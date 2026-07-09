Иран е атакувал с дронове камикадзе американски системи "Пейтриът"

Иранската армия обяви официално днес, че е атакувала с дронове камикадзе американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Кувейт, сателитна система за ранно предупреждение в Катар и армейски склад за гориво в Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на ирански държавни медии.

Тези нападения са били в отговор на американските въздушни удари по-рано през деня, отбелязват медиите в Техеран, предаде БТА.

Армията заяви, че "използвала голям брой дронове камикадзе от различен тип в продължение на атаките, извършвани от армията на Ислямска република Иран срещу американски бази в региона“.

По-рано днес иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).

Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА, предаде БТА. "Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза американският лидер пред репортери в президентския си самолет на връщане от срещата на НАТО в Турция.

Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани". Президентът на САЩ многократно е съобщавал за различни дискусии и телефонни разговори, чието съдържание после другата страна изцяло или частично е оспорвала, отбелязва ДПА.

По-рано тази нощ Вашингтон предприе нова вълна удари по Иран. Американската армия съобщи, че целта им е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Тръмп заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложна на още по-ожесточени атаки.

Железопътната връзка между иранската столица Техеран и Машхад беше прекъсната след американски удари часове преди погребението на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в родния му град - Машхад, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии, пише БТА.

В ранните часове на днешния ден иранската държавна телевизия съобщи, че американската армия е ударила железопътен мост в Североизточен Иран. Няколко снаряда поразили съоръжението, което се намира в провинция Голестан, посочи медията в профила си в Екс.

Според иранските железници прекъсването е причинено от "престъпна атака на американско-израелския враг" срещу железопътната линия. От железопътната компания съобщиха, че ремонтни екипи вече работят по отстраняването на щетите, а за пътниците, останали блокирани заради прекъсването, се организира автобусен транспорт.