Призоваха репортери заради самолета на Тръмп

Министерството на правосъдието на САЩ е издало призовки на няколко журналисти от вестник Ню Йорк Таймс, изисквайки от тях да свидетелстват пред федерално голямо жури в Манхатън през следващата седмица.

Информацията бе потвърдена от самото издание, което определя действията на властите като сериозна ескалация на натиска срещу свободата на словото. Призовките са връчени лично от федерални агенти в домовете на репортерите Джулиан Барнс, Ерик Липтън, Тайлър Пейджър и Ерик Шмит.

Правните действия са предприети след техен материал, разкриващ сериозни опасения за сигурността около новия президентски самолет „Еър Форс Едно“, който е подарък от правителството на Катар. Журналистите съобщиха, че по съвет на Сикрет Сървис президентът Доналд Тръмп е използвал по-стария модифициран самолет за полета си при напускането на Турция.

Причината е била липсата на модерни отбранителни системи, включително системи за противоракетна защита, на новия катарски лайнер. От Националния пресцентър на САЩ осъдиха призовките и призоваха за незабавното им оттегляне, заявявайки, че те застрашават конституционното право на гражданите на независима преса.