Тръмп отслаби защитата на застрашените видове

Администрацията на Доналд Тръмп отслаби защитата на естествените хабитати на застрашените видове в САЩ.

Промяната в политиката позволява федералното правителство да преразгледа дефиницията за „вреда“ върху околната среда, което може да улесни индустриални дейности, застрашаващи оцеляването на редица животински и растителни видове.

Според данни от световни агенции, цитирани в новинарските емисии на БТА, мярка е предизвикала гнева на екологични организации.

От организации като „Ъртджъстис“ и Центъра за биологичното многообразие вече обявиха, че ще оспорят отслабването на защитата в съда, за да предотвратят унищожаването на ключови местообитания.