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18 000 бездомници са в лагери след най-мощното бедствие във Венецуела от век насам

18 000 бездомници са в лагери след най-мощното бедствие във Венецуела от век насам

11 Юли, 2026 21:05, обновена 11 Юли, 2026 21:08 493 5

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  • разрушения-
  • земетресение

Земетресението е разрушила домовете им

18 000 бездомници са в лагери след най-мощното бедствие във Венецуела от век насам - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хуманитарната криза във Венецуела се задълбочава рязко след катастрофалните две последователни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха страната.

Официалните данни, представени от вицепрезидента по социалните въпроси Хектор Родригес в канала му в Телеграм, потвърждават, че 18 437 души вече са преместени и настанени в 94 временни лагера.

Най-тежко е положението в крайбрежния щат Ла Гуайра и столицата Каракас.

Черната статистика за природното бедствие показва, че броят на загиналите е надхвърлил 4100 души, а ранените са близо 17 000.

Според информация от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) и оценки на Световната здравна организация пренаселеността в спасителните центрове крие огромни рискове от епидемии поради липса на чиста питейна вода и лекарства.

На място международни хуманитарни организации, сред които „Самаританс Пърс“, оказват спешна помощ чрез осигуряване на палатки и храна за хората, загубили цялото си имущество.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    4 1 Отговор
    ари ве тръмпон, нали вече са ви колония що не помагаш?!

    21:16 11.07.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор
    София също може да се похвали с подобна бройка клошари .

    Коментиран от #4

    21:25 11.07.2026

  • 3 НЕ БЕЗДОМНИЦИ

    3 0 Отговор
    А ХОРА ОСТАНАЛИ БЕЗ ДОМОВЕТЕ СИ.

    21:27 11.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Преувеличаваш! Къде са!?

    22:03 11.07.2026

  • 5 ТА НИЕ ИМАМЕ ПОВЕЧЕ БЕЗДОМНИЦИ

    1 0 Отговор
    ОТ ВЕНЕЦУЕЛА , АКО СТАВА ВЪПРОС ЗА БАШ БЕЗДОМНИЦИ !
    ТЯ ОБАЧЕ Е 8 ПЪТИ ПО ГОЛЯМА И Е С 30 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ ! НИМА ЦИГАНИТЕ ИМАТ ДОМОВЕ В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ , А ТЕ СА МИЛИОН И НАГОРЕ ! !

    22:09 11.07.2026