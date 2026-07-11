Тръмп обяви перфектни резултати от медицински преглед

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви официално, че напълно успешно е преминал поредния си обстоен медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social държавният глава уточни, че преминава подобни профилактични прегледи на всеки шест месеца, за да гарантира пълна прозрачност за своето здраве.

Тръмп, който през юни навърши 80 години, подчерта, че по негово изрично настояване му е бил направен и нов когнитивен тест.

По думите му това е третото подобно изследване, което прави, като е отговорил правилно на абсолютно всички въпроси.

Официалните изявления на Белия дом от последните седмици потвърждават, че общото физическо, кардиологично и неврологично състояние на лидера остава отлично.

Според публикации на Reuters, политическите опоненти в САЩ продължават да следят отблизо здравето на президента, но медицинският екип под ръководството на д-р Шон Барбабела е категоричен, че Тръмп е напълно годен да изпълнява задълженията си.