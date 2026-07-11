Тайфунът Бави връхлетя Източен Китай с 40 м/с.

Мощният тайфун Бави, деветият за тази година, достигна източното крайбрежие на Китай, носейки със себе си разрушителни ветрове със скорост до 40 метра в секунда (около 144 км/ч) и проливни дъждове.
Националната метеорологична служба на страната обяви оранжев код за опасно време, което е втората най-висока степен в четиристепенната система за предупреждение.
Официалните държавни медии в Китай, позовавайки се на местните управи, съобщиха, че в провинция Джъдзян са евакуирани над 1,7 милиона души, а в съседната провинция Фудзиен – още 100 000 граждани. Основните усилия за безопасност са съсредоточени около 10-милионния град Уъндоу, който се оказа на директния път на стихията.
Агенция Синхуа информира, че са отменени стотици полети, спрени са фериботните връзки, а разписанието на високоскоростните влакове е драстично съкратено. Всички риболовни кораби са призовани спешно да се приберат в пристанищата. Преди да достигне Китай, Бави премина край бреговете на Япония и Тайван, където предизвика сериозни прекъсвания на електрозахранването, а по-рано активира смъртоносни свлачища във Филипините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #3
19:29 11.07.2026
2 Гост
20:26 11.07.2026
3 Гост
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Е как, бе, Баценка? Кой е способен да го сметне спорен теб? По.лесно е копи пейст!!!
20:28 11.07.2026