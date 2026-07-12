SpaceX обяви 13-ия тестов полет на Starship

Американската космическа компания SpaceX официално потвърди, че подготвя тринадесетия изпитателен полет на своята мегаракета Starship.
Новината идва непосредствено след като инженерите на полигона "Старбейс" в Тексас успешно проведоха статично запалване на всичките 33 двигателя на свръхтежката ракета-носител Super Heavy от най-новото трето поколение (V3).
Съгласно разпространеното уведомление от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), основният прозорец за старта се отваря в сряда, 15 юли.
Мисията има за цел да демонстрира критично важни космически операции, включително повторно запалване на двигателите в орбита, което е ключово за бъдещата лунна програма на НАСА "Артемис".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миро
Коментиран от #3
03:03 12.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А сега когато тАлАфонЯ в джЕба ти е по-мошен от компютрите на залата за полети тогава..... още тестват ли тестват....🤔
03:47 12.07.2026
3 Ъхъ
До коментар #1 от "Миро":Яко тресна предният път!😂😂😂 33 двигателя, много нещо , да не вземат да подминат Луната!😂😂😂😂
03:49 12.07.2026