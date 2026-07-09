Иран: Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия на САЩ

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи отправи остри критики към НАТО и заяви, че европейските държави трябва да понесат отговорност за активното си участие в, по думите му, американско-израелската военна агресия срещу Иран, съобщи ИРНА, предаде БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс Багаи разкритикува неотдавнашните изявления на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който според него се е похвалил с участието на европейските държави в конфликта.
Иранският говорител категорично отхвърли твърденията за европейски неутралитет.
"Поредните признания на Марк Рюте за съзнателното съучастие на Европа в американско-израелската агресивна война срещу Иран още веднъж потвърждават, че европейските държави не са били безпристрастни в тази брутална и незаконна агресия. Онези, които предоставиха своя територия, военни бази и инфраструктура, за да улеснят нападението, не могат да избегнат отговорността за участието си в тази непровокирана агресия и тежките ѝ последици", написа Багаи.
Той отправи и лични критики към генералния секретар на НАТО, като определи изказванията му не като проява на сила, а като демонстрация на угодничество.
"Непрестанното самохвалство на генералния секретар на НАТО за подкрепата на една незаконна война по избор не е признак на сила, а разкрива мисленето на човек, който се стреми да спечели благоволението на своя господар. В очите на Вашингтон една неефективна организация не може да стане ефективна нито чрез унизително покорство, нито подобно ласкателство може да възстанови самоуважението и личната почтеност на онзи, който го проявява", допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6, #13
13:06 09.07.2026
2 Абсолютно вярно
13:06 09.07.2026
3 застреляй се в крака
Коментиран от #8, #10
13:07 09.07.2026
4 име
13:08 09.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #16, #46
13:08 09.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Гост":85 000 000 лв за ремонт.
Коментиран от #9
13:08 09.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 т-п тpoл сopoсоиден
До коментар #3 от "застреляй се в крака":Иран ще продават на тези, на които продават и в момента, докато са под санкции от САЩ и ЕС. На Китай, Пасистан и Индия и други страни от БРИКС, умничкото ми!
Коментиран от #12, #14, #15
13:10 09.07.2026
9 Гост
До коментар #6 от "Последния Софиянец":2 км магистрала.
13:10 09.07.2026
10 На който му трябва петрол,
До коментар #3 от "застреляй се в крака":забравих,че евро-джендърлята не им трябва.Тяхната икономика фалира,под натиска на митата от Сащ и скъпата енергия.
Коментиран от #17
13:14 09.07.2026
11 604
13:14 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 604
До коментар #1 от "Гост":Тия курита съ минали покрай кяръ.
..
13:16 09.07.2026
14 т-п тpoл пе де РАссийски
До коментар #8 от "т-п тpoл сopoсоиден":Колко петрол ще купи Китай когато няма как да продава стока на Европа?
Я си вземи очила, че си толкова късоглед, че не виждаш до носа си. Първосигнална амеба.
На Индия не продават въобще. На Р-то на БРИКСА ли ще продават? или на Венесуела?
Пълни измишльотини четени от ИИ.
Коментиран от #21, #26
13:17 09.07.2026
15 Kaлпазанин
До коментар #8 от "т-п тpoл сopoсоиден":Толкова е умничко ,че катс t@@@ m@@@ няма да разбере иронията ,Сорос днес не ги учи тях и комплексираните им родители на география и история а как до обяд да бъде мъж а следобед жена
13:17 09.07.2026
16 факт
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Софиянецо, сече ти пипето. Не се и бях замислял, че пребиваването на наше летище на цистерните ще ни докара репарации. Ние и без това сме цъфнали и завързали. Никой досега не го е писал и се чудя дали е някаква тайна. Военните би трябвало да знаят тези неща. Ако наистина се наложи да плащаме репарации предишните управляващи трябва да влязат на топло.
13:17 09.07.2026
17 аха
До коментар #10 от "На който му трябва петрол,":на пе де Рассиеца ще продава.. ама те петрол имат, нафта и бенз нямат
13:18 09.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Иван
13:22 09.07.2026
20 скарлет
13:22 09.07.2026
21 т-п тpoл сopoсоиден
До коментар #14 от "т-п тpoл пе де РАссийски":На бас, че свят без ЕС може да съществува и пак ще има на кой да продават китайците?!
Коментиран от #37
13:23 09.07.2026
22 Иван
13:23 09.07.2026
23 Гробар
13:25 09.07.2026
24 Иван
13:27 09.07.2026
25 оня с коня
13:27 09.07.2026
26 ох на дяда
До коментар #14 от "т-п тpoл пе де РАссийски":Искаш ли да се срещнем бе коте насаме ?
Коментиран от #39
13:29 09.07.2026
27 право са го казали че са подлизурковци
13:32 09.07.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #31
13:33 09.07.2026
29 Дартанян
13:33 09.07.2026
30 Възраждане
13:33 09.07.2026
31 жик так
До коментар #28 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ходи ги подведи бе козляк . Пък можеш и на фронта да идеш да ги накажеш собственоръчно .
Коментиран от #38
13:34 09.07.2026
32 гост
Коментиран от #33
13:34 09.07.2026
33 ами да почва
До коментар #32 от "гост":Може и да я приключат без време.
13:35 09.07.2026
34 Луд
13:35 09.07.2026
35 Войнолюбците от ес
Коментиран от #40
13:37 09.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 т-п трил Пе де Рассийски
До коментар #21 от "т-п тpoл сopoсоиден":Ок. Хващаме се на бас.
13:41 09.07.2026
38 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #31 от "жик так":"...да ги накажеш..."
Господ вече е наказал рушняците с тесни очички и криви крачета !!! С токчета 👈😄
Коментиран от #42
13:42 09.07.2026
39 т-п трол пе де Рассийски
До коментар #26 от "ох на дяда":Мислих че не ти хареса предния път. Тоя път си сложи повече гел на дупарата да не те боли като преди.
Коментиран от #41
13:42 09.07.2026
40 копейкин
До коментар #35 от "Войнолюбците от ес":ама той нали е мъртъв. с 6 пръста. нали така тролихме преди.
13:45 09.07.2026
41 ох на дяда
До коментар #39 от "т-п трол пе де Рассийски":Ша те фрашкам на задна фрашка и без смазка .
Коментиран от #43
13:55 09.07.2026
42 жик так
До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":По вероятно ти да си с тесни очички и криви крачета.
Нали дедо кумамин а баба татарка .
Макетата така казват ! Да снимка да видим дали си яздил бъчвата ?!!
13:57 09.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ХиХи Хи
"Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, десетки смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, цитирайки съобщение на иранската армия.
14:00 09.07.2026
45 Гражданин
14:01 09.07.2026
46 Гражданин
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да смениш хапчетата!
14:03 09.07.2026
47 Омбре
14:12 09.07.2026
48 Муньо Боташа
14:15 09.07.2026
49 Орк
14:18 09.07.2026
50 Нещастници
14:36 09.07.2026