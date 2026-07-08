НАТО: Новите атаки на САЩ срещу Иран бяха необходими

Новите удари на САЩ срещу Иран бяха "необходими", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Американските военни нанесоха нова серия удари срещу Иран. Освен това САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, което засили натиска върху вече нестабилното примирие.
"Когато имате примирие и Иран на практика нарушава примирието, мисля, че е от наистина ключово значение САЩ да реагират решително", заяви Рюте пред медиите преди срещата на лидерите на НАТО в Анкара.
На срещата на Алианса в Турция европейските лидери се опитват да убедят Доналд Тръмп да препотвърди ангажираността си с военния алианс, след като американският президент възобнови споровете си с тях относно войната с Иран и Гренландия.
Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО", което, по думите му, подпомага и защитата на САЩ.
"Има обаче и очакване европейците и канадците да изравнят разходите си със Съединените щати, което според мен е напълно справедливо", добави той. "Добрата новина е, че това е голямата победа днес. Фактът, че европейците и канадците правят точно това, е загуба за Путин и победа за президента Тръмп", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Софиянец
11:05 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наблюдател
Коментиран от #13
11:06 08.07.2026
9 Коста
11:06 08.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ГайРюте
11:06 08.07.2026
12 Гусладин
Коментиран от #20
11:06 08.07.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Наблюдател":и САЩ остана без нафта , нали?колко про ст а копейка си! самия факт , че джуджа нападна най-братския си народ , говори за простотията му , и за анализа на САЩ спрямо потенциални врагове
Коментиран от #16
11:09 08.07.2026
14 Необходими сигурно, защото
11:12 08.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Примати
Коментиран от #32, #36
11:14 08.07.2026
18 ТОЗИ ПАЛЯЧО
11:14 08.07.2026
19 Лиз ач евроатлантик
До коментар #4 от "Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска":И какво постигат?
11:15 08.07.2026
20 Атина Палада
До коментар #12 от "Гусладин":Американските военни бази в Близкия Изток ги нема вече:) Па нема значение,че ти ги наричаш цивилни обекти...
11:15 08.07.2026
21 Да, Тръмпоча пак играе
11:15 08.07.2026
22 Някой
11:18 08.07.2026
23 борисов бойко борисов
11:18 08.07.2026
24 На кого
11:18 08.07.2026
25 Сделков
11:18 08.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 "Рюте" се вмириса на лай-а!!!
Явно си е чиста истина!!!
11:19 08.07.2026
28 Ами то
11:19 08.07.2026
29 Най-големият
11:19 08.07.2026
30 борисов бойко борисов
11:19 08.07.2026
31 Зеления
Ей този на снимката ще ви бъде редовен клиент, заедно с Мария Мачадо, която си подари нобеловата награда на Тръмп, заедно с Желязко водопада, който подписа България да влезе в съвета за мир, заедно с Урсула която се усмихва и радва, когато Тръмп налага САМО 25% мито на ЕС, ВМЕСТО 50% - всички тези, ще ви бъдат редовни клиенти и ще купуват наколенки, преди всяко посещение в Белия Дом.
11:19 08.07.2026
32 Някой
До коментар #17 от "Примати":Хм, по нашите евроатлантически медии друго пише - взривове в Киев и Харков. Пожари, унищожени боеприпаси с обеднен уран...
Но от примат, толкова.
11:20 08.07.2026
33 Баце ЕООД
11:20 08.07.2026
34 Абе
До коментар #4 от "Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска":И защо отстъпиха тогава? Как не се смени режима, кво стана с урана, има ли свободно плаване? Дрънкаш и ти яко.. Нито една цел не изпълниха
11:22 08.07.2026
35 Орк
11:24 08.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Каквото и
11:29 08.07.2026
38 За заплата
11:29 08.07.2026
39 На върха и на дъното
Коментиран от #42
11:31 08.07.2026
40 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО
11:31 08.07.2026
41 Факт
До коментар #4 от "Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска":Пиши България с главна буква бе г,ей!
11:32 08.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 шаа
11:37 08.07.2026
44 Жорко
11:39 08.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 НРБ
11:51 08.07.2026
47 Да България и партньора им сащ
Кога ще съобщят жертвите да ги вземем тия тористически визи най накрая?.
12:02 08.07.2026
48 Баба
12:23 08.07.2026
49 Перо
12:29 08.07.2026