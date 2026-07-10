Украйна създаде специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че създава специално командване за ударите, нанасяни от Украйна дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Това командване ще съсредоточи изцяло наличните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия" заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията.

Зеленски също така каза, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев среща подкрепата не само на международните партньори на Украйна, но и на вътрешния кръг на руския лидер, предаде Укринформ.

„Днес нашите Сили за отбрана постигнаха нови резултати в дългосрочния натиск над Русия. Кризата с бензина в Русия се задълбочава, което е напълно справедлив отговор на нежеланието на Путин да прекрати тази война. Представихме предложения как мирът да бъде постигнат по-скоро и получаваме подкрепа не само от нашите партньори по света, но и от хора във вътрешния кръг на Путин. Те разбират какво се случва и че няма алтернатива на мира“, заяви Зеленки.

Президентът отбеляза, че днес украинските удари с голям обсег са достигнали няколко региона на Русия, както и цели на временно окупираната територия на Украйна.

Държавният глава благодари на украинските военнослужещи за тяхната прецизност, като подчерта, че операцията се развива успешно, и добави: „Ще продължим да укрепваме този фронт.“

Както съобщава Укринформ Зеленски заяви, че тази седмица украински дронове са поразили руска петролна рафинерия, разположена на 2500 километра от границата. Това означава, че Русия вече няма петролни рафинерии, които да са извън обсега на украинските оръжия, допълва украинската информационна агенция.

Междувременно бе съобщено, че президентът на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал в Киев с американския сенатор Линдзи Греъм и двамата обсъдиха усилването на санкциите срещу Русия и спешната нужда на Украйна от още противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в Телеграм.

„Добра среща с американския сенатор Линдзи Греъм в Киев. Това е вече десетата му визита в нашата страна и ние оценяваме подкрепата му“, написа украинският държавен глава.

Той благодари на Греъм за това, че признава постиженията на украинските воини, предаде БТА.

„Колкото по-силна е Украйна на бойното поле, толкова по-големи са шансовете, че дипломацията в крайна сметка ще бъде успешна. И точно сега е важно нашият натиск чрез удари с голям обсег срещу Русия да бъде подкрепен чрез нови стъпки за санкции от страна на нашите партньори. Линдзи ме информира за работата, която продължава в Конгреса по съответното законодателство“, добави Зеленски.

Според украинския президент по време срещата двамата са се съсредоточили и върху спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана, за да защитава гражданите си.

Зеленскит припомни, че по време на срещата на върха на НАТО в Анкара той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали политически споразумения относно лицензиране на производството на системи „Пейтриът“ в Украйна. Зеленски подчерта, че „сега е критично важно да приложим всичко това на ниво екип“.

„Благодаря на САЩ, на президента, и на Конгреса за двупартийната и последователна подкрепа от двете камари“, заяви Зеленски.

Междувременно сенаторите Линдзи Греъм и Ричърд Блументал обявиха днес, че са постигнали споразумение с администрацията на президента Тръмп за придвижване на тяхната версия на законодателство за налагане на санкции срещу Русия и страни, които купуват руски петрол.