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Иран: Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия на САЩ

Иран: Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия на САЩ

9 Юли, 2026 13:04 1 486 50

  • иран-
  • есмаил багаи-
  • сащ-
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  • европа-
  • нато

Непрестанното самохвалство на НАТО за подкрепата на една незаконна война по избор не е признак на сила, обяви Техеран

Иран: Европа трябва да бъде подведена под отговорност за съучастие във военната агресия на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи отправи остри критики към НАТО и заяви, че европейските държави трябва да понесат отговорност за активното си участие в, по думите му, американско-израелската военна агресия срещу Иран, съобщи ИРНА, предаде БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Багаи разкритикува неотдавнашните изявления на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който според него се е похвалил с участието на европейските държави в конфликта.

Иранският говорител категорично отхвърли твърденията за европейски неутралитет.

"Поредните признания на Марк Рюте за съзнателното съучастие на Европа в американско-израелската агресивна война срещу Иран още веднъж потвърждават, че европейските държави не са били безпристрастни в тази брутална и незаконна агресия. Онези, които предоставиха своя територия, военни бази и инфраструктура, за да улеснят нападението, не могат да избегнат отговорността за участието си в тази непровокирана агресия и тежките ѝ последици", написа Багаи.

Той отправи и лични критики към генералния секретар на НАТО, като определи изказванията му не като проява на сила, а като демонстрация на угодничество.

"Непрестанното самохвалство на генералния секретар на НАТО за подкрепата на една незаконна война по избор не е признак на сила, а разкрива мисленето на човек, който се стреми да спечели благоволението на своя господар. В очите на Вашингтон една неефективна организация не може да стане ефективна нито чрез унизително покорство, нито подобно ласкателство може да възстанови самоуважението и личната почтеност на онзи, който го проявява", допълни той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 6 Отговор
    Радев е изкярил 7 кораба - 4 от Нидерландия и 3 от Белгия без пари, само ремонта да им плати.

    Коментиран от #6, #13

    13:06 09.07.2026

  • 2 Абсолютно вярно

    52 8 Отговор
    Всяка подлога на САЩ е съучастник в злините на САЩ които извършва по света!

    13:06 09.07.2026

  • 3 застреляй се в крака

    10 31 Отговор
    И на кой ще продаваш после петрола? На Занзибар и Русия ли?

    Коментиран от #8, #10

    13:07 09.07.2026

  • 4 име

    29 8 Отговор
    Иран няма кво да се пенявят като руснаците, направо да мятат ракетите по краварските бази в ЕССР.

    13:08 09.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 15 Отговор
    САЩ, България и Румъния ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран.

    Коментиран от #7, #16, #46

    13:08 09.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    85 000 000 лв за ремонт.

    Коментиран от #9

    13:08 09.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 т-п тpoл сopoсоиден

    28 8 Отговор

    До коментар #3 от "застреляй се в крака":

    Иран ще продават на тези, на които продават и в момента, докато са под санкции от САЩ и ЕС. На Китай, Пасистан и Индия и други страни от БРИКС, умничкото ми!

    Коментиран от #12, #14, #15

    13:10 09.07.2026

  • 9 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    2 км магистрала.

    13:10 09.07.2026

  • 10 На който му трябва петрол,

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "застреляй се в крака":

    забравих,че евро-джендърлята не им трябва.Тяхната икономика фалира,под натиска на митата от Сащ и скъпата енергия.

    Коментиран от #17

    13:14 09.07.2026

  • 11 604

    20 2 Отговор
    Следващия международен съд и новото оон ще са в азия...европътъ отивъ за гъби...

    13:14 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 604

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тия курита съ минали покрай кяръ.
    ..

    13:16 09.07.2026

  • 14 т-п тpoл пе де РАссийски

    6 21 Отговор

    До коментар #8 от "т-п тpoл сopoсоиден":

    Колко петрол ще купи Китай когато няма как да продава стока на Европа?
    Я си вземи очила, че си толкова късоглед, че не виждаш до носа си. Първосигнална амеба.
    На Индия не продават въобще. На Р-то на БРИКСА ли ще продават? или на Венесуела?
    Пълни измишльотини четени от ИИ.

    Коментиран от #21, #26

    13:17 09.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    18 2 Отговор

    До коментар #8 от "т-п тpoл сopoсоиден":

    Толкова е умничко ,че катс t@@@ m@@@ няма да разбере иронията ,Сорос днес не ги учи тях и комплексираните им родители на география и история а как до обяд да бъде мъж а следобед жена

    13:17 09.07.2026

  • 16 факт

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Софиянецо, сече ти пипето. Не се и бях замислял, че пребиваването на наше летище на цистерните ще ни докара репарации. Ние и без това сме цъфнали и завързали. Никой досега не го е писал и се чудя дали е някаква тайна. Военните би трябвало да знаят тези неща. Ако наистина се наложи да плащаме репарации предишните управляващи трябва да влязат на топло.

    13:17 09.07.2026

  • 17 аха

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "На който му трябва петрол,":

    на пе де Рассиеца ще продава.. ама те петрол имат, нафта и бенз нямат

    13:18 09.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    0 0 Отговор
    Трябва.

    13:22 09.07.2026

  • 20 скарлет

    13 3 Отговор
    урсулата да не трае а да изясни обстановката некадърни корумпета превърнаха стария континент в халифат 🥷💂🥷

    13:22 09.07.2026

  • 21 т-п тpoл сopoсоиден

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "т-п тpoл пе де РАссийски":

    На бас, че свят без ЕС може да съществува и пак ще има на кой да продават китайците?!

