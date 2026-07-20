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На спешна модернизация! Доналд Тръмп със забележки около подарения му от Катар Air Force One

На спешна модернизация! Доналд Тръмп със забележки около подарения му от Катар Air Force One

20 Юли, 2026 09:46 1 489 15

  • доналд тръмп-
  • еър форс 1-
  • сащ-
  • катар-
  • републиканска партия

Новият самолет, боядисан в червено, бяло, тъмносиньо и златисто по дизайн, избран от Тръмп, беше преоборудван от отбранителния изпълнител L3Harris Technologies

На спешна модернизация! Доналд Тръмп със забележки около подарения му от Катар Air Force One - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че самолетът, подарен от Катар и използван като временен Air Force One, скоро ще бъде изпратен за допълнителна модернизация, след като възникнаха въпроси относно неговите системи за сигурност, съобщава "Ройтерс".

Тръмп започна да използва широкофюзелажния самолет на 1 юли, след като го прие като подарък миналата година и започна ускорена програма за преоборудването му за президентски нужди.

На 8 юли обаче той неочаквано се отказа от използването му при полет от Турция до Великобритания на фона на нарастващото напрежение с Иран. До Лондон Тръмп летя с по-стария президентски самолет, като обясни, че го прави "от носталгия", но при завръщането си в САЩ отново се качи на новата машина.

При завръщането си от финала на Световното клубно първенство по футбол на ФИФА в Ню Джърси вчера Тръмп беше попитан дали новият самолет разполага със системи за защита срещу ракетни атаки.

"Той има много възможности", подчерта президентът за самолета. "Но, доколкото разбирам, след около месец ще го изпратят, за да бъде оборудван с всичко възможно. Това ще отнеме около месец".

Новият самолет, боядисан в червено, бяло, тъмносиньо и златисто по дизайн, избран от Тръмп, беше преоборудван от отбранителния изпълнител L3Harris Technologies.

Той трябва да служи като временно решение, докато Boeing продължава да се бави с доставката на новото поколение президентски самолети Air Force One. Компанията работи по два специално произведени Boeing 747-8 по договор на стойност 3,9 млрд. долара, подписан през 2018 г., но проектът вече изостава с четири години от графика и надхвърля първоначалния бюджет. Очаква се новите самолети да бъдат доставени в средата на 2028 г.

Модернизацията на самолета, подарен от Катар, беше извършена толкова бързо, че някои експерти изразиха опасения, че машината може да не е толкова добре защитена, колкото предишния светлосин Air Force One. Критици поставиха под въпрос и разходите, както и етичната страна на приемането на подобен подарък.

По-рано този месец журналисти от "Ню Йорк таймс", които са публикували материали за системите за сигурност на новия самолет, бяха призовани да дават показания. Изданието поиска съдът да блокира тези призовки за явяване пред голямото федерално жури в Манхатън.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Мосад, Зеленски и Линдзи Греъм се опитаха да убият Тръмп в Турция с този самолет

    09:48 20.07.2026

  • 2 Ами сега

    5 2 Отговор
    Тръмп с ответен "подарък" за Катар и иранците му помагат за това

    09:53 20.07.2026

  • 3 ще бъде много красиво

    9 1 Отговор
    ако се изплущи вертикално с муцуната напред

    09:55 20.07.2026

  • 4 Поговорка

    8 1 Отговор
    На харизан самолет зъбите не се гледат.

    Коментиран от #5, #10

    09:56 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Поговорка":

    Мосад и Линдзи Греъм бъркаха в електрониката.

    10:01 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи хи

    6 2 Отговор
    لقد جعلنا أمريكا تضحك مجدداً
    Отново направихме Америка за посмешище.

    10:09 20.07.2026

  • 8 Вашето мнение

    1 6 Отговор
    Трябва ли да стана ирански гражданин, за да ми сменят безплатно пола в клиника Расул Акрам?
    Започнах хормонална терапия при първите новини за дронове над Москва, заради което не се чувствам добре в кожата си. Колко струва билета до Техеран? Него мога да платя. Радев ми вдигна заплатата.

    Коментиран от #13

    10:09 20.07.2026

  • 9 Дудов

    3 2 Отговор
    11 септември май то забравихте и пак ще ви го напомнят

    10:12 20.07.2026

  • 10 Смотаняху

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Поговорка":

    На паризан самолет и 100 Тръмпа са му малко

    10:14 20.07.2026

  • 11 Путин лети със старата каруца

    2 4 Отговор
    Ил-76.

    10:19 20.07.2026

  • 12 Ауу,

    2 1 Отговор
    веднага санкции за Катар...

    10:56 20.07.2026

  • 13 Хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    по добре смени тавата с фалшивото брашно... И психиатъра...

    10:58 20.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    1 0 Отговор
    Престоя на БрЕнддън в Централния оказва влияние не само на "войната" в ООкрайна а и на ниво Ф-АЩ и колониите му.....

    11:23 20.07.2026