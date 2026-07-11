Под блокада! Украинската армия отрязва Крим от сушата, морето и въздуха

Украйна засилва кампанията си за изолиране на Крим, нанасяйки удари по логистичните маршрути, мостовете, енергийната инфраструктура и обектите за гориво. Според плана на Киев това трябва да лиши руските войски от възможността ефективно да използват полуострова като основна военна база на юг и едновременно с това да създаде сериозни проблеми за администрацията на полуострова, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.
Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров още миналия месец заяви, че кампанията тепърва набира скорост.
"Крим се изолира от дронове. В близко бъдеще полуостровът ще се превърне в остров. За руснаците истинският ад тепърва започва“, посочва той.
Украинските дронове първоначално атакуваха сухопътния коридор между Русия и Крим, както и железопътните маршрути. По-късно под удари започнаха да попадат нефтобази, електроцентрали, системи за противовъздушна отбрана и друга критично важна инфраструктура.
Напоследък под атаки попаднаха и танкерите от така наречения "сенчест флот“, които превозваха гориво през Азовско море.
Освен това украинските сили редовно нанасят удари по мостове в тесни транспортни коридори, по-специално Чонгарския и Геническия, както и по магистрала Р-280 "Новоросия“, която е един от основните маршрути за снабдяване на войските.
Спътниковите снимки също така са засекли значителни повреди по нефтопретоварния комплекс в Керченското пристанище.
Последиците от ударите вече се усещат както от руските военни, така и от цивилното население на полуострова.
Според данни на Института за изследване на войната (ISW) недостигът на гориво вече се е разпространил в повечето региони на Русия. На самия полуостров властите дори бяха принудени временно да спрат продажбата на бензин на частни лица.
"Успоредно с това в Крим възникна черен пазар на гориво. Чрез Telegram и интернет платформи бензинът се продава нелегално на значително завишени цени", добавя УНИАН. Жителите също съобщават за редовни прекъсвания на електрозахранването и проблеми с водоснабдяването.
"Токът се изключва и включва, по същество, когато им хрумне, но може да мине много време почти без нищо“, заявява пред The Telegraph жителка на Севастопол.
По думите ѝ, поради прекъсванията в електроснабдяването много магазини затварят или работят само срещу плащане в брой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НОВИНИ ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ
Коментиран от #26
18:06 11.07.2026
2 ПУТИН
Коментиран от #102
18:06 11.07.2026
3 Дебил путинофил
Коментиран от #40, #68
18:07 11.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ракетите вече падат и във лвов така че скоро бандерите ще трябва да бягат във полша
Коментиран от #8, #44
18:07 11.07.2026
5 Пак фантазиите на
18:09 11.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Форд
18:11 11.07.2026
8 Хахахаха
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В масква нямат укрития даже. Нямат къде да се крият московчани.
Коментиран от #74
18:11 11.07.2026
9 АБВ
Много ми е интересно, къде зареждат украинците на изток от Днепър ? Остана ли някоя бензиностанция там ?
Коментиран от #22
18:12 11.07.2026
10 ....
18:12 11.07.2026
11 Северодвинск
Коментиран от #21
18:12 11.07.2026
12 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
З дневната Старуха педофил...то ЖЕ
Хехехехехехе
18:13 11.07.2026
13 Циник
18:13 11.07.2026
14 На Зеленски му се
18:14 11.07.2026
15 Танко
18:14 11.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 оня с коня
18:14 11.07.2026
18 Баба Гошка
18:15 11.07.2026
19 Лут
Коментиран от #105
18:16 11.07.2026
20 Софиянец
18:16 11.07.2026
21 На тоя фейк
До коментар #11 от "Северодвинск":Който е сътворил заглавието са му отрязали мандрахулките!
18:16 11.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Когато победят Русия, да ми се обадят!
