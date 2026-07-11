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Тайфунът Бави връхлетя Източен Китай с 40 м/с.

Тайфунът Бави връхлетя Източен Китай с 40 м/с.

11 Юли, 2026 18:55, обновена 11 Юли, 2026 18:57 552 3

  • китай-
  • тайфун-
  • евакуация

Властите евакуираха над 1,8 милиона души в провинциите Джъдзян и Фудзиен заради мощната буря.

Тайфунът Бави връхлетя Източен Китай с 40 м/с. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощният тайфун Бави, деветият за тази година, достигна източното крайбрежие на Китай, носейки със себе си разрушителни ветрове със скорост до 40 метра в секунда (около 144 км/ч) и проливни дъждове.

Националната метеорологична служба на страната обяви оранжев код за опасно време, което е втората най-висока степен в четиристепенната система за предупреждение.

Официалните държавни медии в Китай, позовавайки се на местните управи, съобщиха, че в провинция Джъдзян са евакуирани над 1,7 милиона души, а в съседната провинция Фудзиен – още 100 000 граждани. Основните усилия за безопасност са съсредоточени около 10-милионния град Уъндоу, който се оказа на директния път на стихията.

Агенция Синхуа информира, че са отменени стотици полети, спрени са фериботните връзки, а разписанието на високоскоростните влакове е драстично съкратено. Всички риболовни кораби са призовани спешно да се приберат в пристанищата. Преди да достигне Китай, Бави премина край бреговете на Япония и Тайван, където предизвика сериозни прекъсвания на електрозахранването, а по-рано активира смъртоносни свлачища във Филипините.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Аве напишете скороста като нормални хора ве! 40 м в секунда!! Направо може 4000мм в секунда да напишете за да сте по оригинални!

    Коментиран от #3

    19:29 11.07.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Пффф, 144 километра в час! Не че са малко, ама за тайфун си е натинг!!! Лапи у Враца ни плющя със 160+...

    20:26 11.07.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Е как, бе, Баценка? Кой е способен да го сметне спорен теб? По.лесно е копи пейст!!!

    20:28 11.07.2026

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