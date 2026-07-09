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Иран (Ислямска Република) »
Иран е атакувал с дронове камикадзе американски системи "Пейтриът"

Иран е атакувал с дронове камикадзе американски системи "Пейтриът"

9 Юли, 2026 10:22 2 936 68

  • иран-
  • пейтриът-
  • кувейт-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • бахрейн

Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп

Иран е атакувал с дронове камикадзе американски системи "Пейтриът" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия обяви официално днес, че е атакувала с дронове камикадзе американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Кувейт, сателитна система за ранно предупреждение в Катар и армейски склад за гориво в Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на ирански държавни медии.

Тези нападения са били в отговор на американските въздушни удари по-рано през деня, отбелязват медиите в Техеран, предаде БТА.

Армията заяви, че "използвала голям брой дронове камикадзе от различен тип в продължение на атаките, извършвани от армията на Ислямска република Иран срещу американски бази в региона“.

По-рано днес иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).

Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА, предаде БТА. "Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза американският лидер пред репортери в президентския си самолет на връщане от срещата на НАТО в Турция.

Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани". Президентът на САЩ многократно е съобщавал за различни дискусии и телефонни разговори, чието съдържание после другата страна изцяло или частично е оспорвала, отбелязва ДПА.

По-рано тази нощ Вашингтон предприе нова вълна удари по Иран. Американската армия съобщи, че целта им е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Тръмп заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложна на още по-ожесточени атаки.

Железопътната връзка между иранската столица Техеран и Машхад беше прекъсната след американски удари часове преди погребението на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в родния му град - Машхад, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии, пише БТА.

В ранните часове на днешния ден иранската държавна телевизия съобщи, че американската армия е ударила железопътен мост в Североизточен Иран. Няколко снаряда поразили съоръжението, което се намира в провинция Голестан, посочи медията в профила си в Екс.

Според иранските железници прекъсването е причинено от "престъпна атака на американско-израелския враг" срещу железопътната линия. От железопътната компания съобщиха, че ремонтни екипи вече работят по отстраняването на щетите, а за пътниците, останали блокирани заради прекъсването, се организира автобусен транспорт.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    62 10 Отговор
    Ужас! Няма за мен.

    Коментиран от #11, #50

    10:23 09.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    89 10 Отговор
    Иран не напада!
    Иран се защитава!!!!!!!!

    Коментиран от #28

    10:25 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 :))

    78 8 Отговор
    Голяма реклама на Пейтриът. Само 6% ефрктивност:))

    10:26 09.07.2026

  • 6 Има си хас

    12 53 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Нерде Иран, нерде Русийката.... Русийката може да се сравнява с Габон и Танзания. Къде тръгна с нелепи сравнения

    10:27 09.07.2026

  • 7 От това се опасявах

    65 2 Отговор
    за това предупреждавах през иаминалите месеци- Тръмп няма да има избор и ще почне да бомбардира иранската инфраструктура.

    Иран няма да клекне и ще се ожесточи още повече. Мирът става химера!

    Това ще удължи войната незнайно колко!
    И световната криза.

    Коментиран от #37

    10:28 09.07.2026

  • 8 ДА бе

    65 6 Отговор
    точно иранците.. май по скоро вие въртите телефона и чакате връзка.. Голяма греда хапнахте в персите..

    10:28 09.07.2026

  • 9 Зеленски съм

    47 2 Отговор
    Тия Пейтриъти вече никой ги няма за нищо. Никакво уважение към нуждите на Зеленски не проявяват.

    По-добре Тръмп да даде пейтриътите за Зеленски, защото най-силно ги желае.

    Въобще всичко трябва да се дава на Зеленски, каквото поиска. Иска ли пейтриъти - иска? Давате му ги и далаверката е сигурна.

    10:28 09.07.2026

  • 10 Копейков

    12 48 Отговор
    арабите много лъжат, само копейките им верват

    Коментиран от #17, #26

    10:28 09.07.2026

  • 11 ЧИЧО ТИ ДОНЧО

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    СТИГА СИ РЕВАЛ.ОСТАВИХ ЕДНА ЛОДКА НАТОВАРЕНА ОТ КОЛУМБИЯ , ИДВА СКОРО.ЩЕ ИМАШ ЗА ЦЯЛА ГОДИНА , ДАЖЕ МОЖЕ ДА ПРОДАДЕШ НА ТВОИТЕ

    10:29 09.07.2026

  • 12 Робот

    41 3 Отговор
    Чакаме Рижавия да каже че е победил...!Като си умрял ти не знаеш че си умрял тежко е за другите.., същото е и когато си пъп , тежко е за другите..!

