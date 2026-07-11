Под блокада! Украинската армия отрязва Крим от сушата, морето и въздуха

Украйна засилва кампанията си за изолиране на Крим, нанасяйки удари по логистичните маршрути, мостовете, енергийната инфраструктура и обектите за гориво. Според плана на Киев това трябва да лиши руските войски от възможността ефективно да използват полуострова като основна военна база на юг и едновременно с това да създаде сериозни проблеми за администрацията на полуострова, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров още миналия месец заяви, че кампанията тепърва набира скорост.

"Крим се изолира от дронове. В близко бъдеще полуостровът ще се превърне в остров. За руснаците истинският ад тепърва започва“, посочва той.

Украинските дронове първоначално атакуваха сухопътния коридор между Русия и Крим, както и железопътните маршрути. По-късно под удари започнаха да попадат нефтобази, електроцентрали, системи за противовъздушна отбрана и друга критично важна инфраструктура.

Напоследък под атаки попаднаха и танкерите от така наречения "сенчест флот“, които превозваха гориво през Азовско море.

Освен това украинските сили редовно нанасят удари по мостове в тесни транспортни коридори, по-специално Чонгарския и Геническия, както и по магистрала Р-280 "Новоросия“, която е един от основните маршрути за снабдяване на войските.

Спътниковите снимки също така са засекли значителни повреди по нефтопретоварния комплекс в Керченското пристанище.

Последиците от ударите вече се усещат както от руските военни, така и от цивилното население на полуострова.

Според данни на Института за изследване на войната (ISW) недостигът на гориво вече се е разпространил в повечето региони на Русия. На самия полуостров властите дори бяха принудени временно да спрат продажбата на бензин на частни лица.

"Успоредно с това в Крим възникна черен пазар на гориво. Чрез Telegram и интернет платформи бензинът се продава нелегално на значително завишени цени", добавя УНИАН. Жителите също съобщават за редовни прекъсвания на електрозахранването и проблеми с водоснабдяването.

"Токът се изключва и включва, по същество, когато им хрумне, но може да мине много време почти без нищо“, заявява пред The Telegraph жителка на Севастопол.

По думите ѝ, поради прекъсванията в електроснабдяването много магазини затварят или работят само срещу плащане в брой.