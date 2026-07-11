18 000 бездомници са в лагери след най-мощното бедствие във Венецуела от век насам

Хуманитарната криза във Венецуела се задълбочава рязко след катастрофалните две последователни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха страната.

Официалните данни, представени от вицепрезидента по социалните въпроси Хектор Родригес в канала му в Телеграм, потвърждават, че 18 437 души вече са преместени и настанени в 94 временни лагера.

Най-тежко е положението в крайбрежния щат Ла Гуайра и столицата Каракас.

Черната статистика за природното бедствие показва, че броят на загиналите е надхвърлил 4100 души, а ранените са близо 17 000.

Според информация от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) и оценки на Световната здравна организация пренаселеността в спасителните центрове крие огромни рискове от епидемии поради липса на чиста питейна вода и лекарства.

На място международни хуманитарни организации, сред които „Самаританс Пърс“, оказват спешна помощ чрез осигуряване на палатки и храна за хората, загубили цялото си имущество.