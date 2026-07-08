Цените на петрола рязко се повишиха

Цените на петрола поеха рязко нагоре в азиатската търговия днес на фона на подновяването на военните действия в Близкия изток и отмяната на лиценза, разрешаващ продажбата на ирански петрол, от страна на САЩ, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2 на сто до 75,60 долара за барел. Макар котировките да остават много под максимума от 120 д., достигнат по време на войната между САЩ и Иран, поскъпването разтревожи облигационния пазар, повишавайки инфлационните рискове, предвид че шестмесечният конфликт намали световните запаси.
Американският лек суров петрол West Texas Intermediate с доставка през август прибави 2,87 на сто до 72,46 долара за барел.
Американските въоръжени сили заявиха, че са започнали „серия от мощни удари“ срещу Иран, след като вчера три търговски кораба, преминаващи през Ормузкия проток, бяха атакувани, и предупредиха, че Техеран ще понесе „тежки последствия“ за нападенията срещу търговското корабоплаване.
Новата ескалация на напрежението заплашва да подложи на изпитание крехкото примирие, постигнато миналия месец, което позволи отварянето на ключовия морски път след месеци на прекъсване.
Като сигнал за влошаването на ситуацията минстерството на финансите на САЩ оттегли снощи дерогацията, която позволяваше на Иран да продава петрола си.
Най-малко четири танкера за превоз на петрол и газ са се върнали, след като са се опитали да преминат през Ормузкия проток, сочат данни за проследяване на корабоплаването, тъй като подновените атаки срещу кораби засилиха опасенията за безопасността, информира Ройтерс.
Съдовете са се отклонили от курса си, след като катарски танкер за втечнен природен газ и петролен танкер под саудитски флаг понесоха щети вчера, след като бе съобщено, че Иран е изстрелял ракети по кораби в протока, заради което морските власти повишиха нивото на заплаха за преминаващите кораби до "сериозно".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #11, #15
09:49 08.07.2026
2 Семейство Тръмпочови
Коментиран от #18
09:50 08.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баце ЕООД
09:50 08.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
09:51 08.07.2026
7 име
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За сега краварите останаха без бази, Иран си е цял и на място. Както и властта в Иран, за разлика от тръмпоча, който вече загуби изборите на есен
Коментиран от #14
09:52 08.07.2026
8 Пич
Да му мисли ЕС!!!
09:52 08.07.2026
9 провинциалист
Коментиран от #19
09:53 08.07.2026
10 Баце ЕООД
09:53 08.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Следете внимателно движението
Половин час преди удара има масиранаа разпродажба на акции и фючърсите падат.
Тръмп работи за третия си милиард.
Под носа на Комисията по ценните книжа на САЩ!
09:54 08.07.2026
13 Директора👨✈️
09:54 08.07.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "име":Иран останаха със скутери , банда чаллмагари с РПГ-и гърмят по танкери! на НЮ Йорк нищо му няма
Коментиран от #16, #22
09:55 08.07.2026
15 Кажи
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Коя американска цел е изпълнена?
Коментиран от #21
09:55 08.07.2026
16 Ахаха
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти дори столицата на САЩ не знаеш коя е.
Коментиран от #23
09:56 08.07.2026
17 Гоуст
09:56 08.07.2026
18 Ахахах
До коментар #2 от "Семейство Тръмпочови":Иран наби САЩ а Пуслерчето се крие и мазни на САЩ.
Коментиран от #39
09:58 08.07.2026
19 Важното е
До коментар #9 от "провинциалист":Че цените си движат само нагоре и вече сме двигател на растежа в ЕС. Лятото горивата са скъпи, щото много пътуваме по почивки и така или иначе харчим пари, що да не плащаме по-скъпи горива. А зимата са скъпи щото по-малко ходим по почивки и бензиностанциите трябва да се издържат без да си намалят печалбата, че може да затворят иначе.
Коментиран от #46
09:59 08.07.2026
20 Красев
Арбитраж случайно, другар Радев? Ще плати ли данък най-сетне след 25 години?
