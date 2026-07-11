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Под блокада! Украинската армия отрязва Крим от сушата, морето и въздуха
  Тема: Украйна

Под блокада! Украинската армия отрязва Крим от сушата, морето и въздуха

11 Юли, 2026 18:04 2 229 105

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • донбас-
  • черно море-
  • кримски мост-
  • ракети-
  • дронове

Последиците от ударите вече се усещат както от руските военни, така и от цивилното население на полуострова

Под блокада! Украинската армия отрязва Крим от сушата, морето и въздуха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Украйна засилва кампанията си за изолиране на Крим, нанасяйки удари по логистичните маршрути, мостовете, енергийната инфраструктура и обектите за гориво. Според плана на Киев това трябва да лиши руските войски от възможността ефективно да използват полуострова като основна военна база на юг и едновременно с това да създаде сериозни проблеми за администрацията на полуострова, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров още миналия месец заяви, че кампанията тепърва набира скорост.

"Крим се изолира от дронове. В близко бъдеще полуостровът ще се превърне в остров. За руснаците истинският ад тепърва започва“, посочва той.

Украинските дронове първоначално атакуваха сухопътния коридор между Русия и Крим, както и железопътните маршрути. По-късно под удари започнаха да попадат нефтобази, електроцентрали, системи за противовъздушна отбрана и друга критично важна инфраструктура.

Напоследък под атаки попаднаха и танкерите от така наречения "сенчест флот“, които превозваха гориво през Азовско море.

Освен това украинските сили редовно нанасят удари по мостове в тесни транспортни коридори, по-специално Чонгарския и Геническия, както и по магистрала Р-280 "Новоросия“, която е един от основните маршрути за снабдяване на войските.

Спътниковите снимки също така са засекли значителни повреди по нефтопретоварния комплекс в Керченското пристанище.

Последиците от ударите вече се усещат както от руските военни, така и от цивилното население на полуострова.

Според данни на Института за изследване на войната (ISW) недостигът на гориво вече се е разпространил в повечето региони на Русия. На самия полуостров властите дори бяха принудени временно да спрат продажбата на бензин на частни лица.

"Успоредно с това в Крим възникна черен пазар на гориво. Чрез Telegram и интернет платформи бензинът се продава нелегално на значително завишени цени", добавя УНИАН. Жителите също съобщават за редовни прекъсвания на електрозахранването и проблеми с водоснабдяването.

"Токът се изключва и включва, по същество, когато им хрумне, но може да мине много време почти без нищо“, заявява пред The Telegraph жителка на Севастопол.

По думите ѝ, поради прекъсванията в електроснабдяването много магазини затварят или работят само срещу плащане в брой.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НОВИНИ ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ

    75 23 Отговор
    Директно от канала.

    Коментиран от #26

    18:06 11.07.2026

  • 2 ПУТИН

    82 26 Отговор
    КРИМ ВИНАГИ Е БИЛ И ЩЕ БЪДЕ НАШ.

    Коментиран от #102

    18:06 11.07.2026

  • 3 Дебил путинофил

    29 85 Отговор
    Копейки, бързо събирайте парцалите и марш в крим, понеже търсят туристи с мозъчни увреждания докато още е руски.

    Коментиран от #40, #68

    18:07 11.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    81 17 Отговор
    няма се плашите тия от киев довечера пак ще спят във метрото на киев и така всеки ден

    ракетите вече падат и във лвов така че скоро бандерите ще трябва да бягат във полша

    Коментиран от #8, #44

    18:07 11.07.2026

  • 5 Пак фантазиите на

    59 11 Отговор
    Фокус, Минус. Нали знаете кой го държи? И какво да каже той, хахаха.

    18:09 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Форд

    70 7 Отговор
    По социализма лъжеха по-малко!!!

    18:11 11.07.2026

  • 8 Хахахаха

    13 46 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В масква нямат укрития даже. Нямат къде да се крият московчани.

    Коментиран от #74

    18:11 11.07.2026

  • 9 АБВ

    66 10 Отговор
    А Телеграф казва ли какво става на фронта ? И как превръщането на Крим в остров помага на украинците за преминаването им на по-изгодни позиции, но на запад ?
    Много ми е интересно, къде зареждат украинците на изток от Днепър ? Остана ли някоя бензиностанция там ?