Коментиран от #39
18:17 11.07.2026
24 Про сиа приключи
18:17 11.07.2026
25 Гост
18:17 11.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Про сиа приключи
18:19 11.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факти не допускат
До коментар #16 от "БАнкя АЛино":Коментари на чужд език, но в случая - може, понеже са служители интереси на уфраинските алибабовуи!
18:19 11.07.2026
30 Стара новина.
18:20 11.07.2026
31 Тома
18:20 11.07.2026
32 Маскве ша гори шлю хи
18:21 11.07.2026
33 Герги
18:22 11.07.2026
34 Делю Хайдутин
18:23 11.07.2026
35 Ами
Въоръжени с кирки и лопати ремонтират железопътната линия
по която един ден ще пристигнат и останалите окраинци :)
Коментиран от #46
18:23 11.07.2026
36 az СВО Победа 81
Интересното е, че всичко пак е само във виртуалното пространство....
Коментиран от #42
18:23 11.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ....
18:24 11.07.2026
39 Украйна си взема само своето.
До коментар #23 от "Когато победят Русия, да ми се обадят!":Мдаам.
18:24 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Край с ПУСТиА
18:26 11.07.2026
42 Я па тоа
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Кво си заофффкал като руска вдовица за к.р.
18:26 11.07.2026
43 !!!?
Коментиран от #57
18:26 11.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ОНЯ с ДРОНЯ
СА КАТО ВЪЛЧАТА ГЛУТНИЦА
НА АДМИРАЛ ДЪОНИЦ
ПРЕЗ ВСВ .
АЗОВСКО МОРЕ ЗАПРИЛИЧА
НА СТРЕЛБИЩЕ .
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
18:27 11.07.2026
46 пфф
До коментар #35 от "Ами":Пълни глупости! Засега само взривяват рафинерии в Забайкалието на 3000км. от границата си. Кой те лъже, че вече са в Чукотка? Поне до края на лятото няма шанс да се случи.
18:28 11.07.2026
47 Украине мааачкаааас
Коментиран от #70
18:29 11.07.2026
48 Путин
18:30 11.07.2026
49 604
18:30 11.07.2026
50 стоян георгиев
Коментиран от #59
18:31 11.07.2026
51 Ма3охист
Коментиран от #58
18:31 11.07.2026
52 Вчера Едно Дърто Човече
За някакво Разширение.
Явно е Имал предвид Азовско Море .
Песков сега ще му предаде ли
Хубавите новини
На Дъртия Пен.дехо.
18:32 11.07.2026
53 Дъ Теле граф
18:32 11.07.2026
54 Чудесна новина
Коментиран от #62
18:32 11.07.2026
55 Ей това да си копейка е Божие наказание
18:32 11.07.2026
56 С Украински ,,Запорожец"...!
18:34 11.07.2026
57 ПОДКРЕПЯМЕ
До коментар #43 от "!!!?":ИНИЦИАТИВАТА.
18:34 11.07.2026
58 ТЪСЯТ СИ ГО.
До коментар #51 от "Ма3охист":ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОКЛОУН НЕ МУ ПУКА ЗА НАРОДА. ПРОСТО ПРОСИ СТОЙ И БУНКЕРА И СЕ ПРАВИ НА МЪЖ. ОТРЯЗАЛИ ИМ И ВЪЗДУХА ЧАК. ИНТЕРЕСНО
18:34 11.07.2026
59 Шмръки
До коментар #50 от "стоян георгиев":Я виж на Карибите колко корабчета потопиха.
18:34 11.07.2026
60 Румен
18:34 11.07.2026
61 ISW 100 % лъжи
18:35 11.07.2026
62 Е да,ама...
До коментар #54 от "Чудесна новина":...призив от дивана...- няма ефект!
Трябва -на място...!
18:36 11.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Дън Бай
18:36 11.07.2026
65 Разгеле
18:37 11.07.2026
66 Стивън
18:37 11.07.2026
67 факуса
18:38 11.07.2026
68 си пън
До коментар #3 от "Дебил путинофил":питешки,виж снимките от лвов,тичай да ги заместиш на фронта
18:39 11.07.2026
69 жик так
Русия е водила 13 войни с Турция за Крим , а укрите мислят че ще успеят да го вземат!!
