи „Пейтриът“ в Украйна. Зеленски подчерта, че „сега е критично важно да приложим всичко това на ниво екип“.
„Благодаря на САЩ, на президента, и на Конгреса за двупартийната и последователна подкрепа от двете камари“, заяви Зеленски.
Междувременно сенаторите Линдзи Греъм и Ричърд Блументал обявиха днес, че са постигнали споразумение с администрацията на президента Тръмп за придвижване на тяхната версия на законодателство за налагане на санкции срещу Русия и страни, които купуват руски петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някой
Коментиран от #21
23:14 10.07.2026
4 Ей това ,
Коментиран от #14
23:15 10.07.2026
5 Последния Софиянец
23:15 10.07.2026
6 Русофил
До коментар #1 от "Путин пърдящата утка":Ще ти го върна с лихвите
23:16 10.07.2026
7 Ба бааааа
23:17 10.07.2026
8 Бат Вальо
23:19 10.07.2026
9 Пуcин
23:28 10.07.2026
10 Сатана Z
23:34 10.07.2026
11 Ами
23:35 10.07.2026
12 Вонящ жълт парцал като Факти
23:35 10.07.2026
13 Време е
Коментиран от #16, #18, #41
23:38 10.07.2026
14 Синхуа
До коментар #4 от "Ей това ,":Господарите от Китай са забранили на путлер да използва ядрено оръжие ,потвърдено е пред европейски дипломати
Коментиран от #22
23:40 10.07.2026
15 Жълт парцал
23:41 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Уинстън Чърчил е пророк
След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.
Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...
Сър Уинстън Чърчил
А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!
23:42 10.07.2026
18 Бате ти владко
До коментар #13 от "Време е":Се е нассрал от страх в бункера.Замирисал е на жълта Нищожество.
23:43 10.07.2026
19 Прекрасна новина за путя
09 юли 2026
Изпитанията на първата украинска балистична ракета срещу цели на руска територия ще започнат още през есента на 2026 г. Тази прогноза направи в интервю за местното издание LIGA Денис Щилиерман, съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point - фирмата производител на ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Появата на балистична ракета местно производство би могла значително да разшири възможностите на украинските въоръжени сили по отношение на удари в цяла Русия. Като ракетата може да носи и ядрен заряд.
Коментиран от #23, #27
23:44 10.07.2026
20 Русчук
23:44 10.07.2026
21 Гошо
До коментар #3 от "Някой":Нищо чудно още тази нощ да е
23:45 10.07.2026
22 Европейските депутати
До коментар #14 от "Синхуа":затова ли ги е страх от Китай, защото Китай каза, че ще помага на Русия ,както 56 държави помагат на Украйна. И Русия ще ги смачка САМА.
Коментиран от #25
23:45 10.07.2026
23 Ами
До коментар #19 от "Прекрасна новина за путя":Чичо Дончо каза,че разрешава
23:46 10.07.2026
24 Диари-Я
Айде кукловодите да ме оставят да бъда себе си.
Обожавам се арогантна!
23:47 10.07.2026
25 Пепи Волгата
До коментар #22 от "Европейските депутати":Аз избрах еврото .
Коментиран от #38
23:47 10.07.2026
26 Гориил
Коментиран от #28
23:48 10.07.2026
27 Механик
До коментар #19 от "Прекрасна новина за путя":Съгласен.
23:50 10.07.2026
28 Това кога ще се случи?
До коментар #26 от "Гориил":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #30
23:54 10.07.2026
29 Гориил
Коментиран от #31
23:57 10.07.2026
30 Завтра , ти
До коментар #28 от "Това кога ще се случи?":Кога пуууу. kнеш
23:59 10.07.2026
31 Кочо
До коментар #29 от "Гориил":За сметка на това е забелязан да плава крайцера Москва.
Коментиран от #32, #33
23:59 10.07.2026
32 Кочовица
До коментар #31 от "Кочо":И аз забелязах Дж. Форд да се мотае насам. И Линкълн също драпаше тъдява.
00:01 11.07.2026
33 Гориил
До коментар #31 от "Кочо":Крайцерът „Москва“ е изведен от експлоатация от Черноморския флот отдавна (през 1993 г.) и дълго време е служил като учебен център за Новороссийския морски университет „Адмирал Ушаков“. След това крайцерът е служил в продължение на много години като учебна цел за морска артилерия и ракети за кораби на Черноморския флот. Той е бил потопен по време на рутинен козметичен ремонт.
00:07 11.07.2026
34 Ще пратя имейл на Зеленски
Толкова сайтове с толкова много журналисти са фенове на Украйна, много рядко ще видиш статии за България, тяхната родина е станала Украйна.
Коментарите в тези сайтове про-украински.
Всичките тия журналисти и укрофенове да се мобилизират и да ходят в Украйна, да помагат, ще ги изпратим подобаващо на централна софийска гара.
Коментиран от #35
00:07 11.07.2026
35 Ще помогна хуманитарно
До коментар #34 от "Ще пратя имейл на Зеленски":с черни чували.
00:10 11.07.2026
36 руzко = боклук
00:12 11.07.2026
37 Гориил
00:13 11.07.2026
38 Кривогледа Лайкова
До коментар #25 от "Пепи Волгата":Аз също избрах еврото!
00:15 11.07.2026
39 Сливи ли имате в устата
докато мирното предложение, отправено от Киев среща подкрепата не само на международните партньори на Украйна, но и на вътрешния кръг на руския лидер,
Коментиран от #42
00:16 11.07.2026
40 А МОЧАТА?
00:17 11.07.2026
41 Батко ти
До коментар #13 от "Време е":Владко Педофилович пуска бомбите само в гърнето .
00:30 11.07.2026
42 Проблема е в това
До коментар #39 от "Сливи ли имате в устата":че Зеленски и международните партньори не искат просто мир, а "справедлив мир" , а Путин не може да им откаже и ще им го достави! Но това изисква време!
Само сегашния пълен колапс на Украйна не е достатъчен, международните партньори още мърдат въпреки рецесията и деиндустричлизията,
00:35 11.07.2026
43 эрмак
Коментиран от #45
00:39 11.07.2026
44 русхка АГОНИА
00:48 11.07.2026
45 Първо да да подсилят. бункерите на
До коментар #43 от "эрмак":Владимир Сополин.После ще атакуват.
00:57 11.07.2026