    Коментиран от #22

    18:12 11.07.2026

  • 10 ....

    13 38 Отговор
    Разиграва се Херсонския сценарий. По същия начин и там ги оставиха без снабдяване и им оставиха път за отстъпление за да не си хабят патроните по тях.

    18:12 11.07.2026

  • 11 Северодвинск

    61 12 Отговор
    Отрязали Крим, авее на кого ги разправят тея бре мишки

    Коментиран от #21

    18:12 11.07.2026

  • 12 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    16 43 Отговор
    Крим... УЙДЕ!
    З дневната Старуха педофил...то ЖЕ
    Хехехехехехе

    18:13 11.07.2026

  • 13 Циник

    32 7 Отговор
    А под земята? Току-виж някоя руска къртица се промъкнала с туба нафта. Я се стегнете!

    18:13 11.07.2026

  • 14 На Зеленски му се

    47 7 Отговор
    Привижда оазис в пустинята!

    18:14 11.07.2026

  • 15 Танко

    39 6 Отговор
    Украина ще превземе даже и Москва, а после и Брюксел ако не дава пари.

    18:14 11.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    10 34 Отговор
    След като Русофилите твърдят че Русия си била "Самодостатъчна" значи и Крим е такъв,т.е.не го бърка изолацията защото Както горивата,така и Интернета, Хран. Продукти и всичко останало му стигат.По този повод мъсрият народ обаче е казал че Таман научили Магарето да не яде,и то умряло...което си е доста притеснително.

    18:14 11.07.2026

  • 18 Баба Гошка

    42 8 Отговор
    Крайно време е да се заравни одеса и всичко наоколо да стане буферна зона и никога укрокрак да не стъпи на черно море. Зловредниците да си седят в лвов и да си спомнят какво имаха и до къде се докараха

    18:15 11.07.2026

  • 19 Лут

    7 25 Отговор
    Аах какъв маач, ааах какъв кеекс. Наздраве братушки, аахахахаха.

    Коментиран от #105

    18:16 11.07.2026

  • 20 Софиянец

    33 4 Отговор
    😂 направо го превзеха, бухахаха! Мисирска простотия!

    18:16 11.07.2026

  • 21 На тоя фейк

    23 6 Отговор

    До коментар #11 от "Северодвинск":

    Който е сътворил заглавието са му отрязали мандрахулките!

    18:16 11.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Когато победят Русия, да ми се обадят!

    41 6 Отговор
    Поредната лъжа на украинските фашисти!

    Коментиран от #39

    18:17 11.07.2026

  • 24 Про сиа приключи

    8 22 Отговор
    Жегата от Криме рушите заедно с грозните си Баташки и ч света бензин ниет страшно е белото Криме под обсада Зеленски не срутва моста крепа за да могат да се евакуират жалките руши и след това

    18:17 11.07.2026

  • 25 Гост

    21 5 Отговор
    Тези каквото сънуват това пишат докато още са сънени а като се събудят не било така

    18:17 11.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Про сиа приключи

    8 18 Отговор
    Както пееше психото Луна бегайте крачета хаааааас ръшка мък кааа

    18:19 11.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факти не допускат

    16 4 Отговор

    До коментар #16 от "БАнкя АЛино":

    Коментари на чужд език, но в случая - може, понеже са служители интереси на уфраинските алибабовуи!

    18:19 11.07.2026

  • 30 Стара новина.

    16 8 Отговор
    Наред е ВСУ да отрежат и Донецк.

    18:20 11.07.2026

  • 31 Тома

    21 5 Отговор
    Аз пък мислих че вече и кафе си пият в Крим след като Телеграф ни убедиха

    18:20 11.07.2026

  • 32 Маскве ша гори шлю хи

    9 11 Отговор
    Ху,,й лив ците напускат Криме щото нема бензин газ и други продукти бухаасс героиам Украине им разораха ш л ю хотел хаааааааас

    18:21 11.07.2026

  • 33 Герги

    9 13 Отговор
    Така трябва да се действа с окупатори,,,майките си ли търсят в Украйна.

    18:22 11.07.2026

  • 34 Делю Хайдутин

    12 10 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като сопол на Дунав.Накрая ще си омеся и главата!

