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Инциденти в Сърбия в Деня за почит към Сребреница

Инциденти в Сърбия в Деня за почит към Сребреница

11 Юли, 2026 18:20, обновена 11 Юли, 2026 18:25 630 9

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  • сребреница-
  • почит

Възпоменанието за 31-вата годишнина от геноцида бе съпроводено от напрежение, докато в Поточари бяха погребани още 10 жертви

Инциденти в Сърбия в Деня за почит към Сребреница - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отбелязването на Международния ден за размисъл и възпоменание на геноцида в Сребреница бе съпроводено от серия инциденти и засилено обществено напрежение на територията на Сърбия.

Докато в Босна и Херцеговина хиляди се събраха в Мемориалния център „Сребреница-Поточари“, за да погребат тленните останки на още 10 наскоро идентифицирани жертви, в Сръбската република се стигна до сблъсъци на идеологическа основа.

Официален Белград и лидерите на босненските сърби продължават категорично да отказват да признаят масовото изтребление на над 8000 бошняшки мъже и момчета през юли 1995 г. като акт на геноцид, въпреки решенията на Международния съд в Хага.

В няколко сръбски града националистически групи организираха прояви в подкрепа на осъдените военни престъпници Ратко Младич и Радован Караджич, което предизвика контрапротести на правозащитни организации и наложи намесата на полицията.

В съвместно изявление по повод годишнината върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери от Балканите да изберат диалога пред конфликта и да поемат отговорност за историческата истина.

Източници: ФЕНА, МВР на Сърбия, ЕСВД.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жураналист

    9 1 Отговор
    На коя дата да палим свещ за загиналите 1 милион иракчани, заради епруватка с прах за пране?

    Коментиран от #3

    18:31 11.07.2026

  • 2 оня с коня

    1 3 Отговор
    дано пак се сбият тия там

    и стане и тука война и вземат да мятат дронове

    18:31 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ще има още епизоди

    4 0 Отговор
    от борбата с ислямската дивотия и жестокост

    18:35 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Крива паланка

    5 1 Отговор
    След 1900+ г. Турците не мирясаха , трябваше просто да приемат въпреки робствата ,че това е християнски свят и те вече не виреят ...в бг и ми и до ден днешен се имат за по висши , не оправдавам братята сърби но не ги и коря ...всеки от двете страни е свършил това което трябва

    Коментиран от #7

    18:39 11.07.2026

  • 7 604

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Град Крива паланка":

    кви турци въ неграмотник, туй немъ нищу общо с турция!

    18:41 11.07.2026

  • 8 И сега

    4 0 Отговор
    Остава историчката Кая да ни каже коя е тази истина

    18:43 11.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Сребреница е отговор на събитията преди това и на страха на натовския контингент от Холандия, днешна Нидерландия да защити населението❗
    Почти навсякъде е отстранен фактът,
    че служители на СеРеУ са подали информация до журналисти няколко дни преди този случай, да отидат в Сребреница, че там ще се случи "нещо"❗

    19:00 11.07.2026