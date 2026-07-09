Иран е атакувал с дронове камикадзе американски системи "Пейтриът"

Иранската армия обяви официално днес, че е атакувала с дронове камикадзе американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Кувейт, сателитна система за ранно предупреждение в Катар и армейски склад за гориво в Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на ирански държавни медии.
Тези нападения са били в отговор на американските въздушни удари по-рано през деня, отбелязват медиите в Техеран, предаде БТА.
Армията заяви, че "използвала голям брой дронове камикадзе от различен тип в продължение на атаките, извършвани от армията на Ислямска република Иран срещу американски бази в региона“.
По-рано днес иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).
Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА, предаде БТА. "Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза американският лидер пред репортери в президентския си самолет на връщане от срещата на НАТО в Турция.
Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани". Президентът на САЩ многократно е съобщавал за различни дискусии и телефонни разговори, чието съдържание после другата страна изцяло или частично е оспорвала, отбелязва ДПА.
По-рано тази нощ Вашингтон предприе нова вълна удари по Иран. Американската армия съобщи, че целта им е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Тръмп заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложна на още по-ожесточени атаки.
Железопътната връзка между иранската столица Техеран и Машхад беше прекъсната след американски удари часове преди погребението на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в родния му град - Машхад, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии, пише БТА.
В ранните часове на днешния ден иранската държавна телевизия съобщи, че американската армия е ударила железопътен мост в Североизточен Иран. Няколко снаряда поразили съоръжението, което се намира в провинция Голестан, посочи медията в профила си в Екс.
Според иранските железници прекъсването е причинено от "престъпна атака на американско-израелския враг" срещу железопътната линия. От железопътната компания съобщиха, че ремонтни екипи вече работят по отстраняването на щетите, а за пътниците, останали блокирани заради прекъсването, се организира автобусен транспорт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #11, #50
10:23 09.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
Иран се защитава!!!!!!!!
Коментиран от #28
10:25 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 :))
10:26 09.07.2026
6 Има си хас
До коментар #4 от "Путин":Нерде Иран, нерде Русийката.... Русийката може да се сравнява с Габон и Танзания. Къде тръгна с нелепи сравнения
10:27 09.07.2026
7 От това се опасявах
Иран няма да клекне и ще се ожесточи още повече. Мирът става химера!
Това ще удължи войната незнайно колко!
И световната криза.
Коментиран от #37
10:28 09.07.2026
8 ДА бе
10:28 09.07.2026
9 Зеленски съм
По-добре Тръмп да даде пейтриътите за Зеленски, защото най-силно ги желае.
Въобще всичко трябва да се дава на Зеленски, каквото поиска. Иска ли пейтриъти - иска? Давате му ги и далаверката е сигурна.
10:28 09.07.2026
10 Копейков
Коментиран от #17, #26
10:28 09.07.2026
11 ЧИЧО ТИ ДОНЧО
До коментар #1 от "Зеленски":СТИГА СИ РЕВАЛ.ОСТАВИХ ЕДНА ЛОДКА НАТОВАРЕНА ОТ КОЛУМБИЯ , ИДВА СКОРО.ЩЕ ИМАШ ЗА ЦЯЛА ГОДИНА , ДАЖЕ МОЖЕ ДА ПРОДАДЕШ НА ТВОИТЕ
10:29 09.07.2026
12 Робот
Коментиран от #29
10:29 09.07.2026
13 Сигурно...?!
Куба поне може да се успокои,защото Рижият перчем каза-
,,След като се справя с Иран,се захващам и с Куба!"...
Но по всички изгледи...няма да е скоро ,,справянето" с Иран...!
10:30 09.07.2026
14 Европейския аналог на Пейтриът
Коментиран от #48
10:33 09.07.2026
15 сделка или не ..
10:34 09.07.2026
16 Европа и Украйна
Това е краят на зависимостта от САЩ и Пейтриът.
Израел също.