    18:23 11.07.2026

  • 35 Ами

    17 3 Отговор
    Говори се че окраински части са достигнали Далечния Изток.
    Въоръжени с кирки и лопати ремонтират железопътната линия
    по която един ден ще пристигнат и останалите окраинци :)

    Коментиран от #46

    18:23 11.07.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    17 3 Отговор
    Офффф, ама пак ли Киев си връщал Крим??? 🤣🤣🤣

    Интересното е, че всичко пак е само във виртуалното пространство....

    Коментиран от #42

    18:23 11.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ....

    9 9 Отговор
    Ако украинците си върнат Крим, фронтът в Донбас ще се срине и до няколко месеца, даже седмици, ще си върнат и него.

    18:24 11.07.2026

  • 39 Украйна си взема само своето.

    4 15 Отговор

    До коментар #23 от "Когато победят Русия, да ми се обадят!":

    Мдаам.

    18:24 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Край с ПУСТиА

    6 14 Отговор
    Предайте се на Буданов и Сираков нема да ви направят нищо , само главичката

    18:26 11.07.2026

  • 42 Я па тоа

    6 10 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Кво си заофффкал като руска вдовица за к.р.

    18:26 11.07.2026

  • 43 !!!?

    9 11 Отговор
    Копейки, събирайте помощи...носете туби бензин пред посолството на РФ !

    Коментиран от #57

    18:26 11.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ОНЯ с ДРОНЯ

    8 9 Отговор
    ПТИЦИТЕ НА МАДЯР

    СА КАТО ВЪЛЧАТА ГЛУТНИЦА

    НА АДМИРАЛ ДЪОНИЦ

    ПРЕЗ ВСВ .

    АЗОВСКО МОРЕ ЗАПРИЛИЧА

    НА СТРЕЛБИЩЕ .

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    18:27 11.07.2026

  • 46 пфф

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Пълни глупости! Засега само взривяват рафинерии в Забайкалието на 3000км. от границата си. Кой те лъже, че вече са в Чукотка? Поне до края на лятото няма шанс да се случи.

    18:28 11.07.2026

  • 47 Украине мааачкаааас

    9 11 Отговор
    Гледайте в тубата окупаторите заедно с грозната си челяд руска и наташки как се спасяват през глава ,Криме гори целия полуостров скоро и моста крепа Слава героиам

    Коментиран от #70

    18:29 11.07.2026

  • 48 Путин

    13 4 Отговор
    Дреме ми....Аз разтурям НАТО !

    18:30 11.07.2026

  • 49 604

    12 2 Отговор
    стига с тия глупости ве алоуууу, къ не ви писнъ !

    18:30 11.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    5 8 Отговор
    40 кораба за три дена.подобно потапяне на кораби е нямало от втората световна насам.кактонсе каза обаче всичко е по план и в европа ще се къпем другото лято на реката...хаха...и другаря с руското патриотично име ще ви обясни че в крим има бензин колкото искаш...

    Коментиран от #59

    18:31 11.07.2026

  • 51 Ма3охист

    12 6 Отговор
    Kiив скоро ще бъде поляна като лунен пеизаш.

    Коментиран от #58

    18:31 11.07.2026

  • 52 Вчера Едно Дърто Човече

    6 7 Отговор
    Говореше за някаква Буферна зона .

    За някакво Разширение.

    Явно е Имал предвид Азовско Море .

    Песков сега ще му предаде ли
    Хубавите новини
    На Дъртия Пен.дехо.

    18:32 11.07.2026

  • 53 Дъ Теле граф

    7 2 Отговор
    Който е пропуснал уроците по география в началното училище, накрая става мисирка и пише подобни глупости.

    18:32 11.07.2026

  • 54 Чудесна новина

    7 8 Отговор
    Призовавам жителите на Крим да възстанат срещу гнета на Кремълското джудже и да предизвикат масови бунтове. Братята украинци ще свършат останалото.

    Коментиран от #62

    18:32 11.07.2026

  • 55 Ей това да си копейка е Божие наказание

    5 8 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    18:32 11.07.2026

  • 56 С Украински ,,Запорожец"...!

    3 3 Отговор
    ,,Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров още миналия месец заяви, че КАМПАНИЯТА ТЕПЪРВА НАБИРА СКОРОСТ."

