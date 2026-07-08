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Иран потвърди, че е атакувал Кувейт и Бахрейн

Иран потвърди, че е атакувал Кувейт и Бахрейн

8 Юли, 2026 09:07 1 068 27

  • иран-
  • кувейт-
  • бахрейн-
  • сащ-
  • ормузки проток

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като три кораба бяха атакувани в Ормузкия проток

Иран потвърди, че е атакувал Кувейт и Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия, съобщи БТА.

КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.

"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР.

Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Немое ми почне денят...!

    19 4 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски...?!

    Коментиран от #4, #9

    09:08 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Възраждане

    16 2 Отговор
    Боят настана, тупкат сърца ни! Време е Революционната непобедима гвардия на братски Иран да освободи света

    Коментиран от #12

    09:11 08.07.2026

  • 4 КОЛЕГА

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Немое ми почне денят...!":

    Не ме имитирай. Измисли нещо твое.

    Коментиран от #23

    09:11 08.07.2026

  • 5 Каквото повикало, такова отговорило...

    8 1 Отговор
    "Донките" съсипаха и това споразумение ,

    и моля ви не трийте истината ,
    че ще се оплача на "Бачо Румен"???!!

    09:13 08.07.2026

  • 6 Точен

    15 2 Отговор
    Не Кувейт и Бахрейн, а американските военни бази В Кувейт и Бахрейн...

    09:13 08.07.2026

  • 7 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    Много тенденциозно и подвеждащо заглавие на "статията".. Вие сте тотални дупки. Американски бази в чужди държави на Америка са американска територия.

    09:14 08.07.2026

  • 8 оня с коня

    11 2 Отговор
    Иран не е атакувала тези държави а базите на краварите

    09:14 08.07.2026

  • 9 Твоят

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Немое ми почне денят...!":

    ден ще почне, но за хиляда и двеста руски войници избити тази нощ в окопите в Украйна денят никога няма да започне. Те ще си останат завинаги в чужда земя. Само черните им вдовици евентуално ще получат пари колкото за ново палто, но предвид че руското МО умишлено не събира телата на своите (за да се водят "изчезнали" а не "убити") не е ясно дали пенсиите някога ще бъдат изплатени...

    Коментиран от #11, #18, #21, #24

    09:14 08.07.2026

  • 10 Дори

    2 4 Отговор
    една ракета има ли да е стигнала целта или пак всичко е за парлама за пред отчаяните иранци дето чакат пред телевизорите (интернет нямат) някакво уверение от властите че Иран не е изцяло на лакти и колене 🤣

    Коментиран от #19

    09:18 08.07.2026

  • 11 Механик

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Твоят":

    Убитите тази нощ руски войници няма да останат на ЧУЖДА земя, защото украина е РУСКА.
    Виж ония бандери дето лежат в константиновка и Зели не иска да си ги получи, точно те лежат в ЧУЖДА земя. Защото бандерите където и да са, все са на чужда земя.

    Коментиран от #17, #20

    09:20 08.07.2026

  • 12 Достатъчно е да премахнат...

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    ислямизацията на целия свят и близкия Изток ще е свободен!!!

    Въпроса е "кой че ни управлява", след това!!!

    Ако това са Путин , Си дзи Пин и Ким (Северно Корейски) не ми се ще !

    Светът став многополюсен с това и избора за живот!

    Европейската Общност за момента е по- цивилизования избор
    от "Донкито" и "Мошето"!!!!

    Коментиран от #27

    09:23 08.07.2026

  • 13 Тръмп

    7 0 Отговор
    работи за третия си милиард.

    САЩ затъват все повече!
    Путин доволен.

    Си най- доволен!

    09:23 08.07.2026

  • 14 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Ве Бахрейн и Кувейт, а американските бази там.
    Слугинята журналистика

    09:24 08.07.2026

  • 15 Принципно

    2 1 Отговор
    Сте готови да ви съдят с тия лъжи като сте "медия".. Разбирам, че сте некадърни, ама прекалявате

    09:25 08.07.2026

  • 16 Трол

    2 0 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    09:26 08.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 За това ли,

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Твоят":

    зеления киевски наркоман отказа да си прибере 13 000 трупа от Константиновка онзи ден.

    09:30 08.07.2026

  • 19 Питай чувялизираните

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дори":

    кравари в базата.

    09:31 08.07.2026

  • 20 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Така е. Наследниците на руските войници ще може след време да се качат на колата и след три, четири дни да стигнат до лобното им място.
    "Бандерите" може да са убити и в собствения им двор, ама той трябва да е руски!?!

    09:33 08.07.2026

  • 21 АЙДЕЕЕ...

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Твоят":

    Паак започна смешният шорошки плач за...,,руските жертви"...?!?!
    Но е слабо!
    Трябва още...давайте!

    09:35 08.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Извинявай!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КОЛЕГА":

    Просто съм съпричастен,с твоята ирония...

    09:36 08.07.2026

  • 24 ТАКААА...!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Твоят":

    Щом си толкова хуманен и загрижен за руските жертви,да попитам нещо,ако може...?!
    А Твоят Зеленски защо отказа предложението на руснаците, да си прибере жертвите в падналата Константиновка...?!
    Май се прави на чукнат?!
    Първо-че Константиновка не е паднала...
    И второ-да не плаща полагащото се парично обезщетение на близките на загиналите!
    Възмутително е,нали ,,хуманни" ми колега...?!?!

    09:42 08.07.2026

  • 25 Пак ще хвърчат чалми

    1 1 Отговор
    Когато искат примирие,за да погребат терорист Гаменей и в същото време стрелят по ТЪРГОВСКИ кораби в Омански териториални води, това е ненадмината наглост и самонадеяност. На Бай Дончо му е къс фитила и ето го резултата.

    Коментиран от #26

    09:43 08.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И КАК?!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Достатъчно е да премахнат...":

    Ще се премахне ислямизацията и то на ,,целият свят",че нещо не ми е ясно?!
    Да не би да имаш някакво магическо копче...натискаш и хип-готово...!
    Айде моля,малко по-сериозно,ако може...не сме деца все пак...!

    09:48 08.07.2026

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