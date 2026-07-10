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Техеран: Конфликтът със САЩ никога няма да приключи с капитулацията на Иран

Техеран: Конфликтът със САЩ никога няма да приключи с капитулацията на Иран

10 Юли, 2026 22:46 714 9

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Иран ни помоли да продължим преговорите и ние се съгласихме, заяви американският президент Доналд Тръмп

Техеран: Конфликтът със САЩ никога няма да приключи с капитулацията на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският главен преговарящ със САЩ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, каза днес, че военният конфликт между Вашингтон и Техеран никога няма да приключи с капитулацията на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Техеран е готов за "повсеместна отбрана, ако американците не се придържат" към сключения миналия месец Меморандум за разбирателство, написа в Телеграм канала си Галибаф.

Председателят на иранския парламент заяви в разговор с индонезийския си колега Ахмад Музани, че по време на преговорите е казал на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Техеран няма доверие на Вашингтон и че според него САЩ са склонни наистина да преговарят само с тези, които са готови за война.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!“, написа Тръмп в Трут Соушъл.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран, посочва Ройтерс.

Двете държави постигнаха миналия месец временно споразумение за прекратяване на четиримесечния конфликт, който предизвика сериозни смущения в световните доставки на енергоносители.

Неспособността на Тръмп да прекрати войната ядосва президента, докато Републиканската му партия се подготвя за междинните избори по-късно тази година на фона на високите цени на горивата и нарастващото недоволство сред избирателите, отбелязва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Докато Израел съществува мир в Близкия изток няма да има.

    Коментиран от #7

    22:46 10.07.2026

  • 2 Васил

    4 6 Отговор
    На Иранците не може да се има доверие.

    22:48 10.07.2026

  • 3 Маро, как

    7 2 Отговор
    .... може да си толкова Т@@А ?
    Превеждаш с много грешки, не гледадаш какво си превела, повтаря се и достигаш върха на Т@п@тията ! Знаем че си @@@@, но чак пък толкова !!!???

    22:51 10.07.2026

  • 4 копи-пейст

    4 2 Отговор
    Абе вие редактор имате ли :

    По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило.

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

    22:55 10.07.2026

  • 5 смотаняху

    4 2 Отговор
    Неспособността на Тръмп да прекрати войната показва че е пълен некадърник

    22:59 10.07.2026

  • 6 Анонимен

    2 0 Отговор
    Войната се разрязва с пълна сила.Щом срокът е приключил.

    23:05 10.07.2026

  • 7 Дрътия Софеанец ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти та.м ли премести 17-те рестотанта бе ? Научи ли се да правиш сикиджам на клиентите ? Важно е за бизнеса

    23:09 10.07.2026

  • 8 Дзак

    3 1 Отговор
    Иран никога не напада първи!

    23:14 10.07.2026

  • 9 Ислямския халифат Иран

    0 1 Отговор
    Иран гори като бала сено,а американците са в калафорния на плажа,и си живеят царски

    23:22 10.07.2026

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