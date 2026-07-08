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Цените на петрола рязко се повишиха

Цените на петрола рязко се повишиха

8 Юли, 2026 09:47 1 419 46

  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • сащ

Американските въоръжени сили заявиха, че са започнали „серия от мощни удари“ срещу Иран

Цените на петрола рязко се повишиха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола поеха рязко нагоре в азиатската търговия днес на фона на подновяването на военните действия в Близкия изток и отмяната на лиценза, разрешаващ продажбата на ирански петрол, от страна на САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2 на сто до 75,60 долара за барел. Макар котировките да остават много под максимума от 120 д., достигнат по време на войната между САЩ и Иран, поскъпването разтревожи облигационния пазар, повишавайки инфлационните рискове, предвид че шестмесечният конфликт намали световните запаси.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate с доставка през август прибави 2,87 на сто до 72,46 долара за барел.

Американските въоръжени сили заявиха, че са започнали „серия от мощни удари“ срещу Иран, след като вчера три търговски кораба, преминаващи през Ормузкия проток, бяха атакувани, и предупредиха, че Техеран ще понесе „тежки последствия“ за нападенията срещу търговското корабоплаване.

Новата ескалация на напрежението заплашва да подложи на изпитание крехкото примирие, постигнато миналия месец, което позволи отварянето на ключовия морски път след месеци на прекъсване.

Като сигнал за влошаването на ситуацията минстерството на финансите на САЩ оттегли снощи дерогацията, която позволяваше на Иран да продава петрола си.

Най-малко четири танкера за превоз на петрол и газ са се върнали, след като са се опитали да преминат през Ормузкия проток, сочат данни за проследяване на корабоплаването, тъй като подновените атаки срещу кораби засилиха опасенията за безопасността, информира Ройтерс.

Съдовете са се отклонили от курса си, след като катарски танкер за втечнен природен газ и петролен танкер под саудитски флаг понесоха щети вчера, след като бе съобщено, че Иран е изстрелял ракети по кораби в протока, заради което морските власти повишиха нивото на заплаха за преминаващите кораби до "сериозно".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 22 Отговор
    копейзажа таман се зарадва че Иран победил САЩ ,и пак ги запукаха

    Коментиран от #7, #11, #15

    09:49 08.07.2026

  • 2 Семейство Тръмпочови

    22 1 Отговор
    продължават да въртят спекилации на петролните борси

    Коментиран от #18

    09:50 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце ЕООД

    13 2 Отговор
    Америка ги премахват от персийския залив просто. "хегемона" утече в канала

    09:50 08.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    7 0 Отговор
    Пак лъжете, но всеки си го получава накрая.

    09:51 08.07.2026

  • 7 име

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За сега краварите останаха без бази, Иран си е цял и на място. Както и властта в Иран, за разлика от тръмпоча, който вече загуби изборите на есен

    Коментиран от #14

    09:52 08.07.2026

  • 8 Пич

    17 0 Отговор
    Много важно, тук са си все високи!!!
    Да му мисли ЕС!!!

    09:52 08.07.2026

  • 9 провинциалист

    14 0 Отговор
    При нас на бензиностанциите повишението от обяд ли ще е или от довечера? Че в обратна посока им трябват от 6 до 9 месеца да реагират.

    Коментиран от #19

    09:53 08.07.2026

  • 10 Баце ЕООД

    12 3 Отговор
    В най-скоро време ще има "енергично изтегляне" на псевдокаубоите... Ала Афганистан 2.0

    09:53 08.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Следете внимателно движението

    10 0 Отговор
    на котировките на петролните фючърси на акциите на големите компании от военнопромишления комплекс на САЩ, за да знаете кога Тръмп ще удари Иран!

    Половин час преди удара има масиранаа разпродажба на акции и фючърсите падат.

    Тръмп работи за третия си милиард.
    Под носа на Комисията по ценните книжа на САЩ!

    09:54 08.07.2026

  • 13 Директора👨‍✈️

    8 0 Отговор
    Паднаха за 10 дни, но при нас йок. Сега се вдигнаха за 1 ден - очакваме промяна на колонката още днес или утре. Ясно е!

    09:54 08.07.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Иран останаха със скутери , банда чаллмагари с РПГ-и гърмят по танкери! на НЮ Йорк нищо му няма

    Коментиран от #16, #22

    09:55 08.07.2026

  • 15 Кажи

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Коя американска цел е изпълнена?

    Коментиран от #21

    09:55 08.07.2026

  • 16 Ахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти дори столицата на САЩ не знаеш коя е.

    Коментиран от #23

    09:56 08.07.2026

  • 17 Гоуст

    7 1 Отговор
    Наще още си правят оглушки и държат цените на горивата високи. Къде е 120 долара за барел, къде 72

    09:56 08.07.2026

  • 18 Ахахах

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Семейство Тръмпочови":

    Иран наби САЩ а Пуслерчето се крие и мазни на САЩ.

    Коментиран от #39

    09:58 08.07.2026

  • 19 Важното е

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    Че цените си движат само нагоре и вече сме двигател на растежа в ЕС. Лятото горивата са скъпи, щото много пътуваме по почивки и така или иначе харчим пари, що да не плащаме по-скъпи горива. А зимата са скъпи щото по-малко ходим по почивки и бензиностанциите трябва да се издържат без да си намалят печалбата, че може да затворят иначе.

