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SpaceX обяви 13-ия тестов полет на Starship

SpaceX обяви 13-ия тестов полет на Starship

12 Юли, 2026 02:59, обновена 12 Юли, 2026 03:01 709 3

  • сащ-
  • мъск-
  • космос

Компанията на Илон Мъск завърши ключови наземни изпитания и насочва следващото историческо изстрелване за 15 юли

SpaceX обяви 13-ия тестов полет на Starship - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската космическа компания SpaceX официално потвърди, че подготвя тринадесетия изпитателен полет на своята мегаракета Starship.

Новината идва непосредствено след като инженерите на полигона "Старбейс" в Тексас успешно проведоха статично запалване на всичките 33 двигателя на свръхтежката ракета-носител Super Heavy от най-новото трето поколение (V3).

Съгласно разпространеното уведомление от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), основният прозорец за старта се отваря в сряда, 15 юли.

Мисията има за цел да демонстрира критично важни космически операции, включително повторно запалване на двигателите в орбита, което е ключово за бъдещата лунна програма на НАСА "Артемис".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миро

    3 0 Отговор
    Чакаме поредната експлозия и поредния краварски провал.

    Коментиран от #3

    03:03 12.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Ех преди половин век как спокойно си летяха до Луната и обратно, когато и колкото си искат🤔❗
    А сега когато тАлАфонЯ в джЕба ти е по-мошен от компютрите на залата за полети тогава..... още тестват ли тестват....🤔

    03:47 12.07.2026

  • 3 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Миро":

    Яко тресна предният път!😂😂😂 33 двигателя, много нещо , да не вземат да подминат Луната!😂😂😂😂

    03:49 12.07.2026