    Коментиран от #29

    10:29 09.07.2026

  • 13 Сигурно...?!

    39 5 Отговор
    Бай-Дончо ,хиляди пъти съжалява,че уйдиса на акъла на Смотаняху и нападна Иран...!
    Куба поне може да се успокои,защото Рижият перчем каза-
    ,,След като се справя с Иран,се захващам и с Куба!"...
    Но по всички изгледи...няма да е скоро ,,справянето" с Иран...!

    10:30 09.07.2026

  • 14 Европейския аналог на Пейтриът

    5 7 Отговор
    е SAMP/T (известна още като MAMBA).Това е френско-италианска зенитно-ракетна система с голям обсег, разработена от консорциума Eurosam (съвместно предприятие между MBDA и Thales).Ключови прилики и разлики с Patriot. Също като Patriot, SAMP/T е проектирана да защитава стратегически обекти и войски от съвременни въздушни заплахи, включително самолети, дронове, крилати ракети и тактически балистични ракети.Ракети: Система SAMP/T използва ракетите от фамилията Aster 30. За разлика от Patriot, която използва метода „насочване чрез ракета“ (TVM), Aster 30 има собствена активна радарна глава за самонасочване в крайната фаза на полета. Може да прихваща аеродинамични цели (самолети) на разстояние над 120-150 км и балистични ракети на разстояние до 30-40 км. Предимство- SAMP/T има възможност за 360-градусов кръгов обстрел благодарение на вертикалния старт на ракетите си. При по-старите модификации на Patriot пусковите установки трябва да бъдат физически обърнати по посока на очакваната заплаха.Други европейски системи (за различни слоеве на отбрана)Макар SAMP/T да е прекият конкурент в тежкия клас, Европа произвежда и други модерни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), които често работят в тандем с нея:IRIS-T SLM (Германия): Модерна система със среден обсег (до 40 км), която се доказа като изключително ефективна срещу крилати ракети и дронове.NASAMS (Норвегия/САЩ): Система със среден обсег, която комбинира норвежки командни пунктове с американски ракети (AMRAA

    Коментиран от #48

    10:33 09.07.2026

  • 15 сделка или не ..

    25 3 Отговор
    Май чичо не го слуша главата . ..

    10:34 09.07.2026

  • 16 Европа и Украйна

    5 11 Отговор
    развиват собствени системи за ПВО и собствени балистични ракети.

    Това е краят на зависимостта от САЩ и Пейтриът.

    Израел също.

    Коментиран от #27

    10:35 09.07.2026

  • 17 центов

    16 4 Отговор

    До коментар #10 от "Копейков":

    Май тая нощ не са те уважили...

    10:35 09.07.2026

  • 18 Повече персите

    21 7 Отговор
    не трябва да вярват на най подлото нещо на света наречено САЩ и думкайте всеки американски кораб на хоризонта. Тая зад океанска смет няма място там.

    Коментиран от #47

    10:36 09.07.2026

  • 19 "Пълководеца" пак се обърка!!!!

    21 3 Отговор
    Май му подлиха " фърчилата и колибите" ( базите) както трябва!

    Свали гарда за броени часове, след "обира" на Атлантическите сили на (НАТО) в Турция !

    Ако му позволят!

    РАНО ИЛИ КЪСНО , ТОЗИ ТИП ЩЕ ПОГРЕБЕ САЩ И ЦЕЛИЯ СВЯТ!!!

    Направи една лоша религиозна диктатура , да изглежда като символ на свободата!!!

    10:38 09.07.2026

  • 20 Единствената полза от Тръмп е,

    9 7 Отговор
    че показа на Европа , че трябва да се защитава сама.

    В това отношение Тръмп е назаменим- направо изби остатъците от мвркелизъм в главите на някои европейски политици.

    Никой не си представя вече познатата картинка- Меркел на червения килим в Кремъл, говореща на руски с Путин.

    10:40 09.07.2026

  • 21 гост

    8 20 Отговор
    Тук става вече въпрос на чест..имат сателити,дронове наблюдатели,как не могат да разберат къде са площадките от където изстрелва Иран дронове и ракети...Срини всичко със земята за урок на пижамите и урок на други подобни терористични държави...Бий врага за да те уважава..

