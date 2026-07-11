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Bloomberg: ЕС с нов инструмент срещу вноса от Китай

Bloomberg: ЕС с нов инструмент срещу вноса от Китай

11 Юли, 2026 21:37, обновена 11 Юли, 2026 21:39 720 7

  • ес-
  • китай-
  • внос

Брюксел променя правилата за обществени поръчки на стойност 2,6 трилиона евро.

Bloomberg: ЕС с нов инструмент срещу вноса от Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз финализира мащабен план, който ще послужи като мощен икономически инструмент в борбата срещу критичната зависимост от Китай, съобщава агенция Bloomberg.

Европейската комисия подготвя радикални промени в правилата за обществени поръчки, които ще позволят на правителствата в блока законно да дават предимство на местни европейски компании. Брюксел цели да защити стратегически сектори като производство на чипове, медицинско оборудване, зелена енергия и цифрова инфраструктура.

Новият регламент ще даде право на държавите членки да отхвърлят чуждестранни оферти, ако повече от половината от стойността на предлагания продукт или услуга идва от държава извън ЕС, която не предоставя реципрочен пазарен достъп.

Търговският дефицит на блока с Пекин достигна рекордни нива от 360 милиарда евро, което принуждава Брюксел да действа твърдо, за да спре свиването на европейската индустрия.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС ЕС

    13 0 Отговор
    ще стои без гащи, защото и те са китайски.

    Коментиран от #2

    21:41 11.07.2026

  • 2 Червената шапчица

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕС ЕС":

    Представям си Милен без гащури.🤮

    21:43 11.07.2026

  • 3 Дудов

    2 0 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.

    21:45 11.07.2026

  • 4 кражба от робите

    9 0 Отговор
    се казва новият инструмент на фашистите в брюксел

    21:49 11.07.2026

  • 5 Само питам

    13 0 Отговор
    Къде в Ес се произвеждат чипове ?

    21:57 11.07.2026

  • 6 Някой

    11 0 Отговор
    Инструменти, ала бала, ама Китай размазва европейското, о е частност - германското, автомобилостроене. Пък то е гръбнака на европейската икономика.
    Вие си налагайте изсмукани от пръстите мерки.

    22:00 11.07.2026

  • 7 Урсула каза

    10 0 Отговор
    По важно е да наложим нов пакет от санкции на руснаците за да им е гадно

    22:01 11.07.2026

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