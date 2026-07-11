Инциденти в Сърбия в Деня за почит към Сребреница

Отбелязването на Международния ден за размисъл и възпоменание на геноцида в Сребреница бе съпроводено от серия инциденти и засилено обществено напрежение на територията на Сърбия.

Докато в Босна и Херцеговина хиляди се събраха в Мемориалния център „Сребреница-Поточари“, за да погребат тленните останки на още 10 наскоро идентифицирани жертви, в Сръбската република се стигна до сблъсъци на идеологическа основа.

Официален Белград и лидерите на босненските сърби продължават категорично да отказват да признаят масовото изтребление на над 8000 бошняшки мъже и момчета през юли 1995 г. като акт на геноцид, въпреки решенията на Международния съд в Хага.

В няколко сръбски града националистически групи организираха прояви в подкрепа на осъдените военни престъпници Ратко Младич и Радован Караджич, което предизвика контрапротести на правозащитни организации и наложи намесата на полицията.

В съвместно изявление по повод годишнината върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери от Балканите да изберат диалога пред конфликта и да поемат отговорност за историческата истина.

Източници: ФЕНА, МВР на Сърбия, ЕСВД.