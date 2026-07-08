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НАТО: Новите атаки на САЩ срещу Иран бяха необходими

НАТО: Новите атаки на САЩ срещу Иран бяха необходими

8 Юли, 2026 11:01 1 410 49

  • иран-
  • марк рюте-
  • нато-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО"

НАТО: Новите атаки на САЩ срещу Иран бяха необходими - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новите удари на САЩ срещу Иран бяха "необходими", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Американските военни нанесоха нова серия удари срещу Иран. Освен това САЩ отмениха дерогация, позволяваща на Техеран да продава петрол, след като три танкера бяха ударени от снаряди в Ормузкия проток, което засили натиска върху вече нестабилното примирие.

"Когато имате примирие и Иран на практика нарушава примирието, мисля, че е от наистина ключово значение САЩ да реагират решително", заяви Рюте пред медиите преди срещата на лидерите на НАТО в Анкара.

На срещата на Алианса в Турция европейските лидери се опитват да убедят Доналд Тръмп да препотвърди ангажираността си с военния алианс, след като американският президент възобнови споровете си с тях относно войната с Иран и Гренландия.

Рюте каза, че не може да има съмнение относно "пълния ангажимент на Съединените щати към НАТО", което, по думите му, подпомага и защитата на САЩ.

"Има обаче и очакване европейците и канадците да изравнят разходите си със Съединените щати, което според мен е напълно справедливо", добави той. "Добрата новина е, че това е голямата победа днес. Фактът, че европейците и канадците правят точно това, е загуба за Путин и победа за президента Тръмп", добави той.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    30 7 Отговор
    Както и на Русия срещу у крайна! 😂

    11:05 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наблюдател

    52 12 Отговор
    Новите атаки на Русия срещу терористичната организация украйна бяха необходими.

    Коментиран от #13

    11:06 08.07.2026

  • 9 Коста

    28 4 Отговор
    Шваба хомо?

    11:06 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГайРюте

    41 7 Отговор
    гАйски изказвания. Човек без деца и жена , но с любовник.

    11:06 08.07.2026

  • 12 Гусладин

    9 47 Отговор
    Дефакто, Иран няма средства да се защити от атаките на САЩ и Великия Израел. Единствено могат да пуснат два-три изтърбушени дрона по цивилни обекти на съседите. Това ви е великата сила, дето щеше да смена световния ред

    Коментиран от #20

    11:06 08.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 39 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    и САЩ остана без нафта , нали?колко про ст а копейка си! самия факт , че джуджа нападна най-братския си народ , говори за простотията му , и за анализа на САЩ спрямо потенциални врагове

    Коментиран от #16

    11:09 08.07.2026

  • 14 Необходими сигурно, защото

    22 2 Отговор
    петрола много поевтиня

    11:12 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Примати

    6 32 Отговор
    Не знам колко от вас са разбрали но Украйна през последната нощ беквалто доразмаза Русия....

    Коментиран от #32, #36

    11:14 08.07.2026

  • 18 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    32 1 Отговор
    РАЗСЪЖДАВА И СЕ ПРОИЗНАСЯ СЪС ЗАДНИТЕ СИ ЧАСТИ КОИТО СА СИЛНАТА МУ СТРАНА.

    11:14 08.07.2026

  • 19 Лиз ач евроатлантик

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска":

    И какво постигат?

    11:15 08.07.2026

  • 20 Атина Палада

    27 4 Отговор

    До коментар #12 от "Гусладин":

    Американските военни бази в Близкия Изток ги нема вече:) Па нема значение,че ти ги наричаш цивилни обекти...

    11:15 08.07.2026

  • 21 Да, Тръмпоча пак играе

    22 2 Отговор
    с няколко милиарда на петролните борси

    11:15 08.07.2026

  • 22 Някой

    14 2 Отговор
    А, НАТО си е взело поука, нашибано от Тръмп. Сега ще пълзят като какви по земятаю

    11:18 08.07.2026

  • 23 борисов бойко борисов

    11 1 Отговор
    Уака ли рюте на рижавия макак или да.

