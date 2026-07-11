Bloomberg: ЕС с нов инструмент срещу вноса от Китай

Европейският съюз финализира мащабен план, който ще послужи като мощен икономически инструмент в борбата срещу критичната зависимост от Китай, съобщава агенция Bloomberg.

Европейската комисия подготвя радикални промени в правилата за обществени поръчки, които ще позволят на правителствата в блока законно да дават предимство на местни европейски компании. Брюксел цели да защити стратегически сектори като производство на чипове, медицинско оборудване, зелена енергия и цифрова инфраструктура.

Новият регламент ще даде право на държавите членки да отхвърлят чуждестранни оферти, ако повече от половината от стойността на предлагания продукт или услуга идва от държава извън ЕС, която не предоставя реципрочен пазарен достъп.

Търговският дефицит на блока с Пекин достигна рекордни нива от 360 милиарда евро, което принуждава Брюксел да действа твърдо, за да спре свиването на европейската индустрия.