Ливан и Израел започват преговори в Рим на 15 юли

Ливан е приел поканата на САЩ да участва в преки преговори с Израел, които ще се проведат на 15 и 16 юли 2026 г. в италианската столица Рим.

Информацията за предстоящия шести кръг от дипломатически срещи бе съобщена първоначално от Министерството на външните работи на Италия, а руската информационна агенция ТАСС потвърди участието на ливанската страна.

Разговорите имат за цел да надградят постигнатото на 26 юни във Вашингтон рамково споразумение за поетапно изтегляне на Израел от Южен Ливан и предаване на контрола на ливанската армия.

Въпреки съгласието за среща, дипломатически източници в Бейрут, цитирани от Франс Прес (АФП), поясниха, че Ливан поставя изрично условие: Израел трябва незабавно да се изтегли от първите две договорени „пилотни зони“ в Южен Ливан, за да започнат дискусиите.

Ливанската делегация ще бъде съставена изцяло от цивилни дипломати, а на 21 юли се очаква и среща на ливанския президент Джозеф Аун с американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон.