Над 4100 са вече жертвите на трусовете във Венецуела

Броят на загиналите при катастрофалните земетресения във Венецуела официално надхвърли критичната граница от 4100 души.

Според последните данни, обявени официално от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес и разпространени от държавната телевизия VTV, потвърдените смъртни случаи са вече 4118. Ранените са най-малко 16 740 души, а хуманитарните организации предупреждават, че в неизвестност остават десетки хиляди граждани.

Припомняме, че страната бе разтърсена последователно от два мощни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер в интервал от едва 39 секунди. Това се оказа най-тежкото сеизмично бедствие в историята на Венецуела за последното столетие. Най-тежко пострада северната част на страната и особено крайбрежният щат Ла Гуайра, където на места близо 80% от сградите са изравнени със земята.

До момента от руините са спасени 6462 души. Въпреки че мащабните спасителни операции започват да утихват, стотици семейства и доброволци продължават да копаят с голи ръце в хълмовете от бетон, надявайки се да открият телата на своите близки. Ситуацията се усложнява допълнително от непрестанната сеизмична активност – Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания (FUNVISIS) отчита, че са регистрирани над 1100 вторични труса, включително умерено земетресение с магнитуд 3, което предизвика паника по улиците на столицата Каракас.

Над 17 000 души са останали без покрив и са настанени в близо 90 временни лагера. Световната здравна организация и местните здравни власти алармират за назряваща епидемиологична криза в лагерите поради липсата на чиста питейна вода и пренаселеността. Вече се наблюдава рязък скок на стомашно-чревни и кожни инфекции.

Организацията на обединените нации отправи спешен призив за набиране на близо 300 милиона долара за справяне с непосредствените хуманитарни нужди. В същото време временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес призова международната общност и Великобритания да размразят венецуелските активи и злато, държани в чужди банки под засилените международни санкции, за да бъдат насочени средствата директно към възстановяването на страната.