    Коментиран от #25, #38

    10:40 09.07.2026

  • 22 Иран

    19 7 Отговор
    Сащ се моли за мир .

    10:41 09.07.2026

  • 23 Механик

    27 6 Отговор
    "Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка"
    Ама те и предния път така искаха сделка. И по-предния. Хехе
    На Тръмпарят ще му се наложи да обяви нова окончателна победа, точно като предния път. И по-предния.
    Жалки, много жалки са САЩ. С Бидоня бяха за посмешище, но с тоя направо разбиха всякакви класации.

    10:41 09.07.2026

  • 24 Тръмп

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Ние не можем да се конфронтираме с Русия ,всички сме с меки китки .

    10:42 09.07.2026

  • 25 По голям терорист на света

    21 5 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    от САЩ няма. Остава само да няма толкова глупак, за да го прозре

    Коментиран от #44

    10:43 09.07.2026

  • 26 Центов

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Копейков":

    А пък ние им ходим на арабите на крака .Макрон беше онзи ден в Сирия .

    10:44 09.07.2026

  • 27 Орк

    15 4 Отговор

    До коментар #16 от "Европа и Украйна":

    Европа и окраина винаги ще останат зависими от usa. Рюте подтверждава

    10:45 09.07.2026

  • 28 8457

    6 16 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Когато атакува търговски кораби в международни води пак ли се защитава?

    Коментиран от #31, #34

    10:51 09.07.2026

  • 29 Ами той това го каза -и то -

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Робот":

    няколко пъти...каква е диагнозата на пациент, който измисля факти и после сам си вярва?

    10:53 09.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 оня с коня

    11 5 Отговор

    До коментар #28 от "8457":

    Като не искат да си плащат......
    Някой да се е опитал да мине през Босфора без да плати????

    Коментиран от #49

    10:54 09.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мусорчик

    8 3 Отговор
    Това ми хареса:

    "Тръмп отговори, че те "са малко побъркани"."

    10:54 09.07.2026

  • 34 А когато НАТО

    16 3 Отговор

    До коментар #28 от "8457":

    се опитва да арестува кораби в международни води, това отбранителен съюз ли е?

    Коментиран от #39

    10:55 09.07.2026

  • 35 Феликс Дж

    6 4 Отговор
    Преговарящия по "сделката" пак е излъгал.

    10:55 09.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Феликс Дж

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "От това се опасявах":

    Такава е повелята на едрия олигархичен капитал.

    10:57 09.07.2026

  • 38 Ами точно това

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    правят иранците - бият враг и го принуждават "да побеждава "на думи.

    10:58 09.07.2026

  • 39 Хм Хм

    3 13 Отговор

    До коментар #34 от "А когато НАТО":

    Когато корабите са под санкции и извършват престъпление?
    Ами определено не е нападателен съюз.

    Коментиран от #41, #43

    11:00 09.07.2026

  • 40 ти да видиш

    9 3 Отговор
    зеленияпор пак го закъса! Дедо, ще му даде чертежите, ама друг път!

    11:01 09.07.2026

  • 41 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хм Хм":

    И гърмят лодки защото ПОДОЗИРАТ,че са наркотрафиканти

    11:02 09.07.2026

  • 42 Тоналд Дръмп

    6 0 Отговор
    Рижия старец ще остане в историята като най-големия перко лидер на ООбора.

    11:03 09.07.2026

  • 43 Хич

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хм Хм":

    Само подстрекател и участник във всички войни. За да има НАТО, трябват войни! А НАТО се грижи да тъпчат балъците касичката на САЩ!

    11:03 09.07.2026

  • 44 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "По голям терорист на света":

    Всички големи сили са един дол дренки,всеки иска да те привлече в неговата сфера на влияние...и САЩ и Руси и Китай...при китайците методите са по различни,пипат с кадифени ръкавици...и тако и вако..

    11:04 09.07.2026

  • 45 Филип 2

    6 3 Отговор
    За този побъркания все още няма измислена дума в душевната патология, даже и луд не е , даже и човек не е. Това е едно нищожество от друга генетика. В САЩ са ненормални да издигат такива уроди за президенти, всичко им е пари, гнус.

    11:05 09.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хитър Петър

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Повече персите":

    Трябва на място да го направят да изпитат болката от първа ръка, а не да се разпространяват по целият свят и да Диктуват как да живеят другите.

