Тайфунът Бави връхлетя Източен Китай с 40 м/с.

Мощният тайфун Бави, деветият за тази година, достигна източното крайбрежие на Китай, носейки със себе си разрушителни ветрове със скорост до 40 метра в секунда (около 144 км/ч) и проливни дъждове.

Националната метеорологична служба на страната обяви оранжев код за опасно време, което е втората най-висока степен в четиристепенната система за предупреждение.

Официалните държавни медии в Китай, позовавайки се на местните управи, съобщиха, че в провинция Джъдзян са евакуирани над 1,7 милиона души, а в съседната провинция Фудзиен – още 100 000 граждани. Основните усилия за безопасност са съсредоточени около 10-милионния град Уъндоу, който се оказа на директния път на стихията.

Агенция Синхуа информира, че са отменени стотици полети, спрени са фериботните връзки, а разписанието на високоскоростните влакове е драстично съкратено. Всички риболовни кораби са призовани спешно да се приберат в пристанищата. Преди да достигне Китай, Бави премина край бреговете на Япония и Тайван, където предизвика сериозни прекъсвания на електрозахранването, а по-рано активира смъртоносни свлачища във Филипините.