SpaceX обяви 13-ия тестов полет на Starship

Американската космическа компания SpaceX официално потвърди, че подготвя тринадесетия изпитателен полет на своята мегаракета Starship.

Новината идва непосредствено след като инженерите на полигона "Старбейс" в Тексас успешно проведоха статично запалване на всичките 33 двигателя на свръхтежката ракета-носител Super Heavy от най-новото трето поколение (V3).

Съгласно разпространеното уведомление от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), основният прозорец за старта се отваря в сряда, 15 юли.

Мисията има за цел да демонстрира критично важни космически операции, включително повторно запалване на двигателите в орбита, което е ключово за бъдещата лунна програма на НАСА "Артемис".