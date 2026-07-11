NYT разкри фактическия „наместник“ на Венецуела

Американският държавен секретар Марко Рубио действа като фактически управител на Венецуела от разстояние, контролирайки директно публичните приходи и политическите процеси в държавата.
Това разкрива мащабно разследване на вестник Ню Йорк Таймс. Според изданието, финансовото министерство на САЩ в момента събира по-голямата част от приходите от венецуелския износ на петрол и ги отпуска на траншове чрез частни банки под прекия надзор на Рубио и неговия екип.
Вашингтон засили влиянието си в Каракас след януарската акция, при която бе заловен Николас Мадуро. Ню Йорк Таймс посочва, че Рубио умишлено е изолирал популярната опозиционна лидерка в изгнание Мария Корина Мачадо, за да заложи на вицепрезидента Делси Родригес като временно назначена управляваща фигура.
Настоящата система позволява на САЩ да блокират корупционните схеми и осигурява защита на Венецуела от международни кредитори.
Ситуацията обаче предизвиква остро обществено недоволство в южноамериканската страна, която наскоро бе разтърсена от две опустошителни земетресения и в момента се намира в дълбока хуманитарна криза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварите
19:37 11.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Не като нас Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И-Т-Е
19:55 11.07.2026
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