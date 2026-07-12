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Баскетболист бе прострелян фатално в Ню Йорк

Баскетболист бе прострелян фатално в Ню Йорк

12 Юли, 2026 03:06, обновена 12 Юли, 2026 03:08 872 2

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Бившата колежанска и международна звезда Кину Рочфорд загина при стрелба по време на турнир в Харлем

Баскетболист бе прострелян фатално в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Ню Йорк започна мащабно разследване след кървав инцидент по време на ежегодния баскетболен турнир Kingdom Games в легендарния квартал Харлем.

Около 22:30 часа местно време неизвестен стрелец е открил огън край препълненото игрище, ранявайки трима души.

Сред пострадалите е 35-годишният баскетболист Кину Рочфорд, който е бил улучен в главата и по-късно е починал в болницата.

Рочфорд е бивш изявен състезател на университета "Ферли Дикинсън", натрупал след това близо десетилетие професионален опит в първенствата на Нидерландия, Франция, Литва и Исландия.

При стрелбата са ранени още един мъж и една жена, които са в стабилно състояние, а стрелецът се издирва.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гетата като Ню Йорк

    1 0 Отговор
    не са за среднощни турнири или за разходки посред нощ.

    04:52 12.07.2026

  • 2 име

    0 0 Отговор
    Ню Йорк да не е град в България, че тва да ни интересува?!

    05:31 12.07.2026