    18:34 11.07.2026

  • 57 ПОДКРЕПЯМЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "!!!?":

    ИНИЦИАТИВАТА.

    18:34 11.07.2026

  • 58 ТЪСЯТ СИ ГО.

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ма3охист":

    ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОКЛОУН НЕ МУ ПУКА ЗА НАРОДА. ПРОСТО ПРОСИ СТОЙ И БУНКЕРА И СЕ ПРАВИ НА МЪЖ. ОТРЯЗАЛИ ИМ И ВЪЗДУХА ЧАК. ИНТЕРЕСНО

    18:34 11.07.2026

  • 59 Шмръки

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Я виж на Карибите колко корабчета потопиха.

    18:34 11.07.2026

  • 60 Румен

    5 2 Отговор
    Крим наш!

    18:34 11.07.2026

  • 61 ISW 100 % лъжи

    8 3 Отговор
    Колкото фронтът се приближава по близко към Киев толкова повече лъжливата фашистка пропаганда се активизира !

    18:35 11.07.2026

  • 62 Е да,ама...

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Чудесна новина":

    ...призив от дивана...- няма ефект!
    Трябва -на място...!

    18:36 11.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дън Бай

    4 1 Отговор
    Ехааа! Четете новините два часа след полунощ!

    18:36 11.07.2026

  • 65 Разгеле

    2 4 Отговор
    Сега жителите на Крим окончателно ще заобичат натоФската хунта от Кiiв .

    18:37 11.07.2026

  • 66 Стивън

    1 1 Отговор
    Играл съм в този филм!

    18:37 11.07.2026

  • 67 факуса

    3 1 Отговор
    саде се опитват а питекут спи в метрото

    18:38 11.07.2026

  • 68 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дебил путинофил":

    питешки,виж снимките от лвов,тичай да ги заместиш на фронта

    18:39 11.07.2026

  • 69 жик так

    5 3 Отговор
    Укрите много яко са се объркали . Руснаците ще позволят всичко друго но не и да им вземат Крим
    Русия е водила 13 войни с Турция за Крим , а укрите мислят че ще успеят да го вземат!!

    Войната върви от специална операция , към пълномащабна .

    Коментиран от #76

    18:39 11.07.2026

  • 70 УКРАЙНА

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Украине мааачкаааас":

    Мисли за обикновените граждани
    В Крим.

    Ако искаха да сега можеха да срутят Керченския
    Мост.

    Зеленски е милостив.
    Дават време на всички които
    Искат да се евакуират
    Да го направят .

    Когато остане Само Башибозука

    Мостът ще стане на Парчета

    18:39 11.07.2026

  • 71 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор
    Само да вметна че санкциите, времето, дроновете, ИИ, Хаймърсите, Сторм Шадоу, Фламинго и ударите в дълбочина работят за Русия !!! 😄

    18:40 11.07.2026

  • 72 ГАРГАМЕЛ

    4 5 Отговор
    МНОГО ПО ВЕРОЯТНО Е КИЕВ ДА СТАНЕ КАРТОФЕНА НИВА , ОТКОЛКОТО ДА ПРЕВЗЕМАТ КРИМ !

    Коментиран от #80, #81

    18:40 11.07.2026

  • 73 Вова

    2 2 Отговор
    Пълня третия Орешник с бензин...

    18:40 11.07.2026

  • 74 центавос

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    ами няма за какво да се крият хи хи

    18:40 11.07.2026

  • 75 Т Живков

    5 1 Отговор
    Само така!Смрът на комунизма!

    Коментиран от #78

    18:41 11.07.2026

  • 76 Хахахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "жик так":

    Каква Операция

    Бре Издуханяк?

    Войната си тече от 2022 Година .

    Даже и в Кремъл вече не го крият

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #98

    18:41 11.07.2026

  • 77 Киро

    3 5 Отговор
    Зеленски обяви нов етап във войната - създава командване за удари дълбоко в Русия!?
    Кирило Буданов: Украйна е богоизбраният народ сред славяните!!!!
    Колко далеч можеш да се изгубиш в кокаиновите си видения....
    добре, че има такива отрезвителни мероприятия

    18:42 11.07.2026

  • 78 604

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Т Живков":

    комунизма си замина, ама ти още живееш в него!

