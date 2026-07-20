На спешна модернизация! Доналд Тръмп със забележки около подарения му от Катар Air Force One

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че самолетът, подарен от Катар и използван като временен Air Force One, скоро ще бъде изпратен за допълнителна модернизация, след като възникнаха въпроси относно неговите системи за сигурност, съобщава "Ройтерс".

Тръмп започна да използва широкофюзелажния самолет на 1 юли, след като го прие като подарък миналата година и започна ускорена програма за преоборудването му за президентски нужди.

На 8 юли обаче той неочаквано се отказа от използването му при полет от Турция до Великобритания на фона на нарастващото напрежение с Иран. До Лондон Тръмп летя с по-стария президентски самолет, като обясни, че го прави "от носталгия", но при завръщането си в САЩ отново се качи на новата машина.

При завръщането си от финала на Световното клубно първенство по футбол на ФИФА в Ню Джърси вчера Тръмп беше попитан дали новият самолет разполага със системи за защита срещу ракетни атаки.

"Той има много възможности", подчерта президентът за самолета. "Но, доколкото разбирам, след около месец ще го изпратят, за да бъде оборудван с всичко възможно. Това ще отнеме около месец".

Новият самолет, боядисан в червено, бяло, тъмносиньо и златисто по дизайн, избран от Тръмп, беше преоборудван от отбранителния изпълнител L3Harris Technologies.

Той трябва да служи като временно решение, докато Boeing продължава да се бави с доставката на новото поколение президентски самолети Air Force One. Компанията работи по два специално произведени Boeing 747-8 по договор на стойност 3,9 млрд. долара, подписан през 2018 г., но проектът вече изостава с четири години от графика и надхвърля първоначалния бюджет. Очаква се новите самолети да бъдат доставени в средата на 2028 г.

Модернизацията на самолета, подарен от Катар, беше извършена толкова бързо, че някои експерти изразиха опасения, че машината може да не е толкова добре защитена, колкото предишния светлосин Air Force One. Критици поставиха под въпрос и разходите, както и етичната страна на приемането на подобен подарък.

По-рано този месец журналисти от "Ню Йорк таймс", които са публикували материали за системите за сигурност на новия самолет, бяха призовани да дават показания. Изданието поиска съдът да блокира тези призовки за явяване пред голямото федерално жури в Манхатън.