    11:18 08.07.2026

  • 24 На кого

    15 1 Отговор
    Бяха необходими

    11:18 08.07.2026

  • 25 Сделков

    5 1 Отговор
    Много пари изхарчихме за гладиатори ММА по празниците и за футболистите. Даже втора оригинална купа за световен шампион трябва да получа . Или ако Ви идва скъпо ,може да ми подарите оригиналната. Подръжте я малко ,снимайте се и на мен я давате защото заслужавам и съм Най-По и въобще . Сега ще си връщаме през борсите и цените.

    11:18 08.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 "Рюте" се вмириса на лай-а!!!

    17 1 Отговор
    Някъде бях чел, че Холандците са " Мошетата" в Европа!!!

    Явно си е чиста истина!!!

    11:19 08.07.2026

  • 28 Ами то

    8 5 Отговор
    и руските удари срещу нато дето се крие в жилишните сгради в киев са необходими

    11:19 08.07.2026

  • 29 Най-големият

    13 2 Отговор
    gъзолизец в историята на НАТО.

    11:19 08.07.2026

  • 30 борисов бойко борисов

    10 1 Отговор
    Уапка ли рюте на рижавия макак или да.

    11:19 08.07.2026

  • 31 Зеления

    15 1 Отговор
    Едно от най-изгодните неща в днешно време е да имате цех за НАКОЛЕНКИ.
    Ей този на снимката ще ви бъде редовен клиент, заедно с Мария Мачадо, която си подари нобеловата награда на Тръмп, заедно с Желязко водопада, който подписа България да влезе в съвета за мир, заедно с Урсула която се усмихва и радва, когато Тръмп налага САМО 25% мито на ЕС, ВМЕСТО 50% - всички тези, ще ви бъдат редовни клиенти и ще купуват наколенки, преди всяко посещение в Белия Дом.

    11:19 08.07.2026

  • 32 Някой

    16 4 Отговор

    До коментар #17 от "Примати":

    Хм, по нашите евроатлантически медии друго пише - взривове в Киев и Харков. Пожари, унищожени боеприпаси с обеднен уран...
    Но от примат, толкова.

    11:20 08.07.2026

  • 33 Баце ЕООД

    12 2 Отговор
    Тоя послушко ли?! В Холандия го мразят

    11:20 08.07.2026

  • 34 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска":

    И защо отстъпиха тогава? Как не се смени режима, кво стана с урана, има ли свободно плаване? Дрънкаш и ти яко.. Нито една цел не изпълниха

    11:22 08.07.2026

  • 35 Орк

    11 1 Отговор
    Голяма подлога! Срамота.

    11:24 08.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Каквото и

    6 0 Отговор
    да направи Биг Дади Тръмп, Рте е някъде наблизо с приготвен яzик.

    11:29 08.07.2026

  • 38 За заплата

    8 0 Отговор
    50 000 долара на месец и аз ще казвам, че войната с извънземните е неизбежна и необходима. И ще го повтарям до безумие, убеден по всички медии. И ще наричам и рижия безумец- "тате"! Толкова лесна работа за 50 000 на месец.

    11:29 08.07.2026

  • 39 На върха и на дъното

    3 2 Отговор
    Няма смисъл да се мазни на Тръмп, САЩ постепенно се изтеглят от Европа.

    Коментиран от #42

    11:31 08.07.2026

  • 40 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 9 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО

    11:31 08.07.2026

  • 41 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ютубър-Тираспол: Москва е вече ислямска":

    Пиши България с главна буква бе г,ей!

    11:32 08.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 шаа

    0 3 Отговор
    ами какво друго да каже рюте, падна му се да ръководи алианса в най-тежките му времена на вътрешно саморазрушение и недоверие между партньорите

    11:37 08.07.2026

  • 44 Жорко

    10 0 Отговор
    Подмолна мишка,парцал,всичките сте такива НАТОвци

    11:39 08.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 НРБ

    6 0 Отговор
    НАТО са Лицемери какво прави в Иран и Украйна???

    11:51 08.07.2026

  • 47 Да България и партньора им сащ

    3 0 Отговор
    Атакуваха Иран
    Кога ще съобщят жертвите да ги вземем тия тористически визи най накрая?.

    12:02 08.07.2026

  • 48 Баба

    2 0 Отговор
    Набираме дарения за нови наколенки на Рюте.

    12:23 08.07.2026

  • 49 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя е повече говорител на Тръмп, от колкото шеф на НАТО!

    12:29 08.07.2026

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