    Коментиран от #46

    09:59 08.07.2026

  • 20 Красев

    4 5 Отговор
    Значи цените на петрола са кат преди войната, а цените на Боклукоил не са. Как така?

    Арбитраж случайно, другар Радев? Ще плати ли данък най-сетне след 25 години?

    Коментиран от #26

    09:59 08.07.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Кажи":

    хубав въпрос-да се появи нов Ирак в ролята на съседните арабели , се изпълни горе-долу/анархията пълни джоба на умния

    Коментиран от #32, #36

    10:00 08.07.2026

  • 22 име

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тогава беги веднага да сваляш властта в Иран. Или поне се натовари на някоя от двете надуваеми НАТОвски лодки и ходи да отваряш Ормузкия проток.

    Коментиран от #27

    10:00 08.07.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ахаха":

    лос Анджелис е

    10:01 08.07.2026

  • 24 ОНЗИ МАЛО УМНИИК И

    3 1 Отговор
    Арабските мамуни се подиграват със света земен. И всички покорно си мълчат. А казват имало робовладелски строй някога някъде СЕГА Е НАВСЯКЪДЕ. ПОЗОР.

    10:01 08.07.2026

  • 25 Къде е онзи ентусиазиран тръмпист,

    2 0 Отговор
    който непрекъснато дрънкаше въодушевено за " тапата отзад " на Иран в Ормузкия проток?!

    Нещо се изгуби тъдява!

    Коментиран от #33

    10:02 08.07.2026

  • 26 ами, тапейка

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Красев":

    Като не ти харесват цените на боклукойл, ходи си напълни резервоара в ШЕЛ на още по-високи цени. Някъде в ЕССР да си чул хората да недоволстват срещу рафинериите?!

    Коментиран от #35

    10:03 08.07.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    на мен въобще не ми пука за Иран и аятоласите-АЛЛАХ-МАласите-вие копейзажа след задължителния СЮНЕТ , идете в гвардията им

    Коментиран от #30, #34

    10:04 08.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не знам колко пъти писах вече тук:

    13 0 Отговор
    Иран имат две задачи:

    1.Да се подиграят с Тръмп.
    2. Да разрушат реномето на САЩ като световна сила номер едно.

    И с двете се справят много добре.

    Коментиран от #37

    10:06 08.07.2026

  • 30 Чезни ве

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пръдльо сдухан

    10:07 08.07.2026

  • 31 Факт

    1 3 Отговор
    Про сиа. Приключи

    Коментиран от #45

    10:08 08.07.2026

  • 32 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си тоталнащета моето момче. Толкова умен

    10:08 08.07.2026

  • 33 е как къде

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Къде е онзи ентусиазиран тръмпист,":

    Борислав цирейков заработва шекелчета. Вчера се пенявеше по повод 250 години от създаването на обора с общи ценности, но удобно пропусна да коментира спонтанните изрази на ценности, като всенародните празнества с масови стрелби и загинали.

    10:08 08.07.2026

  • 34 име

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като не ти пука, хвани свърши наква работа вместо да ги коментираш.

    10:09 08.07.2026

  • 35 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "ами, тапейка":

    Ами нема да чуеш в България за недоволства а между другото в Испания готовото е по евтино от България

    10:10 08.07.2026

  • 36 Братле

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти помниш ли кои цели си поставиха сащ?
    Изобщо имаш ли каквато и да е представа, защо атакуваха Иран? Дрънкаш яко пълни измислици, да не говорим че си беден сссиганин в Максуда

    Коментиран от #42

    10:10 08.07.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Не знам колко пъти писах вече тук:":

    и да си опазят новия аятола-аллах маллах е трета-да не му хвръкнат чехлите на километър от брадата

    10:10 08.07.2026

  • 38 Учудени има ли?

    6 0 Отговор
    Дончо стартира печалби от котировките и биткойни.

    Коментиран от #41

    10:10 08.07.2026

  • 39 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ахахах":

    А зеленцето риве на умрело

    10:11 08.07.2026

  • 40 И кравари и ушанки

    1 1 Отговор
    Едни и същи са .
    Трябва да има ограничение във възрастта на политиците .
    Факт !!!!

    Коментиран от #43

    10:12 08.07.2026

  • 41 Ба бааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Учудени има ли?":

    Както е тръгнало Дончо ще го пипне магнитски

    10:12 08.07.2026

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Братле":

    да си направите СЮНЕТ , копейките ,тва им е целта

    Коментиран от #44

    10:13 08.07.2026

  • 43 9ти септември

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "И кравари и ушанки":

    Освен Ганю да сложим

    10:13 08.07.2026

  • 44 Ами даааа

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ти ке избараш един инет

    10:14 08.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 тапигьоз на венозно евро

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Важното е":

    я се скрий някъде и си пий лекарствата с тея безумни умозаключения...двигател би той на растежа - хахахах...хората едвам свързват двата края, тоя бълнува...

    10:37 08.07.2026

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