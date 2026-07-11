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Тръмп обяви перфектни резултати от медицински преглед

Тръмп обяви перфектни резултати от медицински преглед

11 Юли, 2026 20:24, обновена 11 Юли, 2026 20:26 375 13

  • сащ-
  • преглед-
  • здраве

Американският президент заяви, че е преминал поредния когнитивен тест без нито една грешка

Тръмп обяви перфектни резултати от медицински преглед - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви официално, че напълно успешно е преминал поредния си обстоен медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social държавният глава уточни, че преминава подобни профилактични прегледи на всеки шест месеца, за да гарантира пълна прозрачност за своето здраве.

Тръмп, който през юни навърши 80 години, подчерта, че по негово изрично настояване му е бил направен и нов когнитивен тест.

По думите му това е третото подобно изследване, което прави, като е отговорил правилно на абсолютно всички въпроси.

Официалните изявления на Белия дом от последните седмици потвърждават, че общото физическо, кардиологично и неврологично състояние на лидера остава отлично.

Според публикации на Reuters, политическите опоненти в САЩ продължават да следят отблизо здравето на президента, но медицинският екип под ръководството на д-р Шон Барбабела е категоричен, че Тръмп е напълно годен да изпълнява задълженията си.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Физиологично Здрав

    3 0 Отговор
    А нещо за IQ-то?
    Да продължава да си пие белина със здраве.

    20:28 11.07.2026

  • 2 Доктор Гълъбова

    2 0 Отговор
    При мен резултатите са много лоши.

    20:28 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АКО НЕ Е ПРЕЗ МИНАЛ

    8 1 Отговор
    ПСИХИАТЪР НЕ СЕ БРОИ.КРЪВНИТЕ ПРОБИ СА АЛА БАЛА.НАЙ ВАЖНО Е МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ И СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИПА.

    20:29 11.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Забелязал съм че лудите винаги пращят от здраве.

    20:29 11.07.2026

  • 6 Обаче

    1 0 Отговор
    Интересни са резултатите от психотеста, който би бил извършен някога.

    20:30 11.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Софиянец

    7 0 Отговор
    Все пак преди него Байдън беше президент на обора, летвата е на земята 😅

    20:30 11.07.2026

  • 9 Отговорил бил на всички въпроси...?!

    5 0 Отговор
    Като оня приемен изпит за милиционери...!
    ,,Река в България,започваща с ,,Ду" и завършваща на...- ,,нав"...😂😂😂!

    20:31 11.07.2026

  • 10 Справедлив

    3 0 Отговор
    При прегледа са установили, че главата на Тръмп е пълна с тексаски пясък.

    20:35 11.07.2026

  • 11 Никой луд

    1 0 Отговор
    Не признава, че е луд.

    20:37 11.07.2026

  • 12 Луд с картечница

    1 0 Отговор
    Щом тоЯ е добре Д-р Гълабова да се записва в бюрото по труда. Т.е. медицината е Безсилна.

    20:37 11.07.2026

  • 13 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    А от психиатричния, кога?

    20:39 11.07.2026