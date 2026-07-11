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NYT разкри фактическия „наместник“ на Венецуела

NYT разкри фактическия „наместник“ на Венецуела

11 Юли, 2026 19:26, обновена 11 Юли, 2026 19:28 744 3

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  • сащ-
  • марко рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио контролира приходите и управлението на страната от разстояние

NYT разкри фактическия „наместник“ на Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио действа като фактически управител на Венецуела от разстояние, контролирайки директно публичните приходи и политическите процеси в държавата.

Това разкрива мащабно разследване на вестник Ню Йорк Таймс. Според изданието, финансовото министерство на САЩ в момента събира по-голямата част от приходите от венецуелския износ на петрол и ги отпуска на траншове чрез частни банки под прекия надзор на Рубио и неговия екип.

Вашингтон засили влиянието си в Каракас след януарската акция, при която бе заловен Николас Мадуро. Ню Йорк Таймс посочва, че Рубио умишлено е изолирал популярната опозиционна лидерка в изгнание Мария Корина Мачадо, за да заложи на вицепрезидента Делси Родригес като временно назначена управляваща фигура.

Настоящата система позволява на САЩ да блокират корупционните схеми и осигурява защита на Венецуела от международни кредитори.

Ситуацията обаче предизвиква остро обществено недоволство в южноамериканската страна, която наскоро бе разтърсена от две опустошителни земетресения и в момента се намира в дълбока хуманитарна криза.


Венецуела
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварите

    6 3 Отговор
    Трябва да се утилизират до крак

    19:37 11.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Така се прави 👆
    Не като нас Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И-Т-Е

    19:55 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.