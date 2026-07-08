Цените на петрола рязко се повишиха

Цените на петрола поеха рязко нагоре в азиатската търговия днес на фона на подновяването на военните действия в Близкия изток и отмяната на лиценза, разрешаващ продажбата на ирански петрол, от страна на САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2 на сто до 75,60 долара за барел. Макар котировките да остават много под максимума от 120 д., достигнат по време на войната между САЩ и Иран, поскъпването разтревожи облигационния пазар, повишавайки инфлационните рискове, предвид че шестмесечният конфликт намали световните запаси.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate с доставка през август прибави 2,87 на сто до 72,46 долара за барел.

Американските въоръжени сили заявиха, че са започнали „серия от мощни удари“ срещу Иран, след като вчера три търговски кораба, преминаващи през Ормузкия проток, бяха атакувани, и предупредиха, че Техеран ще понесе „тежки последствия“ за нападенията срещу търговското корабоплаване.

Новата ескалация на напрежението заплашва да подложи на изпитание крехкото примирие, постигнато миналия месец, което позволи отварянето на ключовия морски път след месеци на прекъсване.

Като сигнал за влошаването на ситуацията минстерството на финансите на САЩ оттегли снощи дерогацията, която позволяваше на Иран да продава петрола си.

Най-малко четири танкера за превоз на петрол и газ са се върнали, след като са се опитали да преминат през Ормузкия проток, сочат данни за проследяване на корабоплаването, тъй като подновените атаки срещу кораби засилиха опасенията за безопасността, информира Ройтерс.

Съдовете са се отклонили от курса си, след като катарски танкер за втечнен природен газ и петролен танкер под саудитски флаг понесоха щети вчера, след като бе съобщено, че Иран е изстрелял ракети по кораби в протока, заради което морските власти повишиха нивото на заплаха за преминаващите кораби до "сериозно".