Инциденти в Сърбия в Деня за почит към Сребреница

Отбелязването на Международния ден за размисъл и възпоменание на геноцида в Сребреница бе съпроводено от серия инциденти и засилено обществено напрежение на територията на Сърбия.
Докато в Босна и Херцеговина хиляди се събраха в Мемориалния център „Сребреница-Поточари“, за да погребат тленните останки на още 10 наскоро идентифицирани жертви, в Сръбската република се стигна до сблъсъци на идеологическа основа.
Официален Белград и лидерите на босненските сърби продължават категорично да отказват да признаят масовото изтребление на над 8000 бошняшки мъже и момчета през юли 1995 г. като акт на геноцид, въпреки решенията на Международния съд в Хага.
В няколко сръбски града националистически групи организираха прояви в подкрепа на осъдените военни престъпници Ратко Младич и Радован Караджич, което предизвика контрапротести на правозащитни организации и наложи намесата на полицията.
В съвместно изявление по повод годишнината върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери от Балканите да изберат диалога пред конфликта и да поемат отговорност за историческата истина.
Източници: ФЕНА, МВР на Сърбия, ЕСВД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жураналист
Коментиран от #3
18:31 11.07.2026
2 оня с коня
и стане и тука война и вземат да мятат дронове
18:31 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ще има още епизоди
18:35 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Град Крива паланка
Коментиран от #7
18:39 11.07.2026
7 604
До коментар #6 от "Град Крива паланка":кви турци въ неграмотник, туй немъ нищу общо с турция!
18:41 11.07.2026
8 И сега
18:43 11.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Почти навсякъде е отстранен фактът,
че служители на СеРеУ са подали информация до журналисти няколко дни преди този случай, да отидат в Сребреница, че там ще се случи "нещо"❗
19:00 11.07.2026