    11:08 09.07.2026

  • 48 Толкова са се доказали, като

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Европейския аналог на Пейтриът":

    ефективни, че чак са изложени в парка Воробьовые гора до Москва. А, колко пък установки от тези "ефективтите" ги поразиха братята руснаци се съди по рева на зеления наркоман киевски, да му дадат и установките, че и от тях няма.

    11:10 09.07.2026

  • 49 Герги

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Минаването пред Босфора и Дарданелите е регулирано още през 1936 год. с договора в Монтрьо...Турция има законо право да събира такси...Кажи къде е договора че пижамите могат да събират пари...

    Коментиран от #52

    11:11 09.07.2026

  • 50 зеля не се безпокой

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Спокойно Радев ти обеща финасова подкрепа.Нали затова вдигна осигуровки ,взе от пенсионерите ковид добевки.замразява заплати ,социални майчински и тегли заеми....

    Коментиран от #55

    11:12 09.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 име

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Герги":

    Козяк, ако не ти харесва иранците да те цакат с такси, ходи отваряй ормузкия проток, вместо да църкаш като мишка по сайтовете.

    Коментиран от #54

    11:14 09.07.2026

  • 53 Кривоверен алкаш

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Браво на Персите":

    Мирише да печено пижамено....разграден двор са иранците...90 удара на САЩ...и нула ПВО...бомбардират Бахрейн и Оман...но иначе ще има смазващ отговор...къде беше отговора,като си изпукал патроните и нали знаеш къде е пушката..

    Коментиран от #56

    11:14 09.07.2026

  • 54 Охлюв

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "име":

    ли ти е името..говорим за международни договори...изтръсен...

    Коментиран от #63

    11:15 09.07.2026

  • 55 То ЗЕЛЯ ОБЕЩАНИЕТО

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "зеля не се безпокой":

    НЕ КАТО ДАВАНЕТО. И ВИЕ ТУУУЛУПО-ШИШ- АСЕНКОВИТЕ ВСЕ ТЪРСИТЕ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ

    11:16 09.07.2026

  • 56 На Иран голямо браво

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "Кривоверен алкаш":

    Световният терорист САЩ си получи урока!

    11:16 09.07.2026

  • 57 Да бе!

    2 7 Отговор
    Чалмите с каквото и да атакуват американците,нищо не може да им помогне,защото Пентагонът е непобедим!

    Коментиран от #64

    11:18 09.07.2026

  • 58 вилики сте

    7 2 Отговор
    Поклон ирански храбреци изправили се се срещу на големия световен терорист и се държите мъжки срещу световното зло.

    11:19 09.07.2026

  • 59 Силиций

    4 1 Отговор
    Дедо Дони като се събуди сутрин до обяд вече дава изявления пред медиите какво е сънувал....

    11:20 09.07.2026

  • 60 ЗА ТЕЗИ И ОНЗИ ДЕМИ.

    3 1 Отговор
    Тези думи техни станаха подигравка за света. Те си ДЕЛКАТ парите обсебват водни територии и природни ресурси а СВЕТА СПИ. БОЙКОТ ТРЕБЕ.

    11:21 09.07.2026

  • 61 Силиций

    3 2 Отговор
    А китай гледа американската военна комедия и рупа пуканки,докато смята с калкулатора колко ще спечели от руската военна драма наричана от руснаците СВО.

    11:23 09.07.2026

  • 62 Йелоустоун бум, бум!

    5 1 Отговор
    Извънземните са се обадили на лудия тръмпет, че искали мир. Тръмпета съвсем е подлудял. Направихме пуканки и ще гледаме фойерверките върху земята на янките.

    11:23 09.07.2026

  • 63 име

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Охлюв":

    Козяк, товари се на надуваемата НАТОвска лодка и отивай да отваряш ормузкия проток, с църкане по сайтовете не става.

    Коментиран от #68

    11:24 09.07.2026

  • 64 афгански козар

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Да бе!":

    Поздрави от Виетнам за непобедимите!

    11:26 09.07.2026

  • 65 Тръмп отчаяно иска

    6 1 Отговор
    Иранците да му се обадят и отчаяно да искат сделка, ама иранците не знаят, че Тръмп отчайяно се моли да му излекуват отчайващо болния му мозък!

    11:28 09.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Дони сТр@-поня

    2 1 Отговор
    Чувам гласове. Понякога по телефона, но по-често са ми в главата

    11:45 09.07.2026

  • 68 Охлюв

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "име":

    смени плочата.,,,изтърка се...ама за проруски е нормално..

    11:49 09.07.2026

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