Иран потвърди, че е атакувал Кувейт и Бахрейн

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия, съобщи БТА.

КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.

"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР.

Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.

Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.

Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.