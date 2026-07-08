Иран потвърди, че е атакувал Кувейт и Бахрейн

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия, съобщи БТА.
КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.
"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР.
Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.
Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.
Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, часове след като три търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед Прес. Това е поредната размяна на удари между двете страни, която застрашава временното споразумение за прекратяване на военните действия между тях, отбелязва агенцията.
Очаква се ударите да засегнат различни военни обекти и пристанищни съоръжения, заявиха американски официални представители.
Възобновените атаки със сигурност ще затруднят още повече преговорите, целящи пълното отваряне на протока, прекратяване на спорната ядрена програма на Техеран и постигане на трайно прекратяване на войната, започнала на 28 февруари, посочва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Немое ми почне денят...!
Коментиран от #4, #9
09:08 08.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Възраждане
Коментиран от #12
09:11 08.07.2026
4 КОЛЕГА
До коментар #1 от "Немое ми почне денят...!":Не ме имитирай. Измисли нещо твое.
Коментиран от #23
09:11 08.07.2026
5 Каквото повикало, такова отговорило...
и моля ви не трийте истината ,
че ще се оплача на "Бачо Румен"???!!
09:13 08.07.2026
6 Точен
09:13 08.07.2026
7 Баце ЕООД
09:14 08.07.2026
8 оня с коня
09:14 08.07.2026
9 Твоят
До коментар #1 от "Немое ми почне денят...!":ден ще почне, но за хиляда и двеста руски войници избити тази нощ в окопите в Украйна денят никога няма да започне. Те ще си останат завинаги в чужда земя. Само черните им вдовици евентуално ще получат пари колкото за ново палто, но предвид че руското МО умишлено не събира телата на своите (за да се водят "изчезнали" а не "убити") не е ясно дали пенсиите някога ще бъдат изплатени...
Коментиран от #11, #18, #21, #24
09:14 08.07.2026
10 Дори
Коментиран от #19
09:18 08.07.2026
11 Механик
До коментар #9 от "Твоят":Убитите тази нощ руски войници няма да останат на ЧУЖДА земя, защото украина е РУСКА.
Виж ония бандери дето лежат в константиновка и Зели не иска да си ги получи, точно те лежат в ЧУЖДА земя. Защото бандерите където и да са, все са на чужда земя.
Коментиран от #17, #20
09:20 08.07.2026
12 Достатъчно е да премахнат...
До коментар #3 от "Възраждане":ислямизацията на целия свят и близкия Изток ще е свободен!!!
Въпроса е "кой че ни управлява", след това!!!
Ако това са Путин , Си дзи Пин и Ким (Северно Корейски) не ми се ще !
Светът став многополюсен с това и избора за живот!
Европейската Общност за момента е по- цивилизования избор
от "Донкито" и "Мошето"!!!!
Коментиран от #27
09:23 08.07.2026
13 Тръмп
САЩ затъват все повече!
Путин доволен.
Си най- доволен!
09:23 08.07.2026
14 Ха ХаХа
Слугинята журналистика
09:24 08.07.2026
15 Принципно
09:25 08.07.2026
16 Трол
09:26 08.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 За това ли,
До коментар #9 от "Твоят":зеления киевски наркоман отказа да си прибере 13 000 трупа от Константиновка онзи ден.
09:30 08.07.2026
19 Питай чувялизираните
До коментар #10 от "Дори":кравари в базата.
09:31 08.07.2026
20 Интересно
До коментар #11 от "Механик":Така е. Наследниците на руските войници ще може след време да се качат на колата и след три, четири дни да стигнат до лобното им място.
"Бандерите" може да са убити и в собствения им двор, ама той трябва да е руски!?!
09:33 08.07.2026
21 АЙДЕЕЕ...
До коментар #9 от "Твоят":Паак започна смешният шорошки плач за...,,руските жертви"...?!?!
Но е слабо!
Трябва още...давайте!
09:35 08.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Извинявай!
До коментар #4 от "КОЛЕГА":Просто съм съпричастен,с твоята ирония...
09:36 08.07.2026
24 ТАКААА...!
До коментар #9 от "Твоят":Щом си толкова хуманен и загрижен за руските жертви,да попитам нещо,ако може...?!
А Твоят Зеленски защо отказа предложението на руснаците, да си прибере жертвите в падналата Константиновка...?!
Май се прави на чукнат?!
Първо-че Константиновка не е паднала...
И второ-да не плаща полагащото се парично обезщетение на близките на загиналите!
Възмутително е,нали ,,хуманни" ми колега...?!?!
09:42 08.07.2026
25 Пак ще хвърчат чалми
Коментиран от #26
09:43 08.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И КАК?!
До коментар #12 от "Достатъчно е да премахнат...":Ще се премахне ислямизацията и то на ,,целият свят",че нещо не ми е ясно?!
Да не би да имаш някакво магическо копче...натискаш и хип-готово...!
Айде моля,малко по-сериозно,ако може...не сме деца все пак...!
09:48 08.07.2026