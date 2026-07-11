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Тръмп отслаби защитата на застрашените видове

Тръмп отслаби защитата на застрашените видове

11 Юли, 2026 05:25, обновена 11 Юли, 2026 05:27 448 1

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Природозащитници готвят съдебни искове заради хабитатите

Тръмп отслаби защитата на застрашените видове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Доналд Тръмп отслаби защитата на естествените хабитати на застрашените видове в САЩ.

Промяната в политиката позволява федералното правителство да преразгледа дефиницията за „вреда“ върху околната среда, което може да улесни индустриални дейности, застрашаващи оцеляването на редица животински и растителни видове.

Според данни от световни агенции, цитирани в новинарските емисии на БТА, мярка е предизвикала гнева на екологични организации.

От организации като „Ъртджъстис“ и Центъра за биологичното многообразие вече обявиха, че ще оспорят отслабването на защитата в съда, за да предотвратят унищожаването на ключови местообитания.


САЩ
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