    18:42 11.07.2026

  • 79 ха ха ха ....

    4 2 Отговор
    Невероятно-статия на 5 часа и все още нито един соросизмекяр не се е разписал":)))))))))))))))Май пак са видели празни сметки в петък следобед:))))))))))

    18:43 11.07.2026

  • 80 МОТИКАТА

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "ГАРГАМЕЛ":

    Картофена нива ще стане главата ти руска, га маккя ти те почне с мотиката 😆😆😆

    Коментиран от #100

    18:43 11.07.2026

  • 81 САМИ ЩЕ СЕ ИЗНЕСАТ

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "ГАРГАМЕЛ":

    От КРИМ БЛАТАРИТЕ.

    ИЛИ ЩЕ ИЗПУКАТ ОТ ГЛАД .

    18:43 11.07.2026

  • 82 От страни

    4 2 Отговор
    Вместо два близки народи да се трепят по-лесно ще стане ако гръмнат кремълският гризач.Русофилската и,змет не е ли съгласна?

    Коментиран от #84

    18:44 11.07.2026

  • 83 Удри здраво дядя Вова

    4 2 Отговор
    Тая мачка не е наща :)

    18:46 11.07.2026

  • 84 Петко Р. Славейков, поет

    3 5 Отговор

    До коментар #82 от "От страни":

    "...Вместо два близки народи..."

    Рyшняците не са народ, a мpъшa 👆😆

    18:46 11.07.2026

  • 85 Само питам

    4 1 Отговор
    Атлантици хайде едно протестче да сготвите,, Тук не е Москва” !
    Много сте унили нещо!

    Коментиран от #90

    18:47 11.07.2026

  • 86 Ако беше вярно

    1 1 Отговор
    Медведев щеше да мята атоми по Берлин,Париж и Лондон!

    18:48 11.07.2026

  • 87 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    4 2 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!! :))))) ЗАТОВА ЛИ УКРО НАЦИСТИТЕ ОТСТЪПВАТ ВСЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ????

    18:48 11.07.2026

  • 88 Сделка или Не

    3 2 Отговор
    Работата отива на изуй гащи . Укрите си просят боя .

    18:48 11.07.2026

  • 89 Само питам

    3 3 Отговор
    Тая блокада като оная в Курск ли ще бъде ?!
    И после 100 хил укри малко умрели и сега ще дават и Суми !!

    Коментиран от #96

    18:49 11.07.2026

  • 90 Майор Деянов, на всеки километър

    3 3 Отговор

    До коментар #85 от "Само питам":

    Никой не бръсне Москва, Русия, Путин и руския kатун ни за слива, ни за мусор 😁

    Коментиран от #95

    18:49 11.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Рьоне

    2 1 Отговор
    Няма проблем Заправките във укрия станаха зян

    18:50 11.07.2026

  • 93 Българин

    2 1 Отговор
    Давай по сериозно -удри бандерите яко да се предават че ги ловят като кучета за фронта

    18:50 11.07.2026

  • 94 Фиданка

    2 1 Отговор
    Ех тези перални и прави лопати не свършиха! Сега укрите ще пуснат изкуственият интелект и призракът от киоф

    18:52 11.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Станко

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Само питам":

    Да идват курейчетата!

    Коментиран от #99

    18:53 11.07.2026

  • 97 Абе

    2 0 Отговор
    Аман от тъпотии

    18:54 11.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ГАРГАМЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "МОТИКАТА":

    ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ОБЪРНА НОСА ДА СЪБИРА ДЪЖДОВНА ВОДА ?!

    18:57 11.07.2026

  • 101 Путин

    0 3 Отговор
    Разбира се, че Русия ще бъде унищожена в една тотална война. Време е да се сложи край на това световно зло, на тази НИКЧЕМНОСТ.

    Коментиран от #103

    19:04 11.07.2026

  • 102 Антирашист 1408

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ПУТИН":

    Този пак е пил нещо което му действа умопомрачително!

    19:07 11.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Дако

    1 0 Отговор
    Поредните ялови напъни като ония в Куското направление.

    19:13 11.07.2026

  • 105 Антирашист1409

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лут":

    Какви братушки ? Братушки бяха докато болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата!

    19:13 11.07.2026

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