Коментиран от #27
10:35 09.07.2026
17 центов
До коментар #10 от "Копейков":Май тая нощ не са те уважили...
10:35 09.07.2026
18 Повече персите
Коментиран от #47
10:36 09.07.2026
19 "Пълководеца" пак се обърка!!!!
Свали гарда за броени часове, след "обира" на Атлантическите сили на (НАТО) в Турция !
Ако му позволят!
РАНО ИЛИ КЪСНО , ТОЗИ ТИП ЩЕ ПОГРЕБЕ САЩ И ЦЕЛИЯ СВЯТ!!!
Направи една лоша религиозна диктатура , да изглежда като символ на свободата!!!
10:38 09.07.2026
20 Единствената полза от Тръмп е,
В това отношение Тръмп е назаменим- направо изби остатъците от мвркелизъм в главите на някои европейски политици.
Никой не си представя вече познатата картинка- Меркел на червения килим в Кремъл, говореща на руски с Путин.
10:40 09.07.2026
21 гост
Коментиран от #25, #38
10:40 09.07.2026
22 Иран
10:41 09.07.2026
23 Механик
Ама те и предния път така искаха сделка. И по-предния. Хехе
На Тръмпарят ще му се наложи да обяви нова окончателна победа, точно като предния път. И по-предния.
Жалки, много жалки са САЩ. С Бидоня бяха за посмешище, но с тоя направо разбиха всякакви класации.
10:41 09.07.2026
24 Тръмп
До коментар #4 от "Путин":Ние не можем да се конфронтираме с Русия ,всички сме с меки китки .
10:42 09.07.2026
25 По голям терорист на света
До коментар #21 от "гост":от САЩ няма. Остава само да няма толкова глупак, за да го прозре
Коментиран от #44
10:43 09.07.2026
26 Центов
До коментар #10 от "Копейков":А пък ние им ходим на арабите на крака .Макрон беше онзи ден в Сирия .
10:44 09.07.2026
27 Орк
До коментар #16 от "Европа и Украйна":Европа и окраина винаги ще останат зависими от usa. Рюте подтверждава
10:45 09.07.2026
28 8457
До коментар #3 от "оня с коня":Когато атакува търговски кораби в международни води пак ли се защитава?
Коментиран от #31, #34
10:51 09.07.2026
29 Ами той това го каза -и то -
До коментар #12 от "Робот":няколко пъти...каква е диагнозата на пациент, който измисля факти и после сам си вярва?
10:53 09.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 оня с коня
До коментар #28 от "8457":Като не искат да си плащат......
Някой да се е опитал да мине през Босфора без да плати????
Коментиран от #49
10:54 09.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мусорчик
"Тръмп отговори, че те "са малко побъркани"."
10:54 09.07.2026
34 А когато НАТО
До коментар #28 от "8457":се опитва да арестува кораби в международни води, това отбранителен съюз ли е?
Коментиран от #39
10:55 09.07.2026
35 Феликс Дж
10:55 09.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Феликс Дж
До коментар #7 от "От това се опасявах":Такава е повелята на едрия олигархичен капитал.
10:57 09.07.2026
38 Ами точно това
До коментар #21 от "гост":правят иранците - бият враг и го принуждават "да побеждава "на думи.
10:58 09.07.2026
39 Хм Хм
До коментар #34 от "А когато НАТО":Когато корабите са под санкции и извършват престъпление?
Ами определено не е нападателен съюз.
Коментиран от #41, #43
11:00 09.07.2026
40 ти да видиш
11:01 09.07.2026
41 оня с коня
До коментар #39 от "Хм Хм":И гърмят лодки защото ПОДОЗИРАТ,че са наркотрафиканти
11:02 09.07.2026
42 Тоналд Дръмп
11:03 09.07.2026
43 Хич
До коментар #39 от "Хм Хм":Само подстрекател и участник във всички войни. За да има НАТО, трябват войни! А НАТО се грижи да тъпчат балъците касичката на САЩ!
