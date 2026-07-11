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Призоваха репортери заради самолета на Тръмп

Призоваха репортери заради самолета на Тръмп

11 Юли, 2026 19:29, обновена 11 Юли, 2026 19:31 1 272 9

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  • самолет

Администрацията на САЩ изисква от журналисти на Ню Йорк Таймс да разкрият източниците си пред голямо жури

Призоваха репортери заради самолета на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ е издало призовки на няколко журналисти от вестник Ню Йорк Таймс, изисквайки от тях да свидетелстват пред федерално голямо жури в Манхатън през следващата седмица.

Информацията бе потвърдена от самото издание, което определя действията на властите като сериозна ескалация на натиска срещу свободата на словото. Призовките са връчени лично от федерални агенти в домовете на репортерите Джулиан Барнс, Ерик Липтън, Тайлър Пейджър и Ерик Шмит.

Правните действия са предприети след техен материал, разкриващ сериозни опасения за сигурността около новия президентски самолет „Еър Форс Едно“, който е подарък от правителството на Катар. Журналистите съобщиха, че по съвет на Сикрет Сървис президентът Доналд Тръмп е използвал по-стария модифициран самолет за полета си при напускането на Турция.

Причината е била липсата на модерни отбранителни системи, включително системи за противоракетна защита, на новия катарски лайнер. От Националния пресцентър на САЩ осъдиха призовките и призоваха за незабавното им оттегляне, заявявайки, че те застрашават конституционното право на гражданите на независима преса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    21 3 Отговор
    Хем шубелия, хем злобен и отмъстителен, що е той?

    19:36 11.07.2026

  • 2 Гост

    21 1 Отговор
    Самолета не е ПОДАРЕН на Тръмп, то като го е видял просто си го ИЗПРОСИЛ! Перефразирам: Ай какъв нов хубав самолет имате, пък и не го използвате! Моят вече е стар и не ми прилича. Защо не ми го подарите?

    Коментиран от #3

    19:44 11.07.2026

  • 3 Наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Точно така. А като му свърши мандата ще си го вземе, за да пътува от клуба си в Мар-а-Лаго със златната му статуя до курорта си в Ивицата Газа с другата му златна статуя.

    19:59 11.07.2026

  • 4 Дончо

    10 0 Отговор
    Да нема балкански корени. Като бай Ганьо и аз обичал круши. Иска Ормуз не стана , иска Иран не стана, върна се в Украйна последна надежда да спечели изборите на есен. Пълен провал. Много прилича на наш Ганьо.

    Коментиран от #5, #6

    20:00 11.07.2026

  • 5 Швейк

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дончо":

    Де отишла врана все поср@н@

    20:02 11.07.2026

  • 6 Да допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дончо":

    Канада и Гренландия!
    Не му е лесно.

    20:21 11.07.2026

  • 7 ужас

    3 0 Отговор
    Човека спря 11 войни. Защо да не му подарят 1 самолет втора ръка. Интересно защо от ЦРУ още не са му казали точно кои войни е спрял.

    20:32 11.07.2026

  • 8 1234

    2 0 Отговор
    Бай Доню винаги съм го разглеждал като копие на Жорг Ганчев, но вече не го правя. Дончо е много под класата му.

    20:34 11.07.2026

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Май дъртия кръшка на Словенката фотомодел .Види ми се,че и бай Дончо скоро ще отнесе някой тупаник от Мелания подобен на Крушето,което Бриджит вкара на мосю Макрон.

    20:42 11.07.2026