Коментиран от #26
09:59 08.07.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Кажи":хубав въпрос-да се появи нов Ирак в ролята на съседните арабели , се изпълни горе-долу/анархията пълни джоба на умния
Коментиран от #32, #36
10:00 08.07.2026
22 име
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тогава беги веднага да сваляш властта в Иран. Или поне се натовари на някоя от двете надуваеми НАТОвски лодки и ходи да отваряш Ормузкия проток.
Коментиран от #27
10:00 08.07.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "Ахаха":лос Анджелис е
10:01 08.07.2026
24 ОНЗИ МАЛО УМНИИК И
10:01 08.07.2026
25 Къде е онзи ентусиазиран тръмпист,
Нещо се изгуби тъдява!
Коментиран от #33
10:02 08.07.2026
26 ами, тапейка
До коментар #20 от "Красев":Като не ти харесват цените на боклукойл, ходи си напълни резервоара в ШЕЛ на още по-високи цени. Някъде в ЕССР да си чул хората да недоволстват срещу рафинериите?!
Коментиран от #35
10:03 08.07.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "име":на мен въобще не ми пука за Иран и аятоласите-АЛЛАХ-МАласите-вие копейзажа след задължителния СЮНЕТ , идете в гвардията им
Коментиран от #30, #34
10:04 08.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Не знам колко пъти писах вече тук:
1.Да се подиграят с Тръмп.
2. Да разрушат реномето на САЩ като световна сила номер едно.
И с двете се справят много добре.
Коментиран от #37
10:06 08.07.2026
30 Чезни ве
До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пръдльо сдухан
10:07 08.07.2026
31 Факт
Коментиран от #45
10:08 08.07.2026
32 Баце ЕООД
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си тоталнащета моето момче. Толкова умен
10:08 08.07.2026
33 е как къде
До коментар #25 от "Къде е онзи ентусиазиран тръмпист,":Борислав цирейков заработва шекелчета. Вчера се пенявеше по повод 250 години от създаването на обора с общи ценности, но удобно пропусна да коментира спонтанните изрази на ценности, като всенародните празнества с масови стрелби и загинали.
10:08 08.07.2026
34 име
До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като не ти пука, хвани свърши наква работа вместо да ги коментираш.
10:09 08.07.2026
35 Ба бааааа
До коментар #26 от "ами, тапейка":Ами нема да чуеш в България за недоволства а между другото в Испания готовото е по евтино от България
10:10 08.07.2026
36 Братле
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти помниш ли кои цели си поставиха сащ?
Изобщо имаш ли каквато и да е представа, защо атакуваха Иран? Дрънкаш яко пълни измислици, да не говорим че си беден сссиганин в Максуда
Коментиран от #42
10:10 08.07.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #29 от "Не знам колко пъти писах вече тук:":и да си опазят новия аятола-аллах маллах е трета-да не му хвръкнат чехлите на километър от брадата
10:10 08.07.2026
38 Учудени има ли?
Коментиран от #41
10:10 08.07.2026
39 Мухахаха
До коментар #18 от "Ахахах":А зеленцето риве на умрело
10:11 08.07.2026
40 И кравари и ушанки
Трябва да има ограничение във възрастта на политиците .
Факт !!!!
Коментиран от #43
10:12 08.07.2026
41 Ба бааааа
До коментар #38 от "Учудени има ли?":Както е тръгнало Дончо ще го пипне магнитски
10:12 08.07.2026
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "Братле":да си направите СЮНЕТ , копейките ,тва им е целта
Коментиран от #44
10:13 08.07.2026
43 9ти септември
До коментар #40 от "И кравари и ушанки":Освен Ганю да сложим
10:13 08.07.2026
44 Ами даааа
До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ти ке избараш един инет
10:14 08.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 тапигьоз на венозно евро
До коментар #19 от "Важното е":я се скрий някъде и си пий лекарствата с тея безумни умозаключения...двигател би той на растежа - хахахах...хората едвам свързват двата края, тоя бълнува...
10:37 08.07.2026