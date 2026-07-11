18 000 бездомници са в лагери след най-мощното бедствие във Венецуела от век насам

Хуманитарната криза във Венецуела се задълбочава рязко след катастрофалните две последователни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха страната.
Официалните данни, представени от вицепрезидента по социалните въпроси Хектор Родригес в канала му в Телеграм, потвърждават, че 18 437 души вече са преместени и настанени в 94 временни лагера.
Най-тежко е положението в крайбрежния щат Ла Гуайра и столицата Каракас.
Черната статистика за природното бедствие показва, че броят на загиналите е надхвърлил 4100 души, а ранените са близо 17 000.
Според информация от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) и оценки на Световната здравна организация пренаселеността в спасителните центрове крие огромни рискове от епидемии поради липса на чиста питейна вода и лекарства.
На място международни хуманитарни организации, сред които „Самаританс Пърс“, оказват спешна помощ чрез осигуряване на палатки и храна за хората, загубили цялото си имущество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
21:16 11.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #4
21:25 11.07.2026
3 НЕ БЕЗДОМНИЦИ
21:27 11.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
До коментар #2 от "Сатана Z":Преувеличаваш! Къде са!?
22:03 11.07.2026
5 ТА НИЕ ИМАМЕ ПОВЕЧЕ БЕЗДОМНИЦИ
ТЯ ОБАЧЕ Е 8 ПЪТИ ПО ГОЛЯМА И Е С 30 МИЛИОНА НАСЕЛЕНИЕ ! НИМА ЦИГАНИТЕ ИМАТ ДОМОВЕ В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ , А ТЕ СА МИЛИОН И НАГОРЕ ! !
22:09 11.07.2026