    Коментиран от #37

    13:23 09.07.2026

  • 22 Иван

    13 2 Отговор
    Соломон Паси трябва да бъде разобличен като евреин.

    13:23 09.07.2026

  • 23 Гробар

    2 5 Отговор
    Иранците ще връчат сметката на Чорапа.

    13:25 09.07.2026

  • 24 Иван

    0 0 Отговор
    Марк Пут.те.

    13:27 09.07.2026

  • 25 оня с коня

    13 2 Отговор
    НАТО е агресивен съюз, занимаващ се си интригите на САЩ!

    13:27 09.07.2026

  • 26 ох на дяда

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "т-п тpoл пе де РАссийски":

    Искаш ли да се срещнем бе коте насаме ?

    Коментиран от #39

    13:29 09.07.2026

  • 27 право са го казали че са подлизурковци

    10 2 Отговор
    Като почнеш от Рюте и стигнеш до урсулето.

    13:32 09.07.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    5 11 Отговор
    Под отговорност и Международен съд трябва да се подведат Путин, Лавров, Песков, Маша, Герасимов и 2млн руски граждани участвали в престъпното фашистко СВО 👆

    Коментиран от #31

    13:33 09.07.2026

  • 29 Дартанян

    11 3 Отговор
    Лоши думи от агресора. Сякаш Иран са нападнали Саш, а не Саш нападнаха Иран и избиха сума ти и хора.

    13:33 09.07.2026

  • 30 Възраждане

    9 2 Отговор
    Абсолютно е така. Нацистка Европа се изказва в подкрепа на Тръмп и така се превръща в легитимна цел за Силите на Иранската Революционна Гвардия.

    13:33 09.07.2026

  • 31 жик так

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ходи ги подведи бе козляк . Пък можеш и на фронта да идеш да ги накажеш собственоръчно .

    Коментиран от #38

    13:34 09.07.2026

  • 32 гост

    5 5 Отговор
    В такъв случай,не е лошо Европа да придобие опит в бойни действия и изпробване на оръжията...без вина виновен, поне да има за какво да я обвиняват.

    Коментиран от #33

    13:34 09.07.2026

  • 33 ами да почва

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Може и да я приключат без време.

    13:35 09.07.2026

  • 34 Луд

    10 1 Отговор
    Тук при нас преди години около 30 млади мъже /емигранти/ Всички със еднакви дрехи и всеки със 270евро не се подчиниха на полицията и един беше застрелян .Тогава нашият полицаи го нарекоха убиец по телевизии и радиа го обявиха за изрод ,,ЗАТОВА ЧЕ СИ Е СВЪРШИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ,,ДА ГАРАНТИРА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.Европа я напълниха със готови войски спяща огромна клетка вече добре въоръжена предполагам че е така.

    13:35 09.07.2026

  • 35 Войнолюбците от ес

    7 2 Отговор
    И убиеца нетаняху във затвора !

    Коментиран от #40

    13:37 09.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 т-п трил Пе де Рассийски

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "т-п тpoл сopoсоиден":

    Ок. Хващаме се на бас.

    13:41 09.07.2026

  • 38 Майор Деянов, на всеки километър

    4 7 Отговор

    До коментар #31 от "жик так":

    "...да ги накажеш..."

    Господ вече е наказал рушняците с тесни очички и криви крачета !!! С токчета 👈😄

    Коментиран от #42

    13:42 09.07.2026

  • 39 т-п трол пе де Рассийски

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "ох на дяда":

    Мислих че не ти хареса предния път. Тоя път си сложи повече гел на дупарата да не те боли като преди.

    Коментиран от #41

    13:42 09.07.2026

  • 40 копейкин

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Войнолюбците от ес":

    ама той нали е мъртъв. с 6 пръста. нали така тролихме преди.

    13:45 09.07.2026

  • 41 ох на дяда

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "т-п трол пе де Рассийски":

    Ша те фрашкам на задна фрашка и без смазка .

    Коментиран от #43

    13:55 09.07.2026

  • 42 жик так

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    По вероятно ти да си с тесни очички и криви крачета.
    Нали дедо кумамин а баба татарка .
    Макетата така казват ! Да снимка да видим дали си яздил бъчвата ?!!

    13:57 09.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ХиХи Хи

    4 0 Отговор
    В Америка всичко е спокойно, няма жертви, експлозии и взривове
    "Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, десетки смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, цитирайки съобщение на иранската армия.

    14:00 09.07.2026

  • 45 Гражданин

    2 6 Отговор
    Целия цивилизован свят ще бъде подведен под отговорност за това, че пречи на фанатизираните чaл.м.и да убиват с камъни жена с накриво турено фередже...

    14:01 09.07.2026

  • 46 Гражданин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да смениш хапчетата!

    14:03 09.07.2026

  • 47 Омбре

    3 1 Отговор
    Браво на Иран и в частност на този, който е написал коментара, особено в частта за рюте.

    14:12 09.07.2026

  • 48 Муньо Боташа

    2 2 Отговор
    В Русия съм, в Русия съм!

    14:15 09.07.2026

  • 49 Орк

    0 0 Отговор
    И ще бъде един ден! Ще има да плаша не само на Иран.

    14:18 09.07.2026

  • 50 Нещастници

    0 0 Отговор
    точно така!!!!

    14:36 09.07.2026

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