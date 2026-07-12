Баскетболист бе прострелян фатално в Ню Йорк

Полицията в Ню Йорк започна мащабно разследване след кървав инцидент по време на ежегодния баскетболен турнир Kingdom Games в легендарния квартал Харлем.

Около 22:30 часа местно време неизвестен стрелец е открил огън край препълненото игрище, ранявайки трима души.

Сред пострадалите е 35-годишният баскетболист Кину Рочфорд, който е бил улучен в главата и по-късно е починал в болницата.

Рочфорд е бивш изявен състезател на университета "Ферли Дикинсън", натрупал след това близо десетилетие професионален опит в първенствата на Нидерландия, Франция, Литва и Исландия.

При стрелбата са ранени още един мъж и една жена, които са в стабилно състояние, а стрелецът се издирва.