11:03 09.07.2026
44 гост
До коментар #25 от "По голям терорист на света":Всички големи сили са един дол дренки,всеки иска да те привлече в неговата сфера на влияние...и САЩ и Руси и Китай...при китайците методите са по различни,пипат с кадифени ръкавици...и тако и вако..
11:04 09.07.2026
45 Филип 2
11:05 09.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хитър Петър
До коментар #18 от "Повече персите":Трябва на място да го направят да изпитат болката от първа ръка, а не да се разпространяват по целият свят и да Диктуват как да живеят другите.
11:08 09.07.2026
48 Толкова са се доказали, като
До коментар #14 от "Европейския аналог на Пейтриът":ефективни, че чак са изложени в парка Воробьовые гора до Москва. А, колко пък установки от тези "ефективтите" ги поразиха братята руснаци се съди по рева на зеления наркоман киевски, да му дадат и установките, че и от тях няма.
11:10 09.07.2026
49 Герги
До коментар #31 от "оня с коня":Минаването пред Босфора и Дарданелите е регулирано още през 1936 год. с договора в Монтрьо...Турция има законо право да събира такси...Кажи къде е договора че пижамите могат да събират пари...
Коментиран от #52
11:11 09.07.2026
50 зеля не се безпокой
До коментар #1 от "Зеленски":Спокойно Радев ти обеща финасова подкрепа.Нали затова вдигна осигуровки ,взе от пенсионерите ковид добевки.замразява заплати ,социални майчински и тегли заеми....
Коментиран от #55
11:12 09.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 име
До коментар #49 от "Герги":Козяк, ако не ти харесва иранците да те цакат с такси, ходи отваряй ормузкия проток, вместо да църкаш като мишка по сайтовете.
Коментиран от #54
11:14 09.07.2026
53 Кривоверен алкаш
До коментар #30 от "Браво на Персите":Мирише да печено пижамено....разграден двор са иранците...90 удара на САЩ...и нула ПВО...бомбардират Бахрейн и Оман...но иначе ще има смазващ отговор...къде беше отговора,като си изпукал патроните и нали знаеш къде е пушката..
Коментиран от #56
11:14 09.07.2026
54 Охлюв
До коментар #52 от "име":ли ти е името..говорим за международни договори...изтръсен...
Коментиран от #63
11:15 09.07.2026
55 То ЗЕЛЯ ОБЕЩАНИЕТО
До коментар #50 от "зеля не се безпокой":НЕ КАТО ДАВАНЕТО. И ВИЕ ТУУУЛУПО-ШИШ- АСЕНКОВИТЕ ВСЕ ТЪРСИТЕ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ
11:16 09.07.2026
56 На Иран голямо браво
До коментар #53 от "Кривоверен алкаш":Световният терорист САЩ си получи урока!
11:16 09.07.2026
57 Да бе!
Коментиран от #64
11:18 09.07.2026
58 вилики сте
11:19 09.07.2026
59 Силиций
11:20 09.07.2026
60 ЗА ТЕЗИ И ОНЗИ ДЕМИ.
11:21 09.07.2026
61 Силиций
11:23 09.07.2026
62 Йелоустоун бум, бум!
11:23 09.07.2026
63 име
До коментар #54 от "Охлюв":Козяк, товари се на надуваемата НАТОвска лодка и отивай да отваряш ормузкия проток, с църкане по сайтовете не става.
Коментиран от #68
11:24 09.07.2026
64 афгански козар
До коментар #57 от "Да бе!":Поздрави от Виетнам за непобедимите!
11:26 09.07.2026
65 Тръмп отчаяно иска
11:28 09.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Дони сТр@-поня
11:45 09.07.2026
68 Охлюв
До коментар #63 от "име":смени плочата.,,,изтърка се...ама за проруски е нормално..
11:49 09.07.2026