Техеран: Конфликтът със САЩ никога няма да приключи с капитулацията на Иран

Иранският главен преговарящ със САЩ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, каза днес, че военният конфликт между Вашингтон и Техеран никога няма да приключи с капитулацията на Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Техеран е готов за "повсеместна отбрана, ако американците не се придържат" към сключения миналия месец Меморандум за разбирателство, написа в Телеграм канала си Галибаф.

Председателят на иранския парламент заяви в разговор с индонезийския си колега Ахмад Музани, че по време на преговорите е казал на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Техеран няма доверие на Вашингтон и че според него САЩ са склонни наистина да преговарят само с тези, които са готови за война.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са се съгласили на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!“, написа Тръмп в Трут Соушъл.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран, посочва Ройтерс.

Двете държави постигнаха миналия месец временно споразумение за прекратяване на четиримесечния конфликт, който предизвика сериозни смущения в световните доставки на енергоносители.

Неспособността на Тръмп да прекрати войната ядосва президента, докато Републиканската му партия се подготвя за междинните избори по-късно тази година на фона на високите цени на горивата и нарастващото недоволство сред избирателите, отбелязва Ройтерс.