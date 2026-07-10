Техеран: Конфликтът със САЩ никога няма да приключи с капитулацията на Иран

Иранският главен преговарящ със САЩ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, каза днес, че военният конфликт между Вашингтон и Техеран никога няма да приключи с капитулацията на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Техеран е готов за "повсеместна отбрана, ако американците не се придържат" към сключения миналия месец Меморандум за разбирателство, написа в Телеграм канала си Галибаф.
Председателят на иранския парламент заяви в разговор с индонезийския си колега Ахмад Музани, че по време на преговорите е казал на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Техеран няма доверие на Вашингтон и че според него САЩ са склонни наистина да преговарят само с тези, които са готови за война.
По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!“, написа Тръмп в Трут Соушъл.
САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран, посочва Ройтерс.
Двете държави постигнаха миналия месец временно споразумение за прекратяване на четиримесечния конфликт, който предизвика сериозни смущения в световните доставки на енергоносители.
Неспособността на Тръмп да прекрати войната ядосва президента, докато Републиканската му партия се подготвя за междинните избори по-късно тази година на фона на високите цени на горивата и нарастващото недоволство сред избирателите, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
22:46 10.07.2026
2 Васил
22:48 10.07.2026
3 Маро, как
Превеждаш с много грешки, не гледадаш какво си превела, повтаря се и достигаш върха на Т@п@тията ! Знаем че си @@@@, но чак пък толкова !!!???
22:51 10.07.2026
4 копи-пейст
По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
22:55 10.07.2026
5 смотаняху
22:59 10.07.2026
6 Анонимен
23:05 10.07.2026
7 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти та.м ли премести 17-те рестотанта бе ? Научи ли се да правиш сикиджам на клиентите ? Важно е за бизнеса
23:09 10.07.2026
8 Дзак
23:14 10.07.2026
9 Ислямския халифат Иран
23:22 10.07.2026