Новини
Свят »
Венецуела »
Над 4100 са вече жертвите на трусовете във Венецуела

Над 4100 са вече жертвите на трусовете във Венецуела

11 Юли, 2026 04:24, обновена 11 Юли, 2026 04:27 514 0

  • венецуела-
  • делси родригес-
  • земетресение

Десетки хиляди остават в неизвестност, докато ООН и местните власти се борят с хуманитарна и здравна криза

Над 4100 са вече жертвите на трусовете във Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при катастрофалните земетресения във Венецуела официално надхвърли критичната граница от 4100 души.

Според последните данни, обявени официално от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес и разпространени от държавната телевизия VTV, потвърдените смъртни случаи са вече 4118. Ранените са най-малко 16 740 души, а хуманитарните организации предупреждават, че в неизвестност остават десетки хиляди граждани.

Припомняме, че страната бе разтърсена последователно от два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер в интервал от едва 39 секунди. Това се оказа най-тежкото сеизмично бедствие в историята на Венецуела за последното столетие. Най-тежко пострада северната част на страната и особено крайбрежният щат Ла Гуайра, където на места близо 80% от сградите са изравнени със земята.

До момента от руините са спасени 6462 души. Въпреки че мащабните спасителни операции започват да утихват, стотици семейства и доброволци продължават да копаят с голи ръце в хълмовете от бетон, надявайки се да открият телата на своите близки. Ситуацията се усложнява допълнително от непрестанната сеизмична активност – Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания (FUNVISIS) отчита, че са регистрирани над 1100 вторични труса, включително умерено земетресение с магнитуд 3, което предизвика паника по улиците на столицата Каракас.

Над 17 000 души са останали без покрив и са настанени в близо 90 временни лагера. Световната здравна организация и местните здравни власти алармират за назряваща епидемиологична криза в лагерите поради липсата на чиста питейна вода и пренаселеността. Вече се наблюдава рязък скок на стомашно-чревни и кожни инфекции.

Организацията на обединените нации отправи спешен призив за набиране на близо 300 милиона долара за справяне с непосредствените хуманитарни нужди. В същото време временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес призова международната общност и Великобритания да размразят венецуелските активи и злато, държани в чужди банки под засилените международни санкции, за да бъдат насочени средствата директно към възстановяването на страната.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