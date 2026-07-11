CBS: САЩ не участват в преговорите за Иран в Оман

Високопоставени представители на Съединените щати са отказали участие в преките консултации с Иран, които се провеждат в столицата на Оман – Маскат, съобщава телевизионният канал CBS News.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е категорична, че няма да изпрати официална делегация на масата за преговори, докато Техеран не изпълни ключово условие. Вашингтон настоява Иран публично да обяви Ормузкия проток за свободна зона за корабоплаване и да прекрати атаките срещу търговски кораби.

В Оман в момента се намира иранският външен министър Абас Арагчи, който води разговори с регионални посредници. Източници на CBS News разкриват, че в неофициални контакти иранската страна е признала обстрелите над плавателни съдове за грешка, но е прехвърлила вината върху „неконтролируема радикална групировка“ вътре в страната.

Белият дом обаче остава непреклонен и счита нападенията за тежко нарушаване на досегашното примирие.