Войната върви от специална операция , към пълномащабна .
Коментиран от #76
18:39 11.07.2026
70 УКРАЙНА
До коментар #47 от "Украине мааачкаааас":Мисли за обикновените граждани
В Крим.
Ако искаха да сега можеха да срутят Керченския
Мост.
Зеленски е милостив.
Дават време на всички които
Искат да се евакуират
Да го направят .
Когато остане Само Башибозука
Мостът ще стане на Парчета
18:39 11.07.2026
71 Владимир Путин, президент
18:40 11.07.2026
72 ГАРГАМЕЛ
Коментиран от #80, #81
18:40 11.07.2026
73 Вова
18:40 11.07.2026
74 центавос
До коментар #8 от "Хахахаха":ами няма за какво да се крият хи хи
18:40 11.07.2026
75 Т Живков
Коментиран от #78
18:41 11.07.2026
76 Хахахахаха
До коментар #69 от "жик так":Каква Операция
Бре Издуханяк?
Войната си тече от 2022 Година .
Даже и в Кремъл вече не го крият
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #98
18:41 11.07.2026
77 Киро
Кирило Буданов: Украйна е богоизбраният народ сред славяните!!!!
Колко далеч можеш да се изгубиш в кокаиновите си видения....
добре, че има такива отрезвителни мероприятия
18:42 11.07.2026
78 604
До коментар #75 от "Т Живков":комунизма си замина, ама ти още живееш в него!
18:42 11.07.2026
79 ха ха ха ....
18:43 11.07.2026
80 МОТИКАТА
До коментар #72 от "ГАРГАМЕЛ":Картофена нива ще стане главата ти руска, га маккя ти те почне с мотиката 😆😆😆
Коментиран от #100
18:43 11.07.2026
81 САМИ ЩЕ СЕ ИЗНЕСАТ
До коментар #72 от "ГАРГАМЕЛ":От КРИМ БЛАТАРИТЕ.
ИЛИ ЩЕ ИЗПУКАТ ОТ ГЛАД .
18:43 11.07.2026
82 От страни
Коментиран от #84
18:44 11.07.2026
83 Удри здраво дядя Вова
18:46 11.07.2026
84 Петко Р. Славейков, поет
До коментар #82 от "От страни":"...Вместо два близки народи..."
Рyшняците не са народ, a мpъшa 👆😆
18:46 11.07.2026
85 Само питам
Много сте унили нещо!
Коментиран от #90
18:47 11.07.2026
86 Ако беше вярно
18:48 11.07.2026
87 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????
18:48 11.07.2026
88 Сделка или Не
18:48 11.07.2026
89 Само питам
И после 100 хил укри малко умрели и сега ще дават и Суми !!
Коментиран от #96
18:49 11.07.2026
90 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #85 от "Само питам":Никой не бръсне Москва, Русия, Путин и руския kатун ни за слива, ни за мусор 😁
Коментиран от #95
18:49 11.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Рьоне
18:50 11.07.2026
93 Българин
18:50 11.07.2026
94 Фиданка
18:52 11.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Станко
До коментар #89 от "Само питам":Да идват курейчетата!
Коментиран от #99
18:53 11.07.2026
97 Абе
18:54 11.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ГАРГАМЕЛ
До коментар #80 от "МОТИКАТА":ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ОБЪРНА НОСА ДА СЪБИРА ДЪЖДОВНА ВОДА ?!
18:57 11.07.2026
101 Путин
Коментиран от #103
19:04 11.07.2026
102 Антирашист 1408
До коментар #2 от "ПУТИН":Този пак е пил нещо което му действа умопомрачително!
19:07 11.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Дако
19:13 11.07.2026
105 Антирашист1409
До коментар #19 от "Лут":Какви братушки ? Братушки бяха докато болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата!
19:13 11.07.2026